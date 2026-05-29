Jaderná škola pro Dukovany. Čeští experti v Soulu ladí palivo pro nové bloky
Dukovany vstupují do další fáze příprav na svoji jadernou budoucnost. Dvacet čtyři českých odborníků se v Soulu školí v práci s palivem pro plánované bloky APR1000, které má dodat jihokorejská společnost KEPCO Nuclear Fuel. První z nových bloků by měl začít palivo využívat v roce 2036.
Nové dukovanské bloky zatím existují především na papíře, v harmonogramech a projektových dokumentech. Přípravy na jejich provoz už se ale přesouvají i do velmi konkrétní roviny: k jadernému palivu.
Do Soulu odjela skupina 24 českých odborníků, kteří se učí pracovat s palivovou technologií určenou pro budoucí bloky elektrárny Dukovany. Výcvik zajišťuje jihokorejská společnost KEPCO Nuclear Fuel, která bude palivo pro nové bloky dodávat. Informovala o tom společnost Elektrárna Dukovany II.
Energetická skupina ČEZ podepsala s britskou společností Rolls-Royce SMR smlouvu o přípravných pracích pro vývoj malých modulárních reaktorů (SMR). Dohoda má nastavit financování i investorský model projektů, přičemž první český reaktor má vzniknout v Temelíně. Spolupráci dnes podpořilo i memorandum mezi státem a ČEZ o rozvoji SMR v Česku.
ČEZ a Rolls-Royce SMR startují přípravy modulárních reaktorů. První český projekt má vyrůst v Temelíně
Zprávy z firem
Energetická skupina ČEZ podepsala s britskou společností Rolls-Royce SMR smlouvu o přípravných pracích pro vývoj malých modulárních reaktorů (SMR). Dohoda má nastavit financování i investorský model projektů, přičemž první český reaktor má vzniknout v Temelíně. Spolupráci dnes podpořilo i memorandum mezi státem a ČEZ o rozvoji SMR v Česku.
Školení se účastní 12 zaměstnanců Elektrárny Dukovany II, tři zástupci ČEZ, pět pracovníků Energoprojektu Praha a čtyři odborníci z Ústavu jaderného výzkumu Řež. Současný kurz je první ze čtyř plánovaných. Další mají následovat v letech 2029, 2030 a 2031.
Palivo jako klíčová část jaderné bezpečnosti
Dodávka paliva na několik let provozu je součástí smlouvy na výstavbu dvou nových dukovanských bloků. Nejde přitom jen o logistiku nebo obchodní položku v kontraktu. Palivo je jednou z nejcitlivějších částí celého jaderného provozu a práce s ním vyžaduje dlouhodobou přípravu, přesnou znalost technologie i úzkou spolupráci dodavatelů s provozovatelem elektrárny.
Generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II Petr Závodský zdůraznil, že s rozvojem jaderné energetiky v Evropě poroste i poptávka po specializovaném know-how. Česká republika podle něj už má rozsáhlé zkušenosti s palivem pro reaktory typu VVER a dlouhodobě spolupracuje s významnými výrobci, jako jsou francouzská Framatome a americký Westinghouse. Korejská technologie má tento okruh znalostí dále rozšířit.
Od ruského paliva k širší dodavatelské základně
Stávající čtyři dukovanské bloky typu VVER 440 byly uvedeny do provozu v letech 1985 až 1987. Dosud v nich slouží ruské palivo TVEL. Elektrárna ale postupně rozšiřuje dodavatelské možnosti. Loni obdržela první palivo od americké společnosti Westinghouse a další dodávka má přijít letos.
Podobná proměna zapadá do širšího trendu evropské energetiky: snahy o větší bezpečnost dodávek a menší závislost na jediném zdroji. U jaderného paliva je taková diverzifikace mimořádně důležitá, protože změna dodavatele není otázkou prosté výměny obchodního partnera, ale složité technické, licenční a bezpečnostní přípravy.
Nové Dukovany: korejský projekt s českou stopou
Zakázku na výstavbu dvou nových bloků v Dukovanech získala jihokorejská společnost KHNP. Nové reaktory mají být typu APR1000 a podle současných plánů by měly být zprovozněny v letech 2036 a 2037.
Právě rok 2036 je důležitý i pro palivový harmonogram. V prvním novém bloku by tehdy mělo být palivo použito poprvé. Školení českých expertů v Soulu tak není jen formální položkou v přípravách. Je to jeden z kroků, který má zajistit, aby v době spuštění nových bloků byla v Česku připravena nejen infrastruktura, ale také lidé schopní s novou technologií bezpečně a kvalifikovaně pracovat.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.