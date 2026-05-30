Michal Nosek: Klempířův návrh mediálního zákona padl. A ukázal slabost vlády
Nový mediální zákon končí dřív, než se vůbec stal skutečným politickým návrhem. Vláda chtěla zrušit koncesionářské poplatky, ale místo promyšlené reformy předvedla chaos, slabou přípravu a nejasnou představu o tom, jak ochránit nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
Klempířův mediální zákon končí dřív, než se vůbec stačil proměnit ve skutečný politický návrh. Oficiální vysvětlení zní opatrně. Stovky připomínek, příliš široký záběr, nedostatek shody. Ve skutečnosti je to ale přiznání, že vláda nezvládla připravit jednu z citlivých změn, ke kterým se sama přihlásila.
Slíbila zrušit koncesionářské poplatky. Jenže místo jasného, promyšleného a obhajitelného řešení předložila návrh, který se rozpadl při prvním vážnějším střetu s realitou. Pokud zákon vyvolá stovky připomínek ještě předtím, než se pořádně dostane na stůl, není to důkaz živé debaty. Je to důkaz špatné přípravy.
Zrušit poplatky nestačí
Koalice teď ustupuje k lehčí variantě. Nějak zrušit poplatky a zbytek nechat být. Politicky se to prodává snadno. Poplatky jsou nepopulární, jejich výběr je zastaralý a jejich konec se dá voličům prezentovat jako splněný slib.
Konec koncesionářských poplatků má nahradit financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Jenže ministerstvo financí tvrdí, že návrh ministerstva kultury má vážné nedostatky. Chybí mu jasný zdroj peněz i dopady nižších příspěvků na hospodaření obou médií. Resort požaduje přepracování návrhu zákona.
Koncesionářské poplatky mají skončit, plán ale drhne. Financím vadí nejasné financování
Politika
Konec koncesionářských poplatků má nahradit financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Jenže ministerstvo financí tvrdí, že návrh ministerstva kultury má vážné nedostatky. Chybí mu jasný zdroj peněz i dopady nižších příspěvků na hospodaření obou médií. Resort požaduje přepracování návrhu zákona.
Jenže právě tady začíná podstatný problém. Zrušit poplatky umí každý. Vymyslet stabilní a nezávislé financování veřejnoprávních médií je mnohem těžší úkol. A na něm vláda zatím klopýtá.
Rozpočet není neutrální řešení
Převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet není technická změna. Je to zásah do jejich nezávislosti. Veřejnoprávní média mají kontrolovat politickou moc. Pokud ale budou každoročně čekat, kolik jim stejná politická moc přidělí, vzniká systémový tlak. Nemusí být veřejný. Nemusí být ani přiznaný. Stačí, že bude možný.
Tvrzení, že se mění jen financování a zákony o České televizi a Českém rozhlasu zůstanou nedotčeny, je slabé. Financování není okrajový detail. Je to základní podmínka nezávislosti. Kdo drží peníze, drží i vliv. A vláda zatím nevysvětlila, jak chce tomuto vlivu zabránit.
Chaos místo reformy
Klempířův návrh narazil právem. Nebyl politicky připravený, nebyl dostatečně vysvětlený a zjevně neměl ani oporu uvnitř koalice. To není drobná legislativní komplikace. To je ukázka chaotického vládnutí: nejdřív oznámit ambici, potom zjistit, že chybí shoda, plán i odvaha.
Babiš, Okamura i Šťastný mluví o efektivitě a splnění volebního slibu. Klempíř mluví o kompromisu. Jenže za těmito slovy je vidět hlavně absence skutečného řešení. Vláda ví, co chce zrušit. Neumí ale přesvědčivě říct, čím to nahradí.
Pohodlná, ale nebezpečná zkratka
Zúžit debatu jen na konec poplatků je pohodlné. A nebezpečné. Veřejnost uslyší jednoduchou zprávu: poplatky skončí. Méně už se bude mluvit o tom, zda nový model ochrání Českou televizi a Český rozhlas před politickým tlakem. Bez pevných pojistek se z reformy financování může stát nástroj kontroly.
Klempířův zákon tak nepadá kvůli detailům. Padá proto, že vláda nedokázala připravit ani obhájit zásadní změnu systému. Otevřela citlivé téma, ale nepřinesla řešení, které by obstálo odborně, politicky ani veřejně.
Otázka přitom zůstává stejná. Jak zrušit koncesionářské poplatky, aniž by se Česká televize a Český rozhlas staly finančně závislými na momentální většině ve Sněmovně?