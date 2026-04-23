Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Akcie Netflixu rostou, Disney i Warneři padají. Jak dneska sázet na Hollywood?

Filmový průmysl akcionářům nabízí několik příležitostí
ČTK
Stanislav Šulc

Hollywood prochází stresovým obdobím. Velká studia ztratila recept na úspěch, roste jim konkurence zejména u nejmladšího publika a umělé inteligence může způsobit další propad. Přesto akcionářům mohou nabídnout i zajímavé příležitosti.

Rok 2026 by měl podle analytiků být rokem konsolidace filmového trhu. Největším příběhem by měl být prodej studia Warner Bros., jehož vedení již vloni zjistilo, že nedokáže udržet krok s konkurencí a nabídlo studio k prodeji. Po přetahování mezi Netflixem a studiem Paramount Skydance se cena studia vyšplhala na částku 111 miliard dolarů a vítězem se stal právě Paramount ovládaný synem zakladatele Oraclu Davidem Ellisonem. A když vše projde podle plánu a akvizici schválí i antitrustové úřady, půjde o rekordní showbyznysovou transakci historie.

Akcionáři Warner Bros. na tom výrazně vydělali. Cena akcie za posledních 12 měsíců, během nichž se celý deal upekl, vzrostla o téměř 250 procent. A kdo prodal včas, tedy na přelomu roku, užil si pořádnou výplatu. Jenomže kvůli přetrvávajícím tahanicím a nejistotám spojeným s antitrustovým řízením, akcie od počátku roku ztrácí a odepisuje více než čtyři procenta. A nic na tom nezměnil ani neuvěřitelný oscarový úspěch, když většinu cen získaly snímky Jedna bitva za druhou a Hříšníci, přičemž oba pocházejí právě ze studia Warner Bros.

Podhodnocený Walt Disney?

Z akciového hlediska jsou na tom klíčové akcie rozporuplně. Od začátku roku ztrácí jednotky procent vedle Warnerů také největší studio světa Walt Disney, a právě Paramount Skydance. Naopak rostou akcie Comcastu, vlastníka Universalu, v zelené jsou aktuálně také akcie Netflixu, a to navzdory ohlášenému odchodu zakladatele Netflixu Reeda Hastingse z vedení firmy.

Je tu příležitost, nebo lze čekat další propady? Podle aktuálního Movie Making Market Reportu společnosti Research and Markets čeká filmovou branži další růst. V roce 2026 by měl celý filmový průmysl mít velikost zhruba 95 miliard dolarů, do roku 2030 pak by měl narůst na téměř 130 miliard dolarů.

Růst očekává také poradenská společnost Deloitte ve svém aktuálním Media & Entertainment Industry Outlook. To se podle autorů pozitivně projeví zejména na akciích, které mají silné franšízy, tedy vlastní silné značky, postavy a mají bohatý katalog. To platí zejména pro Walta Disneyho nebo právě Warner Bros. Pro investory by mohlo být zajímavé i to, že například Walt Disney je aktuálně mimořádně podhodnocenou akcií, když se její poměr P/E pohybuje na úrovni 15. Netflix je aktuálně například na více než dvojnásobku a růst akcie Warner Bros. dokonce vyneslo cenu akcie na takovou úroveň, že P/E dosahuje téměř stovky.

Problémy u mladého publika

Co by měli investoři sledovat kromě výsledků jednotlivých společností a jejich zadlužení? Podle Deloitte to bude zejména schopnost jednotlivých společností adaptovat umělou inteligenci. Vliv AI ale nebude jen čistě pozitivní.

„Generativní umělá inteligence snižuje bariéry při tvorbě obsahu v celém mediálním a zábavním průmyslu. Tvůrci, malá nezávislá studia, a dokonce i běžní lidé mohou vytvářet úchvatné vizuální příběhy. Díky těmto možnostem tvůrci a studia v celém odvětví profesionalizují svou tvorbu, vytvářejí obsah ve velkém měřítku a soupeří o čas a pozornost diváků,“ připomíná studie.

Tím se studiím ještě více rozšíří konkurence. Zejména u nejmladších publik již nyní velká studia nebojují jen mezi sebou a klasickými televizními společnostmi, ale mnohem více s bezplatným obsahem na sociálních sítích, zejména na TikToku a na YouTube.

