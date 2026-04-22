newstream.cz Názory Stanislav Šulc: Občanská podpora ČT a rozhlasu je sympatická. Vláda si ale opravdu může dělat, co chce

Stanislav Šulc: Občanská podpora ČT a rozhlasu je sympatická. Vláda si ale opravdu může dělat, co chce

Zástupci vlády představují dokument s novými pravidly pro veřejnoprávní média
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Boj o duši České televize a Českého rozhlasu se rozjíždí naplno. Občanská společnost se probouzí, odbory obou mediálních institucí vyhlásily stávkovou pohotovost, šéfové ČT a ČRo jednají s vládními špičkami. A do toho se chystají ne jeden, ale hned dva zákony na radikální proměnu médií veřejné služby. A je dobré si přiznat, že to nakonec bude vláda, kdo si prosadí svou, bez ohledu na cokoli. A to jednoduše proto, že mediální duální systém u nás v podstatě kolabuje.

Opět to někdo dokázal a celý boj o duši médií veřejné služby u nás se smrsknul na jediný problém, tedy vlastně na dva problémy: jak budou Česká televize a Český rozhlas získávat peníze a jestli má ČT vysílat StarDance.

V druhém případě již bodrý premiér vyšel hlasu lidu vstříc a blahosklonně uznal, že občan má právo na trochu té sobotní eskapistické zábavy a Marka Ebena. Co se týče první otázky, tam zatím tápeme. A to jednoduše proto, že zástupci aktuální vlády vaří přinejmenším dvě podoby zákonů o médiích veřejné služby (jeden ministerský a druhý poslanecký z kuchyně Patrika Nachera). A navíc všichni předem avizují, že po prvotních výstřelech se budou zákony ladit v rámci legislativního procesu. Což je tedy přístup když ne nejhorší, tak rozhodně nejnešťastnější.

Do toho se stále výrazněji aktivizují zástupci občanské společnosti, kteří navzdory úderce na sociálních sítích cítí, že se nyní skutečně děje něco, co tady dlouho nebylo. Je tomu skutečně tak?

Čas na radikální řez

Ano, i ne. Snahy podřídit si média veřejné služby jsou ze strany politických a ekonomických sil v podstatě permanentní. A kdo dnes pláče, že si Babišův kabinet dovoluje dříve nemyslitelné, ignoruje, že podoby kontroly a ovládání nejsou jen přímé, ale i nepřímé. A ty politici a ekonomické elity využívali skutečně dlouhodobě.

V posledních minimálně patnácti letech k tomu všichni velmi umně využívali členy rad ČT a ČRo, které se z kontrolních orgánů postupně staly poměrně brutálními nástroji usměrňování. A pak tu samozřejmě máme celou řadu influencerů, kteří tu více, tu méně vědomě tlačili názor, jak jsou média veřejné služby špatná, neefektivní a ideálně zrušitelná.

Až tato kombinace otevřela „příležitost“ pro radikální řez do fungování celého mediálního systému, který tu vznikl po Sametové revoluci a jehož jsou ČT a ČRo nejviditelnějšími reprezentanty. A aktuálně také nejzranitelnějšími. A v tom se právě občanští aktivisté nemýlí: nyní může dojít ke skutečné změně, která nebude parametrická, ale paradigmatická.

Systém, který zkolaboval

Jenomže to není dáno jen zvůlí žádného satanáše v podobě členů stávajícího kabinetu. Je to důsledek toho, že celý systém rad veřejnoprávních médií v podstatě zkolaboval. Snaha o jeho depolitizaci vedla jen k tomu, že si politické strany myjí ruce nad jednotlivými kandidáty, kteří pak zjevně někomu slouží, ale přestává být jasné, komu. A rozhodně to není těm podivným sportovním klubům či jinak absurdním spolkům, které je do rady nominovaly.

