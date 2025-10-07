Nový magazín právě vychází!

Zlato pokořilo metu 4000 dolarů za unci

Zlato pokořilo metu 4000 dolarů za unci

Zlato je rekordně drahé
ČTK
ČTK
ČTK

Cena zlata se poprvé dostala na rekordních více než 4000 dolarů (83 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato mimo jiné přispívá nejistota kolem financování federální vlády ve Spojených státech, ale i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.

Cena termínového kontraktu na zlato s dodáním v prosinci se dostala až na 4000,10 dolarů za troyskou unci, než se vrátila zpět pod čtyřtisícovou hranici. Cena zlata k okamžitému dodání se krátce před 15:00 středoevropského letního času pohybovala kolem 3980 dolarů za troyskou unci, čtyřtisícovou hranici zatím nepřekonala.

„Dosažení hranice 4000 dolarů za unci může spustit korekci, kterou mohou vyvolat obchodníci uzavírající ziskové pozice. Růst ceny drahého kovu může zároveň brzdit i silnější dolar, jak jej vidíme na začátku října,“ sdělil hlavní ekonom Portu Jan Berka.

Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown. Ten je důsledkem neschopnosti Kongresu dohodnout se na dalším financování federální vlády. Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické i ekonomické nejistoty.

„Zlato v současné době potvrzuje, že je pravděpodobně tím posledním opravdovým bezpečným přístavem. Zatímco americký dolar a dluhopisy ztrácejí atraktivitu kvůli expanzivní fiskální politice republikánů a zásahům (amerického prezidenta) Donalda Trumpa do nezávislosti centrální banky, tak zlato překonává všechny odhady,“ poznamenal analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Statisíce federálních pracovníků po dobu omezeného fungování vládních úřadů nedostávají plat, měli by ho ale dostat zpětně. Pracovníci, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracují. Trump už dříve pohrozil, že nadbytečné vládní zaměstnance propustí.

Cena zlata se od začátku letošního roku zvýšila o více než 50 procent, za loňský rok vzrostla o 27 procent. K růstu letos přispívají nákupy kovu centrálními bankami, zvýšená poptávka po burzovně obchodovaných fondech (ETF) krytých zlatem, slabší dolar a také rostoucí zájem drobných investorů, kteří hledají zajištění v době sílícího geopolitického a obchodního napětí. Růst pak získal novou podporu v září, když Fed snížil úroky o čtvrt procentního bodu a naznačil, že náklady na půjčky bude postupně snižovat po zbytek roku.

Po rekordním roce přichází vystřízlivění. Výrobci automobilů čelí tlaku na transformaci

Výroba ve Škoda Auto
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Český automobilový sektor má za sebou rekordní rok 2024, kdy se vyrobilo téměř 1,45 milionu osobních vozů. O něco méně se dařilo se v letošním první pololetí.

Český autoprůmysl tvoří přibližně desetinu HDP a zaměstnává stovky tisíc lidí. Loňský rok sice přinesl rekordní výsledky, ale letošek už ukazuje, že tempo růstu nemusí být udržitelné. V prvních pěti měsících roku 2025 se výroba aut snížila o více než šest procent a ziskové marže firem se rovněž propadly. Automobilky navíc utrácí velké peníze za investice do technologií souvisejících s elektromobilitou a digitalizací.

Odvětví sice zůstává jedním z největších zaměstnavatelů, ale současně čelí výrazným změnám v potřebné kvalifikaci pracovníků. „Poptávka po kvalifikovaných technických profesích v automotive zůstává vysoká. Nejvíce chybějí mechatronici, elektromechanici, pracovníci kvality a specialisté na automatizaci a robotiku,“ říká Michal Španěl, datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz. „Na druhé straně roste počet uchazečů o základní operátorské a výrobní role, což zaměstnavatelům poskytuje lepší možnosti výběru než v předchozích přehřátých letech,“ dodává.

Nedostatek specialistů tak zůstává největší výzvou. „Budou nutné investice do přeškolení zaměstnanců a do intenzivnější spolupráce se středními i vysokými školami, zejména v oblastech souvisejících s elektropohonem, softwarem a datovými technologiemi,“ pokračuje Španěl. Do popředí se tak dostává diferencované odměňování. Na výrobní dělnické pozice se nejčastěji nabízejí mzdy mezi 28 až 37 tisíci korunami měsíčně, často doplněné o náborové bonusy či benefity jako zajištěné ubytování. Technické a specializované profese mají mzdy od 40 do 50 tisíc korun a vysoce kvalifikovaní odborníci si vydělají až 80 tisíc korun.

