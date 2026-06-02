Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů. Trh vyděsil krok Strategy
Bitcoin se znovu dostal pod silný tlak. Největší kryptoměna světa poprvé za téměř dva měsíce klesla pod hranici 70 tisíc dolarů, když náladu investorů zasáhly obavy z války mezi USA a Íránem, rekordní odliv peněz z bitcoinových ETF i neobvyklý prodej ze strany společnosti Strategy.
Podle zprávy agentury Bloomberg bitcoin v úvodu evropského obchodování oslabil až o 2,4 procenta na 69 660 dolarů (1 451 693 korun), nejníže od 8. dubna. Výprodej se netýkal jen bitcoinu. Pod tlakem byly digitální měny napříč trhem, ztrácely také ether, solana a další tokeny.
Výprodej v podání Synergy
„Geopolitická nejistota spolu s nervozitou kolem rozprodeje bitcoinových pozic společnosti Strategy výrazně zatěžují bitcoin,“ uvedla Caroline Mauronová, spoluzakladatelka společnosti Orbit Markets, kterou cituje Bloomberg.
Pozornost investorů přitáhla právě společnost Strategy Michaela Saylora, která v pondělí oznámila svůj první prodej bitcoinu od konce roku 2022. Firma prodala tokeny za zhruba 2,5 milionu dolarů. Část trhu to vnímá jako symbolický odklon od strategie, která ze Strategy udělala jednoho z největších kupců bitcoinu.
Další tlak přichází z trhu burzovně obchodovaných fondů. Americké spotové bitcoinové ETF, které po svém spuštění pomáhaly cenu kryptoměny táhnout vzhůru, nyní zaznamenaly rekordních 11 dní čistých odlivů v řadě. Investoři z nich během této série stáhli téměř 3,5 miliardy dolarů.
Klíčová je teď podle obchodníků hranice 70 tisíc dolarů. „Potvrzený denní nebo týdenní závěr pod 70 tisíci dolary by znamenal strukturální změnu, nikoli jen reakci na titulky,“ uvedl Sean McNulty, šéf obchodování s deriváty pro Asii a Tichomoří ve společnosti FalconX.
Alphabet, mateřská společnost Googlu, chystá velké posílení kapitálu pro další rozvoj umělé inteligence. Americká technologická skupina nabídne investorům nové akcie až za 80 miliard dolarů, tedy zhruba 1,67 bilionu korun. Peníze chce použít hlavně na investice do AI a na úhradu části očekávaných daňových výdajů.
Energetická skupina ČEZ rozdělí mezi akcionáře 23 miliard korun. Valná hromada dnes schválila návrh představenstva vyplatit dividendu 42 korun na akcii, což odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku firmy.
