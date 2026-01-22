Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání
Ruský prezident Vladimir Putin navrhl prodloužit provoz jeslí a mateřských škol až do osmé hodiny večer. Podle něj je to nutné proto, aby se ženy mohly po narození dítěte co nejdříve vrátit do práce a neztratily kvalifikaci. Putin to uvedl na poradě s vládou, informovala ruská média.
Server The Moscow Times dává návrh do přímé souvislosti s akutním nedostatkem pracovních sil v ruské ekonomice. Ten se výrazně prohloubil po zahájení války proti Ukrajině, kdy na frontu odešel více než milion mladých mužů a další zhruba milion lidí zemi opustil v obavě z mobilizace.
„Pro ženy je velmi důležité, aby se po narození dítěte mohly co nejdříve vrátit do práce, aby nepřišly o kvalifikaci. Co by jim mohlo pomoci? Prodloužení otevírací doby v jeslích a školkách,“ citovala Putina státní tisková agentura TASS. Vicepremiér Dmitrij Černyšenko následně uvedl, že vláda návrh detailně rozpracuje ve spolupráci s regionálními představiteli.
S myšlenkou prodloužení provozu školek přišla původně Natalja Moskvitinová ze Společenské komory, poradního orgánu prezidenta. Argumentovala tím, že současná otevírací doba neodpovídá potřebám pracujících rodičů a nebere v úvahu změny na trhu práce.
Změny v zákoníku práce
Návrh zapadá do širší snahy ruské vlády řešit dramatický nedostatek pracovní síly. Kabinet například plánuje zúžit seznam profesí, které jsou ženám zakázány, a připravuje změny v zákoníku práce, jež by umožnily zdvojnásobit maximální počet přesčasových hodin ze 120 na 240 ročně.
Podle oficiálních odhadů ruské vlády chybí v zemi zhruba 1,5 milionu vysoce kvalifikovaných pracovníků. Studie Vysoké školy ekonomické pak hovoří o celkovém deficitu 2,6 milionu lidí, zejména v průmyslu, obchodu a dopravě. Ministerstvo práce navíc odhaduje, že do roku 2032 bude ruská ekonomika potřebovat více než 12 milionů nových pracovníků.
Situace na trhu práce se výrazně zhoršila po vypuknutí války. Kromě mobilizace a emigrace se problém prohloubil i po zpřísnění pravidel pro přistěhovalce ze Střední Asie, k němuž došlo po teroristickém útoku v moskevské koncertní síni Crocus City Hall v březnu 2024. Tento krok vedl k dalšímu odlivu zahraničních pracovníků.
Výsledkem je extrémně napjatý trh práce. Míra nezaměstnanosti loni v květnu klesla na historické minimum 2,2 procenta. Analytici Gazprombank upozorňují, že poptávka po pracovní síle už výrazně převyšuje dostupné rezervy. Firmy v průzkumech centrální banky označují nedostatek zaměstnanců za jeden z hlavních faktorů, který omezuje jejich činnost.
Stát i byznys proto hledají další řešení. Úřady zjednodušily pravidla pro zaměstnávání nezletilých a snaží se přilákat pracovníky z Indie, Nepálu, Vietnamu či Bangladéše. Loni v prosinci vicepremiér Denis Manturov dokonce prohlásil, že Rusko je připraveno přijmout „neomezený počet“ migrantů z Indie.