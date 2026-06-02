Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů. Trh vyděsil krok Strategy

Bitcoin se znovu dostal pod silný tlak. Největší kryptoměna světa poprvé za téměř dva měsíce klesla pod hranici 70 tisíc dolarů, když náladu investorů zasáhly obavy z války mezi USA a Íránem, rekordní odliv peněz z bitcoinových ETF i neobvyklý prodej ze strany společnosti Strategy.

Podle zprávy agentury Bloomberg bitcoin v úvodu evropského obchodování oslabil až o 2,4 procenta na 69 660 dolarů (1 451 693 korun), nejníže od 8. dubna. Výprodej se netýkal jen bitcoinu. Pod tlakem byly digitální měny napříč trhem, ztrácely také ether, solana a další tokeny.

Výprodej v podání Synergy

„Geopolitická nejistota spolu s nervozitou kolem rozprodeje bitcoinových pozic společnosti Strategy výrazně zatěžují bitcoin,“ uvedla Caroline Mauronová, spoluzakladatelka společnosti Orbit Markets, kterou cituje Bloomberg.

Pozornost investorů přitáhla právě společnost Strategy Michaela Saylora, která v pondělí oznámila svůj první prodej bitcoinu od konce roku 2022. Firma prodala tokeny za zhruba 2,5 milionu dolarů. Část trhu to vnímá jako symbolický odklon od strategie, která ze Strategy udělala jednoho z největších kupců bitcoinu.

Další tlak přichází z trhu burzovně obchodovaných fondů. Americké spotové bitcoinové ETF, které po svém spuštění pomáhaly cenu kryptoměny táhnout vzhůru, nyní zaznamenaly rekordních 11 dní čistých odlivů v řadě. Investoři z nich během této série stáhli téměř 3,5 miliardy dolarů.

Klíčová je teď podle obchodníků hranice 70 tisíc dolarů. „Potvrzený denní nebo týdenní závěr pod 70 tisíci dolary by znamenal strukturální změnu, nikoli jen reakci na titulky,“ uvedl Sean McNulty, šéf obchodování s deriváty pro Asii a Tichomoří ve společnosti FalconX.

Sundar Pichai

Google potřebuje další palivo pro AI. Alphabet nabídne akcie až za 80 miliard dolarů

Trhy

Alphabet, mateřská společnost Googlu, chystá velké posílení kapitálu pro další rozvoj umělé inteligence. Americká technologická skupina nabídne investorům nové akcie až za 80 miliard dolarů, tedy zhruba 1,67 bilionu korun. Peníze chce použít hlavně na investice do AI a na úhradu části očekávaných daňových výdajů.

Aktualizováno

ČEZ schválil dividendu. Akcionářům pošle 23 miliard

Trhy

Energetická skupina ČEZ rozdělí mezi akcionáře 23 miliard korun. Valná hromada dnes schválila návrh představenstva vyplatit dividendu 42 korun na akcii, což odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku firmy.

Související

Světové ekonomické fórum: Pozitivní dopady AI přijdou později, než si všichni mysleli

Dopady zavedení AI budou nerovnoměrné napříč sektory i světem
Stanislav Šulc

Umělá inteligence má potenciál změnit globální ekonomiku. Nicméně bude to pomaleji, než se očekávalo. Vychází to z nového reportu Světového ekonomického fóra, jehož zástupci analyzovali predikce využití AI v průmyslu od ekonomů z celého světa. Nejpomaleji se přitom umělá inteligence pozitivně projeví v zemědělství a rybolovu.

Sektory IT a telekomunikací patří k ekonomickým oblastem, v nichž dochází k dopadům zavádění umělé inteligence nejrychleji. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu Světového ekonomického fóra mezi ekonomy z celého světa, který fórum představilo na konci května. Oslovení ekonomové očekávají, že pozitivní dopady zejména na zvýšení produktivity se v těchto sektorech projevují méně než do šesti měsíců. Navíc se tento čas ještě zkrátil proti obdobnému průzkumu z letošního ledna.

„Více než devět z deseti respondentů souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tvrzením, že míra adopce AI se během příštích dvanácti měsíců dále zvýší. Tempo zavádění je natolik vysoké, že se již začínají objevovat známky významných omezení na straně nabídky. Současně je zřejmé, že adopce AI postupuje nerovnoměrně, a to jak z geografického hlediska, tak mezi jednotlivými typy podniků,“ stojí v reportu. „První vlna produktivních přínosů se objevuje zejména tam, kde je samotná práce plně digitální a umělá inteligence může přímo pracovat s kódem, daty a pracovními procesy,“ píše se dále v reportu Světového ekonomického fóra.

Kellnerová se rozhlíží po trhu, má investiční apetit

Zprávy z firem

Nejbohatší žena Česka Renáta Kellnerová chce i v letošním roce masivně investovat, uvádí v aktuální výroční zprávě. V loňském roce patřily k nejviditelnějším krokům nákupy prémiových českých hotelů. Skupina také rostla v rámci struktury e& PPF Telecom, která převzala srbskou společnost SBB i slovenskou UPC. „Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat,“ uvádí Kellnerová.

Ochlazení očekávání

Při srovnání aktuálního reportu s tím lednovým ekonomové sledují ještě jednu oblast, kde dochází k pozitivním dopadům rychleji, než se očekávalo: v oblastní vzdělávání.

„Zavádění umělé inteligence do vzdělávání totiž nabízí značný potenciál pro proměnu výukových metod, personalizaci vzdělávacích zkušeností a zefektivnění administrativních procesů,“ myslí si autoři reportu.

