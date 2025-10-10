Radovan Vítek koupil v Polsku zpět podíl v nemovitostech, jež loni jeho skupina CPI prodala za šest miliard
Realitní skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka koupila v Polsku zpět 49procentní podíl v nemovitostech, které loni v červenci prodala firmě Sona Asset Management za 250 milionů eur. Na financování zpětného odkupu vydala skupina hybridní dluhopisy v hodnotě 8,4 miliardy korun. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy.
Podíl v nemovitostech CPI PG odkoupila podle serveru zpět, protože loňským prodejem nezískala vyšší kreditní rating, jak původně doufala. Mluvčí CPI PG Jakub Velen serveru řekl, že skupina předpokládala, že loňský obchod ratingové agentury uznají jako posílení vlastního kapitálu. To se však nestalo.
Jihlavská firma Doornite je aktivní na 12 evropských trzích. Kromě zemí střední Evropy se zaměřuje na Benelux a Balkán. Loni přibyla Bosna a Hercegovina. Letos pracuje na zahájení exportu také do Severní Makedonie. Export pomáhá firmě v situaci, kdy se výrazněji nezvyšuje stavebnictví na domácím trhu.
Český výrobce dveří Doornite vyváží polovinu produkce. Teď cílí na Benelux a Balkán
CPI Property Group se podle webu po nákladné akvizici rakouských realitních firem Immofinanz a S Immo potýká s vysokým zadlužením. Vítkova skupina, sídlící v Lucembursku, proto prodává nemovitosti, aby dluh snížila.
CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a jinde ve střední a východní Evropě. Loni dosáhla konsolidovaného hrubého provozního zisku 747 milionů eur, což je o 4,1 procenta méně než o rok dříve.
Rakouská realitní společnost S Immo ze skupiny CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka prodala další hotel na pražském Václavském náměstí.
Miliardář Vítek se zbavil hotelu na Václavském náměstí