A když něco nefunguje, nelze se divit, že přijde někdo se snahou to zgruntu změnit. To, že nezačíná od problému (rady, radní a způsob jejich volby), ale od oběti (ČT a ČRo), to už ale problém je. Stejně tak je problém, že Babiš a spol. celé situace spíše zneužívají, stejně jako používají falešné argumenty (efektivita, údajná svoboda) pro úplně jiné cíle, kterým je v podstatě zvýšit svůj vliv na fungování daných médií. A kdo si snad myslí, že jde o to, aby ČT či ČRo hospodařily „efektivněji“, řekněme si to znovu: ne, jde o posílení kontroly a přímého vlivu. Slova o efektivitě jsou jen zástěrka, a kdo to zpochybňuje, je buď naivní, nebo rovnou lže, což je dnes údajně legitimní politický nástroj.

Cíl: arbitr skutečnosti

Jak to tedy dopadne? Dobrá zpráva pro některé je, že StarDance na ČT zůstane. Sobotní večery tak budou nadále nedotknuté a snad pro tuto vládu nedotknutelné.

To další už tak jasné není. Tedy dokud nedojde na skutečný návrh zákonů o médiích veřejné služby. Pak bude poměrně jasné, že si vláda prosadí, co bude chtít. Má na to dostatek poslanců, a to i na případná přehlasování Senátu i prezidenta. A co víc, má podporu mnoha lidí, kteří se mylně domnívají, že ČT a ČRo jen pálí peníze a neplní svou službu.

A tím jsme u toho, co mělo tomu aktuálnímu nedůstojnému cirkusu předcházet: debata o tom, co vlastně dnes má být onou tajemnou veřejnou službou a jak to mají tři média zřízená ze zákona naplňovat.

To je debata, kterou si všichni dlužíme, kterou nám dluží politici napříč spektrem a bez níž budou všechny změny vždy jen polovičaté. Přitom to není tak složité. Začněme tím, že média veřejné služby v éře AI, deepfakeů a algoritmů sociálních sítí budou bezpečným informačním přístavem. Co na nich uvidíme/uslyšíme, prostě musíme brát vážně, možná o tom dokonce můžeme mluvit jako o pravdě či realitě. Je to první i poslední arbitr skutečnosti. To by měl být cíl státu, aby jeho občané věděli, že něco takového ještě existuje. Jakmile stát dopustí pouhé šermování podcastových influencerů, v němž si každý vybere svou verzi světa, bude financování veřejnoprávních médií už tím nejmenším problémem.

Dalibor Martínek: Před volbami se vynořil vzdušný zámek, středoškolský kampus v Praze

Dalibor Martínek: Před volbami se vynořil vzdušný zámek, středoškolský kampus v Praze
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V Praze je kritický nedostatek středních škol. Rodiče i děti jsou nuceni podstupovat každý rok trauma, zda dítě, pardon, mládež, může nastartovat smysluplnou životní dráhu. Hledá se funkční model, politici svalují vinu jeden na druhého. V této atmosféře se líhne myšlenka pražského kampusu pro středoškoláky.

Před pár dny se konaly přijímací zkoušky na střední školy. V Praze byl na některá gymnázia zájem dvacetkrát převyšující kapacity. Frustrující situace pro patnáctileté. Otevřeně se mluví o ztracené generaci. Kdo za tento zmar může?

Na staroměstské radnici se konala debata o možném řešení. Ideou je kampus na okraji města, který by pojmul možná i dva tisíce studentů. Situaci by to nevyřešilo, ale aspoň něco. Celá vize má však mnoho neznámých. Ministr školství Plaga na představení možného řešení dal od horkého bramboru vzdělávání ruce pryč s tím, že školy jsou věcí samospráv. Předchozí politická reprezentace prý selhala. Vážený host promluvil a rychle odkvačil na další schůzky.

Za projekt kampusu se postavil Ondřej Prokop, pražský lídr hnutí ANO. Představil průzkum, který si nechal vypracovat od STEM/MARK. Nebude překvapením, že 85 procent respondentů si myslí, že by při takovém projektu měla spolupracovat Praha se Středočeským krajem. Je známým faktem, že víc než třicet procent středoškoláků v Praze dojíždí za vzděláním z tohoto kraje.

Tady je jedna z klíčových překážek. Středočeši studují v Praze, ale na výstavbu kampusu nechtějí dát ani korunu. Praha sice má na svých účtech zhruba 170 miliard korun, ale musí stavět metro nebo silniční obchvat. Nastává patová situace. Všichni by novou, velkou školu chtěli, ale kdo ji zaplatí?

Jak mezi řádky naznačil dlouholetý středočeský radní pro vzdělávání Milan Vácha, Středočeši jsou chudí, Praha by měla být velkorysá. Na neshodě mezi Prahou a Středočeským krajem selhává jeden projekt za druhým.

Superškola za miliardy

Na ministerstvu průmyslu vede Tomáš Hamberger jako zmocněnec pracovní skupinu, která se zabývá vzděláváním. Klade důraz na technické obory. Podle jeho představ by se v kampusu mohly učit jak technici, tak gymnazisté i učni. A přikládá i variantu, že by v kampusu mohly firmy školit mladé lidi v potřebných dovednostech moderní ekonomiky. Náklady na vybudování superškoly odhaduje na dvě miliardy korun. Kdo je dá, zda vůbec někdo, není jasné.

Vše závisí na hlavním městě. Ohledně možného kampusu se mluví o několika lokalitách na okraji Prahy. Prim hrají Letňany, zmiňován je i Chodov, Zličín nebo Písnice. Starosta Letňan Zdeněk Kučera by měl rád vedle východu z konečné stanice metra Letňany místo polí a srnek smysluplný projekt. Podle jeho slov je tam prostoru dost na rozličný rozvoj. Jelikož jde částečně o pozemky hlavního města, čeká na vize z magistrátu.

Za půl roku budou volby, takže se složení magistrátu jistě změní. Městská část čeká na nový magistrát, ministerstvo průmyslu čeká na výsledek voleb. A také ANO zatím jen hezky mluví o kampusu, než aby mohlo jeho případné budování nějak ovlivnit. Školáci, kteří se nedostanou v Praze na střední, by v mnoha krajích v klidu uspěli. Jenže všichni chtějí do Prahy. Pražští politici nedokážou pro své děti postavit školu.

Novely rozpočtových zákonů: vláda na pranýři kvůli ukvapené a netransparentní přípravě

Novely rozpočtových zákonů: vláda na pranýři kvůli ukvapené a netransparentní přípravě
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Dnešní dopolední jednání sněmovního rozpočtového výboru o balíku novel rozpočtových zákonů, který má jít už v pátek do třetího čtení, se neslo v duchu vystoupení opozičních poslanců na téma ukvapená příprava klíčových zákonných změn. Výbor si nakonec odhlasoval přerušení jednání a jeho pokračování večer.

Jak uvedla poslankyně–zpravodajka novel Jana Murová (ANO), na půdě sněmovny ve druhém čtení zaznělo zhruba 17 pozměňovacích a jeden doplňovací návrh. „Druhé čtení otevřelo klíčová témata související s nastavením fiskálních pravidel transparentnosti a flexibilitou veřejných financí,“ shrnula výsledky předchozí parlamentní diskuse.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úvodu svého vystoupení ostře kritizovala, že bývalá vláda své nástupkyni za rok 2025 zanechala schodek ve výši 290,7 miliardy a s Evropskou komisí dohodla fiskálně strukturální plán, podle nějž by Česko v roce 2027 mělo mít deficit veřejných financí na úrovni 0,9 procenta hrubého domácího produktu. Což podle ní znamená nějakých 80 miliard korun. V roce 2028 by pak podle původního návrhu měl schodek dosáhnout 0,5 procenta HDP, tedy asi 45 miliard korun. „To je celá pravda, prostě celé je to falešné a farizejské. Divím se, že něco takového mohlo projít, že to zůstalo bez povšimnutí všech různých expertů a nezávislých institucí,“ prohlásila Schillerová. Posléze vysvětlila „dvě únikové doložky“, které se týkají dočasného vynětí části výdajů na obranu a na liniové stavby z výdajových rámců.

