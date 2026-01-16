Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Hypoteční boom se vrátil: Banky loni půjčily 406 miliard, druhý nejsilnější rok v historii

Hypoteční boom se vrátil: Banky loni půjčily 406 miliard, druhý nejsilnější rok v historii

České stavebnictví nadále roste
ČTK
ČTK
ČTK

Český hypoteční trh má za sebou mimořádně silný rok. Banky a stavební spořitelny v roce 2025 poskytly hypotéky za 406 miliard korun, což je meziročně téměř o polovinu více. Zájem o vlastní bydlení podpořily klesající úrokové sazby, růst reálných mezd i odložená poptávka domácností.

Banky a stavební spořitelny poskytly v loňském roce hypoteční úvěry v celkovém objemu 406 miliard korun. Oproti předchozímu roku jde o nárůst o 48 procent a zároveň o druhý nejvyšší výsledek za posledních 30 let. Silnější byl pouze rekordní rok 2021. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor, do nichž přispívají všechny instituce působící na hypotečním trhu.

Hlavním motorem růstu byly nové hypotéky. Ty, očištěné o refinancování, vzrostly meziročně o 41 procent na 321 miliard korun. I v tomto případě jde o druhý nejsilnější výsledek v historii trhu. Počet nově poskytnutých hypoték se zvýšil o čtvrtinu na 76 tisíc.

České stavebnictví nadále roste

Bydlení v roce 2026: trh se normalizuje, ceny zůstanou vysoko

Reality

Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Rok 2025 se stal podle objemu druhým nejúspěšnějším v třicetileté historii hypotečního trhu v ČR,“ uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek. Podle něj trh podporuje kombinace nedostatečné nabídky bytů a domů, pomalé výstavby, růstu ekonomiky, výrazného zvýšení reálných mezd v minulých letech i dlouho odkládané poptávky po vlastním bydlení. Pro letošní rok banka očekává další růst objemu hypoték zhruba o 13 procent na přibližně 432 miliard korun.

Aktivita bank zůstala silná i na konci roku. V prosinci poskytly nové hypotéky za 28,6 miliardy korun, což je podobná úroveň jako v listopadu navzdory tradičně slabší vánoční sezoně. Meziročně objem nových hypoték v prosinci vzrostl o 45 procent.

Průměrná výše nově poskytnuté hypotéky se v prosinci vyšplhala na 4,49 milionu korun, tedy o 16 procent více než před rokem. S tím souvisí i růst průměrné měsíční splátky, která v roce 2025 dosáhla 22 800 korun, meziročně o 8,6 procenta více.

OVB, Michael Opočenský
video

Hypotéka není jen o sazbě. Opočenský radí, jak přemýšlet o bydlení jako o kapitálu

Money

Získat hypotéku dnes může stát hodně úsilí. Ceny nemovitostí rostou, podmínky jsou přísné. „Klienti většinou řeší hned úrokovou sazbu, ale to má smysl až ve chvíli, kdy je hypotéka prakticky hotová,“ říká úvěrový analytik společnosti OVB Allfinanz Michael Opočenský.

nst

Přečíst článek

Úrokové sazby se přitom postupně snižovaly. Průměrná sazba u nových hypoték v prosinci činila 4,49 procenta, což je o 0,31 procentního bodu méně než před rokem. Nižší úroky podle bank snižují měsíční splátky zhruba o 8 tisíc korun ročně u typické hypotéky. Za celý rok dosáhla průměrná hypoteční sazba 5,07 procenta, zatímco v roce 2023 to bylo 5,81 procenta.

Struktura úvěrů ukazuje, že zhruba 80 procent objemu nových hypoték směřovalo na koupi nemovitosti a 14 procent na výstavbu. Podíl výstavby je tak nižší než v předchozích letech. Významnou roli nadále hraje refinancování, které těží z postupně končících fixací z období velmi nízkých i později vysokých úrokových sazeb.

