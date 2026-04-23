newstream.cz Reality Válka decimuje Blízký východ. Ceny nemovitostí v Dubaji po letech klesají

Válka decimuje Blízký východ. Ceny nemovitostí v Dubaji po letech klesají

Nemovitosti v Dubaji po letech růstu cen zlevňují
Muraba
Stanislav Šulc
sta

Vojenské tažení Donalda Trumpa proti Íránu se začíná negativně podepisovat i na jeho spojencích a podporovatelích. Nově to zažívají investoři, kteří nakoupili nemovitosti v Dubaji. Realitní trh v populárním emirátu totiž poprvé od pandemie klesá.

Jistě si všichni pamatují zcela nedůstojné instagramové posty českých a slovenských influencerů, kteří ještě v prvních dnech války na Blízkém východě ukazovali Dubaj jako ráj na zemi, kde se dílem nic neděje a zároveň tam jsou mimořádné investiční příležitosti v realitách.

Agentura Bloomberg upozornila na to, že právě nemovitostní sektor je první, na němž se aktuální geopolitická třenice v regionu podepsala mimořádně negativně.

„Index cen nemovitostí sestavovaný společností ValuStrat v březnu poklesl o 5,9 procenta oproti předchozímu měsíci. Ceny tak zaznamenaly první pokles od roku 2020,“ cituje Bloomberg agenturu, jejíž data využívají místní banky. Agentura zároveň připomíná, že se během první fáze války index vrátil na úroveň před pouhými šesti měsíci.

To se pak projevuje na hodnotě transakcí, které podle dubajského katastrálního úřadu klesly v březnu o pětinu na 10,1 miliardy dolarů.

Trh se pomalu vrací

Dubaj tak zažívá první propad nemovitostního sektoru od pandemie. Právě tehdy ceny nemovitostí klesly mnohem výrazněji. Následný boom ale připravil investorům enormní výnosy.

„Město v té době spoléhalo na status daňového ráje a dařilo se mu lákat expaty a zahraniční kapitál. Tento příliv investic pomohl cenám nemovitostí se z propadu rychle otřepat a od roku 2020 ceny vzrostly o 70 procent,“ připomíná Zainab Fattah, blízkovýchodní reportérka Bloombergu.

Ta zároveň upozorňuje, že již existují signály návratu k růstu. Ukazuje se to například na rostoucích cenách akcií místních realitních společností. „Akcie největšího developera v Dubaji Emaar Properties od svého minima v polovině března posílily přibližně o 16 procent,“ uvádí Bloomberg. A cituje šéfku developerské společnosti Binghatti Holding Katralnadu Binghatti, podle níž na dubajském nemovitostním trhu je stále dostatek likvidity.

Strašák jménem krize

Dubajské společnosti mají stále v paměti rok 2009, kdy tamní nemovitostní sektor v podstatě zkolaboval v důsledku snížení investic kvůli globální finanční krizi. Tehdy se ukázala slabina v podobě vysokého podílu zahraničního kapitálu.

Ačkoli je aktuální situace problematická, nejde o předzvěst hlubšího problému.

Na trhu sice panuje nervozita a jako první to odnesou projekty ve fázi plánování, protože jde o spekulativní investice. Nemáme však obavy, že by realitní trh zaznamenal prudký propad, protože kupců je více než kdykoli předtím a veškeré slevy, které nyní pozorujeme, přicházejí po masivním nárůstu cen v posledních pěti letech,“ uvedl pro Bloomberg Sahil Khosla, CEO společnosti SOHO, jež v Dubaji staví luxusní mrakodrapy.

