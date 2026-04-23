Sankce nesankce. Ruským miliardářům majetek vystřelil na rekord
Majetek ruských miliardářů navzdory válce na Ukrajině a tvrdým západním sankcím dál roste. Podle ruské verze časopisu Forbes, na kterou odkazuje agentura Reuters, se jejich jmění za poslední rok zvýšilo o 11 procent na rekordních 696,5 miliardy dolarů (zhruba 14,5 bilionu korun).
Za růstem stojí především vývoj na komoditních trzích. Nejbohatší Rusové jsou dlouhodobě spojeni s těžbou a exportem přírodních zdrojů a právě narušení globálních obchodních toků vedlo ke zvýšení cen těchto surovin. Forbes zároveň upozorňuje, že na čele žebříčku se neobjevila žádná nová jména.
První pozici i nadále drží Mordašov
Nejbohatším Rusem zůstává šéf investiční společnosti Severgroup Alexej Mordašov s majetkem 37 miliard dolarů, který za rok vzrostl o 8,4 miliardy. Druhé místo obsadil Vladimir Potanin ze společnosti Interros a producenta kovů Nornickel s majetkem 29,7 miliardy dolarů. Třetí příčku drží bývalý šéf Lukoilu Vagit Alekperov s majetkem 29,5 miliardy dolarů. Čtvrtý je Leonid Michelson, šéf firmy Novatek, jehož majetek Forbes odhaduje na 28,3 miliardy dolarů.
Ruští miliardáři patřili v minulosti k nejbohatším lidem světa, často díky majetkům získaným v období po rozpadu Sovětského svazu. Dnes však zaostávají za americkými miliardáři, jejichž bohatství stojí především na technologickém sektoru. Žebříčku nejbohatších lidí světa vévodí Elon Musk s majetkem 839 miliard dolarů, následovaný spoluzakladatelem Googlu Larrym Pagem s 257 miliardami.
Ukrajinský miliardář Rinat Achmetov, nejbohatší muž země, koupil luxusní apartmán v Monaku za 471 milionů eur (zhruba 554 milionů dolarů). Podle informací agentury Bloomberg jde o jednu z největších jednotlivých transakcí s rezidenční nemovitostí v historii.
Ukrajinský miliardář Rinat Achmetov, nejbohatší muž země, koupil luxusní apartmán v Monaku za 471 milionů eur (zhruba 554 milionů dolarů). Podle informací agentury Bloomberg jde o jednu z největších jednotlivých transakcí s rezidenční nemovitostí v historii.
Pro srovnání: ještě v roce 2021, tedy před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, činila hodnota majetku ruských miliardářů 606 miliard dolarů. Po zahájení války 24. února 2022 se Rusko stalo terčem rozsáhlých sankcí ze strany západních zemí.
Ruská ekonomika přitom zpomaluje. Loni vzrostla jen o jedno procento, výrazně méně než o 4,3 procenta v předchozím roce. Mezinárodní měnový fond nyní očekává, že letos ekonomika poroste tempem 1,1 procenta, což je mírné zlepšení oproti dřívějšímu odhadu. Stejný růst by si podle MMF měla udržet i v roce 2027.
