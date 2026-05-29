newstream.cz Zprávy z firem

Jaderná škola pro Dukovany. Čeští experti v Soulu ladí palivo pro nové bloky

Jaderná elektrárna Dukovany
Dukovany vstupují do další fáze příprav na svoji jadernou budoucnost. Dvacet čtyři českých odborníků se v Soulu školí v práci s palivem pro plánované bloky APR1000, které má dodat jihokorejská společnost KEPCO Nuclear Fuel. První z nových bloků by měl začít palivo využívat v roce 2036.

Nové dukovanské bloky zatím existují především na papíře, v harmonogramech a projektových dokumentech. Přípravy na jejich provoz už se ale přesouvají i do velmi konkrétní roviny: k jadernému palivu.

Do Soulu odjela skupina 24 českých odborníků, kteří se učí pracovat s palivovou technologií určenou pro budoucí bloky elektrárny Dukovany. Výcvik zajišťuje jihokorejská společnost KEPCO Nuclear Fuel, která bude palivo pro nové bloky dodávat. Informovala o tom společnost Elektrárna Dukovany II.

ČEZ a Rolls-Royce SMR startují přípravy modulárních reaktorů. První český projekt má vyrůst v Temelíně

Energetická skupina ČEZ podepsala s britskou společností Rolls-Royce SMR smlouvu o přípravných pracích pro vývoj malých modulárních reaktorů (SMR). Dohoda má nastavit financování i investorský model projektů, přičemž první český reaktor má vzniknout v Temelíně. Spolupráci dnes podpořilo i memorandum mezi státem a ČEZ o rozvoji SMR v Česku.

Školení se účastní 12 zaměstnanců Elektrárny Dukovany II, tři zástupci ČEZ, pět pracovníků Energoprojektu Praha a čtyři odborníci z Ústavu jaderného výzkumu Řež. Současný kurz je první ze čtyř plánovaných. Další mají následovat v letech 2029, 2030 a 2031.

Palivo jako klíčová část jaderné bezpečnosti

Dodávka paliva na několik let provozu je součástí smlouvy na výstavbu dvou nových dukovanských bloků. Nejde přitom jen o logistiku nebo obchodní položku v kontraktu. Palivo je jednou z nejcitlivějších částí celého jaderného provozu a práce s ním vyžaduje dlouhodobou přípravu, přesnou znalost technologie i úzkou spolupráci dodavatelů s provozovatelem elektrárny.

Generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II Petr Závodský zdůraznil, že s rozvojem jaderné energetiky v Evropě poroste i poptávka po specializovaném know-how. Česká republika podle něj už má rozsáhlé zkušenosti s palivem pro reaktory typu VVER a dlouhodobě spolupracuje s významnými výrobci, jako jsou francouzská Framatome a americký Westinghouse. Korejská technologie má tento okruh znalostí dále rozšířit.

Od ruského paliva k širší dodavatelské základně

Stávající čtyři dukovanské bloky typu VVER 440 byly uvedeny do provozu v letech 1985 až 1987. Dosud v nich slouží ruské palivo TVEL. Elektrárna ale postupně rozšiřuje dodavatelské možnosti. Loni obdržela první palivo od americké společnosti Westinghouse a další dodávka má přijít letos.

Podobná proměna zapadá do širšího trendu evropské energetiky: snahy o větší bezpečnost dodávek a menší závislost na jediném zdroji. U jaderného paliva je taková diverzifikace mimořádně důležitá, protože změna dodavatele není otázkou prosté výměny obchodního partnera, ale složité technické, licenční a bezpečnostní přípravy.

Nové Dukovany: korejský projekt s českou stopou

Zakázku na výstavbu dvou nových bloků v Dukovanech získala jihokorejská společnost KHNP. Nové reaktory mají být typu APR1000 a podle současných plánů by měly být zprovozněny v letech 2036 a 2037.

Právě rok 2036 je důležitý i pro palivový harmonogram. V prvním novém bloku by tehdy mělo být palivo použito poprvé. Školení českých expertů v Soulu tak není jen formální položkou v přípravách. Je to jeden z kroků, který má zajistit, aby v době spuštění nových bloků byla v Česku připravena nejen infrastruktura, ale také lidé schopní s novou technologií bezpečně a kvalifikovaně pracovat.

Podpora růstu. Rohlík získá od Evropské investiční banky 750 milionů korun

Skupina Rohlik Group podepsala smlouvu s Evropskou investiční bankou na financování ve výši tři čtvrtě miliardy korun. Firma zatím neuvedla, do čeho prostředky investuje. Zároveň oznámila, že v posledním čtvrtletí minulého fiskálního roku dosáhla kladného provozního zisku EBITDA pět milionů eur.

Rohlik Group, provozovatel internetového supermarketu Rohlík.cz, získá od Evropské investiční banky 750 milionů korun. Firma s bankou podepsala smlouvu o financování, uvedla v tiskové zprávě.

Na jaké konkrétní projekty chce peníze využít, Rohlík zatím neupřesnil. Podle společnosti je ale podpis smlouvy potvrzením důvěry evropských institucí v její obchodní model.

Krevní testy řízené AI. Čuprův startup Macromo chce změnit prevenci

Start-up Macromo, který loni koupil miliardář Tomáš Čupr, začal nabízet krevní testy s využitím umělé inteligence. Zatímco běžný test sleduje okolo 20 krevních markerů, což je měřitelný indikátor určitého biologického stavu nebo podmínek, test od Macroma jich hodnotí 56.

