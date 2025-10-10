Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Radovan Vítek koupil v Polsku zpět podíl v nemovitostech, jež loni jeho skupina CPI prodala za šest miliard

Radovan Vítek koupil v Polsku zpět podíl v nemovitostech, jež loni jeho skupina CPI prodala za šest miliard

Radovan Vítek
Profimedia
ČTK
ČTK

Realitní skupina CPI Property Group  miliardáře Radovana Vítka koupila v Polsku zpět 49procentní podíl v nemovitostech, které loni v červenci prodala firmě Sona Asset Management za 250 milionů eur. Na financování zpětného odkupu vydala skupina hybridní dluhopisy v hodnotě 8,4 miliardy korun. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy.

Podíl v nemovitostech CPI PG odkoupila podle serveru zpět, protože loňským prodejem nezískala vyšší kreditní rating, jak původně doufala. Mluvčí CPI PG Jakub Velen serveru řekl, že skupina předpokládala, že loňský obchod ratingové agentury uznají jako posílení vlastního kapitálu. To se však nestalo.

V Doornite ročně vyrobí 500 tisíc dveří

Český výrobce dveří Doornite vyváží polovinu produkce. Teď cílí na Benelux a Balkán

Zprávy z firem

Jihlavská firma Doornite je aktivní na 12 evropských trzích. Kromě zemí střední Evropy se zaměřuje na Benelux a Balkán. Loni přibyla Bosna a Hercegovina. Letos pracuje na zahájení exportu také do Severní Makedonie. Export pomáhá firmě v situaci, kdy se výrazněji nezvyšuje stavebnictví na domácím trhu.

nst

Přečíst článek

CPI Property Group se podle webu po nákladné akvizici rakouských realitních firem Immofinanz a S Immo potýká s vysokým zadlužením. Vítkova skupina, sídlící v Lucembursku, proto prodává nemovitosti, aby dluh snížila.

CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a jinde ve střední a východní Evropě. Loni dosáhla konsolidovaného hrubého provozního zisku 747 milionů eur, což je o 4,1 procenta méně než o rok dříve

Miliardář Vítek prodal další hotel na pražském Václavském náměstí

Miliardář Vítek se zbavil hotelu na Václavském náměstí

Reality

Rakouská realitní společnost S Immo ze skupiny CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka prodala další hotel na pražském Václavském náměstí.

ČTK

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Lukáš Kovanda: Inflaci v Česku pomohla snížit i rekordní úroda brambor v Německu

Sklizeň brambor
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Nečekané zlevnění potravin, hlavně brambor a zeleniny, dostává českou inflaci překvapivě nízko, upřesňuje dnes statistický úřad. Hladina spotřebitelských cen letos v září vskutku stoupla meziročně jen o 2,3 procenta, potvrdil úřad svůj předběžný odhad. Analytici i Česká národní banka přitom čekali 2,6procentní inflaci.

Hlavním důvodem nečekaně slabého růstu cen je meziměsíční zlevnění potravin o 0,6 procenta. Zhusta se čekal vývoj opačný. Ceny potravin táhlo dolů snížení cen zeleniny, meziměsíčně o takřka čtyři procenta, přičemž ceny brambor klesly dokonce o devět procent. Letošní rok totiž úrodě brambor přeje. V Německu, které je největším dovozcem brambor do ČR, čekají jejich nejvyšší sklizeň za posledních 25 let, což tlačí cenu brambor dolů i v Česku, kde navíc letos bude úroda rovněž dobrá, ba velmi dobrá.

V Norsku jsou potraviny drahé

Kopírovat ceny, zlevňovat nemá smysl. Ceny potravin v Norsku ovládají tři společnosti. Čeká něco podobného i Česko?

Zprávy z firem

Norsko je známé drahými potravinami. Nápadně vyšší ceny tam jsou i ve srovnání se sousedními státy. Z nedávných informací vyplývá, že si trh rozparcelovaly velké maloobchodní řetězce, které si s cenou pohrály.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Zdražení brambor, k němuž v Česku došlo v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, vedlo české zemědělce k navýšení jejich pěstování. Související postupný růst nabídky brambor na trhu nyní tlačí cenu dolů. Přesto je Česko v případě brambor soběstačné jen ze zhruba 65 procent, takže se do cen příznivě promítá právě i mimořádně dobrá úroda v zemi největšího dovozce, Německa. V Německu ceny brambor v obchodech v srpnu meziročně klesaly dokonce o patnáct procent.  Meziročně byla zelenina v Česku v září levnější dokonce o 7,8 procenta.

