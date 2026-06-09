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newstream.cz Zprávy z firem Skládací iPhone se blíží. Apple ho prozradil ve vlastním softwaru

Skládací iPhone se blíží. Apple ho prozradil ve vlastním softwaru

Apple
ČTK
nst
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Apple ve svém novém softwaru zanechal zatím nejvýraznější stopy po chystaném skládacím iPhonu. Podle agentury Bloomberg se v iOS 27 a souvisejících aktualizacích objevují odkazy na skládací hardware, druhý displej i funkce určené pro větší a pružnější obrazovky.

Chystané zařízení má do řady iPhonů přinést nový formát po téměř dvaceti letech od jejího uvedení. Bloomberg dříve informoval, že skládací iPhone má být představen v září spolu s řadou iPhone 18 Pro. Cena má začínat kolem 2000 dolarů, tedy téměř 42 tisíc korun, a telefon má konkurovat skládacím modelům Samsungu a dalších výrobců.

Nové indicie pocházejí mimo jiné z první vývojářské betaverze iOS 27. Softwarový výzkumník vystupující pod přezdívkou M1Astra našel v první vývojářské betaverzi iOS 27 skryté odkazy na skládací zařízení. Jeden z mechanismů Apple interně označuje jako „foldState“. Další položky nazvané „mechanicalAngleDegrees“ a „angleDegrees“ naznačují, že software dokáže určit, pod jakým úhlem je zařízení otevřené.

Operační systém obsahuje také odkazy na aktualizovaný servisní nástroj Applu používaný při opravách displejů iPhonů. V iOS 27 se v něm objevují zmínky o sekundárním displeji, druhém krycím skle a dvou dalších světelných senzorech.

Větší obrazovka

Několik novinek ve veřejné verzi iOS 27 navíc působí jako příprava na zařízení s větší obrazovkou. Některé widgety mohou nově na iPhonu zabrat celou domovskou obrazovku. Aplikace jako Hudba, News nebo Počasí tak mohou využít větší plochu, což by se u skládacího iPhonu hodilo pro zobrazení více panelů vedle sebe.

Apple upravil také funkci zrcadlení iPhonu v nové verzi systému pro počítače Mac, nazvané macOS 27 Golden Gate. Připojený telefon je nově možné zobrazit ve větším rozvržení podobném iPadu. Bloomberg už dříve uvedl, že podpora rozměrů blízkých iPadu má být důležitou součástí práce se skládacím iPhonem.

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Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.

Stanislav Šulc

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Firma zároveň během vývojářské prezentace Platforms State of the Union mluvila o takzvané přizpůsobivosti aplikací. Vývojáři podle Applu nemají navrhovat software jen pro konkrétní zařízení a orientaci displeje, ale pro širší škálu velikostí obrazovek a poměrů stran. „Namísto navrhování pro konkrétní zařízení a orientace nyní navrhujete pro dynamický rozsah velikostí a poměrů stran,“ uvedla společnost.

Podobné stopy se v operačních systémech Applu objevují i proto, že firma software dopředu připravuje na budoucí hardware. Bloomberg upozorňuje, že další indicie míří také k nositelným zařízením s kamerami, například k AirPods nebo chytrým brýlím.

Nový systém pro Vision Pro například obsahuje schopnost rozpoznávat a analyzovat skutečné objekty v okolí uživatele. To zapadá do širší práce Applu v oblasti nositelné elektroniky.

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Stanislav Šulc

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Podpůrný fond chce po Agrofertu vrátit dotace. „Nevidíme důvod. A jsme připraveni i na soud,“ vzkázal holding

Podpůrný fond chce po Agrofertu vrátit dotace. „Nevidíme důvod. A jsme připraveni i na soud,“ vzkázal holding
iStock
ČTK
ČTK

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond zahájil předsoudní vymáhání podpor po 28 dceřiných firmách Agrofertu. Holding ale tvrdí, že dotace čerpal v souladu se zákonem.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) vyzval 28 dceřiných firem holdingu Agrofert, aby dobrovolně vrátily peníze, které čerpaly na podporu zemědělské činnosti. Zahájil tak předsoudní fázi vymáhacího procesu.

Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš (ANO) jako někdejší vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy ale peníze vracet nechtějí. Informoval o tom server iROZHLAS.cz.

„Pokud jde o aktuální vymáhání podpor v souvislosti s posouzením problematiky střetu zájmů, fond v mezidobí zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu,“ řekla serveru mluvčí fondu Barbora Šenfeldová.

Vedení fondu firmám zaslalo výzvy k vrácení poskytnuté podpory. Dceřiné firmy Agrofertu tak mají možnost peníze vrátit a vyhnout se soudnímu sporu. Konkrétní částky ani termíny pro vrácení podpory fond neupřesnil.

Kauza toastového chleba míří k soudu. Policie chce obžalovat pekárnu z Agrofertu

Zprávy z firem

Kauza stomilionové dotace pro pekárnu z Agrofertu se posouvá. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalobu firmy a dvou jejích představitelů kvůli podezření z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.

ČTK

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Agrofert vracení odmítá

„Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a s dotačními pravidly, a proto nevidíme důvod k vymáhání ani vracení dotací. Jsme připraveni se bránit i soudní cestou,“ sdělil serveru mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Evropská komise i tuzemské soudy dospěly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmů nevyřešil a měl na Agrofert, vložený ve dvou tehdy funkčních svěřenských fondech, stále vliv.

