SpaceX míří na burzu s plány jako ze sci-fi. Musk chce AI infrastrukturu ve vesmíru i kolonii na Marsu

Profimedia
nst, ČTK

Elon Musk chce poslat SpaceX na burzu a investorům ukazuje příběh, který by se dal shrnout jednoduše: internet ze satelitů dnes, AI ve vesmíru zítra, Mars pozítří. Firma ale ve svém prospektu zároveň varuje, že její nejodvážnější plány nemusejí komerčně vyjít.

SpaceX už dávno není jen firma, která vynáší družice a testuje rakety. V dokumentech pro vstup na burzu popisuje mnohem širší ambici: vybudovat infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze, rozvíjet ekonomiku na Měsíci a jednou vozit lidi i náklad na Měsíc a Mars.

Zní to jako směs technologické prezentace, sci-fi a investorského snu. Jenže právě na takovém příběhu teď může stát jedno z největších IPO v historii. Podle agentury Reuters firma oficiálně podala dokumenty k primární veřejné nabídce akcií a míří na burzu Nasdaq pod tickerem SPCX. Reuters zároveň uvádí, že SpaceX cílí na ocenění kolem 1,75 bilionu dolarů.

Vize a zase jenom vize

SpaceX dnes stojí hlavně na dvou pilířích: přepravě nákladu do vesmíru a satelitním internetu Starlink. Právě Starlink je pro firmu zásadní částí příběhu, protože generuje významnou část příjmů a ukazuje, že vesmírný byznys nemusí být jen o státních zakázkách a drahých experimentech.

V prospektu ale SpaceX popisuje i další směry: vesmírnou turistiku, nákladní a osobní přepravu na Měsíc a Mars, průmyslové kapacity na Měsíci nebo elektrárny mimo Zemi.

Firma zároveň otevřeně připouští, že nejde o hotový byznys plán s jistým výsledkem. Část těchto ambicí počítá s technologiemi, které nejsou otestované nebo ještě vůbec neexistují. „Takové iniciativy by nemusely dosáhnout komerčního úspěchu,“ uvádí společnost v prospektu.

Největší IPO historie?

SpaceX v dokumentech podle dodaných informací neuvedla, kolik peněz chce na burze získat. Média ale mluví o částce kolem 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,57 bilionu korun. Pokud by se taková transakce skutečně uskutečnila, šlo by o historicky největší primární nabídku akcií.

Dosavadní rekord drží saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco, která při IPO v roce 2019 získala 25,6 miliardy dolarů, připomíná agentura AFP. Agentura AP také uvádí, že SpaceX by při odhadované částce kolem 75 miliard dolarů mohla dosavadní rekord Saudi Aramco výrazně překonat.

Tak velký vstup na burzu by nebyl jen událostí pro fanoušky Elona Muska. Mohl by ovlivnit celý trh s novými emisemi, protože by na sebe stáhl obrovskou pozornost investorů i kapitál, který by jinak mohl mířit do dalších technologických firem.

Čísla ukazují růst i ztrátu

Prospekt zároveň poprvé více otevírá pohled do financí SpaceX. Podle dokumentů zveřejněných regulátory, o nichž informují agentury, firma loni vykázala tržby 18,7 miliardy dolarů a provozní ztrátu 2,6 miliardy dolarů. Velká část příjmů pocházela právě ze Starlinku.

Reuters k tomu uvádí, že v prvním čtvrtletí měla SpaceX tržby 4,69 miliardy dolarů a ztrátu 1,94 miliardy dolarů. Samotný Starlink byl podle Reuters v daném období ziskový, zatímco vysoké náklady souvisely mimo jiné s aktivitami kolem umělé inteligence.

Pro investory tak bude klíčová otázka, co vlastně kupují. Zda firmu s dominantním postavením v kosmické dopravě a satelitním internetu, nebo mnohem riskantnější sázku na budoucí AI infrastrukturu ve vesmíru a kolonizaci Marsu.

Muskova odměna až za milion lidí na Marsu

Jednou z nejvýraznějších částí prospektu je i návrh mimořádné prémie pro Elona Muska. Ta by se měla odvíjet od extrémně ambiciózních milníků, včetně vzniku lidské kolonie na Marsu s jedním milionem obyvatel.

Vše zapadá do širšího stylu Muskových firem: investory nelákají jen na aktuální výsledky, ale hlavně na představu, že se podílejí na infrastruktuře budoucnosti. U Tesly to byla elektromobilita a autonomní řízení. U SpaceX to má být kombinace raket, satelitního internetu, AI a meziplanetárních ambicí.

AI na oběžné dráze

Zajímavou novinkou je důraz na umělou inteligenci. SpaceX podle Reuters v dokumentech zmiňuje plány na vesmírná datová centra a infrastrukturu pro AI, což posouvá firmu z kategorie kosmického průmyslu blíž k Big Techu.

Logika je zřejmá: umělá inteligence spotřebovává obrovské množství energie, výpočetního výkonu a chlazení. Muskův příběh pro investory naznačuje, že část této infrastruktury by se jednou mohla přesunout mimo Zemi. Zatím je to ale spíš vize než ověřený komerční model.

