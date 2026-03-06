Válka brzdí Dubaj. Realitní kapitál se může přesouvat do Evropy
Napětí kolem Íránu a vojenské operace v blízkovýchodním regionu se okamžitě promítají i do realitního trhu. V praxi to znamená, že část kupujících odkládá rozhodnutí o nákupu nemovitostí. Nejviditelnější je to v Dubaji a dalších částech Spojených arabských emirátů (SAE), které v posledních letech patřily mezi nejrychleji rostoucí realitní trhy světa, píše ve svém komentáři Jan Štěpánek, ředitel Century 21 Synergy.
Dubajský realitní trh zažil v posledních letech mimořádně silný růst. V některých segmentech ceny rostly dvouciferným tempem. V Dubaji a dalších částech SAE nyní dochází ke zpomalení objemu prodejů a potenciálně k tlaku na ceny v méně prémiových segmentech. Očekáváme, že růst cen v roce 2026 bude pomalejší, kolem tří až osmi procent. Přičemž velká nová nabídka (přes 100 tisíc jednotek v Dubaji) tento efekt zesiluje.
Z dlouhodobého pohledu ale zůstává atraktivita Blízkého východu pro investory vysoká. Region těží z kombinace několika faktorů – daňových výhod, rychlého populačního růstu i diverzifikace ekonomiky. A projekty jako Saudi Vision 2030 tento potenciál ještě umocňují.
Zprávy z firem
Eskalace konfliktu může část investorů přimět hledat stabilnější prostředí. Kapitál se tak může dočasně přesouvat do evropských destinací.
Nejčastěji jde o země jako Španělsko, Portugalsko, Itálie nebo Chorvatsko. Ty nabízejí kombinaci relativní bezpečnosti, členství v Evropské unii a atraktivního životního stylu. V některých případech navíc umožňují získat dlouhodobý pobyt nebo rezidenční status.
Půjde však pravděpodobně o krátkodobý až střednědobý jev. Jakmile se situace na Blízkém východě stabilizuje (což historicky probíhá relativně rychle), vrátí se zájem o vysokovýnosné trhy, jakou Dubaj je.
Současná nejistota tak spíše vytváří dočasnou příležitost pro trpělivé investory na obou stranách – jak v SAE/Saúdské Arábii (nižší vstupní ceny), tak v jižní Evropě (zvýšená poptávka).
Autor je ředitel Century 21 Synergy