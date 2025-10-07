Zlato pokořilo metu 4000 dolarů za unci
Cena zlata se poprvé dostala na rekordních více než 4000 dolarů (83 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato mimo jiné přispívá nejistota kolem financování federální vlády ve Spojených státech, ale i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.
Cena termínového kontraktu na zlato s dodáním v prosinci se dostala až na 4000,10 dolarů za troyskou unci, než se vrátila zpět pod čtyřtisícovou hranici. Cena zlata k okamžitému dodání se krátce před 15:00 středoevropského letního času pohybovala kolem 3980 dolarů za troyskou unci, čtyřtisícovou hranici zatím nepřekonala.
„Dosažení hranice 4000 dolarů za unci může spustit korekci, kterou mohou vyvolat obchodníci uzavírající ziskové pozice. Růst ceny drahého kovu může zároveň brzdit i silnější dolar, jak jej vidíme na začátku října,“ sdělil hlavní ekonom Portu Jan Berka.
Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown. Ten je důsledkem neschopnosti Kongresu dohodnout se na dalším financování federální vlády. Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické i ekonomické nejistoty.
Trinity Bank nabízí úvěr na konsolidaci půjček s úrokem 3,99 procenta. A to do výše 1,2 milionu korun. Produkt následuje nový spotřebitelský úvěr, který tuzemská banka představila nedávno.
Trinity Bank rozšiřuje služby: nyní nabízí konsolidaci půjček levně
Zprávy z firem
Trinity Bank nabízí úvěr na konsolidaci půjček s úrokem 3,99 procenta. A to do výše 1,2 milionu korun. Produkt následuje nový spotřebitelský úvěr, který tuzemská banka představila nedávno.
„Zlato v současné době potvrzuje, že je pravděpodobně tím posledním opravdovým bezpečným přístavem. Zatímco americký dolar a dluhopisy ztrácejí atraktivitu kvůli expanzivní fiskální politice republikánů a zásahům (amerického prezidenta) Donalda Trumpa do nezávislosti centrální banky, tak zlato překonává všechny odhady,“ poznamenal analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Statisíce federálních pracovníků po dobu omezeného fungování vládních úřadů nedostávají plat, měli by ho ale dostat zpětně. Pracovníci, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracují. Trump už dříve pohrozil, že nadbytečné vládní zaměstnance propustí.
Cena zlata se od začátku letošního roku zvýšila o více než 50 procent, za loňský rok vzrostla o 27 procent. K růstu letos přispívají nákupy kovu centrálními bankami, zvýšená poptávka po burzovně obchodovaných fondech (ETF) krytých zlatem, slabší dolar a také rostoucí zájem drobných investorů, kteří hledají zajištění v době sílícího geopolitického a obchodního napětí. Růst pak získal novou podporu v září, když Fed snížil úroky o čtvrt procentního bodu a naznačil, že náklady na půjčky bude postupně snižovat po zbytek roku.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.