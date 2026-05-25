Hrozí materiální pokrok, ale regrese lidstva, varoval papež Lev

Tereza Zavadilová
Ve své první encyklice s názvem Magnifica Humanitas neboli Vznešené lidstvo Lev XIV. varoval před novou hrozbou pro lidstvo a práci, kterou představuje umělá inteligence. „AI se vyvíjí v intelektuálním prostředí, v němž jsou někteří lidé považováni za méně užitečné, méně žádoucí a méně hodnotné,“ varovala hlava církve.

Technologie by sama o sobě neměla být považována za sílu nepřátelskou lidstvu. Snaha o vyšší zisky sle nemůže ospravedlnit rozhodnutí, která systematicky obětují pracovní místa, napsal papež Lev XIV. v nové encyklice, kterou Vatikán představil v pondělí. 

Encyklika je oficiální list nebo dopis papeže adresovaný biskupům i celé katolické církvi. Patří mezi nejvýznamnější dokumenty, které papež vydává, a obvykle se v ní vyjadřuje k důležitým otázkám víry, morálky, společnosti nebo politiky. Mívá velký vliv - v minulosti klidně i po stovky let. Současná encyklika s sebou nese zajímavou symboliku, a to hned v několika vrstvách. Papež ji představil veřejně se zástupcem firmy Anthropic, Christopherem Olahem, který sice není katolík, ale zavázal se k naplňování papežského apelu. Anthropic je jedním z tahounů současné AI revoluce. Symbolické je také načasování vlivného dokumentu. 

Lev jako Lev

Ačkoli Lev XIV. encykliku veřejně představil v pondělí, formálně ji podepsal již 15. května, tedy v den 135. výročí vydání encykliky Rerum Novarum neboli O nových věcech – zásadního dokumentu, který v roce 1891 napsal jeho jmenovec Lev XIII. Ten usměrňoval katolické učení v otázce ochrany dělníků po technologických a průmyslových otřesech 19. století a stal se jedním ze základních sociálních dokumentů moderní církve. Navíc Lev XIV. navazuje i na svého předchůdce, papeže Františka. Ten rovněž varoval před nebezpečím umělé inteligence a volal po etickém využívání technologií.

Hlavu církve evidentně trápí hrozba, že AI sebere lidem pracovní uplatnění. Práce je podle jeho slov více než jen způsob obživy, je to „požadavek lidské existence, přirozená cesta k dospělosti, rozvoji a osobnímu naplnění.“ Vyzval k ochraně pracovních příležitostí a nezastupitelné roli jednotlivce.

Proto vyzdvihl důležitost zachování základní společenské role pro všechny lidské bytosti. „Společnost, která garantuje zaměstnání pouze malé části populace navzdory tomu, že dosáhla vysoké úrovně technického rozvoje, riskuje, že vystaví mnohé lidi nucené nečinnosti,“ napsal.

To vytváří paradox materiálního pokroku a antropologického regresu, který podkopává základy spravedlivého a stabilního společenského míru,“ dodal.

Neprůhledné algoritmy

Papež ve své vůbec první encyklice také varoval, že neprůhledné algoritmy mohou vést k nové formě dehumanizace. „Algoritmy mohou zablokovat přístup ke zdravotní péči, zaměstnání a bezpečnosti na základě dat zatížených předsudky a nespravedlností,“ varovala hlava církve.

Dokument opakovaně kritizuje koncentraci moci a dat v rukou malého počtu lidí ze soukromého sektoru, což označuje za nebezpečí. Papež také podrobil kritice transhumanistické a posthumanistické vize mocných podnikatelů ze Silicon Valley, jako jsou Peter Thiel a Elon Musk, a napsal, že AI se vyvíjí v intelektuálním prostředí, v němž jsou někteří lidé považováni za „méně užitečné, méně žádoucí a méně hodnotné“.

Zbraně jako poslední instance

Encyklika také vyzvala k zavedení „nejpřísnějších etických omezení“ pro zbraně vyvinuté za použití umělé inteligence, čímž navázala na dlouhodobý odpor papeže i Vatikánu vůči válce.

„Rostoucí snadnost, s jakou lze autonomní zbraňové systémy nasadit, činí válku ‚uskutečnitelnější‘ a méně podléhající lidské kontrole,“ napsal Lev XIV. To je podle něj v rozporu se zásadou, že ozbrojená síla by měla být použita až jako poslední možnost v případech legitimní sebeobrany. Umělé inteligenci nemohou být svěřována rozhodnutí o životě a smrti lidí. 

Papež volal také po „odzbrojení“ umělé inteligence a větší regulaci AI.

Je otázka, zda dokument padne v Silicon Valley na úrodnou půdu. „Nemyslím si, že ‚tech bros‘ ze Silicon Valley tomu budou nějak zvlášť naslouchat,“ řekla profesorka Noreen Herzfeld, ředitelka programu pro technologie a etiku na St. John’s School of Theology and Seminary v Collegeville v Minnesotě  deníku The New York Times. „Ale myslím, že v rámci církve to bude sloužit jako referenční bod pro kněze a biskupy, a zejména pro ty z nás, kteří vzdělávají bohoslovce nebo mladé lidi.“

Výplata nikde, komunikace žádná, píší floristky na síti. Potíže Twistu dopadly i na lidi z Kytek od Pepy

Franšízová skupina Twist už neřeší jen insolvence části svých firem a zavírání provozoven. V diskusi ve facebookové skupině O floristice se ozývají lidé spojení s Kytkami od Pepy, kteří popisují zpožděné mzdy, chybějící dokumenty i nejistotu kolem směn.

Když skupina Twist loni převzala značku Kytky od Pepy, prezentovala akvizici jako další krok v expanzi mimo gastronomii. Značka, kterou vybudoval Josef Dušátko, se měla stát součástí širší franšízové skupiny vedle Trdlokafe, Bubblify nebo Kofi-Kofi.

O rok později je ale obraz úplně jiný. Skupina Twist zastavila prodej nových franšízových licencí, část provozoven ukončuje činnost a podle dřívějších zjištění Seznam Zpráv jsou v úpadku už tři firmy z holdingu – Bubblify International, Trdlokafe Development 1 a Naše Zmrzka. Týkat se to má i části květinářství Kytky od Pepy, u nichž se objevily zavřené pobočky nebo cedule „z technických důvodů zavřeno“.

Floristky v panice

Do tohoto rámce nyní zapadají i anonymní svědectví lidí z provozu. Ve facebookové skupině O floristice se v posledních dnech objevila diskuse, v níž několik uživatelek popisuje problémy s výplatami, komunikací i dokumenty. „Výplata nikde, informace minimální a člověk se všechno dozvídá spíš z doslechu než od vedení,“ stojí v úvodním příspěvku. Autorka dodává, že podle jejích informací měly mzdy „odcházet dle standardního postupu“, peníze ale stále nedorazily.

Další diskutující tvrdí, že je ve stejné situaci. „Výplata taky stále nikde. Informace jsme nedostali žádné a nikdo s námi nekomunikuje,“ píše. Zmiňuje také, že některé prodejny se podle informací zaměstnankyň ani neotevřou a že jedna pobočka údajně dostala výpověď. Tyto informace nejsou redakcí nezávisle ověřené.

Zpožděné mzdy

Nejde přitom o první zprávy o zpožděných mzdách ve skupině Twist. Seznam Zprávy už v březnu popsaly stížnosti zaměstnanců a brigádníků z jiných provozoven skupiny. Šéf Twistu Radek Klein tehdy uvedl, že „k dnešnímu dni jsou uhrazeny všechny mzdy“ a případná zpoždění označil za posun v řádu dnů související se změnou interního mzdového zpracování.

Diskuse floristek ale naznačuje, že obavy se nyní přelévají i do části lidí kolem Kytek od Pepy. Jedna z bývalých pracovnic ve skupině píše, že po výpovědi čeká nejen na peníze, ale i na potvrzení o příjmech a zápočtový list. „Pracák na mě už tlačí,“ uvádí s odkazem na úřad práce. Jiná diskutující tvrdí, že čeká na dokumenty tři měsíce a že firma podle ní neposlala potřebné podklady na sociální správu.

Frustrované květinářky

Další komentáře popisují i širší frustraci z fungování pod skupinou Twist. Další bývalá pracovnice Kytek od Pepy tvrdí, že po odchodu z firmy ještě několik měsíců řešila „dokumenty, peníze, nic“ a že komunikace byla „na bodu mrazu“. Zároveň odlišuje původní značku od nového vedení: „Co se týká Kytek od Pepy jako takových, pokud máte štěstí a narazíte na pobočku pod vedením aktivního franšízanta, vyhrajete… problém je Twist,“ napsala.

Podobný motiv se opakuje i v příspěvku další diskutující, která popisuje zavření jedné pobočky „z minuty na minutu“ údajně kvůli neplacení nájmu. Tvrdí, že firma do té doby zaměstnankyním říkala, že je vše v pořádku. Poslední výplata jí podle komentáře zatím nedorazila.

Veřejně doložené problémy Twistu jsou mezitím čím dál širší. Seznam Zprávy popsaly, že finanční úřad nechal zřídit zástavní právo k majetku společnosti Kofi-Kofi servis a že firma Trdlokafe International čelí exekuci. Skupina zároveň od konce loňského roku zavírá pobočky svých značek včetně Trdlokafe, Bubblify a Kytek od Pepy.