Dnes se síla tohoto modelu ukazuje naplno – v růstu, ziskovosti, přínosu pro stát i v tom, že české know-how exportujeme do dalších evropských zemí,“ uvedl zakladatel a ředitel Rohlik Group Tomáš Čupr.

Firma hlásí kladnou EBITDA

Skupina zároveň sdělila, že v posledním čtvrtletí minulého fiskálního roku dosáhla kladného hrubého provozního zisku EBITDA ve výši pěti milionů eur. Podle aktuálního kurzu jde přibližně o 121,4 milionu korun.

Rohlík v posledních letech výrazně rostl. Podle tiskové zprávy odvedla skupina mezi lety 2020 a 2025 do českých veřejných rozpočtů více než deset miliard korun. Obrat v Česku se za stejné období zvýšil z 6,9 miliardy na 21,7 miliardy korun.

Rohlík obsluhuje přes 700 tisíc zákazníků

V Česku má Rohlík podle firmy přes 700.000 aktivních zákazníků. V roce 2025 doručil více než 13 milionů objednávek. Společnost dlouhodobě spolupracuje se stovkami českých zemědělců, výrobců a potravinářů.

Rohlik Group působí celkem v pěti evropských zemích. Vedle českého Rohlíku provozuje také maďarský Kifli.hu, rakouský Gurkerl.at, německý Knuspr.de a rumunský Sezamo.ro.

V roce 2025 skupina zvýšila obrat meziročně o 35 procent na více než 1,45 miliardy eur, tedy zhruba 35,2 miliardy korun.

Radiochirurgie nové generace. Technologie ZAP-X mění přístup k léčbě mozkových onemocnění

Technologie ZAP-X představuje novou generaci radiochirurgických systémů určených výhradně pro léčbu intrakraniálních diagnóz. Na rozdíl od klasických řešení nebyl systém vyvíjen jako univerzální lineární urychlovač, ale od začátku jako specializovaná platforma zaměřená čistě na oblast mozku. Nyní přichází na český trh.

Moderní medicína dnes stále více stojí na přesnosti, individualizaci a minimalizaci zásahů do organismu. Jedním z oborů, kde je tento technologický posun nejviditelnější, je stereotaktická radiochirurgie mozku. Právě do této oblasti nyní vstupuje na český trh systém ZAP-X, který do České republiky přináší společnost Promedica.

Technologie ZAP-X představuje novou generaci radiochirurgických systémů určených výhradně pro léčbu intrakraniálních diagnóz. Na rozdíl od klasických řešení nebyl systém vyvíjen jako univerzální lineární urychlovač, ale od začátku jako specializovaná platforma zaměřená čistě na oblast mozku.

Přesné dávky

Právě specializace umožňuje dosahovat mimořádně vysoké přesnosti. Systém využívá kombinaci lineárního urychlovače a gyroskopického pohybu, díky čemuž může zasahovat cílovou oblast z velkého množství úhlů. Výsledkem je schopnost koncentrovat vysokou dávku záření přímo do nádoru nebo jiné patologické struktury při minimálním zatížení okolní zdravé tkáně.

„Vývoj radiochirurgie dnes směřuje k maximální přesnosti a současně co největší šetrnosti vůči pacientovi. ZAP-X byl konstruován výhradně pro radiochirurgii mozku, což umožňuje dosahovat velmi přesných výsledků při vysoké ochraně zdravé tkáně,“ říká Daniel Janda, sales manager společnosti Promedica.

Právě ochrana zdravé mozkové tkáně patří mezi klíčové parametry současné neuroonkologie a radiochirurgie. U řady diagnóz totiž rozhodují milimetry. Moderní systémy proto stále více využívají propojení pokročilého zobrazování, výpočetních modelů a robotického řízení pohybu.

Neagresivní metody

Rozvoj podobných technologií zároveň ukazuje širší proměnu zdravotnictví. Medicína se posouvá směrem k méně invazivním metodám, kratší hospitalizaci a vyšší individualizaci péče. Technologie, které byly ještě před několika lety dostupné jen ve vybraných centrech, se postupně stávají standardní součástí moderní léčby.

Vedle samotných medicínských výsledků může mít podobný vývoj dopad i na organizaci zdravotní péče. Specializovaná centra budou pravděpodobně stále více koncentrovat technologicky nejnáročnější výkony, zatímco část péče se bude přesouvat do ambulantnějších režimů s menší zátěží pro pacienty i zdravotnický systém.

Radiochirurgie tak dnes nepředstavuje pouze technologickou inovaci. Stává se symbolem širší změny moderní medicíny, tedy směrem k přesné, cílené a maximálně šetrné léčbě.

Laktoferrin je druh proteinu, který patří do rodiny transferinů. Tedy látek, které jsou zodpovědné za vazbu a transport železa v organismu. Jak většina lidí ví, železo je pro náš organismus naprosto nezbytné. Většina je ho v našem těle vázána v hemoglobinu, kde zajišťuje přenos kyslíku po celém těle. Bez hemoglobinu a železa v něm by buňky doslova nemohly dýchat. Dále se ještě železo podílí na tvorbě hormonů, enzymů, neurotransmiterů a také hraje roli v imunitním odpovědi organismu. Laktoferrin se přirozeně vyskytuje v našem těle. Nejvíce je ho přítomno v mateřském mléce, ale i ve slinách, slzách a některých dalších tělesných tekutinách.

