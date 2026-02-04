Nový magazín právě vychází!

OBRAZEM: Vila za dvě miliardy korun. V Dubaji ji prodala česká makléřka

Vilu v Dubaji prodala česká makléřka za téměř dvě miliardy
realitní kancelář haus & haus, užito se svolením
Dalibor Martínek
lib

Česká makléřka Jana Zapletalová zprostředkovala v Dubaji prodej luxusní vily za téměř dvě miliardy korun. Jde o jednu z největších rezidenčních transakcí v historii emirátu. Dubajský trh s ultra-luxusními nemovitostmi zažívá boom, který táhnou ultra-bohatí investoři z celého světa. Zájem přitom roste i mezi Čechy a Slováky.

Šestipokojovou vilu na ostrově Jumeirah Bay, který patří mezi nejexkluzivnější rezidenční lokality ve Spojených arabských emirátech, se podařilo prodat české makléřce Janě Zapletalové z dubajské realitní kanceláře haus & haus. V závěru ledna zprostředkovala prodej vily v hodnotě 340 milionů dirhamů, v přepočtu 1,9 miliardy korun.

Prodej představuje čtvrtou největší rezidenční transakci mezi vilami, která kdy v Dubaji proběhla. „Jde o rezidenci, která stojí na soukromém pozemku na špičce ostrova. Je to místo, o kterém mnozí jen sní. Naprostý luxus a soukromí zároveň,“ popisuje vilu Zapletalová, která sama v Dubaji investovala do tří nemovitostí.

Architektura, technologie i výhledy

Podle Zapletalové byly hlavními důvody, proč se klient rozhodl vilu koupit, vlastní pláž, ojedinělý design a vysoká míra soukromí. „Po prohlídce mi klient zavolal, že by vilu rád viděl znovu, tentokrát při západu slunce. Ještě ten samý den jsme se proto vrátili. Když jsem ho pozorovala, jak si vyzul boty a bosý se prochází po pozemku, věděla jsem, že se tam cítí jako doma. Udělalo mi to upřímně radost,“ popisuje Zapletalová proces koupě.

Minimalismus za desítky milionů. Jak se dnes bydlí na Pařížské

Na Pařížské vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Travertin, zakázková výroba a chytrá domácnost ukazují, jak vypadá luxus, když se nešetří.

Vilu navrhla mezinárodně uznávaná architektonická kancelář SAOTA. Rezidence má přibližně 2 295 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze 2 442 metrů. Budova má garáž, přízemí, první patro a rooftop. Nabízí vlastní posilovnu s výhledem na největší budovu světa Burdž Chalífu a zároveň výhled na otevřené moře.

Součástí je sauna, ledová lázeň, bazén i na míru vybudovaný vinný sklípek. „Celý dům je automatizovaný, takže světla, závěsy i další zařízení pohodlně ovládáte přes touchscreen, iPad nebo telefon,“ doplňuje Zapletalová.

Dubajský luxus láká i Čechy

Dubajský trh s ultra-luxusními nemovitostmi aktuálně zažívá výrazný růst. V roce 2025 se počet prodejů nemovitostí v Dubaji nad 100 milionů dirhamů více než zdvojnásobil — ze 42 prodejů v roce 2024 na loňských 86. Celková hodnota těchto nemovitostí vzrostla z 5,97 na 13,81 miliardy dirhamů, tedy 77 miliard korun. Zájem o luxusní rezidence pohání především příliv ultra-vlivných rezidentů do Spojených arabských emirátů.

„Jednotlivci s extrémně vysokým majetkem si Dubaj často vybírají jako svůj nový domov. Hraje v tom roli politická stabilita, bezpečnost, daňové zvýhodnění a jednoduché získání víza. Taky vidí investiční potenciál vzhledem k rostoucí populaci a rozvoji turismu,“ vysvětluje Zapletalová.

Kromě cizinců investují ve velkém v Dubaji běžně i Češi a Slováci. „V minulém roce jsem rozšířila svůj československý tým, protože zájem o nemovitosti mezi Čechy a Slováky je obrovský,“ říká Zapletalová, která je zástupkyní ředitele haus & haus. Češi a Slováci mají zájem především o menší apartmány v cenách od pěti do dvanácti milionů korun.

Brno roste. A Praha hledá směr

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne
Profimedia
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Mexická pochoutka taco se v posledním roce stala populárním slovem mezi politology a komentátory. Když se přepíše verzálkami, TACO představuje zkratku slov „Trump Always Chickens Out“, tedy Trump nakonec vždycky cukne. Je tím míněna situace, že ačkoli americký prezident zdánlivě vytváří jeden tlak na své spojence (a občas i nepřátele) za druhým, ve skutečnosti na poslední chvíli vždy svůj tlak zmírní. 

Spojení se vžilo zejména u jeho celní politiky, která je nakonec mnohem mírnější, než se původně zdálo.

Nyní prožíváme českou podobu TACO. A můžeme ji přesněji pojmenovat BACO. Tedy „Babiš Always Chickens Out“. A jde v podstatě o přesnou analogii toho, jak se chová americký prezident.

Turek doministroval

Zatímco na sociálních sítích se současní vládní politici předhánějí v drsnosti a neústupnosti svých vyjádření, v reálu to nakonec vypadá trochu jinak. Když Andrej Babiš dnes navštívil prezidenta Petra Pavla, odešel v podstatě jako spráskaný pes, který, řečeno s Klementem Gottwaldem, přijal všechny návrhy, které mu prezident dal.

Takže ačkoli dvojministr Petr Macinka pravděpodobně nebude s prezidentem konzultovat zahraniční politiku, bude to tak trochu jedno, protože tak bude činit Macinkův šéf, tedy premiér Babiš.

A aby toho nebylo málo, při nepříliš vítězném únoru Babiš z Hradu přišel také s ujištěním, že Filip Turek rozhodně nikdy nebude ministr. A to prostě proto, že jej Pavel nikdy nejmenuje.

Abychom citovali největší klišé dnešního politického diskurzu: Tak to je, to je realita, tak se s tím Motoristé prostě musejí smířit. S realitou se přeci bojovat nemá.

Zaděláno na koaliční krizi 

Jenomže ono to je o něco barvitější, než by se mohlo zdát. Babiš zároveň rozehrává nemalou hru. Výsledkem své hradní návštěvy totiž velmi pravděpodobně rozčílí vedení Motoristů, kteří se, právem, budou cítit premiérem zrazení. Připomeňme, že Filip Turek ještě před samotnou schůzkou strašil, že má jakýsi draft kompetenční žaloby na prezidenta. Jenomže tu ani Turek, ani nikdo jiný než Babiš podat nemůže. A ten nyní definitivně potvrdil, že tak neučiní.

Vláda tak prožívá první poměrně zásadní krizi, byť ještě nemá podobu otevřené války koaličních partnerů. Tedy alespoň zatím ne.

Jenomže již brzy se bude ve sněmovně hlasovat o „podstatných“ věcech, například o vydání/nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury trestnímu stíhání. Pokud Motoristé spolknou dnešní prohru, šéfové ANO a SPD pravděpodobně mají své jisté a nejspíš vláda na nějakou dobu pojede dál.

Jenomže takový ten malý šťoura někde na zátylku za uchem, který se jmenuje pýcha, občas bývá docela silný hráč v rozhodování. A Motoristé dnešní prohru možná skutečně nevydýchají. A možná to Babiš a Okamura zase tak jisté nemají.

Jenomže co když to je tak, že je Babiš už dávno domluvený s některými motoristickými poslanci, že když jej podpoří, budou mít místo v kabinetu, který by ANO sestavilo po odchodu Motoristů z vlády? Otázka za několik… třeba porcí tacos.

Varování proroka krize: Další pád bitcoinu spustí „smrtící spirálu“

Varování proroka krize: Další pád bitcoinu spustí „smrtící spirálu“
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Kolaps krypta by mohl strhnout i další aktiva. Zlato a stříbro nevyjímaje, varuje známý investor a prorok velké finanční krize Michael Burry.

Známý investor Michael Burry, jenž správně sázel na pád cen nemovitostí v USA před propuknutím finanční krize v roce 2008, přichází s dalším temným proroctvím. Současný pád bitcoinu se může prohloubit a vyvolat „smrtící spirálu“, jež by poškodila zejména takřka dvě stovky burzovně obchodovaných firem, které bitcoin drží.

Bitcoin přišel o Trumpovu prémii

Včera bitcoin definitivně vymazal své zisky z doby od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu. Trump se zejména v předvolební kampani stylizoval do podoby zapřisáhlého stoupence bitcoinu a kryptoměn. Jeho nástup do úřadu tak způsobil euforii v očekávání deregulace bitcoinu a kryptoměn, která notně povzbudila růst jejich ceny. Od historického vrcholu z října loňského roku však bitcoin ztratil už zhruba 40 procent.

Cena zlata padá

Bitcoin. Nic víc než spekulace

Burry dává propad bitcoinu do kontrastu se vzestupem cen drahých kovů typu zlata a stříbra. Tento vývoj podle něj obnažil fakt, že bitcoin je čistě spekulativním aktivem. A že tedy nepředstavuje pojistku proti inflačnímu znehodnocování kupní síly konvenčních měn typu dolaru. Takovou pojistku podle něj zato představuje právě zlato a stříbro, jejichž závratný růst v uplynulé době, k novým a novým historickým rekordům, odrážel ponejvíce právě stupňující se obavu lidí z inflačního znehodnocování běžných peněz.

