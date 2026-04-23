Akcie Netflixu rostou, Disney i Warneři padají. Jak dneska sázet na Hollywood?
Hollywood prochází stresovým obdobím. Velká studia ztratila recept na úspěch, roste jim konkurence zejména u nejmladšího publika a umělé inteligence může způsobit další propad. Přesto akcionářům mohou nabídnout i zajímavé příležitosti.
Rok 2026 by měl podle analytiků být rokem konsolidace filmového trhu. Největším příběhem by měl být prodej studia Warner Bros., jehož vedení již vloni zjistilo, že nedokáže udržet krok s konkurencí a nabídlo studio k prodeji. Po přetahování mezi Netflixem a studiem Paramount Skydance se cena studia vyšplhala na částku 111 miliard dolarů a vítězem se stal právě Paramount ovládaný synem zakladatele Oraclu Davidem Ellisonem. A když vše projde podle plánu a akvizici schválí i antitrustové úřady, půjde o rekordní showbyznysovou transakci historie.
Akcionáři Warner Bros. na tom výrazně vydělali. Cena akcie za posledních 12 měsíců, během nichž se celý deal upekl, vzrostla o téměř 250 procent. A kdo prodal včas, tedy na přelomu roku, užil si pořádnou výplatu. Jenomže kvůli přetrvávajícím tahanicím a nejistotám spojeným s antitrustovým řízením, akcie od počátku roku ztrácí a odepisuje více než čtyři procenta. A nic na tom nezměnil ani neuvěřitelný oscarový úspěch, když většinu cen získaly snímky Jedna bitva za druhou a Hříšníci, přičemž oba pocházejí právě ze studia Warner Bros.
Podhodnocený Walt Disney?
Z akciového hlediska jsou na tom klíčové akcie rozporuplně. Od začátku roku ztrácí jednotky procent vedle Warnerů také největší studio světa Walt Disney, a právě Paramount Skydance. Naopak rostou akcie Comcastu, vlastníka Universalu, v zelené jsou aktuálně také akcie Netflixu, a to navzdory ohlášenému odchodu zakladatele Netflixu Reeda Hastingse z vedení firmy.
Je tu příležitost, nebo lze čekat další propady? Podle aktuálního Movie Making Market Reportu společnosti Research and Markets čeká filmovou branži další růst. V roce 2026 by měl celý filmový průmysl mít velikost zhruba 95 miliard dolarů, do roku 2030 pak by měl narůst na téměř 130 miliard dolarů.
Růst očekává také poradenská společnost Deloitte ve svém aktuálním Media & Entertainment Industry Outlook. To se podle autorů pozitivně projeví zejména na akciích, které mají silné franšízy, tedy vlastní silné značky, postavy a mají bohatý katalog. To platí zejména pro Walta Disneyho nebo právě Warner Bros. Pro investory by mohlo být zajímavé i to, že například Walt Disney je aktuálně mimořádně podhodnocenou akcií, když se její poměr P/E pohybuje na úrovni 15. Netflix je aktuálně například na více než dvojnásobku a růst akcie Warner Bros. dokonce vyneslo cenu akcie na takovou úroveň, že P/E dosahuje téměř stovky.
Problémy u mladého publika
Co by měli investoři sledovat kromě výsledků jednotlivých společností a jejich zadlužení? Podle Deloitte to bude zejména schopnost jednotlivých společností adaptovat umělou inteligenci. Vliv AI ale nebude jen čistě pozitivní.
„Generativní umělá inteligence snižuje bariéry při tvorbě obsahu v celém mediálním a zábavním průmyslu. Tvůrci, malá nezávislá studia, a dokonce i běžní lidé mohou vytvářet úchvatné vizuální příběhy. Díky těmto možnostem tvůrci a studia v celém odvětví profesionalizují svou tvorbu, vytvářejí obsah ve velkém měřítku a soupeří o čas a pozornost diváků,“ připomíná studie.
Tím se studiím ještě více rozšíří konkurence. Zejména u nejmladších publik již nyní velká studia nebojují jen mezi sebou a klasickými televizními společnostmi, ale mnohem více s bezplatným obsahem na sociálních sítích, zejména na TikToku a na YouTube.
I proto analytici připomínají, že trh bude čelit dalšímu tlaku na konsolidaci. Dotkne se zejména středně velkých studií.
