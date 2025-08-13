Malá, ale ambiciózní. Firma Perplexity chce koupit Chrome
Společnost Perplexity AI, oceněná na „pouhých“ 18 miliard dolarů, nabídla Googlu 34,5 miliardy za jeho nejpoužívanější prohlížeč světa - Chrome. Odvážný tah přichází ve chvíli, kdy Google čelí tlaku na rozdělení firmy kvůli údajnému monopolu.
Společnost Perplexity AI působící v oblasti umělé inteligence (AI) podala nevyžádanou nabídku na převzetí webového prohlížeče Chrome internetové firmy Google za 34,5 miliardy dolarů (zhruba 723 miliard korun). Informovala o tom agentura Reuters. Upozornila, že výše nabídky výrazně převyšuje hodnotu firmy Perplexity. Společnost Google se podle ní k nabídce zatím nevyjádřila.
Americký soud minulý rok dospěl k závěru, že Google si v rozporu se zákonem udržuje monopol na poli internetového vyhledávání, čímž potlačuje konkurenci a brání inovacím. Americké ministerstvo spravedlnosti loni navrhlo, aby podnik v rámci nápravných opatření prodal prohlížeč Chrome. Google se však proti rozhodnutí soudu hodlá odvolat a žádné plány na prodej prohlížeče Chrome zatím nepředstavil.
Podle agentury Reuters již zájem o prohlížeč Chrome signalizovaly také společnosti OpenAI, Yahoo a Apollo Global Management. Perplexity je známá především svým systémem, který s pomocí AI odpovídá na jednoduché dotazy a poskytuje odkazy na zdrojové materiály na webu. Minulý měsíc firma spustila vlastní webový prohlížeč využívající AI s názvem Comet, píše server CNBC.
V červenci byla společnost Perplexity ohodnocena na zhruba 18 miliard dolarů. Firma podle serveru CNBC tvrdí, že si pro nabídku na prohlížeč Chrome zajistila podporu ze strany několika investorů.
Společnost Perplexity vzbudila pozornost již začátkem letošního roku, kdy předložila návrh na své spojení s aktivitami aplikace TikTok ve Spojených státech. Aplikace TikTok vlastněná čínskou společností ByteDance se zaměřuje na sdílení krátkých videí. Americký Kongres loni v dubnu kvůli bezpečnostním obavám přijal zákon, podle kterého měl vstoupit v platnost zákaz sítě TikTok v USA v případě, že ByteDance aktivity v USA do 19. ledna neprodá do amerických rukou. Nový americký prezident Donald Trump však lhůtu pro prodej opakovaně odložil a budoucnost aplikace TikTok v USA nadále zůstává nejasná.
Umělá inteligence si pomalu přichází pro svět. Zatím jsou vidět jen záblesky budoucí změny. Odnesly to akcie známé jazykové aplikace Duolingo.

Oblíbená aplikace Duolingo zažila divný den. Kvůli Samu Altmanovi
Oblíbená aplikace Duolingo zažila divný den. Kvůli Samu Altmanovi
Trhy
Týden, během nějž představila výsledky řada velkých technologických firem včetně Mety či Amazonu, přinesl pokračování neméně zajímavého investičního příběhu. Společnost Roblox přesvědčila investory, že dokáže vylepšovat finanční výsledky. Akcie na to nejprve reagovaly prudkým růstem až o 19 procent, první obchodní den po oznámená výsledků Roblox rostl o deset procent. Den poté velkou část zisků zase smazal, protože investoři vybírali zisky. Co nyní stojí před Robloxem?

Roblox hrají stamiliony dětí. Je dobré seznámit se s jeho akciemi
Roblox hrají stamiliony dětí. Je dobré seznámit se s jeho akciemi
Trhy
Technologické společnosti jako Meta, OpenAI nebo Alphabet vedou stále intenzivnější boj o špičkové experty na umělou inteligenci, přičemž výše nabízených odměn dosahuje extrémních částek. Nejlépe placení výzkumníci v oboru si mohou podle serveru listu Financial Times ročně přijít i na více než deset milionů dolarů (209,5 milionu korun). Běžné mzdové balíčky v oboru zahrnující základní mzdu i různé bonusy se přitom pohybují mezi třemi a sedmi miliony.

Technologičtí giganti se přetahují o AI experty. Nabízejí obří odměny
Technologičtí giganti se přetahují o AI experty. Nabízejí obří odměny
Money
