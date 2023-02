Už i Pražská plynárenská zlevní energie pod vládní strop. Domácnosti na plynu ušetří tisíce, u elektřiny stokoruny

Pražská plynárenská od 1. května sníží své prodejní ceny zemního plynu a elektřiny pod vládou stanovený limit. Zlevnění bude platit pro základní tarify i roční smlouvy s fixací. Vyplývá to z webových stránek společnosti. Jako první na to upozornil Ekonomický deník. Ceny pod vládním maximem už začali v reakci na klesající ceny energií na trhu snižovat i další dodavatelé.

Pražská plynárenská patří mezi největší tuzemské dodavatele energií, plynem a elektřinou zásobuje zhruba 425 tisíc odběrných míst. Kolika zákazníků se zlevnění bude týkat, společnost neuvedla.

Většina dodavatelů energií od začátku roku nabízela novým zákazníkům tarify s cenami vycházející z vládního cenového maxima. To činí pro letošní rok 6050 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3025 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Takzvané stropy platí pro domácnosti, firmy i veřejné instituce.

Domácnosti ušetří stokoruny

Zemní plyn bude v základním ceníku Standard Pražské plynárenské stát 2904 korun za MWh s DPH. V případě roční fixace zákazníci zaplatí 2752,75 za MWh. Podle společnosti tak mohou při fixaci domácnosti, které využívají plyn v bytě k vaření, ohřevu vody a topení s ročním odběrem 11 MWh ušetřit proti stropovým cenám kolem 3000 korun za rok.

Elektřinu bude Pražská plynárenská od května prodávat s fixací za 5777,75 koruny za MWh s DPH. Ve srovnání s vládou stanoveným cenovým stropem by tak podle firmy měla průměrná domácnost v bytě s distribuční sazbou D02 a spotřebou 2,8 MWh za rok ušetřit zhruba 760 korun.

Ceny pod strop tlačí už více dodavatelů energií

Ceny energií pod vládou stanovené limity už v minulých týdnech začali nabízet i další dodavatelé. Například E.ON snížil svým klientům bez dlouhodobého závazku elektřinu proti stropu o šest procent a plyn o osm procent. Části klientů snížilo ceny plynu bez fixace také innogy, a to o zhruba 240 korun za MWh. Snížení cen stávajícím zákazníkům oznámila také firmy Centropol nebo MND. Nový tarif představil také ČEZ. Ceny energií u něj budou klesat postupně, podmínkou však u něj je dlouhodobá smlouva.

Velkoobchodní cena elektřiny v posledních týdnech klesla ke 160 eurům (asi 3790 korun) za MWh bez DPH. U plynu sestoupila pod 59 eur (zhruba 1398 korun) za MWh. Loni v létě se ceny obou komodit pohybovaly i výrazně nad vládou stanoveným limitem.

