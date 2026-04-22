newstream.cz Trhy Akcie Magnum Ice Cream jsou pod extrémním tlakem. Může za to i Ozempic

Akcie Magnum Ice Cream jsou pod extrémním tlakem. Může za to i Ozempic

Akcie Magnum Ice Cream Company jsou pod tlakem
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Zmrzliny a nanuky patří k nejpopulárnějším sladkostem planety. Právě na to vsadili šéfové Magnum Ice Cream Company, která se vyčlenila z koncertu Unilever v polovině loňského roku. A v prosinci firma vstoupila na amsterdamskou burzu. Jenomže nyní to nevypadá na příběh s dobrým koncem a akcie jsou pod enormním tlakem spekulantů na pokles.

Značky jako Ben & Jerry’s, Cornetto či Magnum zná každý. Od loňska desítky těchto značek spadají pod křídla společnosti Magnum Ice Cream Company, která vznikla odštěpením zmrzlinářské divize Unileveru. Důvodem tehdy bylo, že zmrzlinářský byznys má jiná ekonomická pravidla než další části Unileveru a přidali se i hádky mezi zakladateli Ben & Jerry’s s vedením Unileveru.

Po pěti měsících pak firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, a již IPO připravilo majitelům nemilou zprávu. Valuace firmy dosáhla hodnoty 7,8 miliardy eur, přičemž před samotným burzovním startem se očekávalo nacenění deset až patnáct miliard eur.

Akcie pod tlakem

A problémy firmy tím nekončí. Výsledky za rok 2025 byly spíše průměrné, tržby nominálně mírně klesly, výrazně klesl i zisk, což ale bylo spojeno s náklady na odštěpení divize z Unileveru. I kvůli dalším problémům se ale nyní akcie dostává pod enormní tlak ze strany investorů na krátko. „V současnosti patří Magnum Ice Cream Company mezi nejvíce shortované akcie z evropského indexu Stoxx 600,“ uvádí Bloomberg. Spekulace na pokles jen za měsíc dosáhly dvojnásobné úrovně.

Na pokles přitom vsází řada vlivných investičních společností jako Walleye Capital nebo Marshall Wace. To se pak negativně podepisuje na skutečné ceně akcie, jež jen za letošní rok odepsala téměř 14 procent, od prvního dne obchodování pak téměř deset procent, ačkoli v současnosti stále překonává cenu akcie při IPO, kdy činila 12,80 eura.

Počasí, kakao i energie

Zmrzlinářský průmysl je extrémně závislý na vnějších vlivech. Zásadní roli hraje počasí, přičemž analytici připomínají, že zhruba v květnu přijde klíčový okamžik pro celé odvětví. Bude-li počasí příznivé, zachrání to rok, pokud bude zima, přijdou problémy.

Jenomže to zdaleka není jediná okolnost. Významnou roli pro Magnum Ice Cream sehrává také cena kakaa, která v posledních letech výrazně narostla a tlačí marži společnosti dolů. Nyní se přidávají ceny energií, které také rostou a také se negativně podepisují na marži.

Lidé zmrzliny milují. Zatím

výsledovky společnosti vyplývá, že se jí daří navyšovat objem prodaného zboží. Lidé tedy vloni koupili (a snědli) více zmrzliny než o rok dříve. Jenomže analytici očekávají, že se spotřebitelé a jejich chování výrazně mění. A výrazně do toho promluví také obliba léků na hubnutí typu Ozempic.

„Klesající poptávka v důsledku rostoucího využívání GLP-1 je hlavním důvodem k obavám,“ uvedl pro Bloomberg Daniel Biolsi, analytik společnosti Hedgeye Risk Management, jež má Magnum na svém seznamu sledovaných společností.

Souboj analytiků

Varování pro investory vydal také Jeff Stent z BNP Paribas, který je sice vůči Magnum Ice Company dlouhodobě skeptický, ale tentokrát svá doporučení ještě zesílil. Podle něj firma čelí třem zásadním problémům, tedy klesající marži, drahé ceně kakaa, a navíc zvláštním rizikům spojeným s politickými názory zakladatelů Ben & Jerry’s, navíc se ve výkonu společnosti začnou projevovat problémy na Blízkém východě. Stent proto aktuálně uvádí cílovou cenu akcie na úrovni 11,50 eura, což je pod cenou IPO i aktuální cenou akcie.

Naopak optimističtější pohled nabízí Warren Ackerman z Barclays, podle něhož si prémiový segment zachová ziskovost i v nových podmínkách. A cílovou cenu akcie stanovil na úrovni 15,12 eura, přičemž ji dokonce v posledních dnech zvýšil z úrovně 13,70 eura.

Důležitým dnem pro další vývoj bude 30. dubna, kdy firma zveřejní výsledky za první kvartál letošního roku.

Zámky se staly horkým zbožím. Zájem o ně roste, pár zajímavých je na trhu

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.
Se svolením poznejdomy.cz/Radomír Kočí
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

O zámky a další historické nemovitostmi roste v Česku v posledních měsících zájem. Podpořila ho krize na Blízkém východě, kdy movití Češi přesouvají své investice do Evropy. Zámky stále častěji slouží jako investice, která má zajistit hodnotu peněz. Nebo rozvinout byznys, například formou butikového hotelu.

„Zájemci vnímají památkové objekty jako bezpečný způsob uložení kapitálu v době geopolitické nejistoty,“ tvrdí Lenka Munter, makléřka realitní společnosti Luxent, která se segmentu prémiových nemovitostí věnuje.

66 fotografií v galerii

Na rozdíl od běžného realitního trhu se trh s historickými nemovitostmi vyvíjí odlišně. Prodej je silně individuální, pomalejší. „V posledních dvou letech zaznamenáváme oživení poptávky a také růst cen u některých typů objektů,“ říká Munter.

