Babišova vláda pod tlakem ze zahraničí. Mezinárodní federace novinářů žádá stažení návrhu na financování médií
Mezinárodní federace novinářů ostře vstoupila do sporu o budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Delegáti jejího kongresu jednomyslně odsoudili vládní návrh převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, protože podle nich ohrožuje jejich ekonomickou i redakční nezávislost a posiluje politickou kontrolu. IFJ chce premiéra Andreje Babiše vyzvat ke stažení návrhu.
Delegáti kongresu Světového novinářského fóra jednomyslně odsoudili vládní návrh na financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Podle nich nezaručí českým médiím veřejné služby předvídatelné a udržitelné financování a zároveň výrazně zvýší politickou kontrolu nad nimi. Vedení IFJ zašle premiérovi Andreji Babišovi (ANO) výzvu ke stažení návrhu. Kongres se konal od úterý do pátku v Paříži.
„Máme vážné obavy ohledně změn modelu financování veřejnoprávního vysílání v České republice, a to jak v případě rozhlasu, tak televize,“ uvedla viceprezidentka IFJ Jennifer Moreauová. Považuje za důležité zachování stabilního modelu financování bez politického tlaku. „Musí být respektována svoboda projevu. To je základní hodnota každé demokratické společnosti,“ dodala.
Vláda chce od ledna zrušit dosavadní poplatky, jež za Českou televizi a Český rozhlas platí občané a firmy. Média by ale měla z rozpočtu dostat méně peněz, než letos vyberou od poplatníků.
Podpora pracovníků
Delegáti kongresu upozornili, že navrhované změny nejsou v souladu s evropským nařízením o svobodě médií (EMFA), protože podle nich zničí ekonomickou i redakční nezávislost a stabilitu médií veřejné služby. Podpořili pracovníky České televize a Českého rozhlasu, kteří vyhlásili stávkovou pohotovost.
„Vyzýváme premiéra Babiše, aby přestal zasahovat do svobody českých médií a ponechal veřejnoprávní službu České republiky nezávislou,“ uvedl člen výkonného výboru federace IFJ Jon Schleuss. „Mezinárodní federace novinářů, globální komunita novinářů, situaci v České republice pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebude tolerovat,“ dodala Moreauová.
Na Staroměstském náměstí v Praze se vpodvečer sešly tisíce lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Podle zpravodaje České tiskové kanceláře drželi účastníci české vlajky a transparenty na podporu veřejnoprávních médií. Na akci dohlíželi policisté včetně antikonfliktního týmu.
Proti návrhu se již dříve vymezil i Syndikát novinářů ČR, který je členem IFJ. Podle něj vládní návrh vznikl bez širší a odborné diskuse, má obě média podřídit politické moci a negarantuje redakční nezávislost těchto médií ani dostatečný a stabilní zdroj příjmů.
Návrh, jejž představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun, z toho miliardu ČT a 400 milionů rozhlasu. Poplatky tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u České televize naplánované na 6,7 miliardy korun a u Českého rozhlasu na téměř 2,5 miliardy.
Vládní novele má předcházet poslanecký návrh, který poplatky neruší, ale osvobozuje od nich například samostatně žijící seniory nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Platit by mohl od posledního čtvrtletí nebo od začátku příštího roku. Návrh by podle prvních odhadů České televize a Českého rozhlasu připravil o stovky milionů korun.
