„Nechybí jen jaderní inženýři, nejvíc chybí svářeči-potrubáři“ Českému jádru docházejí lidé
Česká jaderná energetika čelí rostoucímu nedostatku pracovníků napříč profesemi – od svářečů a techniků po právníky, ekonomy či manažery. Tlak na nábor zvyšuje generační obměna, prodlužování životnosti stávajících reaktorů i plánovaná výstavba nových bloků v Dukovanech a malých modulárních reaktorů. Podle zástupců oboru se bez dlouhodobé strategie a masivní práce s novou generací pracovníků sektor neobejde.
Tlak na příchod nových zaměstnanců zvyšuje generační výměna a fakt, že se prodloužila životnost již existujících jaderných reaktorů, chystá se dostavba dalších jaderných bloků v elektrárně Dukovany a také budování malých modulárních reaktorů, shodli se zástupci stake holderů jaderné energetiky na odborné konferenci v Praze. Největší zájem firem se upíná na absolventy. Energetika je totiž kvůli své komplexnosti a složitosti běh na dlouhou trať.
Předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek zastává názor, že se řešení nedostatku zaměstnanců se neobejde bez strategické koncepce, v níž by stát jasně definoval záměry, priority a také cesty k dosažení cíle. „Teď nás čeká velký nárůst aktivit a budeme potřebovat nové zaměstnance v poměrně velkém počtu. Proto je nutné už nyní identifikovat, jaké budou naše potřeby do nadcházejících let. Abychom, až ta doba nastane, potřebné zaměstnance měli,“ řekl.
Novým generálním ředitelem ŠKODA JS a.s. Plzeň bude od 1. dubna 52letý Karel Bednář, který dosud vedl firemní divizi Jaderná zařízení. Dosavadní šéf strojíren František Krček přechází na jiný vrcholový manažerský post ve skupině ČEZ, informoval Karel Samec, mluvčí Škody JS, která patří v Evropě k předním výrobcům a dodavatelům zařízení pro jadernou energetiku.
Práce na koncepci už podle něj začaly vznikem mezirezortní pracovní skupiny, v níž jsou vedle zástupců ministerstev a SÚJB i lidé z ČEZ, Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR a dalších. „Za mě je potřeba, aby tato platforma dostala přesnější, vládou podporovaný rámec, a skutečně vytvořila strategický dokument. Materiál, který bude pracovat s konkrétními čísly, jasně stanovovat priority, způsoby, jak ty priority naplnit, kdo se má zapojit a podobně,“ konstatoval šéf SÚJB.
Podobná pracovní skupina už podle něj existovala od roku 2023, ale od té doby se mnoho změnilo a vše je nutné aktualizovat. Vytváření personálního zázemí pro jadernou energetiku je obsaženo v programovém prohlášení vlády, nyní jde podle Kochánka o to, jak konkrétně tento bod uchopit a přenést řízení jeho realizace na nižší úrovně.
„Nutné je, aby všechny zapojené strany spolupracovaly. Aby skutečně měly jasnou představu, jaké ty potřeby jsou a jaké jsou možnosti k jejich naplnění. Protože víme, že počet nových lidí na trhu práce je relativně omezený, poptávka po nich je větší než nabídka a konkurence mezi jednotlivými zaměstnavateli je vysoká. To jsou ty problémy energetiky a ty je třeba překonat,“ podtrhl Kochánek.
Jaderný autobus
Důležitou roli podle něj hraje motivace potenciálních zaměstnanců, nejen nabídkou budoucí perspektivy a finančním ohodnocením, ale i třeba formou příjemného pracovního prostředí. A také budováním kapacit pro energetické politiky v oblasti vzdělávání. „Velice pěknou aktivitou je autobus, který objíždí některé kraje a ukazuje dětem na základních školách, co by mohli jako energetici dělat a jak je to zajímavý obor,“ uvedl Kochánek příklad podpory zájmu o práci v energetice už na nejnižších stupních.
„Vlastně bychom potřebovali celorepublikové pokrytí, protože už dnes víme, že v budoucnu se jaderná energetika pravděpodobně bude rozšiřovat do do dalších krajů. Takže i tam by bylo v rámci škol potřeba budovat zájem. I formou nějakých programů či zájmových kroužků a skupin, kde by děti už od raného věku viděly, že je to zajímavé a proč je dobré se tomu věnovat,“ popisuje šéf SÚJB.
Takové programy by měly být součástí dotyčné vládní strategie. Podle Kochánka i proto, že základní a střední školství je v působnosti regionů a proto je třeba tuto problematiku řešit na krajské úrovni.
Energetická skupina ČEZ podepsala s britskou společností Rolls-Royce SMR smlouvu o přípravných pracích pro vývoj malých modulárních reaktorů (SMR). Dohoda má nastavit financování i investorský model projektů, přičemž první český reaktor má vzniknout v Temelíně. Spolupráci dnes podpořilo i memorandum mezi státem a ČEZ o rozvoji SMR v Česku.
Prověrka? Jen pro někoho
Práce v energetice, zejména v té jaderné, je běh na dlouhou trať, lemovaná dlouhou odbornou přípravou i celoživotním vzděláváním. Proto energetické firmy, výrobci pro energetiku i odborná ministerstva pošilhávají především po absolventech. Důvodů, proč absolventi škol dávají před energetikou přednost jinému zaměstnavateli, je, jak zaznělo na konferenci, mnoho. Vedle mnohdy lepšího finančního ohodnocení je to především dlouhá doba zapracovávání a řada zkoušek, třeba i včetně úřednické, kterou musí zaměstnanec projít, než se dostane k určité pozici. Například operátorovi jaderné elektrárny trvá odborná příprava na samostatnou práci několik let.
Svou roli sehrává také prověrka takzvané bezpečnostní způsobilosti od Národního bezpečnostního úřadu, kterou musejí zaměstnanci na určitých pozicích mít. „Není to tak, že by zaměstnanci prověrku nedostali. Ale je to určitý krok, určitý proces, který je třeba absolvovat. S nímž se zaměstnanci musejí nějakým způsobem vyrovnat, pokud chtějí na dané pozici v jaderné elektrárně pracovat. Ne každý chce o sobě sdělovat úřadu informace soukromé povahy,“ podotýká Kochánek. Prověrka se podle něj co do náročnosti zhruba podobá prověření na stupeň důvěrné, kdy už dochází k prověřování majetku a rodinných vazeb.