Babiš střet zájmů odmítá

Babiš, který byl loni v prosinci po vyhraných volbách znovu jmenován předsedou vlády, dlouhodobě střet zájmů odmítá. V únoru akcie Agrofertu vložil do nově vytvořeného fondu RSVP Trust, který má být zcela nezávislý. Tím považuje střet zájmů za vyřešený.

Kvůli dotacím Agrofertu si nechával zpracovat analýzu také Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který mezi zemědělce rozděluje evropské dotace. SZIF v dubnu uvedl, že vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou a není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.

Britové se bojí korejských dílů pro reaktory. Plzeňská Škoda jim ale nevadí?

Zprávy z firem

Britové chtěli, aby z nových reaktorů Rolls-Royce profitoval hlavně domácí průmysl. Jenže část příprav klíčových komponent míří do Jižní Koreje — a také do Plzně. Zatímco Korejci vyvolali v Londýně poprask, česká Škoda JS zůstává spíš stranou pozornosti.

Jan Žižka

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Brusel zatím peníze neproplácí

Evropská komise minulý týden potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z Agrofertu. Evropská unie však zatím žádné finance neproplácí, dokud celou záležitost s potenciálním střetem zájmů neprověří.

SZIF zároveň dříve dospěl k závěru, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Babiš premiérem.

Dalibor Martínek: Dva scénáře pro Ankaru

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Prezident Petr Pavel se přišel letmo podívat na zasedání vlády. Chtěl sdělit, že by rád letěl na summit NATO v červenci v Ankaře. Vláda ho oslyšela, a on odešel. Co bude dál s touto českou misí, která skoro půl roku zaměstnává vrcholné české politiky i média? Nabízí se dva scénáře.

Dalibor Martínek

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EU potvrdila správný postup při obnovení dotací Agrofertu, tvrdí zemědělský fond

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Wall Street otestuje víru v umělou inteligenci. OpenAI nebude chybět

Zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman
ČTK
ČTK
ČTK

Po Anthropicu se k burze chystá také OpenAI. Spolu se SpaceX tak vzniká trojice očekávaných technologických IPO, která prověří hlad investorů po akciích firem spojených s umělou inteligencí.

Společnost OpenAI, která provozuje známý chatbot ChatGPT, podala u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) žádost o vstup na akciovou burzu. Informovala o tom v pondělí na svém webu. Podobně jako v případě konkurenční společnosti Anthropic nejsou zatím detaily známé. Její primární veřejná nabídka akcií (IPO) by mohla být jednou z největších v historii, píše server CNBC.

Trojice obřích IPO

Trio očekávaných obřích IPO technologických společností je tak kompletní. Už v pátek by se mělo začít obchodovat s akciemi vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska.

OpenAI nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Časový harmonogram zatím také nebyl stanoven. Firma navíc zdůraznila, že vyřizovat některé obchodní záležitosti je snazší, když není na burze.

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů

Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

Trhy

AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Stanislav Šulc

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Ve hře je bilion dolarů

Agentura Reuters dříve informovala, že gigant v oblasti umělé inteligence (AI) usiluje při svém vstupu na burzu, který by mohl přijít již v září, o tržní kapitalizaci až jeden bilion dolarů (bezmála 21 bilionů korun).

Muskova SpaceX plánuje emisi akcií v hodnotě 75 miliard dolarů při tržní hodnotě 1,75 bilionu dolarů. Šlo by o největší IPO v historii. Společnost Anthropic 1. června oznámila, že podala důvěrnou žádost o primární emisi akcií ve Spojených státech. Učinila tak několik týdnů poté, co v rámci kola financování získala 65 miliard dolarů a její tržní hodnota dosáhla 965 miliard dolarů.

Elon Musk

Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá největší vstup na burzu v historii. Firma chce prodat zhruba 555,6 milionu akcií po 135 dolarech za kus a získat tak kolem 75 miliard dolarů. Pokud se plán podaří, hodnota vesmírné a technologické skupiny se přiblíží 1,77 bilionu dolarů.

nst

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Ohlášená tři velká IPO jsou pokládána za nejvýznamnější test zájmu investorů o rychle rostoucí technologické akcie za posledních deset let.

Tvůrce chatbota ChatGPT má ambiciózní plány na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů. K tomu by mu mohly pomoci výnosy z uvedení na burzu. Stejně jako u jiných firem v tomto odvětví však panují pochybnosti, zda se tyto obrovské výdaje na infrastrukturu umělé inteligence nakonec vrátí.

Elon Musk v Číně

Stanislav Šulc: AI revoluce míří na burzu. Proč právě nyní?

Názory

Rok 2026 se může stát jedním z nejúspěšnějších z pohledu burzovních startů za poslední dekády. Na burzu již zcela jistě vstoupí firmy SpaceX, OpenAI a Anthropic, tedy klíčové společnosti nejen v oblasti umělé inteligence. Ale tím jízda primárních emisí zdaleka nekončí, protože i další firmy z dalších oblastí se chystají upsat akcie. Co za touto vlnou stojí? Je situace na trhu tak příznivá? Nebo se jen andělští a venture kapitáloví investoři snaží vyexitovat včas?

Stanislav Šulc

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