Rockefeller, filantropie a jaderná energetika – patří to k sobě? Dnes už ano

Výstavba bloků Vogtle 3 a 4 v americké Georgii. Projekt byl dokončen v roce 2024 a stal se prvním novým jaderným rozšířením v USA po více než třiceti letech.
Jan Žižka

dyž Rockefellerova nadace před několika dny společně se svými partnery z řad dalších světových donátorů oznámila vznik Globální koalice pro jadernou filantropii, symbolicky završila přechod od svých „fosilních kořenů“ k nízkoemisní energetice. John D. Rockefeller proslul před více než sto lety jako ropný magnát, nejbohatší muž světa a zakladatel proslulé nadace, která své aktivity financovala díky ziskům z „černého zlata“. V roce 2020 řekla definitivní „goodbye“ fosilním palivům, zaměřila se na podporu obnovitelných zdrojů a nyní se jasně přihlásila k rozvoji jaderné energetiky.

Rodina Rockefellerů se stala součástí mnoha konspiračních teorií, podle nichž potomci ropného magnáta dodnes tahají za nitky celoplanetárního dění. Nejspíš se objeví i virální příběh o tom, jak je příklon Rockefellerovy nadace k jádru dalším potvrzením světovlády iluminátů.

Vzkaz, který nedávno vyslali zástupci řady mezinárodních nadací z asijského filantropického summitu v Singapuru, je ale přelomový i ve skutečnosti – jaderná energetika je podle nich tak zásadní pro životní prostředí, ekonomiku, bezpečnost i životy lidí, že si vyžaduje i „mobilizaci filantropického kapitálu“.

Zvláště v našich zeměpisných končinách, kde dosud jádro bylo spíše terčem řady nevládních organizací, to může vyvolat minimálně údiv. Vazby mezi klimatickými iniciativami a ambicemi v jaderné energetice ale nejsou na mezinárodní úrovni úplně nové – iniciátoři nového partnerství mezinárodních nadací se odvolali na závazek ze summitu COP28 v roce 2023 v Dubaji. K cíli ztrojnásobit výkon jaderných elektráren do roku 2050 se hlásí více než 30 zemí.

Atomový comeback Ameriky. USA opět dobývají Evropu v jaderné energetice

Money

Proslulá společnost Westinghouse před osmi lety procházela bankrotovou procedurou ve Spojených státech, do níž se dostala kvůli problematickým projektům výstavby amerických jaderných elektráren. Firma se sídlem na okraji pensylvánského Pittsburghu měla velké nenaplněné ambice i v Česku. Někdejší tendr na nové temelínské bloky Češi zrušili a v případě pozdějšího dukovanského tendru Westinghouse ani nepustili do finálního souboje mezi Korejce a Francouze. Nyní se ale karta obrací. Westinghouse získává nové kontrakty, americké startupy vyvíjejí reaktory 4. generace a Big Tech pumpuje miliardy do stabilních zdrojů energie. Jaderný návrat USA tak může změnit i evropský energetický trh, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.

Jaderná filantropie zatím paběrkovala

Rockefellerova nadace ohlásila zmiňovanou globální koalici společně s filantropickou organizací Temasek Trust. Přihlásily se k ní další nadace včetně například CleanEcon, která má čistou ekonomiku přímo ve svém názvu. Autoři singapurské iniciativy připomněli, že na jadernou energetiku zatím směřovalo pouze něco mezi 0,1 a 0,2 procenta klimatické filantropie. Donátoři se chtějí zaměřit na projekty v rozvojových zemích. Ty však musejí kvůli vlastním geopolitickým a ekonomickým zájmům sledovat i západní státy – pokud nechtějí dál přenechávat iniciativu na globálním Jihu ruskému Rosatomu nebo čínským firmám.

Není náhoda, že oznámení o nové koalici filantropů přišlo ze Singapuru – právě jihovýchodní Asii, silně závislou na dovozu ropy, nepříjemně zasáhla válka na Blízkém východě. Přechod od fosilních paliv k jádru a obnovitelným zdrojům tam vidí nejen jako hospodářský stimul, ale také bezpečnostní imperativ. Obyvatelé globálního Jihu už také silně pociťují důsledky globálního oteplování. Stále nesnesitelnější vedra mimo jiné zvyšují poptávku po elektřině kvůli klimatizaci.

