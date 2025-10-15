Stát konečně prodal pražský palác Broadway. Téměř za 900 milionů
Devátá aukce paláce Broadway v centru Prahy skončila úspěšně, zájemce nabídl vyvolávací cenu 878 milionů korun. Znamená to nejvýnosnější prodej, který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uskutečnil.
Majetkový úřad nyní nabídne současnému nájemci nemovitosti nabídnutou cenu dorovnat. Pokud tak nájemce neučiní, získá palác vítěz aukce, uvedla mluvčí ÚZSVM Tereza Frančová.
Do devátého kola dražby paláce Broadway, funkcionalistické stavby mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, se přihlásili dva zájemci. Příhoz učinil pouze jeden z nich, 17 minut před koncem aukce nabídl vyvolávací cenu. Podle ÚZSVM je vítězem dražby právnická osoba z Prahy, blíže ji neupřesnil.
Nájemce nemovitosti má předkupní právo na základě smlouvy uzavřené ještě před převedením paláce Broadway na ÚZSVM s tehdejším vlastníkem Správou železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic). "Nájemce může své přednostní právo uplatnit do tří měsíců od doručení výzvy. V případě, že by tak neučinil, ÚZSVM uzavře smlouvu s vítězem elektronické aukce," doplnila Frančová.
Majetkový úřad převzal palác Broadway do své správy v roce 2016. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabízí ji ÚZSVM od roku 2021 v elektronických dražbách. Do předchozích aukcí se pokaždé přihlásil jeden zájemce, nikdy ale nepodal příhoz ani ve výši vyvolávací ceny. ÚZSVM následně vždy nabídl nemovitost nájemci za vyvolávací cenu z dražby, nájemce ale neprojevil o odkoupení paláce zájem.
Stavba architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého z 30. let minulého století se nachází nedaleko náměstí Republiky. Budovu tvoří tři propojené trakty. Patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Nejprve sloužila pro potřeby italských pojišťoven a v části komplexu se nacházely byty. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům. V suterénu budovy bylo v roce 1938 otevřeno kino s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. V současnosti prostory paláce využívá Divadlo Broadway.
Dosud nejvýnosnějším prodejem majetkového úřadu byla transakce z roku 2015, kdy ÚZSVM za 790 milionů korun prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky. Druhý nejvyšší příjem z prodeje nemovitosti zaznamenal ÚZSVM letos v březnu, kdy za 447 milionů korun prodal pražský dům U Hybernů.
Je veřejná aukce tím nejlepším způsobem prodeje trofejních nemovitostí? Proč některé z nich nabízí stát už po několikáté? Roli může v některých případech hrát jejich cena, ale také nemožnost objekt využít dle svých představ.
Nedaří se je prodat. Buď jsou moc drahé nebo komplikované. Je stát dobrá realitka?
