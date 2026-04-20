Bitcoin na rozcestí. Čeká ho růst k 120 tisícům, nebo propad?
Bitcoin by se podle expertů mohl ještě letos vrátit nad hranici 90 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,85 milionu korun. V delším horizontu pak analytici nevylučují ani opětovné přiblížení k historickému maximu přes 120 tisíc dolarů. Aktuálně se největší kryptoměna obchoduje kolem 75 tisíc dolarů.
Podle analytika společnosti Wood & Company Blockchain+ Tomáše Kalabise by se trh mohl vrátit k růstu už v druhé polovině roku. „Pokud bychom se řídili historickou cykličností trhu kryptoaktiv, dojde s největší pravděpodobností k přesvědčivému obnovení jeho růstu koncem léta či začátkem podzimu,“ uvedl.
Optimismus u investorů
Data z platformy Polymarket naznačují, že investoři jsou spíše optimističtí. Celkem 79 procent uživatelů věří, že bitcoin do konce roku překoná 80 tisíc dolarů, a 54 procent očekává růst nad 90 tisíc dolarů. Podle Kalabise jde o realistické cíle, zároveň ale upozorňuje i na riziko poklesu. Pravděpodobnost propadu k úrovni 55 tisíc dolarů odhaduje platforma na 62 procent, což by ale mohlo být pouze dočasné.
Podle ředitele směnárny Bit.plus Martina Stránského prochází bitcoin obdobím korekce po předchozím silném růstu. „Trh teď reaguje především na makroekonomické faktory, tedy zejména na vývoj úrokových sazeb, inflace, sílu dolaru a celkovou ochotu investorů podstupovat riziko,“ uvedl. I tak očekává, že se cena může letos přiblížit hranici 100 tisíc dolarů, v optimistickém scénáři až k rekordu 120 tisíc dolarů.
Také podle Rostislava Plachého ze společnosti Golden Gate by bitcoin měl hranici 90 tisíc dolarů překonat. Klíčové podle něj bude zlepšení podmínek na finančních trzích, návrat silnější poptávky ze strany velkých investorů a absence nových geopolitických či regulatorních otřesů.
Ruská ekonomika se podle šéfa švédské vojenské rozvědky nadále potýká s vážnými problémy, a to i navzdory růstu cen ropy, který během konfliktu na Blízkém východě dočasně posílil příjmy Kremlu. Uvedl to deník Financial Times.
O něco opatrnější výhled nabízí ředitel společnosti Coingarage Ota Janda. Ten očekává spíše stabilizaci a postupné budování nového trendu. „Bitcoin má potenciál zakončit rok v rozmezí 80 tisíc až 110 tisíc dolarů, přičemž klíčovým faktorem bude vývoj globální ekonomiky a návrat institucionální likvidity,“ uvedl.
Z průzkumu služby crypto4me společnosti Madison Six zároveň vyplývá, že kryptoměny většina Čechů stále vnímá především jako investici. Pouze 14 procent lidí si dokáže představit, že by v budoucnu používali místo koruny či eura výhradně kryptoměny, zatímco téměř 79 procent tuto možnost odmítá. Jako nástroj ochrany proti inflaci je vnímá jen 8 procent respondentů.
Více než 30 procent lidí by kryptoměny nakupovalo kvůli zisku z kurzových výkyvů, zatímco jako dlouhodobého uchovatele hodnoty je vnímá 13 procent dotázaných.