K energii bez limitů je ještě daleko. Ale peníze už proudí

Jadernou fúzi, která se jednou může stát prakticky neomezeným zdrojem energie, začali ekonomičtí vizionáři řadit mezi nejnadějnější technologie budoucnosti. Experimenty posledních let potvrdily, že díky fúzi dokážou lidé vyrobit více energie, než je zapotřebí k jejímu spuštění. K masovému využití nového stabilního a čistého zdroje je ještě hodně daleko, ale už se kolem jeho vývoje točí peníze soukromých investorů, budoucích velkých spotřebitelů i dodavatelů dílů pro fúzní reaktory. Zrodil se nový obor ekonomiky, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.

Rébus pro finančníky

Není předem dáno, že Globální koalice pro jadernou filantropii dosáhne všech svých cílů. Historie Rockefellerovy nadace kromě řady úspěchů ve zdravotnictví, vzdělávání nebo zemědělství zahrnuje i dost nešťastné kapitoly – včetně podpory eugeniky v prvních desetiletích své činnosti. Asi se ozve dost skeptiků, kteří budou jaderné filantropii předvídat stejně neslavný konec.

Faktem je, že rozvoj atomové energetiky naráží na řadu bariér, které se jeví jako nepřekonatelné. Nové technologie včetně malých modulárních reaktorů ještě neprokázaly své přednosti v praxi. „Jaderníci“ stále zápolí s průtahy a prodražováním staveb nových zdrojů. Filantropický kapitál by se však měl cíleně zaměřit právě na odstraňování překážek.

Jedním z největších rébusů, které musejí vyřešit stavitelé nových jaderných reaktorů, je vhodný finanční model. Rockefellerova nadace a její partneři mohou dát signál investorům z řad soukromých společností i rozvojových institucí, že jaderná energetika už není tak politicky citlivá a finančně riziková jako dřív. Jde o udržitelnou technologii, což v dobách, kdy investorské nálady ovlivňovali protijaderní aktivisté, nebylo vůbec jasné. Filantropický kapitál může přispět k „de-riskingu“ a jeho prostředky bude možné využít pro různá garanční schémata, zvláště u počátečních investic.

Stejně důležité bude finančně podpořit celou jadernou infrastrukturu, včetně dozoru nad bezpečností, přípravy specialistů i komunikace s veřejností. A to často v zemích, které mají s atomovou energetikou omezené nebo prakticky nulové zkušenosti.

Trump útočí, Čína bude kasírovat. Peking má nakročeno k vítězství v bitvách o energie

Ropné krize sedmdesátých let minulého století přivedly svět k rozvoji nových technologií a postupně změnily globální energetiku. Konflikty na Blízkém východě povzbudily nástup obnovitelných zdrojů, ale také boom jaderných elektráren ve Francii nebo ve finále i břidlicovou těžbu ropy a plynu v USA. Americký prezident Donald Trump je dnes posedlý fosilními palivy a věří, že díky kontrole domácích i zahraničních zdrojů může ovládat svět. Číňané si uvědomují, že i nynější válka na Blízkém východě nastartuje hledání alternativ, a nabízejí světu bezpečnější řešení „zelených“ technologií, píše v analýze Jan Žižka.

Jádro a obnovitelné zdroje patří k sobě

Zvýšený zájem Rockefellerovy nadace o jádro bylo možné sledovat už delší dobu. Na konci minulého roku informovala o studii, kterou pro ni vypracovaly společnosti Bayesian Energy a Radiant Energy Group. Dospěly ke klíčovému závěru – jaderné a obnovitelné zdroje se budou v energetickém mixu vhodně doplňovat.

Studie se sice zaměřila na osm rozvojových zemí – Brazílii, Indii, Indonésii, Filipíny, Nigérii, Ghanu, Rwandu a Jižní Afriku –, ale zjevně má širší platnost. Je v souladu s dřívějšími analýzami provozovatele francouzské přenosové soustavy RTE nebo Agentury pro jadernou energetiku Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, které už dříve citoval například Tomáš Ehler, jenž řídí sekci jaderné energetiky na českém ministerstvu průmyslu. Energetický systém založený pouze na obnovitelných zdrojích a úložištích energie bez jádra by byl méně stabilní a dost by se prodražil.

V mnoha politických i filantropických kruzích přitom dlouho panoval mýtus, že jádro se k obnovitelným zdrojům nehodí. Takový postoj se točil kolem argumentu, že třeba plynové zdroje dokážou daleko flexibilněji přizpůsobovat svůj výkon než atomové reaktory, což je pravda, pomíjel ale rizikovost plynu, kterou ještě více odhalily války na Ukrajině i Blízkém východě. Využívání plynu v Evropě také tlačí nahoru cenu elektřiny. A tato surovina se navíc stává méně žádoucí kvůli své emisní stopě, která bere v potaz celý řetězec včetně těžby a přepravy na dlouhé vzdálenosti.