Právě tady bude IPO SpaceX jiné než běžné burzovní debuty. Firma prodává investorům nejen čísla za poslední rok, ale i představu, že se může stát páteří nové vesmírné ekonomiky.

OpenAI chce na burzu již v září. Za pár dní by AI startup měl spustit proces IPO

Zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Klíčové firmy vyvíjející modely umělé inteligence doposud rostly především díky miliardám z fondů rizikového kapitálu. Letos by se to mělo změnit. Na burzu postupně vstoupí xAI jako součást SpaceX, OpenAI a nejspíš i Anthropic. Právě OpenAI, provozovatel ChatuGPT, by měl již v řádu pouhých dní spustit proces vstupu na některou z amerických burz. A bude to velké z mnoha důvodů.

Fenomén umělé inteligence se dostává do nové fáze. Po desetiletém vývoji a několikaleté fázi experimentálních aplikací, se blížíme k masivní adopci na globální úrovni, a to ze strany koncových uživatelů, ale především firemní, a nejspíš i vládní klientely. To s sebou nese potřebu dalších masivních investic, a to v řádu desítek, častěji i stovek miliard dolarů. A na to firmy potřebují spoustu kapitálu. I proto se trojice klíčových firem, které provozují největší AI modely, chystá na burzu.

Postupně by se pro nový kapitál měly vydat společnosti xAI provozující model Grok, která se letos stala součástí nejhodnotnějšího startupu světa SpaceX, dále OpenAI (model GPT) a Anthropic (model Claude). Zatímco SpaceX by na burzu mohl vstoupit již příští měsíc a mělo by jít o největší burzovní start historie, podle agentury Bloomberg či listu The Financial Times již v nejbližších dnech spustí proces IPO společnost OpenAI. Její aktuální nacenění činí 852 miliard dolarů a patří k trojici nejhodnotnějších startupů světa.

Private markets · AI

Jak rostla hodnota OpenAI

Od tvůrce ChatGPT k firmě, která může při IPO mířit na bilion dolarů.

IPO watch
Spekulovaný IPO scénář $1 bilion možné nacenění při vstupu na burzu
2023
Microsoft investice / private round
$29 mld.
2024
Sekundární transakce
$80–86 mld.
10/2024
Velké investiční kolo
$157 mld.
2025
SoftBank-led funding round
$300 mld.
10/2025
Employee share sale
$500 mld.
2026
Poslední reportovaná valuace
$852 mld.
IPO?
Možné nacenění při vstupu na burzu
$1 bil.
OpenAI není veřejně obchodovaná firma. Uvedené hodnoty vycházejí z reportovaných investičních kol, sekundárních prodejů akcií a spekulací o IPO.

Problémy přetrvávají

Pokud by vše šlo podle plánů, které média ve středu zveřejnila, skutečný burzovní start by mohl nastat již v září. Tím by OpenAI časově předčila svého nejbližšího konkurenta: Anthropic. Ten se sice po aktuálním kole financování stal hodnotnějším než OpenAI (valuace činí 900 miliard), ale na burzu pravděpodobně vstoupí až v poslední fázi roku. Tím tak hrozí, že investoři budou mít menší zájem o jeho akcie, například pokud IPO OpenAI dopadne špatně.

To přitom nelze zcela vyloučit. OpenAI v posledních týdnech čelí hned několika problémům a reputační rizika nejsou nulová. První problém se jí podařilo překonat. Vyhrála totiž soud s Elonem Muskem, a může tedy nadále fungovat jako obchodní společnost, v níž má původní neziskovka jen podíl. Musk, který před 11 lety stál u zrodu OpenAI, totiž firmu zažaloval kvůli tomu, že se z neziskovky proměnila ve firmu s ambicí generovat zisk.

Jenomže další problémy zatím OpenAI nevyřešilo. Klíčová je zejména přetrvávající neschopnost navyšovat počet pravidelných uživatelů, dostatečně rychle neroste ani kmen platících klientů, což se odráží na tržbách společnosti, která neustále masivně investuje do inovací a dalšího vývoje. Kombinace enormní konkurence a masivních výdajů může být pro potenciální investory problematická.

Dosáhne OpenAI na bilion dolarů?

Firma si vědoma toho, že jde o hodně. Nacenění trhem totiž může přinést potvrzení toho, že AI není bublina, ale skutečně nejdůležitější technologický zlom posledních dekád. Naopak pokažené IPO by mohla spustit masivní odliv kapitálu z AI firem, který by mohl být v řádu stovek miliard dolarů. I proto OpenAI spolupracuje na IPO s Goldman Sachs a Morgan Stanley.

Kolik by tedy mohlo IPO OpenAI vynést? Detaily zatím nejsou známy. Již vloni v říjnu uvedla agentura Reuters, že by IPO mohlo společnost nacenit na bilion dolarů, což by ji okamžitě zařadilo mezi nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti světa. Připomeňme, že trh čeká burzovní nacenění SpaceX na 1,75 bilionu dolarů.

