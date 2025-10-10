Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Reality Demolice. Zchátralou budovu Telecomu v Teplicích nahradí hotel Hilton

Demolice. Zchátralou budovu Telecomu v Teplicích nahradí hotel Hilton

Zchátralá budova Telecomu v Teplicích zmizí
Na náměstí Svobody v centru Teplic začaly práce související s demolicí budov bývalého Telecomu. Dva propojené objekty nahradí pětihvězdičkový hotel Hilton. S jeho otevřením počítá společnost JTH developera Jaroslava Třešňáka v roce 2029. Uvedl to  manažer výstavby hotelu Miroslav Moj.

Stavební firma  vytvoří náhradní přístupovou cestu pro sousední budovu České pošty, poté se uzavře komunikace podél telekomunikačního komplexu, který obyvatelé od počátku považovali za velmi kontroverzní. Jeřáby, které postupně rozeberou prázdné objekty, nastoupí 20. října. "Budeme se snažit zabezpečit stavbu tak, abychom snížili hluk i prašnost. K dispozici bude mlžné dělo, celou budovu budeme zkrápět," uvedl Moj.

Veřejnosti zůstane k dispozici chodník podél budovy. Práce neomezí podle manažera dopravu na náměstí. Auta budou vyjíždět směrem do Alejní ulice na skládku. Materiál se po rozdrcení znovu využije. Objekty jsou už podle Moje bez azbestu, zářivek, příček a dalších nebezpečných látek. Demolice potrvají do konce letošního roku. Po získání stavebního povolení začne budování hotelu s prosklenou fasádou, kterou navrhl Atelier EIS.

Ubytovací část zahrne 168 pokojů, 52 apartmánů a služby, jako jsou lázně s termální vodou z místního pramene, kongresový sál pro konference a společenské akce, restaurace. Bude tam i wellness a fitness centrum, saunový svět, vnitřní i venkovní bazén či zázemí pro rodiny s dětmi. Hotel bude mít deset nadzemních podlaží, budova s apartmány by měla mít 12 pater. Komplex zabere celou plochu po objektech telekomunikací. "Střed bude navazovat na velikost radnice, tak aby nad ní nevynikal," uvedl Moj. Po Praze to bude druhý hotel Hilton v Česku. V Ústeckém kraji půjde o první pětihvězdičkový hotel.

Telecom vznikl na místě staré zástavby na přelomu 70. a 80. let minulého století, dokončen byl v roce 1988.eu. Technická podoba komplexu vzbuzovala už při stavbě negativní reakce. Podle některých odborníků je však architektonická hodnota nesporná. Na administrativní budovu navazuje vlastní technologická stavba bez oken. Oba objekty spojují tři mohutné ocelové roury. "Technologie, které v tom objektu původně byly nainstalovány, už jsou dneska dávno překonané. Využitelnost budovy z dnešních pohledů je skoro nulová," uvedl Moj.

Vedení radnice demolici vítá. "Za město Teplice jsme přirozeně rádi, že se s tímto objektem začne něco dít. Byl dlouhá léta nevyužívaný, taková ostuda města," řekl primátor Jiří Štábl (ANO). Doufá, že hotel přinese rozvoj turistiky a bude přínosem pro podnikatele i obyvatele.

Aktualizováno

Kellnerová kupuje pražský hotel Diplomat. Thajcům zaplatí 1,8 miliardy

Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. Zaplatí 73 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy korun), uvedl server Seznam Zprávy. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, nechtěla podle serveru transakci komentovat. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.

Radovan Vítek koupil v Polsku zpět podíl v nemovitostech, jež loni jeho skupina CPI prodala za šest miliard

FAB využívá moderní technologie. Český zámek digitálně odemyká Národní divadlo

Zámky a vložky z produkce FAB
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Značka FAB, po desetiletí symbol bezpečí českých domácností, stojí na pomezí tradice a technologické revoluce. V Rychnově nad Kněžnou, kde se její historie píše už více než sto let, se dnes místo klasických „fabek“ vyrábějí také chytré vložky a elektronické zámky.

