Skládací iPhone se blíží. Apple ho prozradil ve vlastním softwaru
Apple ve svém novém softwaru zanechal zatím nejvýraznější stopy po chystaném skládacím iPhonu. Podle agentury Bloomberg se v iOS 27 a souvisejících aktualizacích objevují odkazy na skládací hardware, druhý displej i funkce určené pro větší a pružnější obrazovky.
Chystané zařízení má do řady iPhonů přinést nový formát po téměř dvaceti letech od jejího uvedení. Bloomberg dříve informoval, že skládací iPhone má být představen v září spolu s řadou iPhone 18 Pro. Cena má začínat kolem 2000 dolarů, tedy téměř 42 tisíc korun, a telefon má konkurovat skládacím modelům Samsungu a dalších výrobců.
Nové indicie pocházejí mimo jiné z první vývojářské betaverze iOS 27. Softwarový výzkumník vystupující pod přezdívkou M1Astra našel v první vývojářské betaverzi iOS 27 skryté odkazy na skládací zařízení. Jeden z mechanismů Apple interně označuje jako „foldState“. Další položky nazvané „mechanicalAngleDegrees“ a „angleDegrees“ naznačují, že software dokáže určit, pod jakým úhlem je zařízení otevřené.
Apple's iOS 27 and related software updates offer the clearest public signs yet of the company’s upcoming foldable iPhone, revealing references to folding hardware and new features designed for larger, more flexible displays. https://t.co/jKOQci9pQz— Mark Gurman (@markgurman) June 9, 2026
Operační systém obsahuje také odkazy na aktualizovaný servisní nástroj Applu používaný při opravách displejů iPhonů. V iOS 27 se v něm objevují zmínky o sekundárním displeji, druhém krycím skle a dvou dalších světelných senzorech.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Větší obrazovka
Několik novinek ve veřejné verzi iOS 27 navíc působí jako příprava na zařízení s větší obrazovkou. Některé widgety mohou nově na iPhonu zabrat celou domovskou obrazovku. Aplikace jako Hudba, News nebo Počasí tak mohou využít větší plochu, což by se u skládacího iPhonu hodilo pro zobrazení více panelů vedle sebe.
Apple upravil také funkci zrcadlení iPhonu v nové verzi systému pro počítače Mac, nazvané macOS 27 Golden Gate. Připojený telefon je nově možné zobrazit ve větším rozvržení podobném iPadu. Bloomberg už dříve uvedl, že podpora rozměrů blízkých iPadu má být důležitou součástí práce se skládacím iPhonem.
Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.
Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti
Zprávy z firem
Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.
Firma zároveň během vývojářské prezentace Platforms State of the Union mluvila o takzvané přizpůsobivosti aplikací. Vývojáři podle Applu nemají navrhovat software jen pro konkrétní zařízení a orientaci displeje, ale pro širší škálu velikostí obrazovek a poměrů stran. „Namísto navrhování pro konkrétní zařízení a orientace nyní navrhujete pro dynamický rozsah velikostí a poměrů stran,“ uvedla společnost.
Podobné stopy se v operačních systémech Applu objevují i proto, že firma software dopředu připravuje na budoucí hardware. Bloomberg upozorňuje, že další indicie míří také k nositelným zařízením s kamerami, například k AirPods nebo chytrým brýlím.
Nový systém pro Vision Pro například obsahuje schopnost rozpoznávat a analyzovat skutečné objekty v okolí uživatele. To zapadá do širší práce Applu v oblasti nositelné elektroniky.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.