Klienti, nejvíce Češi, poptávají lukrativní lokality a autenticitu architektury. „Historické nemovitosti, včetně zámků, je vždy nutné posuzovat zcela individuálně. Mají nepopiratelné estetické a kulturní hodnoty, otázkou však často zůstává jejich výnosový potenciál a zejména náklady na rekonstrukci a následný provoz,“ tvrdí Zdenka Klapalová, prezidenta Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a jednatelka společnosti Knight Frank.

Zásadní je podle ní najít optimální a dlouhodobě udržitelné využití a zároveň realisticky zohlednit, jaké zásahy a přestavby umožňuje památková ochrana.

Různé využití

Zámek lze využít různými způsoby podle velikosti, stavu, lokality a konkrétních omezení. Nejčastěji jako butikový hotel, eventové centrum, reprezentativní sídlo firmy nebo soukromou rezidenci. „Stejně jako u jiných specifických aktiv si i tyto objekty svého kupce obvykle najdou, ale klíčová je ekonomika rekonstrukce, reálný provozní model a soulad cenových očekávání mezi majitelem a investorem,“ doplňuje Klapalová.

Zámek Zelená Hora, známý díky románu a filmu Černí baroni, je na prodej

Aktuálně je na trhu řada zámků. Stát se snaží prodat zámek Bezdružice nebo pražský zámek Veleslavín. V soukromé nabídce je nyní třeba zámek Soutice, ležící na pomezí okresů Kutná Hora a Benešov. Zrestaurovaná tvrz Třebotov nedaleko Prahy, zámek Trnová v Praze, či zámecký areál Vršovice u Loun.

Některé objekty zlevňují

Zatímco ceny bytů a domů rychle rostou, u historických objektů záleží především na jejich technickém stavu a využitelnosti. Objekty v havarijním stavu mírně zlevňují. Cena historické nemovitosti závisí především na lokalitě. „Platí pravidlo, že čím blíže Praze nebo turisticky atraktivnímu místu, tím je cena vyšší,“ tvrdí Munter.

Zchátralé objekty lze aktuálně pořídit přibližně od deseti do dvaceti milionů korun, zrekonstruované zámky se pohybují v řádu desítek až stovek milionů korun. Například raně barokní zámek v Cítolibech v okresu Louny lze pořídit za 15 milionů korun. Nicméně hlavní položkou budou náklady na rekonstrukci.

Obecně platí, že hlavní položkou při pořízení historické nemovitosti před rekonstrukcí není pořizovací cena, ale hodnota renovace, která navíc musí respektovat památkovou ochranu a specifické stavební postupy.

Přes specifika segmentu zájem o historické nemovitosti od začátku roku 2026 roste. „Přičítám to politické situace posílené válečným konfliktem v místech, kde Češi masivně investovali do realit, například v Dubaji,“ vysvětluje Munter. Nejčastějšími zájemci jsou soukromé osoby se vztahem k historii a umění. Aktuálně například zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik a diplomat Karel Schwarzenberg, získala podle Hospodářských novin rodina Jaroslava Noska, spolumajitele sázkové kanceláře Tipsport. Původní nabídková cena 65 milionů korun byla podle deníku výrazně překonána.

Památky poptávají také investiční skupiny a developeři, kteří se zaměřují na přestavbu objektů na byty, butikové hotely či zdravotní zařízení. Velká poptávka panuje také po netradičních prostorech, jako jsou historické sýpky, mlýny, fary nebo industriální brownfieldy. Významnou roli při investici hraje i daňové prostředí, Česko má jedny z nejnižších daní z nemovitostí v Evropě.

„Musíme ubrat,“ přiznává šéf Volkswagenu. Výroba klesne o milion aut

„Musíme ubrat,“ přiznává šéf Volkswagenu. Výroba klesne o milion aut
ČTK
ČTK

Volkswagen výrazně mění plány. Kvůli slabší poptávce a tvrdé konkurenci chce omezit výrobu o milion aut a sáhne i na pracovní místa.

Německá automobilová skupina Volkswagen chce v příštích letech snížit celosvětovou výrobní kapacitu o milion vozů, tedy asi o 11 procent. Dosavadní plánované objemy jsou kvůli dnešní situaci na trhu a konkurenčnímu prostředí nereálné. Časopisu Manager Magazin to řekl šéf koncernu Oliver Blume.

„Nadbytečné kapacity nejsou pro naši společnost z dlouhodobého hlediska udržitelné,“ uvedl Blume, který stojí v čele mateřského koncernu české Škody Auto od roku 2022. „A v dnešní situaci na trhu a v konkurenčním prostředí je objemové plánování z minulosti nereálné,“ dodal.

Méně výroby v Evropě i Číně

Největší německý výrobce vozů v současnosti vyprodukuje každoročně zhruba devět milionů automobilů. V uplynulých letech skupina už snížila výrobu v Číně o jeden milion vozů. Do roku 2028 by měly v Evropě vyrábět o milion vozů méně značky Audi a kmenový Volkswagen.

Tlak trhu a geopolitiky

Firma v reakci na situaci na globálním automobilovém trhu snižuje náklady. Čelí clům, která zavedl americký prezident Donald Trump, zvýšenému konkurenčnímu tlaku v Číně, poklesu evropského trhu a v poslední době i válce na Blízkém východě.

Škrty dopadnou i na pracovní místa

Blume s listem mluvil i o tom, co tyto plány znamenají pro firemní závody v Německu, jak se společnost hodlá zapojit do obranného průmyslu a co plánuje s projektem pick-upu Scout ve Spojených státech.

Aktuálně chce koncern zrušit v domovské zemi do roku 2030 zhruba 50 tisíc pracovních míst, tedy zhruba 18 procent.

