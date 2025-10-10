Demolice. Zchátralou budovu Telecomu v Teplicích nahradí hotel Hilton
Na náměstí Svobody v centru Teplic začaly práce související s demolicí budov bývalého Telecomu. Dva propojené objekty nahradí pětihvězdičkový hotel Hilton. S jeho otevřením počítá společnost JTH developera Jaroslava Třešňáka v roce 2029. Uvedl to manažer výstavby hotelu Miroslav Moj.
Stavební firma vytvoří náhradní přístupovou cestu pro sousední budovu České pošty, poté se uzavře komunikace podél telekomunikačního komplexu, který obyvatelé od počátku považovali za velmi kontroverzní. Jeřáby, které postupně rozeberou prázdné objekty, nastoupí 20. října. "Budeme se snažit zabezpečit stavbu tak, abychom snížili hluk i prašnost. K dispozici bude mlžné dělo, celou budovu budeme zkrápět," uvedl Moj.
Veřejnosti zůstane k dispozici chodník podél budovy. Práce neomezí podle manažera dopravu na náměstí. Auta budou vyjíždět směrem do Alejní ulice na skládku. Materiál se po rozdrcení znovu využije. Objekty jsou už podle Moje bez azbestu, zářivek, příček a dalších nebezpečných látek. Demolice potrvají do konce letošního roku. Po získání stavebního povolení začne budování hotelu s prosklenou fasádou, kterou navrhl Atelier EIS.
Ubytovací část zahrne 168 pokojů, 52 apartmánů a služby, jako jsou lázně s termální vodou z místního pramene, kongresový sál pro konference a společenské akce, restaurace. Bude tam i wellness a fitness centrum, saunový svět, vnitřní i venkovní bazén či zázemí pro rodiny s dětmi. Hotel bude mít deset nadzemních podlaží, budova s apartmány by měla mít 12 pater. Komplex zabere celou plochu po objektech telekomunikací. "Střed bude navazovat na velikost radnice, tak aby nad ní nevynikal," uvedl Moj. Po Praze to bude druhý hotel Hilton v Česku. V Ústeckém kraji půjde o první pětihvězdičkový hotel.
Telecom vznikl na místě staré zástavby na přelomu 70. a 80. let minulého století, dokončen byl v roce 1988.eu. Technická podoba komplexu vzbuzovala už při stavbě negativní reakce. Podle některých odborníků je však architektonická hodnota nesporná. Na administrativní budovu navazuje vlastní technologická stavba bez oken. Oba objekty spojují tři mohutné ocelové roury. "Technologie, které v tom objektu původně byly nainstalovány, už jsou dneska dávno překonané. Využitelnost budovy z dnešních pohledů je skoro nulová," uvedl Moj.
Vedení radnice demolici vítá. "Za město Teplice jsme přirozeně rádi, že se s tímto objektem začne něco dít. Byl dlouhá léta nevyužívaný, taková ostuda města," řekl primátor Jiří Štábl (ANO). Doufá, že hotel přinese rozvoj turistiky a bude přínosem pro podnikatele i obyvatele.
