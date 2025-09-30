Cena zlata překonala další rekord a míří k 4000 dolarům za unci

Cena zlata se vyšplhala na další rekordní maximum a přiblížila se k hranici 3900 dolarů (zhruba 80 800 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Vzhůru ji tlačí obavy z možného omezení chodu federální vlády Spojených států v případě, že se tamní politici nedohodnou na jeho dalším financování.
Krátce po 8:00 středoevropského letního času cena zlata vykazovala nárůst o téměř procento a pohybovala se v blízkosti 3870 dolarů za unci, plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg. V pondělí zlato poprvé překonalo hranici 3800 dolarů za unci.
Od začátku září si cena zlata připisuje zhruba 12 procent. Je tak na cestě k nejvýraznějšímu měsíčnímu nárůstu za 14 let, napsala agentura Reuters. Ke zdražování zlata přispívají rovněž vyhlídky na další další snižování úrokových sazeb ve Spojených státech.
Obří deal je hotov. EA kupuje skupina investorů za 55 miliard dolarů, mezi nimi i Trumpův zeť
Skupina investorů, která zahrnuje Saúdskou Arábii a zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, se dohodla na převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts (EA) za zhruba 55 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu korun). Skupinu tvoří americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners a státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Firmu Affinity Partners založil Trumpův zeť Jared Kushner.
Nejnovější jednání amerického prezidenta Donald Trumpa s jeho demokratickými oponenty o financování federální vlády podle Reuters zřejmě nepřinesla žádný výraznější pokrok. Bez dosažení dohody začne takzvaný shutdown, tedy omezení fungování federálních úřadů, již ve středu
„Hrozící shutdown vytváří na trhu nejistotu, což urychlilo růst cen zlata,“ uvedl analytik Tim Waterer ze společnosti KCM Trade. „Úroveň 4000 dolarů nyní pro zlato vypadá jako dosažitelný cíl pro konec roku,“ dodal.
Fed podpořil zlato. Jeho cena vystoupala na další rekord
Franšízová skupina Twist roste: po kytkách, bubble tea a trdelnících bude podnikat i ve víně a jiném alkoholu. Koupila moravské prodejny Víno & Destiláty.
Skupina Twist posiluje svou pozici na trhu a oznamuje další významnou akvizici. Do svého portfolia přidává 40 prodejen od značky Víno & Destiláty, tradiční maloobchodní sítě s více než dvacetiletou historií. Skupina Twist, konkrétně společnost Pitstop Minimarket kupuje od společností VD Vinotéky Morava, VD Vinotéky, Víno Market Morava, Víno Market, a TapVíno, samostatné obchodní jednotky formou odštěpení závodu, součástí transakce je i akvizice e-shopu.
Twist si od akvizice slibuje zisk atraktivních lokalit v návštěvnicky úspěšných obchodních centrech. Začlenění do značkového portfolia Twist, které dnes čítá značky Trdlokafe, Bubblify, OXO, Rio, Kytky od Pepy nebo Kofi-Kofi, umožní nejen najít optimální koncept pro lokality reflektující aktuální zákaznické preference, ale také atraktivní nabídku pro frančízanty. Stejně jako v případě značek Kofi-Kofi a Kytky od Pepy zůstávají v případě Víno & Destiláty aktivní původní majitelé, kteří pomohou integraci značek pod skupinu Twist s důrazem na dodavatelský řetězec. Zakladatel a CEO skupiny Twist Radek Klein k tomu zdůrazňuje: „Nadále chceme podporovat české a moravské vinaře na jejich cestě k zákazníkům, zvláště těm novým, kteří tradiční retail nevyhledávají nebo je jejich objevování českých produktů nové.“
Kytky a prosecco
„Víno & Destiláty je značka s dlouhodobě prokazatelnými výsledky a popularitou u zákazníků. Vidíme v ní velký potenciál i díky tomu, že jsou prodejny rozprostřeny po celé České republice, zejména v obchodních centrech. Naším cílem je adaptovat značku na aktuální trendy, přiblížit se zákazníkům marketingově a nabídnout produkty - například prosecca, perlivá vína či kvalitní destiláty, které odpovídají současným preferencím. Velký prostor vidíme také v zapojení do rozvozových platforem, kde Víno & Destiláty dosud nepůsobily, ačkoliv data ukazují rostoucí zájem zákazníků o alkohol doručený přímo domů,“ říká Daniel Ryška, COO skupiny Twist.
Skupina Twist dlouhodobě sází na kombinaci silného podnikatelského zázemí, moderního řízení a schopnosti integrovat značky s tradicí do dynamicky se rozvíjejícího portfolia a proměnlivých zákaznických preferencí.