I proto analytici připomínají, že trh bude čelit dalšímu tlaku na konsolidaci. Dotkne se zejména středně velkých studií.

Akcie Magnum Ice Cream jsou pod extrémním tlakem. Může za to i Ozempic

Zmrzliny a nanuky patří k nejpopulárnějším sladkostem planety. Právě na to vsadili šéfové Magnum Ice Cream Company, která se vyčlenila z koncertu Unilever v polovině loňského roku. A v prosinci firma vstoupila na amsterdamskou burzu. Jenomže nyní to nevypadá na příběh s dobrým koncem a akcie jsou pod enormním tlakem spekulantů na pokles.

Značky jako Ben & Jerry’s, Cornetto či Magnum zná každý. Od loňska desítky těchto značek spadají pod křídla společnosti Magnum Ice Cream Company, která vznikla odštěpením zmrzlinářské divize Unileveru. Důvodem tehdy bylo, že zmrzlinářský byznys má jiná ekonomická pravidla než další části Unileveru a přidali se i hádky mezi zakladateli Ben & Jerry’s s vedením Unileveru.

Po pěti měsících pak firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, a již IPO připravilo majitelům nemilou zprávu. Valuace firmy dosáhla hodnoty 7,8 miliardy eur, přičemž před samotným burzovním startem se očekávalo nacenění deset až patnáct miliard eur.

Akcie pod tlakem

A problémy firmy tím nekončí. Výsledky za rok 2025 byly spíše průměrné, tržby nominálně mírně klesly, výrazně klesl i zisk, což ale bylo spojeno s náklady na odštěpení divize z Unileveru. I kvůli dalším problémům se ale nyní akcie dostává pod enormní tlak ze strany investorů na krátko. „V současnosti patří Magnum Ice Cream Company mezi nejvíce shortované akcie z evropského indexu Stoxx 600,“ uvádí Bloomberg. Spekulace na pokles jen za měsíc dosáhly dvojnásobné úrovně.

Na pokles přitom vsází řada vlivných investičních společností jako Walleye Capital nebo Marshall Wace. To se pak negativně podepisuje na skutečné ceně akcie, jež jen za letošní rok odepsala téměř 14 procent, od prvního dne obchodování pak téměř deset procent, ačkoli v současnosti stále překonává cenu akcie při IPO, kdy činila 12,80 eura.

Počasí, kakao i energie

Zmrzlinářský průmysl je extrémně závislý na vnějších vlivech. Zásadní roli hraje počasí, přičemž analytici připomínají, že zhruba v květnu přijde klíčový okamžik pro celé odvětví. Bude-li počasí příznivé, zachrání to rok, pokud bude zima, přijdou problémy.

Jenomže to zdaleka není jediná okolnost. Významnou roli pro Magnum Ice Cream sehrává také cena kakaa, která v posledních letech výrazně narostla a tlačí marži společnosti dolů. Nyní se přidávají ceny energií, které také rostou a také se negativně podepisují na marži.

Lidé zmrzliny milují. Zatím

výsledovky společnosti vyplývá, že se jí daří navyšovat objem prodaného zboží. Lidé tedy vloni koupili (a snědli) více zmrzliny než o rok dříve. Jenomže analytici očekávají, že se spotřebitelé a jejich chování výrazně mění. A výrazně do toho promluví také obliba léků na hubnutí typu Ozempic.

„Klesající poptávka v důsledku rostoucího využívání GLP-1 je hlavním důvodem k obavám,“ uvedl pro Bloomberg Daniel Biolsi, analytik společnosti Hedgeye Risk Management, jež má Magnum na svém seznamu sledovaných společností.

Souboj analytiků

Varování pro investory vydal také Jeff Stent z BNP Paribas, který je sice vůči Magnum Ice Company dlouhodobě skeptický, ale tentokrát svá doporučení ještě zesílil. Podle něj firma čelí třem zásadním problémům, tedy klesající marži, drahé ceně kakaa, a navíc zvláštním rizikům spojeným s politickými názory zakladatelů Ben & Jerry’s, navíc se ve výkonu společnosti začnou projevovat problémy na Blízkém východě. Stent proto aktuálně uvádí cílovou cenu akcie na úrovni 11,50 eura, což je pod cenou IPO i aktuální cenou akcie.

