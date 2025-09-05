Podeváté. Majetkový úřad znovu spustí aukci miliardové nemovitosti
Osm neúspěšných dražeb paláce Brodway má za sebou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Novou nabídku proto zveřejní v polovině října k prodeji pražský Palác Broadway.
Elektronickou aukci nemovitosti úřad vypsal už podeváté, cena se proti poslednímu pokusu z letošního ledna nezměnila a zůstala 878 milionů korun. V případě úspěšné dražby bude mít nájemce paláce právo dorovnat nejvyšší podanou nabídku.
Aukce se uskuteční od 14. do 15. října. Zájemci o vstup do dražby musí nejpozději den předem složit kauci 20 milionů korun. V dražbě samotné bude možné přihazovat po nejméně 50 tisících korunách. Pokud by aukce skončila úspěchem, bude to nejvýnosnější prodej v historii majetkového úřadu.
Ani poosmé to nevyšlo. Zámek Štiřín dál zůstává státu
Reality
ÚZSVM převzal Palác Broadway do své správy v roce 2016 od tehdejší Správy železniční dopravní cesty. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabízí majetkový úřad palác od roku 2021 v elektronických dražbách. Do předchozích aukcí se pokaždé přihlásil jeden zájemce, nikdy ale nepodal příhoz ani ve výši vyvolávací ceny. ÚZSVM následně vždy nabídl nemovitost nájemci za vyvolávací cenu z dražby, s nabídkou ale neuspěl.
Funkcionalistická stavba architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého z 30. let minulého století je mezi ulicemi Celetná a Na Příkopě nedaleko náměstí Republiky. Budovu tvoří tři propojené trakty. Patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Nejprve sloužila pro potřeby italských pojišťoven a v části komplexu se nacházely byty. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům. V suterénu budovy bylo v roce 1938 otevřeno kino s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. V současnosti prostory paláce využívá Divadlo Broadway.
Aukce nemovitostí s vysokou vyvolávací cenou, které ÚZSVM v poslední době pořádal, zpravidla končily neúspěšně. Kromě Paláce Broadway se opakovaně nepodařilo prodat například středočeský zámek Štiřín nebo pražský zámek Veleslavín. Úspěchem naopak skončila březnová aukce pražského domu U Hybernů, který se prodal za 447 milionů korun, byl to druhý nejvýnosnější prodej v historii ÚZSVM. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze.