Twist dlouhodobě odmítá, že by problémy vyplývaly z jeho vlastního pochybení. Radek Klein v předchozích vyjádřeních označoval insolvenční návrhy za účelové a šikanózní a současné potíže spojoval s konfliktem s podnikatelem Jiřím Wohlmannem a Petrem Bujnochem, jehož společnost Alkony-CZ podala insolvenční návrh na Bubblify.

Michal Nosek

Když doslouží běžné auto, čeká ho většinou vrakoviště a kovové části recyklace v hutích. U elektromobilů je situace složitější. Lithiové baterie jsou technologicky náročné, špatně se rozebírají a jejich recyklace není jednoduchá. Česká firma 1PS Technology proto hledá cestu mezi odpadem a hutí: z použitých bateriových modulů staví nová energetická úložiště.

Nepojízdné automobily obvykle končí na vrakovištích. Karoserie se rozřeže, kovové části putují k recyklaci a zbytek vozu se roztřídí podle toho, co má ještě nějakou hodnotu.

S bateriovými články z elektromobilů je ale situace výrazně komplikovanější. Nejde o kus plechu ani běžný náhradní díl. Lithiové baterie jsou sofistikované technologické celky složené z článků, modulů, elektroniky, chlazení a bezpečnostních prvků. Jejich recyklace je náročná nejen kvůli jejich chemickému složení, ale i kvůli samotné konstrukci.

A právě v tom vzniká nový prostor. Ne každá baterie, která už nestačí elektromobilu, musí okamžitě skončit v recyklační lince. Může se stát základem úložiště energie.

Budoucí bateriová úložiště

V provozu společnosti 1PS Technology se na vyřazenou baterii nedívají jako na šrot. Těžký bateriový pack, který v autě dosloužil nebo nesplnil výrobní parametry, míří nejprve na demontáž.

Technici ho rozebírají na jednotlivé moduly. Každý z nich pak čeká diagnostika. Měří se stav článků, zbytková kapacita i takzvané SoH, tedy State of Health. Jinými slovy skutečná kondice baterie. Teprve pak padne verdikt. Nové využití, nebo konec.

Zhruba 65 procent baterií má i po vyřazení z elektromobilu stále více než 80 procent původní kapacity. To je obrovský potenciál pro další využití,“ říká Pavel Voska, spoluzakladatel společnosti 1PS Technology. V autě už taková baterie neobstojí. Ve stacionárním úložišti ale může pracovat dál.

Elektromobil je pro baterii tvrdý šéf

Baterie v elektromobilu musí zvládat extrémní režim. Rychlé nabíjení, vysoké výkony, prudké zrychlování, mráz, horko i tisíce provozních cyklů. Jakmile její parametry klesnou pod hranici, kterou výrobce považuje za bezpečnou a spolehlivou pro provoz auta, v elektromobilu končí. Jenže úložiště energie po baterii vyžaduje hlavně vytrvalost.

V domácnosti může ukládat elektřinu z fotovoltaiky a vracet ji večer, když už panely nevyrábějí. Ve firmě může pomáhat vykrývat odběrové špičky. Ve větším kontejnerovém systému může stabilizovat síť nebo sloužit jako záloha.

Podle Vosky mohou baterie vyřazené z elektromobilů ve stacionárním režimu pracovat ještě nejméně deset let.

Z baterie do auta se stává baterie pro dům nebo firmu

Samotná kapacita ale nestačí. Použitý modul nelze jen vzít z elektromobilu a připojit k fotovoltaice. Musí dostat nové řízení, nový dohled a nové bezpečnostní prvky.

1PS Technology proto vyvíjí vlastní hardware, software i BMS, tedy Battery Management System. Ten sleduje jednotlivé články, řídí nabíjení a vybíjení a chrání baterii před přehřátím, zkratem nebo nadměrným zatížením.

„Vyvinuli jsme vlastní řídicí software i elektroniku, které nám umožňují baterie detailně monitorovat a efektivně řídit jejich provoz. Díky tomu máme plnou kontrolu nad jejich výkonem, bezpečností i životností,“ říká Voska.

V praxi to znamená, že z modulu původně určeného pro pohon auta vzniká součást energetického systému. Baterie dostává nový úkol, nové zapojení a nový režim práce.

Bezpečnost se řeší dřív, než baterie začne ukládat elektřinu

U bateriových úložišť je nejdůležitější prevence. Nestačí spoléhat na to, že baterie má ještě dost kapacity. Každý článek musí být pod kontrolou a celý systém musí umět včas reagovat.

Firma proto provozuje dohledové centrum a spolupracuje s odborníky na požární bezpečnost. Rizika se podle ní musí řešit už při návrhu úložiště, ne až ve chvíli, kdy je instalace hotová.

Bateriové úložiště není pasivní skříň s energií. Je to živý systém, který se každý den nabíjí, vybíjí, zahřívá, ochlazuje a reaguje na provozní podmínky.

Právě tady se rozhoduje, jestli druhý život baterie bude bezpečný a ekonomicky smysluplný.

Letos chtějí zpracovat baterie ze tří tisíc elektromobilů

V roce 2025 zpracovala 1PS Technology přibližně 80 tun baterií. Letos chce výrazně zrychlit. Po rozšíření technologických a výrobních kapacit firma uvádí, že zvládne denně zpracovat až pět tun baterií. V ročním objemu to odpovídá bateriím zhruba ze tří tisíc elektromobilů.

Zatím nejde jen o baterie z aut, která dosloužila na silnicích. Firma pracuje hlavně s bateriemi přímo z výroby. Jde o kusy, které nesplnily některý parametr pro použití v elektromobilu, ale pro stacionární úložiště mohou být stále vhodné.

„Do budoucna chceme výrazně rozšířit spolupráci s automobilkami i dalšími partnery a více pracovat také s bateriemi ze servisů,“ říká Voska.

Automobilová kvalita může být výhodou

Baterie pro elektromobily vznikají v mimořádně přísném režimu. Musí projít vývojem, testy, homologacemi a kontrolou kvality, kterou automotive sektor vyžaduje.

To je podle 1PS Technology výhoda. Pokud se takové moduly správně otestují, přestaví a bezpečně řídí, mohou nabídnout vysokou kvalitu i ve stacionárním provozu.

Preciznost automotive zpracování i veškeré nutné homologace vstupních modulů zajišťují řádově vyšší kvalitu bateriových úložišť, než jaká jsou na českém trhu dostupné ve srovnatelné cenové hladině,“ tvrdí Voska.

Jenže ani tady není nic jednoduché. Každá značka, každý model a často i každá generace elektromobilu používá jiné řešení. Baterie se liší chemií, konstrukcí, zapojením i způsobem řízení.

Pro firmu, která je chce znovu využívat ve větším měřítku, je to technická skládačka, která se neustále mění.

Nové elektromobily budou pro demontáž tvrdší oříšek

Automobilky dnes baterie do vozů integrují stále těsněji. Klasické moduly postupně nahrazují konstrukce cell-to-pack nebo cell-to-body. Články už nejsou uložené v jednoduše oddělitelných blocích, ale stávají se součástí bateriového obalu nebo přímo nosné struktury auta.

Pro automobilku to může znamenat nižší hmotnost, lepší využití prostoru a vyšší efektivitu. Pro firmy, které chtějí baterie opravovat, znovu využívat nebo recyklovat, je to ale komplikace.

Dnes je takových vozů na trhu zatím menšina. Jejich podíl ale poroste. A s ním poroste i náročnost práce s bateriemi po skončení jejich automobilového života.

1PS Technology proto počítá s tím, že u silně integrovaných baterií může dávat smysl hlavně využití ve velkých kontejnerových úložištích pro energetiku a podporu sítě.

Baterií bude přibývat rychleji než recyklačních kapacit

S rostoucím počtem elektromobilů bude přibývat i baterií, které už nebudou vhodné pro provoz v autě. Část si vezmou zpět výrobci, část zamíří k recyklaci. Velká část jich ale může ještě roky sloužit jinde.

Na sběr a další využití baterií se zaměřuje také nezisková společnost Ecobat, která provozuje kolektivní systém sběru odpadních baterií.

Použitých baterií z elektromobilů bude v příštích letech dramaticky přibývat. Část z nich si vezmou zpět výrobci, ale pro velký objem bude potřeba vybudovat efektivní systém sběru a dalšího využití,“ říká technický ředitel Ecobatu Petr Kratochvíl.

Podle něj má každý znovu využitý modul i strategický význam. Snižuje tlak na dovoz surovin, které Evropa potřebuje pro výrobu nových baterií. A protože evropské kapacity pro komplexní recyklaci baterií stále nestačí, druhý život může být důležitým mezistupněm.

Ecobat se přitom nezaměřuje jen na elektromobilitu. Nové využití hledá i pro menší baterie, například z ručního nářadí. Z některých vznikají powerbanky.

Mezi vrakovištěm a recyklací vzniká nový průmysl

Ještě nedávno se o bateriích z elektromobilů mluvilo hlavně jako o budoucím problému. Vývojáři z 1PS Technology ale už ukazují, že odpověď nemusí vést rovnou do recyklační linky. Mezi prvním životem v autě a finálním zpracováním v recyklaci vzniká nový trh. Trh s bateriemi, které už nestačí automobilům, ale pořád mají hodnotu.

Není to jednoduchý byznys. Vyžaduje přesnou diagnostiku, vlastní software, bezpečnostní know-how, dohledový systém a schopnost poradit si s bateriemi, které se rok od roku konstrukčně mění.