V ostatních oblastech ale dochází k ochlazování očekávání. A to v některých případech i o několik let. Týká se to například zdravotní péče, kde se dříve očekávaly pozitivní dopady po 12 měsících, aktuálně ekonomové očekávají, že k tomu dojde spíše až za dva a půl roku. Nejvyšší posun zažila oblast stavebnictví a technických prací, kde se původně očekával nárůst produktivity za 15 měsíců, aktuálně odhady hovoří o třech a půl letech. Nejdelší horizont pozitivních dopadů pak ekonomové z celého světa očekávají v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, kde jde o téměř čtyři roky.

Micron patří mezi letité firmy, které prožívají akciovou jízdu

Devadesátky jsou zpět díky AI. Nokia, Dell či Micron raketově rostou

Trhy

Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.

Pozvolnější a nerovnoměrný vývoj

Ve srovnání s předchozím vydáním průzkumu tak respondenti napříč většinou odvětví mírní očekávání ohledně krátkodobého dopadu AI na produktivitu. Historie podle reportu ukazuje, že přínosy univerzálních technologií často vyžadují roky doplňkových investic.

„Současná vlna AI navíc zůstává soustředěna především ve velkých firmách a ve službách založených na znalostech, zatímco právní, datové, dovednostní a infrastrukturní překážky zpomalují její širší rozšíření,“ upozorňuje report.

Výsledkem tak může být pozvolnější a nerovnoměrnější vývoj, než naznačovala původní očekávání. Viditelné úspěchy budou přicházet postupně a makroekonomické přínosy se projeví až ve chvíli, kdy se jim přizpůsobí manažerské postupy, energetická infrastruktura i pracovní síla.

Jensen Huang na veletrhu Computex 2026

Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti

Zprávy z firem

Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.

Související

Úřad práce

AI nahradí miliony pracovních míst. Čeká nás masová nezaměstnanost? S neschopnou vládou možná ano

Politika

Karel Pučelík

Americký prezident Donald Trump

Evropské akcie stále dramatičtěji zaostávají za americkými, což se za Trumpa ještě prohloubí

Trhy

Lukáš Kovanda

Světové ekonomické fórum (WEF) v Davosu

Karel Pučelík: Bohatí navrhují zdanit bohaté, AI vyvolává nervozitu. Několik bodů k letošnímu Davosu

Názory

Karel Pučelík

Češi letos vytáhnou úspory. Větší výdaj plánuje každý druhý

Více než polovina Čechů letos plánuje větší výdaj nebo investici. Podle průzkumu agentury Ipsos pro úvěrovou společnost Home Credit se k tomu chystá 51 procent lidí. Nejčastěji půjde o dražší dovolenou, rekonstrukci bydlení nebo vybavení domácnosti.

Češi se přitom většinou nechtějí zadlužovat. Větší výdaj plánují zaplatit hlavně z vlastních peněz. Z těch, kteří letos chystají mimořádnou investici, chce 54 procent sáhnout do úspor a 22 procentům má stačit běžný příjem. Úvěr nebo půjčku chce využít jen pět procent lidí.

Nejčastěji lidé počítají s výdaji na domov. Do rekonstrukce chce investovat 14 procent oslovených a stejný podíl plánuje nákup vybavení domácnosti. Dražší dovolenou si chce dopřát 12 procent lidí.

Investice do vzdělání, ale i do auta

Další větší výdaje míří do mobility a elektroniky. Koupi auta zvažuje devět procent respondentů, nákup elektroniky osm procent. Pět procent lidí plánuje investovat do vzdělání nebo kurzů a stejný podíl chce letos koupit nemovitost.

Rozdíly jsou patrné i mezi regiony. V Praze plánuje větší nákup nebo investici 55 procent lidí. V českých regionech mimo Prahu je to 53 procent a na Moravě 46 procent.

Průzkum tak ukazuje, že Češi sice chtějí letos utrácet za větší položky, ale opatrně. Většina spoléhá na naspořené peníze nebo aktuální příjmy a jen minimum lidí chce kvůli mimořádným výdajům sahat po půjčce.

Státní dluhopis srovná banky do latě, dají klientům lepší podmínky, tvrdí ekonom Křeček

Money

O Dluhopisy Republiky, což je půjčka státu na své útraty, je větší zájem, než se čekalo. Lidé si zatím objednali dluhopisy za 44 miliard korun, plánovaný objem byl 20 miliard. Ministerstvo financí poptávku vyslyší a dluhopisů vydá víc, nabídka státu bude pokračovat až do konce června. Podle Štěpána Křečka, hlavního ekonoma společnosti BH Securities, dává nákup dluhopisu smysl. Dluhopis slibuje dobré a bezpečné zhodnocení. Podle Křečka jsou podmínky státního dluhopisu tlakem na banky, aby vylepšily úroky či snížily poplatky u spořících účtů a termínovaných vkladů.

Dalibor Martínek

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Kryštof Míšek: Nové státní dluhopisy jako past. Stát může zopakovat drahou chybu z inflační krize

Názory

Protiinflační dluhopisy vypadají jako férový způsob, jak domácnostem ochránit úspory. Pro stát ale mohou být mimořádně drahé. Česká zkušenost z let 2021 až 2023 i varovný příklad Velké Británie ukazují, že při návratu vyšší inflace se z atraktivního produktu pro občany může stát nákladné riziko pro veřejné finance.

Kryštof Míšek

Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu

Money

Zdeněk Pečený