Zleva: Jan Hrubý (Remax), Jiří Vančura (Trinity Bank) a Jaroslav Ton (Salutem Group)

Konec levných bytů? Ceny stavebních prací za 10 let vzrostly o 120 procent

Reality

Data a analýzy od KPMG sice vidí český realitní trh v roce 2026 optimisticky, ale přesto je tu pár zásadních věcí, které expertům dělají do budoucna vrásky. A netýká se to jen komplikací kolem nového stavebního zákona či růstu cen nemovitostí. Souvisí to i s řadou dalších oblastí od trhu práce až po nutné změny chování v české společnosti, shodli se odborníci na setkání členů Realitního clubu v restauraci Lví Dvůr v blízkosti Pražského hradu.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Realitní bublina v eurozóně splaskne až s výrazně dražšími hypotékami, zní z ECB

Money

ČTK, vku

Přečíst článek
Ceny starších bytů letí vzhůru, nejdráž je v Praze

Trh se staršími byty v Česku zamrzl. Kdo nemusí, ten neprodává, říká expert

Leaders

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Vizionář, převozník, nebo hrobař. Koho si zvolí ODS do svého čela?

Kandidát na předsedu ODS Martin Kupka
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Blíží se hodina H dne D pro poslední velkou stranu, která vznikla v polistopadové euforii, utvářela místní politiku a nepřímo dala vzniknout i populistickým hnutím. ODS je na křižovatce a vydat se dobrým směrem, ať už to znamená cokoli, bude složité.

ODS se ocitla již poněkolikáté v tíživé situaci. Ale poprvé to je v situaci, kdy rozhodně není zlomená, přesto se může vydat velmi špatným směrem, tedy směrem k vlastnímu zániku. Zní to jako paradox, ale je to nejpřesnější popis dilematu volby, před kterou nyní ODS stojí.

Na chvíli pomiňme, že známe kandidáty a téměř jistě víme, jak to dopadne, protože ke jménům se ještě dostaneme. Ta jména totiž sice jsou podstatná, ale neméně podstatný je půdorys, nebo chcete-li hřiště, na kterém se budou muset pohybovat, hrát.

A to hřiště je mnohem nejistější, než se zdá. Můžeme si pro to vypůjčit příklad CDU v Německu. Také tato tradiční strana se dokázala oklepat, vyhrála volby a její popularita ani nijak zásadně neklesá. Přesto sázka na to, že to budou právě křesťanští demokraté, kdo bude v dalších dekádách určovat politiku u našeho klíčového partnera, je přinejlepším nejistá.

Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl

Dalibor Martínek: Češi švejkují s výdaji na obranu. Dálnice je prý obrana

Názory

Národní rozpočtová rada, která má za úkol hlídat hospodaření státu, dala najevo znepokojení z toho, jak stát nakládá s výdaji na obranu. Česko si loni vymohlo spolu se čtrnácti evropskými státy výjimku, která umožňuje v rámci zbrojení porušovat rozpočtová pravidla. A Češi, jako správní Švejci, do zbrojení okamžitě zahrnuli třeba výstavbu dálnic.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Problémy malé catch-all strany

Totéž platí pro ODS. Tradice je na její straně. Má pevné základy, ale k nim se pojí také mnoho negativního sentimentu. Prakticky to znamená, že ať udělá ODS cokoli, pro řadu lidí bude nevolitelná. A počet těchto lidí není malý a je otázka, jestli s ním dokáže případné nové vedení něco udělat.

ODS je poslední velkou stranou, která vznikla po roce 1990, v tom polistopadovém vzedmutí euforie, která se začala tříštit do reality politických stran. Co byla ODS? Strana podnikatelů, malého státu, transformace, privatizace. Tedy teoreticky. Prakticky to byla také taková strana, jen se k tomu připojily ty známé negativní projevy postkomunismu – političtí podnikatelé, klientelismus.

