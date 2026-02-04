OBRAZEM: Vila za dvě miliardy korun. V Dubaji ji prodala česká makléřka
Česká makléřka Jana Zapletalová zprostředkovala v Dubaji prodej luxusní vily za téměř dvě miliardy korun. Jde o jednu z největších rezidenčních transakcí v historii emirátu. Dubajský trh s ultra-luxusními nemovitostmi zažívá boom, který táhnou ultra-bohatí investoři z celého světa. Zájem přitom roste i mezi Čechy a Slováky.
Šestipokojovou vilu na ostrově Jumeirah Bay, který patří mezi nejexkluzivnější rezidenční lokality ve Spojených arabských emirátech, se podařilo prodat české makléřce Janě Zapletalové z dubajské realitní kanceláře haus & haus. V závěru ledna zprostředkovala prodej vily v hodnotě 340 milionů dirhamů, v přepočtu 1,9 miliardy korun.
Prodej představuje čtvrtou největší rezidenční transakci mezi vilami, která kdy v Dubaji proběhla. „Jde o rezidenci, která stojí na soukromém pozemku na špičce ostrova. Je to místo, o kterém mnozí jen sní. Naprostý luxus a soukromí zároveň,“ popisuje vilu Zapletalová, která sama v Dubaji investovala do tří nemovitostí.
Architektura, technologie i výhledy
Podle Zapletalové byly hlavními důvody, proč se klient rozhodl vilu koupit, vlastní pláž, ojedinělý design a vysoká míra soukromí. „Po prohlídce mi klient zavolal, že by vilu rád viděl znovu, tentokrát při západu slunce. Ještě ten samý den jsme se proto vrátili. Když jsem ho pozorovala, jak si vyzul boty a bosý se prochází po pozemku, věděla jsem, že se tam cítí jako doma. Udělalo mi to upřímně radost,“ popisuje Zapletalová proces koupě.
Vilu navrhla mezinárodně uznávaná architektonická kancelář SAOTA. Rezidence má přibližně 2 295 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze 2 442 metrů. Budova má garáž, přízemí, první patro a rooftop. Nabízí vlastní posilovnu s výhledem na největší budovu světa Burdž Chalífu a zároveň výhled na otevřené moře.
Součástí je sauna, ledová lázeň, bazén i na míru vybudovaný vinný sklípek. „Celý dům je automatizovaný, takže světla, závěsy i další zařízení pohodlně ovládáte přes touchscreen, iPad nebo telefon,“ doplňuje Zapletalová.
Dubajský luxus láká i Čechy
Dubajský trh s ultra-luxusními nemovitostmi aktuálně zažívá výrazný růst. V roce 2025 se počet prodejů nemovitostí v Dubaji nad 100 milionů dirhamů více než zdvojnásobil — ze 42 prodejů v roce 2024 na loňských 86. Celková hodnota těchto nemovitostí vzrostla z 5,97 na 13,81 miliardy dirhamů, tedy 77 miliard korun. Zájem o luxusní rezidence pohání především příliv ultra-vlivných rezidentů do Spojených arabských emirátů.
„Jednotlivci s extrémně vysokým majetkem si Dubaj často vybírají jako svůj nový domov. Hraje v tom roli politická stabilita, bezpečnost, daňové zvýhodnění a jednoduché získání víza. Taky vidí investiční potenciál vzhledem k rostoucí populaci a rozvoji turismu,“ vysvětluje Zapletalová.
Kromě cizinců investují ve velkém v Dubaji běžně i Češi a Slováci. „V minulém roce jsem rozšířila svůj československý tým, protože zájem o nemovitosti mezi Čechy a Slováky je obrovský,“ říká Zapletalová, která je zástupkyní ředitele haus & haus. Češi a Slováci mají zájem především o menší apartmány v cenách od pěti do dvanácti milionů korun.
