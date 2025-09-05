Vyberte si z našich newsletterů

Podeváté. Majetkový úřad znovu spustí aukci miliardové nemovitosti

Palác Brodway jde znovu do dražby
ÚZSVM
ČTK
ČTK

Osm neúspěšných dražeb paláce Brodway má za sebou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Novou nabídku proto zveřejní v polovině října k prodeji pražský Palác Broadway.

Elektronickou aukci nemovitosti úřad vypsal už podeváté, cena se proti poslednímu pokusu z letošního ledna nezměnila a zůstala 878 milionů korun. V případě úspěšné dražby bude mít nájemce paláce právo dorovnat nejvyšší podanou nabídku.

Aukce se uskuteční od 14. do 15. října. Zájemci o vstup do dražby musí nejpozději den předem složit kauci 20 milionů korun. V dražbě samotné bude možné přihazovat po nejméně 50 tisících korunách. Pokud by aukce skončila úspěchem, bude to nejvýnosnější prodej v historii majetkového úřadu.

ÚZSVM převzal Palác Broadway do své správy v roce 2016 od tehdejší Správy železniční dopravní cesty. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabízí majetkový úřad palác od roku 2021 v elektronických dražbách. Do předchozích aukcí se pokaždé přihlásil jeden zájemce, nikdy ale nepodal příhoz ani ve výši vyvolávací ceny. ÚZSVM následně vždy nabídl nemovitost nájemci za vyvolávací cenu z dražby, s nabídkou ale neuspěl.

Funkcionalistická stavba architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého z 30. let minulého století je mezi ulicemi Celetná a Na Příkopě nedaleko náměstí Republiky. Budovu tvoří tři propojené trakty. Patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Nejprve sloužila pro potřeby italských pojišťoven a v části komplexu se nacházely byty. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům. V suterénu budovy bylo v roce 1938 otevřeno kino s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. V současnosti prostory paláce využívá Divadlo Broadway.

Aukce nemovitostí s vysokou vyvolávací cenou, které ÚZSVM v poslední době pořádal, zpravidla končily neúspěšně. Kromě Paláce Broadway se opakovaně nepodařilo prodat například středočeský zámek Štiřín nebo pražský zámek Veleslavín. Úspěchem naopak skončila březnová aukce pražského domu U Hybernů, který se prodal za 447 milionů korun, byl to druhý nejvýnosnější prodej v historii ÚZSVM. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze.