Ministryně financí dále uvedla, že vláda začíná jednat s Evropskou komisí o změně fiskálně strukturálního paktu.

Alena Schillerová

Opoziční poslanci: nepřijatelný způsob přípravy jednání

Zbytek jednání rozpočtového výboru vyplnila vystoupení opozičních poslanců, z drtivé části na adresu způsobu přípravy schvalování zásadních novel rozpočtových zákonů. Vojtěch Munzar (ODS) konstatoval, že poslanci sice obdrželi sněmovní tisk se soupisem pozměňovacích návrhů, nikoliv však se stanoviskem ministerstva financí, z nějž by například vyplynulo, proč ten či onen opoziční návrh není přijatelný. Kritizoval i zkrácení lhůt a také to, že dnešní rozpočtový výbor zasedal od 7,30, před zasedáním sněmovny. „Tato příprava je nedostatečná a znehodnocuje naši práci jako zákonodárců,“ uvedl na adresu ministerstva financí.  

Místopředsedkyně rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN) uvedla, že projednávání změnového zákona respektive novel rozpočtových zákonů klidně mohlo počkat a jeho projednávání mohlo probíhat v řádných časových lhůtách.

Poslankyně a bývalá poradkyně předchozího ministra financí Zbyňka Stanjury Lucie Sedmihradská (STAN) kromě kritiky snížení role Sněmovny při přípravě a projednávání státních rozpočtů vznesla návrh, aby rozpočtový výbor uspořádal seminář na téma přípravy rozpočtu dle nových fiskálních pravidel Evropské unie. Nové kritérium přírůstku rozpočtových výdajů, které nahradilo dosavadní kritérium strukturálního schodku, je podle ní velmi komplikované a obtížně srozumitelné.  

Kolik bude deficit v příštím roce?

Na obsah návrhů novel zásadních rozpočtových zákonů členům rozpočtového výboru moc času nezbylo. Munzar kritizoval obsahovou stránku návrhů. „Zachraňujete situaci tím, že si na všechno dokážete půjčit. A napíšete si zákon tak, abyste si na všechno mohli půjčit. To není zachraňování žádné situace,“ podtrhl. „Jde o legalizaci rozpočtového armagedonu,“ podotkl Jan Jakob (TOP 09).  

Věra Kovářová položila přítomné ministryni otázku, jaký deficit vláda plánuje pro příští rok. Zároveň připomněla, že stát financuje svou dluhovou službu se stále rostoucími náklady, i kvůli zvyšujícím se úrokům u státních dluhopisů.

Alena Schillerová

Ve Sněmovně v pátek

Návrhem novel rozpočtových zákonů by se poslanci podle plánu měli zabývat tento pátek. Jak shrnula poslankyně–zpravodajka Jana Murová, jde o „rozsáhlé systémové změny, které implementují nový evropský fiskální rámec. Modernizují principy řízení veřejných financí a zavádějí fiskální strukturální plán jako klíčový nástroj rozpočtové politiky. Současně se přechází od konceptu strukturálního salda k pravidlu čistých výdajů a upravují institucionální zajištění fiskální politiky včetně role Národní rozpočtové rady“. Součástí projednávaného balíku jsou mimo jiné změny zákona o rozpočtových pravidlech a o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Jednání rozpočtového výboru bylo přerušeno do večera. Pro návrh, který podal Jan Jakob (TOP 09) hlasovalo všech 23 přítomných členů sněmovního rozpočtového výboru. Třetí čtení má Sněmovna v plánu tento pátek.

