SpaceX míří na burzu s plány jako ze sci-fi. Musk chce AI infrastrukturu ve vesmíru i kolonii na Marsu
Elon Musk chce poslat SpaceX na burzu a investorům ukazuje příběh, který by se dal shrnout jednoduše: internet ze satelitů dnes, AI ve vesmíru zítra, Mars pozítří. Firma ale ve svém prospektu zároveň varuje, že její nejodvážnější plány nemusejí komerčně vyjít.
SpaceX už dávno není jen firma, která vynáší družice a testuje rakety. V dokumentech pro vstup na burzu popisuje mnohem širší ambici: vybudovat infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze, rozvíjet ekonomiku na Měsíci a jednou vozit lidi i náklad na Měsíc a Mars.
Zní to jako směs technologické prezentace, sci-fi a investorského snu. Jenže právě na takovém příběhu teď může stát jedno z největších IPO v historii. Podle agentury Reuters firma oficiálně podala dokumenty k primární veřejné nabídce akcií a míří na burzu Nasdaq pod tickerem SPCX. Reuters zároveň uvádí, že SpaceX cílí na ocenění kolem 1,75 bilionu dolarů.
Vize a zase jenom vize
SpaceX dnes stojí hlavně na dvou pilířích: přepravě nákladu do vesmíru a satelitním internetu Starlink. Právě Starlink je pro firmu zásadní částí příběhu, protože generuje významnou část příjmů a ukazuje, že vesmírný byznys nemusí být jen o státních zakázkách a drahých experimentech.
V prospektu ale SpaceX popisuje i další směry: vesmírnou turistiku, nákladní a osobní přepravu na Měsíc a Mars, průmyslové kapacity na Měsíci nebo elektrárny mimo Zemi.
Klíčové firmy vyvíjející modely umělé inteligence doposud rostly především díky miliardám z fondů rizikového kapitálu. Letos by se to mělo změnit. Na burzu postupně vstoupí xAI jako součást SpaceX, OpenAI a nejspíš i Anthropic. Právě OpenAI, provozovatel ChatuGPT, by měl již v řádu pouhých dní spustit proces vstupu na některou z amerických burz. A bude to velké z mnoha důvodů.
Firma zároveň otevřeně připouští, že nejde o hotový byznys plán s jistým výsledkem. Část těchto ambicí počítá s technologiemi, které nejsou otestované nebo ještě vůbec neexistují. „Takové iniciativy by nemusely dosáhnout komerčního úspěchu,“ uvádí společnost v prospektu.
Největší IPO historie?
SpaceX v dokumentech podle dodaných informací neuvedla, kolik peněz chce na burze získat. Média ale mluví o částce kolem 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,57 bilionu korun. Pokud by se taková transakce skutečně uskutečnila, šlo by o historicky největší primární nabídku akcií.
Dosavadní rekord drží saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco, která při IPO v roce 2019 získala 25,6 miliardy dolarů, připomíná agentura AFP. Agentura AP také uvádí, že SpaceX by při odhadované částce kolem 75 miliard dolarů mohla dosavadní rekord Saudi Aramco výrazně překonat.
Tak velký vstup na burzu by nebyl jen událostí pro fanoušky Elona Muska. Mohl by ovlivnit celý trh s novými emisemi, protože by na sebe stáhl obrovskou pozornost investorů i kapitál, který by jinak mohl mířit do dalších technologických firem.
Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.
Čísla ukazují růst i ztrátu
Prospekt zároveň poprvé více otevírá pohled do financí SpaceX. Podle dokumentů zveřejněných regulátory, o nichž informují agentury, firma loni vykázala tržby 18,7 miliardy dolarů a provozní ztrátu 2,6 miliardy dolarů. Velká část příjmů pocházela právě ze Starlinku.
Reuters k tomu uvádí, že v prvním čtvrtletí měla SpaceX tržby 4,69 miliardy dolarů a ztrátu 1,94 miliardy dolarů. Samotný Starlink byl podle Reuters v daném období ziskový, zatímco vysoké náklady souvisely mimo jiné s aktivitami kolem umělé inteligence.
Pro investory tak bude klíčová otázka, co vlastně kupují. Zda firmu s dominantním postavením v kosmické dopravě a satelitním internetu, nebo mnohem riskantnější sázku na budoucí AI infrastrukturu ve vesmíru a kolonizaci Marsu.
Muskova odměna až za milion lidí na Marsu
Jednou z nejvýraznějších částí prospektu je i návrh mimořádné prémie pro Elona Muska. Ta by se měla odvíjet od extrémně ambiciózních milníků, včetně vzniku lidské kolonie na Marsu s jedním milionem obyvatel.
Vše zapadá do širšího stylu Muskových firem: investory nelákají jen na aktuální výsledky, ale hlavně na představu, že se podílejí na infrastruktuře budoucnosti. U Tesly to byla elektromobilita a autonomní řízení. U SpaceX to má být kombinace raket, satelitního internetu, AI a meziplanetárních ambicí.
AI na oběžné dráze
Zajímavou novinkou je důraz na umělou inteligenci. SpaceX podle Reuters v dokumentech zmiňuje plány na vesmírná datová centra a infrastrukturu pro AI, což posouvá firmu z kategorie kosmického průmyslu blíž k Big Techu.
Logika je zřejmá: umělá inteligence spotřebovává obrovské množství energie, výpočetního výkonu a chlazení. Muskův příběh pro investory naznačuje, že část této infrastruktury by se jednou mohla přesunout mimo Zemi. Zatím je to ale spíš vize než ověřený komerční model.
Právě tady bude IPO SpaceX jiné než běžné burzovní debuty. Firma prodává investorům nejen čísla za poslední rok, ale i představu, že se může stát páteří nové vesmírné ekonomiky.