Na severu chtějí elektroauta, na jihu spalovací motory, říká Martin Jahn ze Škodovky

Leaders

Škoda Auto se stala třetí nejprodávanější značkou na evropském trhu. České automobilce se rekordně daří, je tahounem českého průmyslu, a dobývá nové trhy. Letos patrně opět prodá přes milion svých aut. Vrhla se na elektromobilitu, ale spalovací auta nezatratila. V čem se skrývá úspěch největší české průmyslové firmy, na jejímž úspěchu jsou závislé spousty dalších českých průmyslových firem? „Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli, co chtějí,“ říká Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za prodej a marketing.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Vliv zelené politiky EU 

Český automobilový průmysl stojí na prahu nové éry. Výroba si sice udržuje stabilní tempo, klíčovým faktorem pro budoucí úspěch se ale stává schopnost adaptace na technologické a legislativní změny, především ty spojené s Green Dealem. Tlak na udržitelnost a přechod na elektromobilitu je jak výzvou, tak i příležitostí, která přetváří celý trh práce. „Budoucnost českého automotive již není jen o počtu vyrobených vozů, ale o jejich přidané hodnotě, udržitelnosti a inovacích,“ shrnuje Španěl. 

Hlavním problémem autoprůmyslu jsou rostoucí náklady, přísnější emisní normy a nejistota kolem přechodu na elektromobilitu. Evropská unie zpřísňuje cíle pro emise a české automobilky varují, že bez odkladu nebo podpory může být přechod k bezemisní výrobě likvidační. Česko se proto spolu s Itálií snaží v Bruselu vyjednat zmírnění sankcí za překročení emisních limitů. 

Křehkost celého odvětví umocňuje závislost na Německu, jehož zpomalená ekonomika brzdí vývoz českých aut. Analytici varují, že pokud se sektor rychle nepřizpůsobí novým podmínkám, může Česko ztratit část investic i pracovních míst. 

Rozpočet na rok 2026 bude možná muset mít vyšší schodek, uvedl Babiš

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Pokud se nenajde řešení, rozpočet na příští rok bude muset mít vyšší schodek než plánovaných 286 miliard korun. Chybí až 60 miliard, řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který teď s SPD a Motoristy vyjednává o složení příští vládní koalice. Řešit situaci s rozpočtem by podle něj ještě měla současná vláda Petra Fialy (ODS).

V rozpočtu podle Babiše chybí peníze na školství a na stavbu dálnic, silnic a železnic. „Vláda dovedla rozpočet na buben. Stavby nemůžou pokračovat, nemůžou to připravit, týká se to i investic do zahraničí, školství chybí peníze,“ řekl Babiš. „Skončí to navýšením deficitu, jak jinak to může skončit, pokud nenajdeme nějaké řešení,“ dodal.

Končící vláda dodala návrh rozpočtu dolní parlamentní komoře v nejzazším termínu 30. září. Předloží ho znovu nově zvolené Sněmovně. Návrh z dílny ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) počítá se schodkem 286 miliard korun.

Babiš po pondělním jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem novinářům řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to popírá. Žádná ze započatých dopravních staveb se nezastavuje, ačkoli pro příští rok je potřeba najít na stavby více peněz, řekl České televizi.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Exministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla, že Česko zřejmě čeká počátkem roku hospodaření v omezeném režimu rozpočtového provizoria. Rozpočet předložený Stanjurou podle ní musí být zásadně přepracován, protože podle něj není možné hospodařit.

Rozpočtové provizorium omezuje státní výdaje, Česká republika v něm byla i při zahájení činnosti nyní končícího kabinetu před čtyřmi lety. Za rozpočtového provizoria se hospodaření státu řídí podle posledního schváleného rozpočtu. V době omezení jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošek má deficit činit 241 miliard korun.

Související

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS (vlevo) a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová

Vítězové a poražení návrhu rozpočtu na rok 2026: dluh deklasuje hned deset ministerstev

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
