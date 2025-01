Prokremelští ekonomové varují: Rusku hrozí vlna firemních bankrotů

Ruské ekonomice letos hrozí vlna firemních bankrotů. O výzkumné zprávě moskevského Centra pro makroekonomické analýzy a krátkodobé prognózy, které je blízké Kremlu, informovala agentura Reuters. Podíl firem s rizikovou mírou zadlužení na celkových příjmech soukromých společností v Rusku se loni zdvojnásobil, vyplývá z analýzy.

„Ruská ekonomika čelí hrozbě rozsáhlého nárůstu počtu firemních bankrotů,“ napsali autoři analýzy. Do konce loňského roku podle jejich odhadu podíl společností s rizikovou mírou zadlužení na celkových příjmech ruských podniků dosáhl 20 procent. Za rizikovou míru zadlužení výzkumníci považují, jestliže splátky úroků dosahují dvou třetin upraveného zisku dané firmy.

Varování zdůrazňuje rozsah vysoké inflace a zpomalujícího růstu, které vyvolávají u prezidenta Vladimira Putina obavy z narušení ruské válečné ekonomiky, píše Reuters. Po zahájení invaze ruských vojsk na Ukrajinu koncem února 2022 centrální banka zvýšila základní sazbu na 20 procent, aby podpořila kurz rublu, omezila inflační tlaky a brzdila rychlý odliv kapitálu ze země.

Později centrální bankéři základní úrok postupně snížili až na 7,5 procenta, ale od srpna loňského roku opět začali s postupným zvyšováním, postupně až na 21 procent, což je nejvyšší hodnota od roku 2000. Činí tak ve snaze bojovat s inflací, která loni dosáhla 9,5 procenta. Tím překonala prognózy vlády i centrální banky.

Na vysoké úrokové sazby, které zvyšují náklady na půjčky, si podle Reuters nyní stěžuje řada ruských podniků. Největší ruský mobilní operátor MTS v listopadu označil vysoké náklady na splátky úvěrů za důvod, proč mu ve třetím čtvrtletí klesl čistý zisk téměř o 89 procent.