Továrna FAB, která dříve sázela na mechanickou preciznost, se mění v high-tech centrum globálního gigantu Assa Abloy. Když se ale řekne FAB, většina Čechů si vybaví klíč s malým logem psa. Domácí mazlíček zakladatele podniku Aloise Fáborského se stal symbolem již ve 30. letech minulého století, a stále představuje bezpečí a spolehlivost. Svět se však mění, a zámky také.

„FAB chrání domovy už přes sto let. Navazujeme na tradici, ale zároveň přinášíme inovace, které posouvají bezpečnost na novou úroveň. Od bezpečnostních vložek až po digitální přístupové systémy," říká Javel Jirásek, ředitel Assa Abloy pro Česko, do jejíhož portfolia rychnovský FAB patří.

V Rychnově nad Kněžnou dnes vzniká téměř deset milionů cylindrických vložek ročně a celkově vyrobí půl miliardy klíčů. Výrobky putují nejen na český trh, ale i do více než 70 zemí světa. Z kdysi čistě českého podniku se stal klíčový výrobní závod skupiny ASSA ABLOY, švédského lídra v oblasti přístupových a bezpečnostních systémů. „I konzervativní Češi se postupně učí odemykat elektronicky. FAB spojuje osvědčenou tradici s inovacemi a zůstává symbolem kvality, preciznosti a bezpečí,“ dodává ředitel.

Od klíče k aplikaci

FAB už dávno není jen o železe a pružinkách. Nová generace produktů, označená jako FAB nové generace, sjednocuje čtyři produktové řady a nabízí patentovaná řešení proti kopírování klíčů. Vedle nich se ale čím dál více prosazují mechatronické a elektromechanické vložky, které kombinují klasický klíč s digitálním přístupem.

Jedním z průkopnických produktů je například FAB eCliq či Cliq Go. Elektromotorický zámek, který lze ovládat mobilem, číselníkem nebo otiskem prstu. Uživatel si tak může otevřít dveře i na dálku, přičemž stále zůstává zachována možnost klasického klíče. Tento hybridní přístup odráží strategii celé skupiny. Propojit mechanické zabezpečení s digitálním komfortem.

Rozsáhlou modernizaci zabezpečení FAB aktuálně provedl v Národním divadle v Praze, kde vyměnil tisíc vložek za moderní digitální. „FAB je součástí historie Národního divadla již desítky let. Díky modernizaci máme nově sjednocený systém přístupů, vyšší bezpečnost a pohodlí, stačí nám jediný klíč,“ popisuje novinky Tomáš Froyda, vedoucí vnějších vztahů Národního divadla.

Chytrá továrna, úsporná energie

Změny nejsou jen v produktech, ale i ve výrobě. Rychnovský závod prochází rozsáhlou modernizací. Osm hal již využívá inteligentní LED osvětlení řízené systémem DALI s pohybovými senzory a vzdáleným monitoringem spotřeby. Projekt snížil energetickou náročnost výroby a zároveň umožnil sledovat spotřebu v reálném čase.

V duchu konceptu smart factory se digitalizují výrobní procesy a optimalizuje logistika. Stejně jako u samotných zámků, i zde se přechází od mechaniky k datům, a to s cílem zvýšit efektivitu, kvalitu a udržitelnost.

Inovace s českým podpisem

Zatímco dříve byl vývoj zámků čistě ruční disciplínou, dnes v Rychnově funguje i vývojové centrum celé Assa Abloy. České know-how se tak podílí na vývoji komponentů pro značky z celého světa.