Naopak optimističtější pohled nabízí Warren Ackerman z Barclays, podle něhož si prémiový segment zachová ziskovost i v nových podmínkách. A cílovou cenu akcie stanovil na úrovni 15,12 eura, přičemž ji dokonce v posledních dnech zvýšil z úrovně 13,70 eura.

Důležitým dnem pro další vývoj bude 30. dubna, kdy firma zveřejní výsledky za první kvartál letošního roku.

Jednání o novém šéfovi Fedu vstupuje do horké fáze. Do 15. května má nejmocnější centrální bankéř světa Jerome Powell uvolnit místo svému nástupci. Tím by se měl stát Kevin Warsh, kterého si vybral prezident Donald Trump. Warshovo potvrzení ale vázne, mimo jiné kvůli jeho majetku přes 100 milionů dolarů. Dnes má Warsh vystoupit v Senátu, přičemž hrozí patová situace.

Kandidát na šéfa amerického Federálního rezervního systému (Fed) Kevin Warsh pokračuje v sérii slyšení před odbornými komisemi, kterým se v Česku říká „grilování“. Dnes bude Warsh odpovídat senátnímu bankovnímu výboru. Jde o nejdůležitější část procesu, kterou musí kandidát na nejvyšší post v americké centrální bance absolvovat. Podle zahraničních médií je ale otázkou, zda se mu to podaří. Pokud ne, mohl by současný šéf Fedu Jerome Powell teoreticky zůstat ve funkci i po 15. květnu.

Trump očekává snížení sazeb

Jak upozorňuje investiční portál Yahoo.com, z Warshových poznámek, které se dostaly na veřejnost, vyplývá, že ve svém projevu zdůrazní nutnost zachování nezávislosti centrální banky. Nechystá se však vyjádřit k výši úrokových sazeb. Německý server Tagesschau.de připomněl, že prezident Donald Trump, který Warshovi cestu do čela Fedu podporuje, od nového šéfa očekává snižování sazeb. „Pokud bude ve funkci Kevin, tak ano… Úroky mají být výrazně nižší,“ uvedl Trump podle serveru minulý týden ve vysílání stanice Fox Business Network.

Stamilionový majetek budí otázky

Jedním z témat, kterým se bude senátní bankovní výbor věnovat, je Warshův osobní majetek. V oficiálním přiznání uvedl jmění přesahující 100 milionů dolarů (zhruba 2,066 miliardy korun). Je například vlastníkem poradenské společnosti Vicarage LLC, má podíly v investičních fondech a spolupracuje s investiční společností Duquesne Family Office. Jak upozorňuje Tagesschau, všechny své investice ani klienty neuvedl. Přislíbil však, že v případě jmenování některé majetkové účasti zveřejní a ukončí poradenskou činnost.

Hrozí pat

Minulý týden se všech 11 demokratických členů senátního bankovního výboru vyslovilo pro odklad slyšení do doby, než budou dokončena šetření zaměřená na Powella a členku rady guvernérů Fedu Lisu Cookovou. Demokraté považují Warshovu kandidaturu za „součást širší snahy Trumpovy administrativy převzít kontrolu nad Fedem“. Na jejich stranu se postavil i republikánský senátor Thom Tillis, který zdůrazňuje význam nezávislosti centrální banky a odmítá politický tlak.

Existuje tak riziko, že dnešní slyšení skončí patem. Výbor má 11 demokratů a 13 republikánů. Vzhledem k postoji Tillise by hlasování mohlo skončit poměrem 12 ku 12, což by znemožnilo postoupit Warshovu kandidaturu k hlasování v plénu Senátu.

Powell může zůstat déle

Pokud Warshova kandidatura definitivně neuspěje, může Jerome Powell podle pravidel zůstat ve funkci i po stanoveném termínu. Sám uvedl, že s touto možností počítá. Prezident Trump však podle Tagesschau naznačil, že by ho v takovém případě odvolal.

Powell navíc nemusí Fed opustit ani v případě Warshova jmenování. Může zůstat členem rady guvernérů, kde jeho mandát končí v lednu 2028. „Nemám v úmyslu opouštět vedení Fedu, dokud nebude plně, transparentně a definitivně ukončeno šetření,“ uvedl. Dosavadní praxe přitom byla taková, že bývalí šéfové Fedu radu guvernérů opouštěli. Pokud by Powell postupoval jinak, ztížil by tím Trumpově administrativě obsazení dalšího místa v radě.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme