Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Zestátnění francouzské EDF dodnes vyvolává pochybnosti. Mělo být vzorem i pro ČEZ

Zestátnění francouzské EDF dodnes vyvolává pochybnosti. Mělo být vzorem i pro ČEZ

EDF, francouzská energetická společnost
iStock
Jan Žižka
Jan Žižka

Francie před třemi lety dokončila stoprocentní zestátnění společnosti EDF, která má ve francouzské energetice podobně silné postavení jako skupina ČEZ v Česku. Tento krok dodnes vyvolává pochybnosti. Účetní dvůr (Cour des Comptes), který je francouzským kontrolním úřadem, na konci letošního května konstatoval, že stoprocentní převzetí EDF nebylo vůbec nutné, vyšlo zemi velmi draho a zatím nepřineslo žádné reálné výhody.

Zestátněním EDF coby vzorem pro ČEZ v minulosti argumentovali někteří politici i minoritní akcionáři české společnosti, kteří se tímto způsobem snažili svůj podíl v klíčové tuzemské firmě zhodnotit – od Andreje Babiše po Michala Šnobra. Také francouzský stát dlouhodobě držel v EDF většinový podíl, před plným převzetím to bylo 83,7 procenta. Podobně jako v Česku zazníval argument, že stoprocentní „nacionalizace“ povzbudí rozvoj jaderné energetiky. Francouzi zároveň chtěli řešit velké zadlužení EDF, výrazně větší než v případě ČEZ.

Účetní dvůr mimo jiné konstatoval, že plné zestátnění EDF zapadalo do určitých politických ambicí. Politici, včetně prezidenta Emmanuela Macrona, potřebovali ukázat, že čelí energetické krizi roku 2022, nuceným odstávkám jaderných elektráren z technických důvodů i dlouhodobé neschopnosti vylepšit hospodaření EDF a nastartovat transformaci společnosti. Ve skutečnosti ale podle kontrolního úřadu nebylo stoprocentní převzetí firmy nutné, ať už bylo posuzováno z hlediska národní suverenity, energetické nezávislosti, finančních potřeb nebo zajištění vládních priorit. Majoritní podíl byl zcela dostatečný k tomu, aby stát ve firmě dokázal prosadit svou vůli.

ČEZ překvapil čísly. A zvedá celoroční výhled

Zprávy z firem

ČEZ v prvním letošním čtvrtletí překonal výchozí očekávání. Pomohl mu stabilní provoz elektráren, chladnější zima i konec windfall tax. Skupina tak zvýšila výhled hospodaření na celý rok.

ČTK

Přečíst článek

Náklady na plné zestátnění, včetně koupě podílů minoritních akcionářů, nakonec dosáhly 9,7 miliardy eur. Účetní dvůr konstatoval, že celá operace měla jen velmi nepřímý dopad na finanční situaci skupiny EDF a reálně prospěla právě jen dřívějším menšinovým vlastníkům. Realizace plánů na výstavbu nových jaderných zdrojů v posledních letech nabírala další zpoždění, veřejnou podporu pro projekt šesti nových reaktorů EPR 2 nyní posuzuje Evropská komise. Ani stoprocentní státní vlastnictví EDF nezabrání Bruselu v tom, aby analyzoval, zda z podpory jádra nebudou profitovat další části rozmanitého energetického byznysu EDF.

Spory i bez minoritářů

V Česku často zazníval názor, že zestátňování společností jako EDF nebo ČEZ je potřebné k tomu, aby energetickým záměrům vlád jako majoritních vlastníků nebránili minoritáři, kteří mají přirozeně jiné zájmy. Stranou pozornosti se tak dostával fakt, že i manažeři stoprocentně státní společnosti by měli hospodařit s péčí řádného hospodáře a nemohou kývnout na všechno.

O tom, že napětí mezi přístupem politiků a manažerů ani po plném zestátnění nezmizí, svědčí i francouzský případ. Šéf EDF Luc Rémont odmítal i po roce 2023 ustupovat politickému tlaku a nechtěl nabízet francouzským průmyslovým firmám elektřinu za příliš zvýhodněné ceny. Prioritou pro něj byly investice samotné EDF do rozvoje energetiky. Rémont se znelíbil prezidentovi Macronovi a ve funkci loni skončil. Tím se ale rozhodně nevytrácejí pochybnosti o tom, zda se poté EDF vydala lepším směrem.

Výměna jaderného paliva v JE Dukovany

„Nechybí jen jaderní inženýři, nejvíc chybí svářeči-potrubáři.“ Českému jádru docházejí lidé

Zprávy z firem

Česká jaderná energetika čelí rostoucímu nedostatku pracovníků napříč profesemi – od svářečů a techniků po právníky, ekonomy či manažery. Tlak na nábor zvyšuje generační obměna, prodlužování životnosti stávajících reaktorů i plánovaná výstavba nových bloků v Dukovanech a malých modulárních reaktorů. Podle zástupců oboru se bez dlouhodobé strategie a masivní práce s novou generací pracovníků sektor neobejde.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Neprůchozí transformace

Účetní dvůr fakticky hodnotil až závěrečnou fázi celého úsilí o změny v EDF. Francouzi se rozhodli stoprocentně zestátnit EDF poté, co se v letech 2019 až 2022 marně pokoušeli o její transformaci. Tehdejší plány v mnohém připomínají současné české představy o rozdělení českého ČEZ. A právě celková frustrace z neschopnosti dokončit transformaci vedla podle Účetního dvora k unáhlenému rozhodnutí plně zestátnit celou EDF.

Plán Herkules z roku 2019 počítal s tím, že některé části energetické společnosti stoprocentně ovládne stát. Konkrétně mělo jít o jaderné a vodní elektrárny. Soukromým investorům se měla naopak částečně otevřít divize, jež by zahrnovala i distribuci. Celý proces vyvolal spoustu konfliktů. Proti „škodlivé dezintegraci veřejného podniku“ se postavili zastánci silné jednotné firmy, včetně odborářů. S námitkami z opačné strany názorového spektra naopak přišla Evropská komise, která v něm viděla ohrožení férové hospodářské soutěže. Když dělení, tak opravdu důsledné, a žádní propojení většinoví akcionáři na úrovni státu, znělo z Bruselu. Herkules se ocitl v kleštích ze dvou stran a nakonec padl.

Silná EDF je i v českém zájmu

EDF v každém případě zůstává významnou firmou pro Francii i pro Evropu. Je také v českém zájmu, aby Evropská unie dokázala nastartovat rozvoj jaderné energetiky, a EDF je jedinou evropskou společností, která má nyní předpoklady pro výstavbu velkých reaktorů. Korejská KHNP ustoupila od svých ambicí v Evropě, aby vyřešila spor o duševní vlastnictví s americkým Westinghousem. Očekávání, že české firmy budou díky dukovanskému projektu v partnerství s Korejci dobývat i další evropské trhy, se nepotvrdila.

Na druhé straně podle korejských zdrojů českým společnostem nahrají urovnání dalšího sporu, který KHNP vedla se svou mateřskou společností Kepco kvůli nákladům na projekt jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech, a nové rozdělení rolí obou firem v rámci korejského exportu. Češi by se údajně mohli více uplatnit v mimoevropských projektech pod vedením Kepco. Uvidíme…

Jaderná elektrárna Dukovany

I ta sladká Belgie. Německo obkličují projaderné země

Politika

Jak si můžeme myslet, že v Česku postavíme nové jaderné reaktory, když naším sousedem je silné a vlivné protiatomové Německo? Podobná otázka nebyla před deseti, patnácti lety ničím zvláštním. Dnešní stav se od té doby liší jako noc a den. Německo postupně „obkličují“ sousední země, které se staly advokáty jádra. A v Berlíně nakonec budou mnozí docela rádi, píše v prvním díle seriálu „Energie a politika“ novinář a analytik Jan Žižka. Seriál najdete na newstream.cz každé úterý.

Jan Žižka

Přečíst článek

Partnerství s EDF by Čechům mohlo otevřít více cest na klíčové evropské trhy. Pořád tu zůstává hodně otazníků. List Financial Times v nedávném velkém rozboru poukázal na byrokracii, která uvnitř EDF v minulých desetiletích zapustila pevné kořeny. Francouzská společnost ale pořád disponuje významným know-how a inženýrskými kapacitami, které mohou v ideálním případě dál posilovat evropskou energetiku. Nikde není psáno, že Francie nemůže v době po současné íránské krizi zopakovat jaderný boom, který v zemi následoval po ropných krizích 70. let minulého století.

EDF se kromě sporného zestátnění může pochlubit také svými přednostmi, kterými se Česko určitě může inspirovat. Tradičně silnou francouzskou stránkou je schopnost propojovat energetické a průmyslové potřeby státu. Silné vazby mezi EDF a průmyslovými firmami přirozeně vedou i ke sporům o to, kdo ponese jaké finanční náklady. Přesvědčení, že z energetických projektů musí prosperovat také celý domácí dodavatelský řetězec, je ale v ekonomickém zájmu země, což si Francouzi podle všeho uvědomují mnohem více než Češi. Ideální by bylo co nejvíce propojit jaderný průmysl obou zemí a legitimní úvahou zůstává, jestli by se Česko nemělo snažit získat Francouze pro projekt výstavby dalších reaktorů v Temelíně.

Centralizace není řešení

Plné zestátnění jakékoliv firmy, nota bene v Česku, však musí vyvolávat obavy. Naše země od sametové revoluce zažila vcelku dobře řízené, ale také velmi špatně řízené státní firmy. Minoritní akcionáři přispívají k tomu, že v rámci svých možností dohlížejí na hospodaření jednotlivých společností, i když některé z nich nakonec více láká tučné výkupné od státu.

Francouzský Účetní dvůr také konstatoval, že stát se nyní potýká s konfliktem různých cílů. Ve Francii na sebe vzal role jediného akcionáře největší energetické společnosti, zákonodárce i regulátora. Nic nenasvědčuje tomu, že by další centralizace a etatizace mohla být v konečném důsledku přínosná.

Další texty Jana Žižky

Související

ČEZ koupí sídlo v projektu Smíchov City společnosti Sekyra Group

Zestátnění ČEZ je na spadnutí, Havlíček se už chystá na přípravné kroky

Trhy

ČTK

Přečíst článek
Lukáš Kovanda: ČEZ ztratil 175 miliard korun své hodnoty od doby, kdy vláda poslala do sněmovny „lex ČEZ“

Lukáš Kovanda: Vláda proti všem. ČEZ ztratil 175 miliard hodnoty od doby, kdy poslala do sněmovny „lex ČEZ“

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Berkshire rozjíždí miliardový nákup. Nový šéf sází na americké bydlení

Berkshire rozjíždí miliardový nákup. Nový šéf sází na americké bydlení
Profimedia
ČTK
ČTK

Nový šéf Berkshire Greg Abel dává jasně najevo, že realitní byznys zůstává pro investiční impérium klíčový. Firma kupuje developera Taylor Morrison Home v transakci, jejíž celková hodnota dosahuje 8,5 miliardy dolarů.

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway se dohodla na převzetí stavební a developerské společnosti Taylor Morrison Home, za kterou zaplatí 6,8 miliardy dolarů (141,7 miliardy korun). Rozšíří tak své aktivity v sektoru bydlení. Společnost Berkshire to v neděli uvedla v tiskové zprávě. Jde o první mnohamiliardovou akvizici Berkshire od nástupu Grega Abela do funkce generálního ředitele na začátku letošního roku. Abel ve funkci nahradil Warrena Buffetta, který zůstává předsedou správní rady.

Prémie pro akcionáře

Berkshire za každou akcii Taylor Morrison zaplatí 72,50 dolaru, což ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií představuje prémii 24 procent. Po započtení závazků firmy Taylor Morrison dosahuje celková hodnota transakce asi 8,5 miliardy dolarů. Akvizice by měla být dokončena ve druhé polovině letošního roku.

Šéf SoftBank Masajoši Son

Toyota padla. SoftBank je po 20 letech nejhodnotnější japonskou firmou

Trhy

Japonský technologický gigant SoftBank se stal nejhodnotnější společností v zemi podle tržní kapitalizace. Masivní poptávka po technologiích spojených s umělou inteligencí katapultovala akcie společnosti, čímž SoftBank po více než dvaceti letech sesadil z trůnu automobilový a průmyslový gigant Toyota.

sta

Přečíst článek

Dlouhodobá sázka na bytovou výstavbu

Berkshire Hathaway do odvětví bytové výstavby investuje už dlouho. V roce 2003 získala výrobce prefabrikovaných domů Clayton Homes. Mezi dceřiné firmy Berkshire patří například společnosti zaměřené na stavební produkty, jako jsou Acme Brick, výrobce barev Benjamin Moore a výrobce izolací Johns Manville, stejně jako jedna z největších amerických realitních kanceláří zaměřených na rezidenční nemovitosti. Berkshire také vlastní akcie stavebních společností Lennar a NVR.

