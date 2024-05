Nedaří se je prodat. Buď jsou moc drahé nebo komplikované. Je stát dobrá realitka?

Je veřejná aukce tím nejlepším způsobem prodeje trofejních nemovitostí? Proč některé z nich nabízí stát už po několikáté? Roli může v některých případech hrát jejich cena, ale také nemožnost objekt využít dle svých představ.

Reklama

Co spojuje Divadlo Brodway, rekreační areál v Rabyni nebo velký areál Hanácká kasárna v Olomouci? Jde o nemovitosti miliardové hodnoty ve vlastnictví státu a stále se je nedaří prodat. Všechny tři zmiňované nemovitosti, splňující atributy nemovitostí trofejních, se vyskytly v elektronické aukci ÚZVMP hned několikrát. Nového majitele však nenašly ani přes zlevňování.

Palác Broadway, funkcionalistickou stavba architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého z 30. let minulého století nedaleko náměstí Republiky, se pokusil stát prodat šestkrát. A pošesté jde do aukce i areál Hanáckých kasáren v centru Olomouce, po druhé areál v Rabyni.

Krejčířova vila je znovu na prodej. Prošla rekonstrukcí a je dvakrát dražší Reality Vila odsouzeného Radovana Krejčíře v Černošicích u Prahy je znovu na prodej. Po rozsáhlé rekonstrukci je v nabídce téměř za 55 milionů korun, což je dvojnásobek původní ceny. Pokusy o dražbu vily začaly v roce 2016, v listopadu 2021 byla vydražena za 21,38 milionu korun. ČTK Přečíst článek

Podaří se prodat areál Hanácká kasárna v Olomouci?

Jde o velmi specifické nemovitosti, které se na trhu objevují zřídkakdy. Zpravidla se jedná o off market transakce, i když stát preferuje prodej veřejný. Každý způsob má své výhody a platí, že čím je nemovitost složitější a také hodnotnější, tím důležitější je to, jakým způsobem se prodává.

„Aukce je vhodnější v případě, pokud nabízíte jasně definovaný produkt. Jakmile se však jedná o specifickou a hodnotnou nemovitost typu Palác Broadway, mnozí potenciální investoři se do aukce nepřihlásí,“ přibližuje Zdenka Klapalová, partnerka poradenské společnosti Knight Frank.

Prodeji by podle ní výrazně pomohl například aktivní marketing jak v ČR, tak v zahraničí, a to včetně prezentace vybraným skupinám investorů, jak to standardně zajišťují mezinárodní realitní kanceláře. „Skutečnost, že se k aukci přistupuje opakovaně, není dobrým signálem. Otázkou je, jak probíhá právě marketing a prezentace této nabídky nejen zahraničním, ale i významným domácím investorům,“ dodává Klapalová.

Fotogalerie: Výprodej zámků v Česku. Některé stojí jako pražský byt Reality Ty alespoň částečně zrekonstruované u velkých měst nebo hranic s Německem stojí stovky milionů. Ty menší v horším stavu vyjdou i na méně než 20 milionů. Podívejte se na aktuální nabídku zámků na prodej. Petra Jansová Přečíst článek

Prodává stát nemovitosti příliš draho?

Logicky se ale nabízí i domněnka, že vyvolávací ceny jsou stanoveny příliš vysoko. V případě areálu Hanácká kasárna stát z původních 248 milionů korun nyní zlevnil na 199 milionů korun. Cena klesla i v případě Paláce Broadwaye, a to z 930 milionů na 911 milionů korun.

Další komplikací v případě Paláce Broadwaye je i současná nájemní smlouva na 24 let. Nový vlastník by tak nemohl nemovitost využívat podle svých představ. „Nejcennější částí domů v ulici na Příkopě jsou retailové prostory v přízemí. Ty dosahují jednotkové nájemní až nižší stovky eur za metr čtvereční a v mnoha případech pak tvoří kolem poloviny hodnoty celého objektu. U Paláce Broadway ale tyto prostory zabírá divadlo a není je možné pro maloobchod,“ přibližuje expert z realitního trhu, který nechce být jmenován.

A cena je nepřiměřeně vysoká i v případě areálu v Rabyni. Ten se sice nachází v atraktivní lokalitě Slap, ale pozemky jsou podle územního plánu vedeny jako rekreační zóna, plánovaní nové výstavby má tedy celou řadu omezení. Cena, kterou za areál stát požaduje, pak v takovém případě moc neodpovídá realitě. V okolí metr pozemku vhodného k výstavbě lze totiž pořídit levněji.

„Jde opravdu o zajímavý brownfield. Plochou odpovídá čtvrtině Lipna. A stejně tak s touto nemovitostí zatím počítá i územní plán, který ji vnímá jako rekreační zónu. V tom případě je pak cena, za níž se areál prodává, moc vysoká. Nicméně nevylučuji, že investor, který za ni bude ochotný zaplatit 100 milionů korun, se bude snažit o změnu o územního plánu a bude na ni v budoucnu, řekněme do osmi až deseti let, developovat,“ uzavírá Tereza Kouklová z SFG holdingu, který se věnuje financování developerských projektů.

Další miliardová transakce. Komerční banka prodává budovu na Václaváku Reality Komerční banka prodává svoji budovu na prestižní adrese. Václavské náměstí 42. Informaci o prodeji budovy, kterou měla redakce newstream.cz, potvrdila ředitelka společnosti Knight Frank Zdenka Klapalová. Cenu transakce nechtěla komentovat. Petra Jansová Přečíst článek