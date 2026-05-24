Nejen v Brně bylo rušno. V Praze se demonstrovalo za Českou televizi a rozhlas
Prahou prošel další protest proti změnám ve financování veřejnoprávních médií. Na Staroměstském náměstí se po 16:00 sešlo několik tisíc lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Podle odhadu policie byly na místě tisíce účastníků.
Demonstranti protestují proti návrhu zákona, který má mimo jiné převést financování veřejnoprávních médií z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Zároveň kritizují další kroky ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy, včetně rozpočtových škrtů, plánovaných změn v rozhodování o dotacích ze Státního fondu audiovize nebo způsobu odvolání jeho předchůdce Martina Baxy ze správní rady Pražského jara.
Po 16:30 se účastníci vydali pochodem před Úřad vlády. Akci pořádá spolek Milion chvilek, který už na začátku května v Praze zorganizoval protest se stejným názvem Ruce pryč od médií. Tehdy se ho podle pořadatelů zúčastnily desítky tisíc lidí. Minulý týden se demonstrace konaly také v dalších krajských městech.
Podle Milionu chvilek je čas, aby ministr kultury rezignoval. „Místo aby českou kulturu chránil, ji opakovaně poškozuje,“ řekl předseda spolku Mikuláš Minář. Dav na jeho slova reagoval skandováním „Oto, zabal to“. Minář kritizoval i další kroky vlády, například přesun některých agend z úřadu vlády. Protestu se zúčastnili také zástupci neziskových organizací.
180 tisíc podpisů
Organizátoři chtějí do Strakovy akademie doručit petici se 180 tisíci podpisy za stažení zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury pod vedením Oty Klempíře.
„Klempířův zákon na zestátnění médií je takový paskvil, že proti němu mají stovky výhrad i ministerstva spadající pod ANO. Podle odborníků je nejenom zfušovaný, je i nebezpečný. A především – je neopravitelný,“ uvedl spolek Milion chvilek v pozvánce na akci.
Dominikánské náměstí v Brně zaplnily tisíce odpůrců sudetoněmeckého sjezdu. Demonstrací zněl husitský chorál, lidé nesli české vlajky i transparenty proti sudetským Němcům a na pódiu vystoupili mimo jiné Miloš Zeman, Kateřina Konečná či Ľuboš Blaha.
Podle návrhu ministra kultury by Česká televize a Český rozhlas měly místo koncesionářských poplatků dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Změna má začít platit od příštího roku.
Zákon kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Ministerstvo financí tento týden uvedlo, že požaduje přepracování návrhu, protože podle něj obsahuje velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů. Zásadní připomínky už dříve vzneslo také ministerstvo vnitra a výhrady mají i téměř všechny další resorty.
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Po vládě požadují, aby od záměru ustoupila. Ministerstvo kultury už dříve uvedlo, že cílem návrhu není veřejnoprávní instituce oslabit nebo poškodit, ale nastavit stabilní, transparentní a dlouhodobě udržitelný systém jejich fungování.