Abel chválí novou akvizici

Abel označil společnost Taylor Morrison za „nejlepšího stavitele domů svého druhu ve Spojených státech“. Firma působí ve 12 státech USA pod značkami Taylor Morrison, Esplanade a Yardly a nabízí mimo jiné bydlení v základní cenové kategorii i luxusní rezidenční bydlení. V žebříčku 100 nejlepších stavebních firem časopisu Builder jí patří šesté místo. Poskytuje také hypoteční financování.

Společnost Taylor Morrison loni vytvořila čistý zisk 782,5 milionu dolarů při tržbách 8,12 miliardy dolarů, uvedla agentura Reuters.

Jensen Huang na veletrhu Computex 2026

Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti

Zprávy z firem

Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Metropolitní plán

Dalibor Martínek: Nový územní plán Prahy je ustrašený. A hned se bude měnit

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Nový Rohan, domy Prokop a Barbora, 1. etapa

Dalibor Martínek: Nastává den D. Metropolitní plán bude schválen. Ale ANO ho hned začne předělávat

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Toyota padla. SoftBank je po 20 letech nejhodnotnější japonskou firmou

Šéf SoftBank Masajoši Son
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Japonský technologický gigant SoftBank se stal nejhodnotnější společností v zemi podle tržní kapitalizace. Masivní poptávka po technologiích spojených s umělou inteligencí katapultovala akcie společnosti, čímž SoftBank po více než dvaceti letech sesadil z trůnu automobilový a průmyslový gigant Toyota.

Tokijská burza prožívá mimořádný okamžik. Tržní kapitalizace společnosti SoftBank překročila hranici 46 bilionů jenů (přibližně 288 miliard dolarů) poté, co její akcie vyrostly o osm procent. Naopak akcie Toyoty klesly téměř o 4,5 procenta pod hranici 46 bilionů jenů. SoftBank tak vystřídala výrobce automobilů v čele nejhodnotnějších veřejně obchodovaných firem Japonska, kteru Toyota držela nepřetržitě od roku 2003, kdy překonala telekomunikační skupinu NTT Docomo, připomíná list Financial Times.

SoftBank patří k předním investorům do firem spojných s fenoménem umělé inteligence. Akcie reagovaly růstem na zprávu, že SoftBank chystá investici ve výši 75 miliard eur do vybudování rozsáhlé AI sítě ve Francii.

„Japonský korporátní svět nemůže uniknout současnému duchu doby. Charismatické vedení a odvážné riskování momentálně poráží tvrdohlavé zaměření na postupné vylepšování a defenzivní rozvahy,“ komentoval situaci pro FT.com Jesper Koll, ředitel makléřské společnosti Monex Group.

Jensen Huang na veletrhu Computex 2026

Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti

Zprávy z firem

Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Růst na vlně AI

SoftBank roste s tím, jak roste celý sektor umělé inteligence. Od začátku roku si akcie společnost připsaly již 73procentní růst, a to díky investicím do provozovatele AI modelu GPT OpenAI.

Trh v současnosti pozitivně reaguje na rýsující se plány OpenAI na vstup na americkou burzu a také na optimistické předpovědi britského návrháře čipů Arm, v němž drží SoftBanku také významný podíl.

Rostoucí zájem o technologické tituly táhne vzhůru celý index Nikkei 225, který poprvé v historii překonal hranici 67 tisíc bodů a od začátku roku 2026 posílil o téměř 30 procent. Analytici společnosti Nomura předpovídají, že index do konce roku dosáhne 68 tisíc bodů a příští rok může vzrůst až k hranici 70 tisíc bodů.

Zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman

OpenAI chce na burzu již v září. Za pár dní by AI startup měl spustit proces IPO

Trhy

Klíčové firmy vyvíjející modely umělé inteligence doposud rostly především díky miliardám z fondů rizikového kapitálu. Letos by se to mělo změnit. Na burzu postupně vstoupí xAI jako součást SpaceX, OpenAI a nejspíš i Anthropic. Právě OpenAI, provozovatel ChatuGPT, by měl již v řádu pouhých dní spustit proces vstupu na některou z amerických burz. A bude to velké z mnoha důvodů.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související