AKTUALIZOVÁNO: Pražská plynárenská snížila ceny plynu. Letos již potřetí

Pražská plynárenská od 1. září zlevnila většině klientů zemní plyn. U základního ceníku Standard a produktů navázaných na něj prodejní cena plynu klesla v průměru o 16 procent. Je to tak třetí snížení ceny plynu v letošním roce, uvedl mluvčí společnosti Miroslav Vránek. Zlevnění plynu nedávno oznámily i společnosti E.ON, Pražská energetika či innogy.

Pražská plynárenská patří mezi největší tuzemské dodavatele energií, plynem a elektřinou zásobuje zhruba 425 tisíc odběrných míst.

Cena až na polovině vládního stropu

Ceny plynu Pražské plynárenské budou nyní podle ceníků až o 44 procent pod vládou stanoveným cenovým stropem, sdělil Vránek. Firma v současné době nemá žádné zákazníky z řad domácností, kteří by měli cenu vyšší, než je vládou stanovený cenový strop, uvedl mluvčí.

Kvůli růstu cen na velkoobchodních burzách česká vláda pro letošní rok stanovila cenové stropy na 5000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny bez DPH a 2500 korun za jednu MWh plynu. Na začátku roku dodavatelé zpravidla nabízeli tyto ceny, během roku po zlevnění energií na burze ale začali postupně přicházet s novými výhodnějšími produkty.

Úspora až čtyři tisíce ročně

Pražská plynárenská snížila prodejní cenu zemního plynu od 1. května a poté od 1. července, k dalšímu zlevnění přistoupila s účinností od 1. září. Domácnosti v bytě, které využívají plyn na vaření a ohřev vody se spotřebou čtyři MWh za rok, tak podle mluvčího ušetří ročně zhruba 1450 korun a domácnosti, které mají plyn na vaření, ohřev vody a topení, kolem 4000 korun ročně.

„V letošním roce cenu plynu snižujeme již po třetí a pro zákazníky jsme kromě toho připravili i nové cenové produkty, které mají nyní k dispozici. Z pohledu ceny dodávaného zemního plynu mají tak poměrně široký výběr různých možností dle svých preferencí," uvedl nový předseda představenstva Pražské plynárenské Ludvík Baleka. Baleka je ve funkci od konce srpna, kdy nahradil Martina Pacovského, kterého minulé pondělí kvůli odlišným názorům na vedení a další směřování společnosti odvolala dozorčí rada podniku.

Zlevnění plynu nedávno oznámily i další firmy. Například innogy od října sníží 310.000 zákazníků cenu plynu na úroveň 18 procent pod cenovým stropem. Moravské naftové doly (MND) v minulých dnech zlevnily plyn u fixovaných produktů proti cenovému stropu o 36 procent a Pražská energetika od září zlevnila plyn o 30 procent. E.On avizoval zlevnění plynu od září svým zákazníkům, kteří nemají fixovanou cenu, o 16 procent.

