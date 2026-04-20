Dalibor Martínek: Lidovci už zase vyplazují jazýček, chtějí vyštípat Motoristy
Za pár dnů si budou lidovci volit nové vedení. Jediný kandidát na předsedu, jihomoravský hejtman Jan Grolich, si dává mediální kolečko. A nečekaně v jednom rozhovoru prohlásil, že si umí představit podporu Babiše v některých tématech. To by od možná budoucího lídra opoziční strany nikdo nečekal. Nebo ano?
Co se to děje u lidovců? Do čela strany míří po „vnitrostranické debatě“ pět mladých tváří. Nejstarší je jednačtyřicetiletý Grolich. Záda mu bude krýt třicetiletý poslanec Činčila.
Lidovci skutečně musejí něco udělat, aby jejich strana neskončila jako sociální demokracie. V současnosti mají ještě šestnáct poslanců, těží z bývalé spolupráce s ODS v rámci Spolu. Po neúspěšných volbách, které ovládl Babiš, se však Spolu drolí. ODS se chce emancipovat, malé strany jako TOP 09 nebo právě lidovci hledají nový směr, aby se udrželi ve Sněmovně.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Lidovci začali vymýšlet kolo. Teď chtějí být konstruktivní, moderní, hledají témata pro mladé. Teď není čas na to být konzervativní stranou pro moravské tradicionalisty. Už to nestačí. Takže začali mluvit o drahých hypotékách. Drží prst na tématech, která trápí generaci lidí, již nedosáhnou na bydlení. Krásné předvolební téma.
Ale bohužel, berou do rukou problémy, které řeší všechny politické strany. Uprostřed politického spektra je nyní těsno. Macinka to vyřešil tím, že byl radikální.
Bude to stačit?
Přetlačovat se o středové voliče je velká výzva. Vyluxovat Babišovo pole je nadlidský úkol. Lidovci se logicky snaží vlít do uvadající strany novou energii. Je hezké vidět, že má mladá generace, která ctí hodnoty, elán a zájem o věci veřejné. Ale klíčovou otázkou je, bude to stačit?
U lidovců tuší, že nikoliv. Začali se proto teď víc zmítat. Bohužel pro ně, opět vytahují kartu strany pro všechny. Lidovci nechtějí mít nálepky. Jasně, nikdo nechce mít nálepku. Ale oni ji historicky získali. Protože ze svého středu, kde by chtěli být usazeni, jsou ochotni tvořit koalice napravo, nalevo. Jsou schopni být v jakékoliv vládě. Jsou totiž konstruktivní. Jiné pojmenování pro slovo ohebný. Nebo jinak, mají velký koaliční potenciál.
Grolich teď prohlásí, že si umí představit podporu Babiše u některých témat. Zabalí to jako že nechce kazit obraz země v Evropě. To úplně nepůsobí jako štěpná opozice. Naopak, je to reminiscence lidovců jako jazýčku na mocenských vahách. Grolich by rád z této pozice vyštípal otravné Motoristy.
Má to ovšem jeden háček, lidovci by se museli dostat do Sněmovny. Proti socialistům mají jednu výhodu. Dobře fungují na lokální bázi, jsou schopní se dostávat v některých regionech do čela obcí a měst. Socialistům Babiš sebral všechna témata a vymazal je z mapy.
Celorepubliková politika je však jiné hřiště. Lidovci v zoufalé snaze o dobrý volební výsledek stojí před šatníkem a zkoušejí jeden kabát vedle druhého. Což na voliče nepůsobí příliš dobře. Tedy, na ty všeobecné. Skalní jsou na to zvyklí. Strana tak činí už dva a půl roku před volbami. Čiší z toho zoufalství z předvolebních průzkumů a snaha udržet se za každou cenu nad pěti procenty.