Autoři zprávy pro Rockefellerovu nadaci zdůrazňují, že se nesoustředili pouze na výpočet nákladů, včetně investičních i provozních, jednotlivých zdrojů energie, ale na modelování celých energetických systémů. Nákladově optimální scénář předpokládá, že se jádro bude ve zmiňovaných rozvojových zemích kolem roku 2050 podílet na výrobě elektřiny z 10 až 20 procent. Je jasné, že v zemích jako Francie nebo Česko, které už na jádru stavěly v minulosti, má jít o podstatně vyšší podíl.

Dopady konfliktu na Blízkém východě mohou být mnohem širší, než je cena paliv. Která se na druhé straně propisuje do celé ekonomiky, bez nafty nelze podnikat. Vládní regulaci ceny nafty a benzínu prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček chápe, vnímá však rizika státního zásahu. „Zastropování marží (pumpařů – pozn. red.) znamená zastropování mezd, nájemného a dalších položek." Přes dopady íránské krize vnímá Zajíček jako klíčové dobudovat českou energetickou strukturu, jádro a plyn.

Jaderná energie podle studie Bayesian Energy a Radiant Energy Group snižuje potřebu budovat nadměrné kapacity solárních panelů a úložišť. Významným faktorem je také to, že jaderné reaktory zdaleka nezaberou tak velké území jako obnovitelné zdroje.

Rockefelleři proti Exxonu i Trumpovi

Rockefellerova nadace není jedinou filantropickou organizací, která nese jméno známé americké podnikatelské rodiny. Další, jako Rockefeller Brothers Fund nebo Rockefeller Family Fund, založili v různých obdobích potomci slavného ropného magnáta. A právě poslední dva jmenované fondy se v minulosti dostaly do ostrých sporů s ropnou společností ExxonMobil – paradoxně největším následovníkem původní Rockefellerovy Standard Oil Co. Rockefelleři čelili obviněním, že financují žaloby na ExxonMobil, který podle kritiků věděl o dopadech svých aktivit na klimatické změny, ale tajil je před veřejností.

Bylo by možné říct, že Rockefellerova nadace jde svou podporou obnovitelných zdrojů a jádra s dobou a jedná v souladu s mode4586+rními trendy. Opětovný nástup prezidenta Donalda Trumpa však ukazuje, že boj o směřování minimálně americké energetiky ještě není u konce. Advokátovi fosilních zdrojů v Bílém domě současný šéf Rockefellerovy nadace asi příliš neimponuje. Je jím Rajiv Shah, bývalý administrátor americké rozvojové agentury USAID za prezidenta Baracka Obamy – tedy instituce, kterou se Trump loni rozhodl výrazně omezit. Paradoxem zůstává, že na podpoře jádra se Trump se Shahem shodnou.

Druhý život baterií jako nadějný byznys. Z elektromobilů míří do úložišť

Základ elektromobilu tvoří baterie
iStock
Michal Nosek
Michal Nosek

Když doslouží běžné auto, čeká ho většinou vrakoviště a kovové části recyklace v hutích. U elektromobilů je situace složitější. Lithiové baterie jsou technologicky náročné, špatně se rozebírají a jejich recyklace není jednoduchá. Česká firma 1PS Technology proto hledá cestu mezi odpadem a hutí: z použitých bateriových modulů staví nová energetická úložiště.

Nepojízdné automobily obvykle končí na vrakovištích. Karoserie se rozřeže, kovové části putují k recyklaci a zbytek vozu se roztřídí podle toho, co má ještě nějakou hodnotu.

S bateriovými články z elektromobilů je ale situace výrazně komplikovanější. Nejde o kus plechu ani běžný náhradní díl. Lithiové baterie jsou sofistikované technologické celky složené z článků, modulů, elektroniky, chlazení a bezpečnostních prvků. Jejich recyklace je náročná nejen kvůli jejich chemickému složení, ale i kvůli samotné konstrukci.

A právě v tom vzniká nový prostor. Ne každá baterie, která už nestačí elektromobilu, musí okamžitě skončit v recyklační lince. Může se stát základem úložiště energie.

Budoucí bateriová úložiště

V provozu společnosti 1PS Technology se na vyřazenou baterii nedívají jako na šrot. Těžký bateriový pack, který v autě dosloužil nebo nesplnil výrobní parametry, míří nejprve na demontáž.