„Mám velkou radost, že se značkou Víno & Destiláty začínáme novou kapitolu jejího příběhu. Trh s alkoholem jako celek dlouhodobě neklesá - mění se však nákupní chování zákazníků. Klesá návštěvnost barů, restaurací a klubů, což akceleroval i Covid či následné zdražení služeb. U Víno & Destiláty vidíme i synergii s naším projektem Kytky od Pepy - propojení květin s vínem či proseccem je pro zákazníky přirozené. Stejně jako u Kytek od Pepy, kde jsme z 22 poboček během krátké doby vyrostli až k hranici 100 obchodů. Hlavní prioritou naší skupiny je nyní soustředění týmu na integraci značek, optimalizaci provozu a zákaznickou zkušenost, kde cítíme dluh vůči minulosti, kdy jsme se soustředili na rychlý růst a zisk tržního podílu,“ doplňuje Klein.
Twist zároveň jedná se dvěma dalšími společnostmi z maloobchodního sektoru. „Nacházíme se ve fázi detailní due diligence, analyzujeme tržby, nájmy i náklady na suroviny. Obě společnosti působí na trhu více než 10 let, vykazují stabilní ziskovost, ale jsou spíše lokálně ukotvené a nemají zkušenosti s růstem do širšího měřítka. To je příležitost, kde jim naše zkušenosti a zázemí mohou pomoci,“ dodává Ryška.
Díky akvizici se Twist zařazuje mezi nejvýznamnější hráče v segmentu specializovaného maloobchodu a potvrzuje svou ambici být i nadále lídrem v oblasti moderního retail developmentu a franšízingu v České republice.
E-commerce výrazně roste, ale kamenné obchody nezmizí, říká Tomáš Prouza
Investiční společnost ZDR Investments uskutečnila významný krok v rámci svého fondu ZDR Industrial, když dokončila akvizici moderní logistické nemovitosti ve slovinském Logatci. Tato transakce představuje vstup na nový trh a zároveň překročení hranice jedné miliardy korun v hodnotě portfolia fondu.
Nově dokončený areál LOGspot Logatec, vybudovaný developerskou skupinou Atrios, nabízí 27 820 metrů čtverečních pronajímatelných ploch a splňuje nejvyšší standardy udržitelnosti. Disponuje certifikátem BREEAM New Construction na úrovni „Very Good“, tepelnými čerpadly i nabíjecími stanicemi pro elektromobily. V roce 2026 bude doplněn o fotovoltaickou elektrárnu.
Jiří Vančura: Zbourat půlku Prahy a postavit zelené budovy nejde
„Velmi často financujeme například činžovní domy v centru Prahy. Tyto domy mají své limity, nikdy z nich tzv. „áčkové“ budovy neuděláte, přesto má smysl je rekonstruovat na nové bydlení,“ říká Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank. Ta dosud cílila na třímiliardový roční růst na nemovitostním portfoliu, letos chce tuto metu překročit. Velký potenciál vidí v komerčních nemovitostech, konkrétně v kancelářích.
Strategická poloha parku – 25 kilometrů od Lublaně a 75 kilometrů od přístavu Koper – z něj činí klíčové logistické centrum pro střední a jihovýchodní Evropu. Mezi nájemce patří přední mezinárodní logistické společnosti Cargo Partner, součást Nippon Express s působností ve více než 50 zemích světa, a regionální lídr Milsped, který má více než třicetiletou tradici, zaměstnává 4 400 lidí a jeho roční obrat přesahuje 16 miliard korun. Průměrná délka nájemních smluv (WAULT) zde dosahuje 10 let.
„Akvizicí jsme udělali významný krok v geografické i sektorové diverzifikaci portfolia fondu. Objekt se navíc stane základním kamenem budoucí největší průmyslové zóny ve Slovinsku mimo Lublaně, kterou připravuje místní samospráva propojením dvou existujících zón,“ dodává David Čubr, CEO ZDR Investments.
Akvizicí se portfolio fondu ZDR Industrial rozrostlo na více než 51 tisíc metrů čtverčních pronajímatelných ploch. Celá skupina ZDR Investments spravuje nemovitosti v hodnotě přes 18 miliard korun.
Investice do retail parků a diskontu se osvědčila. Přinese i devět procent ročně
Skupina ZDR Investments obhospodařuje 64 nemovitostí v pěti zemích. A aktuálně se připravuje na vstup do Slovinska. Akvizice ve Slovinsku je na spadnutí, uvedli zástupci investičky, kteří byli hosty podcastu Realitní Club.
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