Globální centrum vývoje turbín se z Plzně nikam stěhovat nebude, říká šéf plzeňského Doosanu

Zprávy z firem

Parní turbíny, které vyrábí jeden ze světových lídrů v tomto oboru v korejském Changwonu, mají škodovácký design. Plzeňská společnost Doosan Škoda Power totiž zajišťuje výzkum a vývoj těchto turbín pro celou skupinu, ať už se vyrábí v západních Čechách nebo na druhém konci východní polokoule. „Naše mateřská společnost Doosan si uvědomuje, že se jí vyplatí rozvíjet plzeňské know-how,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz výkonný ředitel plzeňské firmy Daniel Procházka.

Jan Žižka

Přečíst článek

České firmy se mají zaměřit na rozvoj rychlovlaků

Müller z TTC: České firmy spolu soupeří. Pokud chtějí uspět v zahraničí, musejí začít spolupracovat

Lukáš Kovanda: Za stabilní ekonomikou nestojí měnové nástroje, ale právní stát

Lukáš Kovanda: Za stabilní ekonomikou nestojí měnové nástroje, ale právní stát
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Poslední čtyři desetiletí přinesla období, kterému ekonomové říkají Great Moderation. Od poloviny 80. let zažívají vyspělé země nebývalou cenovou stabilitu a jen mírné výkyvy hospodářského růstu, přičemž globální finanční krize v letech 2008–2009 tuto stabilitu dočasně narušila, ale neukončila.

Nová studie Evropské centrální banky ukazuje, že za tím nestojí ani samotná nezávislost centrálních bank, ani jejich inflační cílování, ale především kvalita institucí a síla právního státu.

Analýza zahrnuje 37 vyspělých ekonomik včetně České republiky v období 1986 až 2021. Sleduje úroveň inflace, její proměnlivost i kolísání hospodářského růstu. Tyto ukazatele dohromady tvoří měřítko dlouhodobého výkonu centrálních bank. Klíčovým faktorem se ukázala důvěra v předvídatelné a spravedlivé fungování institucí, jistota, že pravidla se nemění ze dne na den, a schopnost státu vymáhat právo. Naopak formální rysy centrálních bank, jako je zákonem zakotvená nezávislost, kurzový režim nebo inflační cílování, se v dlouhém horizontu ukázaly jako druhořadé.

Dobře to ilustruje srovnání na první pohled rozdílných zemí. Švédsko a USA představují malou a velkou ekonomiku, Rakousko a Švýcarsko fixní a plovoucí kurz, Německo a Japonsko centrální banky s vyšší a nižší mírou formální nezávislosti. Přesto se jejich inflační zkušenosti příliš nelišily. Rozhodující nebyly detaily měnového režimu, ale síla institucionálního rámce.

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Platí to i pro Českou republiku. Česká národní banka dokázala v posledních dvou dekádách inflaci stabilizovat a přiblížila se průměru vyspělých zemí. Pomohlo inflační cílování, ale zásadní bylo, že se mohla opřít o relativně pevné institucionální prostředí. Podle průzkumu agentury STEM jí důvěřuje 76 procent občanů, což z ní činí jednu z nejdůvěryhodnějších institucí v zemi. V mezinárodním žebříčku Rule of Law Index se Česko nachází na dvacátém místě ze zhruba 140 států. A také Evropská komise ve své poslední zprávě hodnotí stav právního státu v Česku pozitivně, i když připomíná přetrvávající problémy, například vlastnictví médií politiky.

Studie zároveň zdůrazňuje, že inflační vlna roku 2022 neznamenala konec této éry. Nešlo o selhání institucí, ale o jednorázový nabídkový šok v podobě postcovidového oživení a závislosti na ruských energiích.

Závěr analýzy je zřejmý: rozhodující je důvěra v instituce, respekt k právu a předvídatelná pravidla. Tam, kde fungují, mají centrální banky šanci udržet stabilní ceny i vývoj hospodářství.

Akce hnutí ANO: Tým pro váš lepší život jede za Vámi

Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy

Americký prezident Donald Trump