Technici ho rozebírají na jednotlivé moduly. Každý z nich pak čeká diagnostika. Měří se stav článků, zbytková kapacita i takzvané SoH, tedy State of Health. Jinými slovy skutečná kondice baterie. Teprve pak padne verdikt. Nové využití, nebo konec.

Třídění baterií v Řevničově

Baterie zaplavují Česko, třídicí pás u Řevničova se nezastaví. Největší průšvih jsou jednorázové e-cigarety

Zprávy z firem

Použité baterie z domácností, elektrokol, nářadí, fotovoltaiky i elektromobilů končí na třídicí lince u středočeského Řevničova. Společnost ECOBAT loni vytřídila 4 558 tun baterií všech typů, meziročně téměř o 400 tun více. Sběr v Česku roste, zároveň ale rychle přibývá baterií uváděných na trh. Za nejproblematičtější odpad současnosti označuje obor jednorázové elektronické cigarety, které obsahují baterii i elektroniku, ale často končí v koších směsného odpadu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Zhruba 65 procent baterií má i po vyřazení z elektromobilu stále více než 80 procent původní kapacity. To je obrovský potenciál pro další využití,“ říká Pavel Voska, spoluzakladatel společnosti 1PS Technology. V autě už taková baterie neobstojí. Ve stacionárním úložišti ale může pracovat dál.

Elektromobil je pro baterii tvrdý šéf

Baterie v elektromobilu musí zvládat extrémní režim. Rychlé nabíjení, vysoké výkony, prudké zrychlování, mráz, horko i tisíce provozních cyklů. Jakmile její parametry klesnou pod hranici, kterou výrobce považuje za bezpečnou a spolehlivou pro provoz auta, v elektromobilu končí. Jenže úložiště energie po baterii vyžaduje hlavně vytrvalost.

V domácnosti může ukládat elektřinu z fotovoltaiky a vracet ji večer, když už panely nevyrábějí. Ve firmě může pomáhat vykrývat odběrové špičky. Ve větším kontejnerovém systému může stabilizovat síť nebo sloužit jako záloha.

Podle Vosky mohou baterie vyřazené z elektromobilů ve stacionárním režimu pracovat ještě nejméně deset let.

Z baterie do auta se stává baterie pro dům nebo firmu

Samotná kapacita ale nestačí. Použitý modul nelze jen vzít z elektromobilu a připojit k fotovoltaice. Musí dostat nové řízení, nový dohled a nové bezpečnostní prvky.

1PS Technology proto vyvíjí vlastní hardware, software i BMS, tedy Battery Management System. Ten sleduje jednotlivé články, řídí nabíjení a vybíjení a chrání baterii před přehřátím, zkratem nebo nadměrným zatížením.

„Vyvinuli jsme vlastní řídicí software i elektroniku, které nám umožňují baterie detailně monitorovat a efektivně řídit jejich provoz. Díky tomu máme plnou kontrolu nad jejich výkonem, bezpečností i životností,“ říká Voska.

V praxi to znamená, že z modulu původně určeného pro pohon auta vzniká součást energetického systému. Baterie dostává nový úkol, nové zapojení a nový režim práce.

Bezpečnost se řeší dřív, než baterie začne ukládat elektřinu

U bateriových úložišť je nejdůležitější prevence. Nestačí spoléhat na to, že baterie má ještě dost kapacity. Každý článek musí být pod kontrolou a celý systém musí umět včas reagovat.

Firma proto provozuje dohledové centrum a spolupracuje s odborníky na požární bezpečnost. Rizika se podle ní musí řešit už při návrhu úložiště, ne až ve chvíli, kdy je instalace hotová.

Bateriové úložiště není pasivní skříň s energií. Je to živý systém, který se každý den nabíjí, vybíjí, zahřívá, ochlazuje a reaguje na provozní podmínky.

Právě tady se rozhoduje, jestli druhý život baterie bude bezpečný a ekonomicky smysluplný.

Letos chtějí zpracovat baterie ze tří tisíc elektromobilů

V roce 2025 zpracovala 1PS Technology přibližně 80 tun baterií. Letos chce výrazně zrychlit. Po rozšíření technologických a výrobních kapacit firma uvádí, že zvládne denně zpracovat až pět tun baterií. V ročním objemu to odpovídá bateriím zhruba ze tří tisíc elektromobilů.

Zatím nejde jen o baterie z aut, která dosloužila na silnicích. Firma pracuje hlavně s bateriemi přímo z výroby. Jde o kusy, které nesplnily některý parametr pro použití v elektromobilu, ale pro stacionární úložiště mohou být stále vhodné.