Celková inflace v Česku by i kvůli příznivému vývoji cen potravin, kde se projevuje i efekt vyšší základny meziročního srovnání, měla ve zbytku roku dále klesat a blížit se dvouprocentnímu cíli ČNB. Bez letošního zvýšení spotřební daně na alkohol a tabák by už na dvouprocentní úrovni prakticky byla v září. 

Kolik stojí řemeslný chléb či med? Češi dostali šanci určit cenu sami

Money

Výsledky originálního experimentu ukázaly, že osobní kontakt s výrobci a možnost ochutnávky mění pohled lidí na hodnotu jídla. A někdy pořádně překvapí.

nst

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Za stabilní ekonomikou nestojí měnové nástroje, ale právní stát

Lukáš Kovanda: Za stabilní ekonomikou nestojí měnové nástroje, ale právní stát
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Poslední čtyři desetiletí přinesla období, kterému ekonomové říkají Great Moderation. Od poloviny 80. let zažívají vyspělé země nebývalou cenovou stabilitu a jen mírné výkyvy hospodářského růstu, přičemž globální finanční krize v letech 2008–2009 tuto stabilitu dočasně narušila, ale neukončila.

Nová studie Evropské centrální banky ukazuje, že za tím nestojí ani samotná nezávislost centrálních bank, ani jejich inflační cílování, ale především kvalita institucí a síla právního státu.

Analýza zahrnuje 37 vyspělých ekonomik včetně České republiky v období 1986 až 2021. Sleduje úroveň inflace, její proměnlivost i kolísání hospodářského růstu. Tyto ukazatele dohromady tvoří měřítko dlouhodobého výkonu centrálních bank. Klíčovým faktorem se ukázala důvěra v předvídatelné a spravedlivé fungování institucí, jistota, že pravidla se nemění ze dne na den, a schopnost státu vymáhat právo. Naopak formální rysy centrálních bank, jako je zákonem zakotvená nezávislost, kurzový režim nebo inflační cílování, se v dlouhém horizontu ukázaly jako druhořadé.

Dobře to ilustruje srovnání na první pohled rozdílných zemí. Švédsko a USA představují malou a velkou ekonomiku, Rakousko a Švýcarsko fixní a plovoucí kurz, Německo a Japonsko centrální banky s vyšší a nižší mírou formální nezávislosti. Přesto se jejich inflační zkušenosti příliš nelišily. Rozhodující nebyly detaily měnového režimu, ale síla institucionálního rámce.

video

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Newstream TV

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Platí to i pro Českou republiku. Česká národní banka dokázala v posledních dvou dekádách inflaci stabilizovat a přiblížila se průměru vyspělých zemí. Pomohlo inflační cílování, ale zásadní bylo, že se mohla opřít o relativně pevné institucionální prostředí. Podle průzkumu agentury STEM jí důvěřuje 76 procent občanů, což z ní činí jednu z nejdůvěryhodnějších institucí v zemi. V mezinárodním žebříčku Rule of Law Index se Česko nachází na dvacátém místě ze zhruba 140 států. A také Evropská komise ve své poslední zprávě hodnotí stav právního státu v Česku pozitivně, i když připomíná přetrvávající problémy, například vlastnictví médií politiky.

Studie zároveň zdůrazňuje, že inflační vlna roku 2022 neznamenala konec této éry. Nešlo o selhání institucí, ale o jednorázový nabídkový šok v podobě postcovidového oživení a závislosti na ruských energiích.

Závěr analýzy je zřejmý: rozhodující je důvěra v instituce, respekt k právu a předvídatelná pravidla. Tam, kde fungují, mají centrální banky šanci udržet stabilní ceny i vývoj hospodářství.

Související

Akce hnutí ANO: Tým pro váš lepší život jede za Vámi

Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump

Trump zatím českou ekonomiku nepoškodil. Nová prognóza navíc zlepšuje odhad růstu

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme