Dalibor Martínek: Rok 2023 přichází. Bude nejkrizovější za poslední tři dekády

Volal mi kamarád, že přišel o práci. Od ledna už nemá chodit. Dělal v pražské kanceláři, mnohý by si mohl pomyslet, žádná škoda. Nevím, jestli ano nebo ne. Dostal odstupné, zavřeli celé oddělení.

Takových příběhů teď bude mnohem víc. Přichází nejvíc krizový rok za posledních třicet let. Kdo si myslí, že letošní rok byl těžký kvůli vysoké inflaci, která nám žere peníze, může si být jist, že příští rok bude mnohem horší. Už nepůjde o úspory či výnosnost investic. Půjde o existenci. Mnoho firem nepřežije, mnoho lidí bude hledat práci.

Nezaměstnanost je sice v Česku stále rekordně nízká, ale brzy může přijít změna. Vše tomu nasvědčuje. Všechny křivky se sčítají a směřují k neodvratnému výsledku. Prvotním impulsem je samozřejmě cena energií. Ale není to jediný důvod, který evidentně povede k dějinnému zvratu. Důvodů k blížícímu se strádání české ekonomiky, a tím i Čechů je mnohem víc.

Průšvih s číslem 2023 se řítí

Za prvé: na konci roku končí fixace cen energií asi osmdesáti procentům českých firem. Nové ceny budou pro většinu z nich naštěstí zastropované vládou na šest korun za kilowatthodinu elektřiny. I to je však téměř šestinásobné meziroční zdražení energie. Velkých firem se zastropování dokonce z počátku nemělo týkat. Nyní se asi situace změní a stát tisícovce velkých firem jakousi garanci dá. To ještě uvidíme, vláda je v otázce energií nadmíru zmatená. Což jen přispívá k průšvihu roku 2023.

Firmy se již na potíže s vyššími náklady chystají. Některé před koncem roku propouštějí, odstupné si zahrnou do letošních nákladů a sníží si tím daňový základ. Kdy jindy propouštět než na konci roku, že.

Energie nejsou jediným problémem české ekonomiky a budoucí situace. Další potíží je, že bobtná státní aparát. V příštím roce má přibýt osm tisíc tabulkových míst, státní výdaje kvůli tomu vystoupají o osmnáct miliard korun. Letošní schodek státního rozpočtu bude přes tři sta miliard korun. Nic nenasvědčuje tomu, že by příští rok měl být nižší. Důsledkem toho bude tlak na vyšší zdanění firem. V důsledku tedy další argument pro propuštění v soukromém sektoru.

V eráru se zvyšují platy o deset procent, aby chudáčci úředníci netrpěli inflací. V soukromém sektoru se propouští. Možná budeme za pár let všichni opět státními úředníky. Jako za bolševika.

V české vládě v době recese nesedí žádný makroekonom. Další potíž. Ale čert vem vládu a státní rozpočty. Ať si to úředníci prožerou. Klíčové je, že stát kvůli absenci lidí, kteří ekonomice rozumějí, netvoří dobré podmínky pro podnikání. Slavná digitalizace nikde, úředníků přibývá, energie zdražují, v čele ministerstva průmyslu sedí amatér. V době energetické krize by tam přitom měl být někdo, kdo rozumí aspoň průmyslu, ještě lépe diplomacii a energetice. Česko, přestože takzvaně předsedá Evropské unii, neprosadilo pro Česko nic.

Češi mají nejdražší energie v EU

Nikdo nečekal, že by vláda měla být jakýmsi lobbistou za české zájmy. Ale proč máme nejdražší energie z celé EU? Řada firem bude propouštět, aby nemusela skončit, ale ČEZ vydělává.

K tomu inflace evidentně ještě neřekla poslední slovo. Dalo se čekat, že ke konci roku se již bude snižovat, vzhledem k meziroční srovnávací úrovni. Nestalo se. Listopadových víc než šestnáct procent je děsivých. Co to číslo znamená? Každý, kdo může, si zvýšené náklady zatím promítá do cen. Na přelomu roku se stane něco podobného, další cenový skok. Všichni výrobci, obchodníci, budou dál zdražovat. Komu se výrobky neprodají, skončí.

Bude to tlak na spotřebitele, hledání hranice, kam až jsou lidé schopní zajít. Příští rok se bude lámat chleba. V osmdesátých letech běžel v České televizi, v té době jediné na trhu, seriál o zvířatech nazvaný Přežijí rok 2000? V úvodu orel skalní strhnul jehně a nesl ho do údolí. Teď máme nový námět na seriál, tentokrát o Češích. Přežijí rok 2023?