„Do budoucna chceme výrazně rozšířit spolupráci s automobilkami i dalšími partnery a více pracovat také s bateriemi ze servisů,“ říká Voska.

Automobilová kvalita může být výhodou

Baterie pro elektromobily vznikají v mimořádně přísném režimu. Musí projít vývojem, testy, homologacemi a kontrolou kvality, kterou automotive sektor vyžaduje.

To je podle 1PS Technology výhoda. Pokud se takové moduly správně otestují, přestaví a bezpečně řídí, mohou nabídnout vysokou kvalitu i ve stacionárním provozu.

Preciznost automotive zpracování i veškeré nutné homologace vstupních modulů zajišťují řádově vyšší kvalitu bateriových úložišť, než jaká jsou na českém trhu dostupné ve srovnatelné cenové hladině,“ tvrdí Voska.

Jenže ani tady není nic jednoduché. Každá značka, každý model a často i každá generace elektromobilu používá jiné řešení. Baterie se liší chemií, konstrukcí, zapojením i způsobem řízení.

Martin Houška z Nord HT

Fotovoltaika nestačí, říká energetik. Domácnosti zbytečně přicházejí o tisíce

Zprávy z firem

Češi investují stovky tisíc do fotovoltaiky a tepelných čerpadel, ale často bez jasného systému. Výsledek? Nižší úspory, než čekali. Podle Martina Houšky ze společnosti NORD HT není problém v technologiích, ale v jejich propojení a řízení.

nst

Přečíst článek

Pro firmu, která je chce znovu využívat ve větším měřítku, je to technická skládačka, která se neustále mění.

Nové elektromobily budou pro demontáž tvrdší oříšek

Automobilky dnes baterie do vozů integrují stále těsněji. Klasické moduly postupně nahrazují konstrukce cell-to-pack nebo cell-to-body. Články už nejsou uložené v jednoduše oddělitelných blocích, ale stávají se součástí bateriového obalu nebo přímo nosné struktury auta.

Pro automobilku to může znamenat nižší hmotnost, lepší využití prostoru a vyšší efektivitu. Pro firmy, které chtějí baterie opravovat, znovu využívat nebo recyklovat, je to ale komplikace.

Dnes je takových vozů na trhu zatím menšina. Jejich podíl ale poroste. A s ním poroste i náročnost práce s bateriemi po skončení jejich automobilového života.

1PS Technology proto počítá s tím, že u silně integrovaných baterií může dávat smysl hlavně využití ve velkých kontejnerových úložištích pro energetiku a podporu sítě.

Baterií bude přibývat rychleji než recyklačních kapacit

S rostoucím počtem elektromobilů bude přibývat i baterií, které už nebudou vhodné pro provoz v autě. Část si vezmou zpět výrobci, část zamíří k recyklaci. Velká část jich ale může ještě roky sloužit jinde.

Na sběr a další využití baterií se zaměřuje také nezisková společnost Ecobat, která provozuje kolektivní systém sběru odpadních baterií.

Použitých baterií z elektromobilů bude v příštích letech dramaticky přibývat. Část z nich si vezmou zpět výrobci, ale pro velký objem bude potřeba vybudovat efektivní systém sběru a dalšího využití,“ říká technický ředitel Ecobatu Petr Kratochvíl.

Podle něj má každý znovu využitý modul i strategický význam. Snižuje tlak na dovoz surovin, které Evropa potřebuje pro výrobu nových baterií. A protože evropské kapacity pro komplexní recyklaci baterií stále nestačí, druhý život může být důležitým mezistupněm.

Ecobat se přitom nezaměřuje jen na elektromobilitu. Nové využití hledá i pro menší baterie, například z ručního nářadí. Z některých vznikají powerbanky.

Mezi vrakovištěm a recyklací vzniká nový průmysl

Ještě nedávno se o bateriích z elektromobilů mluvilo hlavně jako o budoucím problému. Vývojáři z 1PS Technology ale už ukazují, že odpověď nemusí vést rovnou do recyklační linky. Mezi prvním životem v autě a finálním zpracováním v recyklaci vzniká nový trh. Trh s bateriemi, které už nestačí automobilům, ale pořád mají hodnotu.

Není to jednoduchý byznys. Vyžaduje přesnou diagnostiku, vlastní software, bezpečnostní know-how, dohledový systém a schopnost poradit si s bateriemi, které se rok od roku konstrukčně mění.