Britové chtějí blíž k Evropě. Neshodnou se ale, jak mají nové vztahy vypadat

Britové chtějí blíž k Evropě. Neshodnou se ale, jak mají nové vztahy vypadat
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Diskuse o možné změně v Downing Street 10 vrátily do popředí otázku brexitu. Mezi politiky i voliči sílí poptávka po jeho revizi. Zatímco lídři hledají odvahu se k tématu postavit čelem, my se můžeme podívat, jaké možnosti mají.

Je otázkou, kdo za několik měsíců povede Spojené království. Premiér Keir Starmer sice po prohraných regionálních volbách zůstal ve funkci, ale čelí velké konkurenci ze strany Andyho Burnhama. Oblíbený starosta Manchesteru se však nejdřív musí pokusit o zvolení do parlamentu. Do té doby strana vyčkává a debatuje o budoucích prioritách.

Kdo by čekal, že s v takovém neklidném bodu vrátí zrovna téma brexitu? Další ze Starmerových kritiků a donedávna ministr zdravotnictví Wes Streeting totiž navrhl, že by se země mohla pokusit o návrat do Evropské unie. Jak ukazuje následná diskuse, ani jeho strana nemá na teto nápad jasný názor.

Brexit je v ostrovní politice toxickým tématem, kterému se doposud lídři snažili vyhýbat. Ekonomický i politický vývoj však ukazuje, že odchod z EU rozhodně nebyl úspěšným tahem, a o novém uspořádání vztahů mezi Británií a Evropou se začalo trochu otevřeněji mluvit (psali jsme zde).

Zároveň však nelze říci, že by britští politici najednou k evropské politice zaujímali silná stanoviska. Patrné je to i z vystupování Andyho Burnhama, který, ačkoli patří k oponentům brexitu a proevropským představitelům strany, váží každé slovo. Možná i proto, že v blížících se doplňovacích volbách bude mít co do činění s početnou kohortou voličů Reform UK. „Mám za to, že brexit měl negativní dopady, ale zároveň se domnívám, že to poslední, co bychom teď měli dělat, je znovu se pouštět do těch starých sporů,“ řekl tento týden.

Britové a EU

Burnhamovo přešlapování je do jisté míry pochopitelné. Nedávná data naznačují, že brexit už není po dekádě od referenda takovým minovým polem jako dřív, ale přesto má do sjednocujícího narativu velmi daleko. Průzkum společnosti YouGov pro organizaci Best for Britain tvrdí, že 61 procent Britů si přeje bližší vztahy s Evropou, ale jen 53 je pro opětovný vstup.

Data se velmi liší v návaznosti na politickou orientaci. Voliči Labouristické strany v drtivé většině podporují návrat, podobně jako příznivci Liberálních demokratů a Strany zelených. Bližší vztahy s Evropou si ale přeje i 70 procent voličů konzervativců a dokonce 55 procent tábora nejvíce euroskeptické Reform UK. Zajímavé je, že se i v této poslední jmenované skupině najde 18 procent lidí, kteří jsou pro vstup do EU.

Více proevropská politika tedy začíná dávat smysl. Zvláště když sledujeme, jak alternativní spojenecké vazby se Británii hroutí. Rovněž je to jeden ze způsobů, jak nakopnout stagnující ekonomiku.

Slogan „Připojit se“, který lidé vyvěsili během protibrexitového a prounijního protestu na Parliament Square ČTK

Čím blíž, tím líp?

Pochopitelně je brzy odhadovat, jaké modely spolupráce s Evropou si britská vláda zvolí. Nicméně ale existují modely, kterými by se mohla inspirovat.

Opětovný návrat by patrně nebyl jednoduchý. Z Bruselu totiž zní, že případnou přihlášku by EU přijala srdečně, ale zároveň se nechystá dělat nějaké speciální ústupky. Británie by si musela projít standardním procesem, který obvykle trvá léta. Pro tamější vládu by to představovalo dlouhé a politicky velmi rizikové úsilí.

Britská média hovoří také hlavně o švýcarském a norském modelu. Alpská země má přístup na jednotný trh, stejně tak i na energetický, mladí lidé mohou mimo jiné vyrazit na Erasmus. Švýcaři však museli akceptovat volný pohyb osob – a také ročně složit přes 370 milionů eur. Podmínky si vyjednali bilaterálně.

Norsko (a Lichtenštejnsko a Island) je členem Evropské hospodářského prostoru prostřednictvím Evropského sdružení volného obchodu. Norsko má přístup k jednotnému trhu, za což ale rovněž musí platit, ale jako nečlen EU nemá možnosti o pravidlech rozhodovat.

Je možné, že si Británie najde nějakou svou cestu. V době Keira Starmera se zdá, že se vláda nesnaží nějakou z prochozených cestiček kopírovat, spíše tak nějak opatrně balancovat. Omezené přiblížení však s ekonomikou žádnou velkou změnu nejspíš neudělá. Z ekonomického pohledu to vypadá poměrně jednoduše – čím bližší vazba, tím větší efekt. To potvrzuje i studie Best for Britain.

Bude zajímavé sledovat jak se názory k evropské otázce budou proměňovat. Třeba s novým premiérem.