Pád krypta stahuje i zlato

Fakt, že bitcoin coby pojistka proti inflaci zklamal, jej podle Burryho může vést k dalším ztrátám. Paradoxně s sebou jeho pád a pád kryptoměn stahuje také právě drahé kovy, jako je zlato. Hroucení cen bitcoinu a kryptoaktiv totiž prý nutí investory uzavírat své ziskové pozice v oblasti tokenizovaných termínových kontraktů na zlato a stříbro, aby své ztráty pokryli.

Kryptoměna bitcoin

Termínové kontrakty představují smlouvy o nákupu či prodeji daného aktiva, v tomto případě zlata či stříbra, v budoucnu za cenu, která je dohodnuta dnes. Umožňují vydělávat na růstu i poklesu ceny, aniž by investor dané aktivum, v tomto případě tedy drahý kov, skutečně vlastnil. Jejich tokenizace znamená, že kontrakt již nemá podobu klasické smlouvy, zprostředkované například makléřem, nýbrž digitálního tokenu na blockchainu, jako je například Ethereum.

S tokenizovanými termínovými kontrakty lze obchodovat neustále, včetně víkendů, nejen tedy v burzovních hodinách, protože s kryptoaktivy se rovněž obchoduje nepřetržitě. Tokeny na drahé kovy, respektive jejich termínové kontrakty, navíc investor drží u sebe, ve vlastní kryptopeněžence, aniž by potřeboval prostředníka.

Tether Gold a role stablecoinů

Tokenizované termínové kontrakty na zlato a stříbro zažívají v poslední době značný rozmach. Více než polovinu tržní kapitalizace s tokenizovaným zlatem přitom tvoří tokeny Tether Gold a PAX Gold.

Tether Gold spadá pod křídla společnosti Tether, světově největšího emitenta takzvaných stablecoinů, což jsou kryptoměny navázané na konvenční měny typu dolaru. Toto navázání poskytuje stablecoinům vyšší míru stability, než jaká je patrná u bitcoinu či jiných kryptoměn, a právě tato vlastnost jim dává i jejich pojmenování.

Hrozba kolapsu při dalším pádu bitcoinu

Tether je současně globálně největším vlastníkem fyzického zlata, pokud tedy nebereme v potaz vlády, centrální banky a ty úplně největší burzovně obchodované fondy (ETF) zaměřující se na zlato. Tether má na 140 tun zlata, přičemž další tuny postupně dokupuje. Drahý kov, o nějž opírá hodnotu svého zmíněného tokenu Tether Gold, ukládá ve Švýcarsku do starých vojenských bunkrů z druhé světové války.

Podle Burryho ale hrozí, že v případě dalšího pádu ceny bitcoinu k úrovni 50 tisíc dolarů za kus (nyní vyjde zhruba na 76 tisíc dolarů) nastane naprostý kolaps trhu s tokenizovanými termínovými kontrakty na drahé kovy, jako je právě Tether Gold. Bitcoinoví těžaři by totiž padli do bankrotového stavu a museli by v té souvislosti nuceně uzavírat své provázané pozice v oblasti tokenizovaných drahých kovů.

Přehnané varování?

Takový cenový pád bitcoinu Burry zjevně považuje za poměrně pravděpodobný právě proto, že nynější situace v jeho očích odhalila, že bitcoin nepředstavuje pojistku proti inflačnímu znehodnocování konvenčních měn typu dolaru.

Ostatně už koncem ledna podle Burryho došlo k uzavření pozic v segmentu tokenizovaných drahých kovů v objemu zhruba miliardy dolarů. Proto nastal mimořádný propad také cen samotných fyzických drahých kovů, respektive běžných, netokenizovaných termínových kontraktů na ně. Zatímco ale zlato či stříbro se z mimořádné jednodenní ztráty zase rychle „otřepaly“, bitcoin strádá dále.

Burry ovšem může přehlížet skutečnost, že bitcoin například v uplynulém desetiletí narůstal na ceně daleko dramatičtěji než zlato a stříbro. V letech 2015 až 2024 zhodnotil bitcoin v dolarech v souhrnu o bezmála 39 tisíc procent, zatímco zlato přidalo jen kolem 120 procent a stříbro nějakých 85 procent. Je tedy otázkou, zda se v jistou chvíli bitcoin nezdál investorům jako pojistka proti inflaci už až příliš drahý, takže se místo něj jali nakupovat zlato, a ještě později ze stejného důvodu stříbro – tedy z toho důvodu, že se jim zdál už až příliš drahý nejen bitcoin, ale později rovněž i zlato.

Kevin Warsh

Bitcoin v roce 2025 dosáhl rekordní výše a pak padl

Zleva ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a premiér Petr Fiala (ODS) na prvním zasedání vlády po sněmovních volbách

