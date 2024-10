Italové zvýší daň z kryptoměnových transakcí na 42 procent

Italská vláda od příštího roku zvýší daň z kryptoměnových transakcí ze stávajících 26 na 42 procent. Podle agentury APA to uvedl náměstek ministra hospodářství Maurizio Leo. Řím potřebuje naplnit prázdnou státní pokladnu. Daň nebudou muset stejně jako dosud odvádět ti, kteří na bitcoinu a ostatních digitálních měnách vydělají za rok méně než 2000 eur (zhruba 50 600 korun).

Reklama

Počet lidí, kteří investují do kryptoměn, se v Itálii mezi lety 2022 a 2024 více než zdvojnásobil a dosáhl 18 procent.

Zvýšené zdanění bitcoinů je jedním z mnoha opatření v návrhu rozpočtu na rok 2025, který v úterý představila vláda v čele s premiérkou Giorgiou Meloniovou. Návrh rozpočtu obsahuje opatření v celkové hodnotě 30 miliard eur.

Vláda chce v příštím roce získat více než 3,5 miliardy eur pomocí zvláštní daně pro pojišťovny a banky. Očekává se, že nová daň přinese 2,5 miliardy eur od bank a přibližně jednu miliardu eur od pojišťoven. Plánují se například daňové úlevy pro rodiny s nízkými příjmy.

Náměstek Leo ve středu uvedl, že od daně budou osvobozeny životní pojišťovny. Ministr financí Giancarlo Giorgetti novinářům řekl, že někteří mluví o dani z nadměrného zisku, jiní o příspěvku.

Reklama

„Já tomu říkám oběť,“ řekl člen vlády. Obětovat se podle něj musejí banky, pojišťovny i ministerstva. Částky, které státu odvedou, by měly směřovat „do systému zdravotní péče“, řekl Giorgetti.

Češi věří kryptoměnám. Letos za ně utratili už více než tři miliardy Money Češi za tři čtvrtletí nakoupili kryptoměny za 3,08 miliardy korun, což je o osm procent meziročně více. V září se objem obchodů zvýšil o desetinu na 280 milionů korun. Proti srpnu to znamená nárůst zhruba o 30 milionů korun, uvádí společnost Bit.plus. ČTK Přečíst článek

Bitcoin za 100 tisíc? Metu by mohl dobýt do konce roku Trhy Bitcoin by mohl do konce prázdnin posílit na nový rekord a přiblížit se metě 80 tisíc dolarů (asi 1,87 milionu korun), shodují se experti na kryptoměny. Někteří jdou v úvahách ještě dál. Koncem roku by prý mohl stát i 100 tisíc. Spekulace na krátkodobé pohyby cen bitcoinu se ale nemusejí vyplatit, upozorňují ti též experti. ČTK Přečíst článek