Čím umí být ODS dnes? Velkou catch-all partají, což zní dobře, když máte preference 30 a více procent. Když lavírujete mezi 15 a 19 procenty, není to dobrá strategie. Zvláště, když mezi voliči zjevně je poptávka, jak ukázal volební úspěch Motoristů.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS)

Dalibor Martínek: Kubula a Kuba Kubikula. Pohádka ODS otevírá novou kapitolu

Názory

Spisovatel Vladislav Vančura, autor slavné pohádky, zavražděný za druhé světové války nacisty, by se jistě nenadál takovéto rezonance svého díla. Které se mimo jiné stalo v osmdesátých letech předlohou pro sérii večerníčků. Občanská demokratická strana, která prohrála ve volbách souboj s Andrejem Babišem, ovšem jakoby nabízí nový výklad. Největším kritikem předvolební kampaně ODS se stal jihočeský hejtman Martin Kuba. K veslu se ovšem hlásí spolustraník Martin Kupka.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Kupka má vítězství jisté

Nyní si do těchto rovnic a nerovnic dosaďme jména. Nejprve připomeňme končící ODS. Petr Fiala, nejdéle působící šéf strany, končí. Dobrovolně. Zbyněk Stanjura skončí, byť nejspíš nedobrovolně. Kandidovat dál nechtějí ani Martin Baxa a Eva Decroix, což zejména u druhé jmenované je poněkud s podivem.

Volba předsedy bude nejspíš formalitou. Martin Kupka dostal podporu většiny krajských organizací, naopak jediný vyzyvatel Radim Ivan žádnou. Pokud žádného kandidáta nevynese přímo atmosféra kongresu, Kupka převezme vůdcovské otěže. A byť ještě před kongresem prohlásil, že projekt koalice Spolu je mrtvý, v politice svého předchůdce do určité míry bude pokračovat.

Bude zajímavé však bude složení zbytku předsednictva, které projde zásadní obměnou a v němž by se mohly objevit některé regionální hvězdy včetně Martina Červíčka a Tomáše Portlíka, kteří se navíc utkají v boji o post „statutárního místopředsedy“, tedy korunního prince.

Dalibor Martínek: Čtvrt století s Klausem a Zemanem. A také s Babišem

Názory

Na počátku století panovalo období opoziční smlouvy. Byla to smlouva o „vytvoření stabilního prostředí v Česku“ mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Tito dva političtí matadoři byli v té době na vrcholu. Klaus za sebou měl několik let jako premiér, Zeman právě premiérem byl.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Když strana není na kolenou

Ale vraťme se zpět k situaci ODS. To, že si zvolí osobnosti, není až tak podstatné, protože nikdo z nich v tuto chvíli nemůže mít zaručený recept na úspěch. Kdyby jej měli, už by ho nejspíš prosadili. Ale situace ODS zkrátka je natolik komplikovaná, že vyjít z ní jako silnější strana, je spíš nemožné.

Znovu připomeňme historii. Petr Fiala přebíral stranu poté, co strana ve volbách dostala jen 7,7 procenta. Cokoli, co by se nerovnalo krachu strany, by byl úspěch. A ano, vítězství ve volbách v roce 2021 byl v podstatě zázrak.

Ale taková situace nyní nepanuje. ODS není na kolenou, jen je zamotaná do sebe samé, trpí syndromem catch-all party, v níž je tolik neslučitelných buněk a směrů, že to je složité ukočírovat. Ale opět je potřeba říct: to je pěkné, když díky tomu dostanete ve volbách 30 a víc procent. Při jakkoli menším výsledku to je na obtíž.

Andrej Babiš

Babiš změní tón vůči Číně, zemanovská éra se nevrátí

Politika

Nová vláda Andreje Babiše (ANO) bude pojímat vztahy s Čínou pragmatičtěji než bývalý kabinet Petra Fialy (ODS), ve vztahu k Číně bude také rétoricky zdrženlivější, shodli se analytici, které ČTK oslovila. Nepovažují ale za pravděpodobné, že by Babišova vláda znamenala návrat k éře vztahů České republiky a Číny z funkčního období prezidenta Miloše Zemana, který usiloval o velmi úzké obchodní i politické vazby obou zemí.

ČTK

Přečíst článek

Jakou roli Kupka zvolí?

A tak po víkendu, kdy se Martin Kupka stane předsedou ODS, nastane ta opravdová práce. Vydefinovat partaj pro další dekádu či lépe dvě. Vymyslet silný ideový směr, se kterým se pak ODS pokusí oslovit voliče. A až pak hledat nástroje, jak toho dosáhnout. Čísla ukazují, že teoreticky může nějaká silná pravicová strana dosáhnout klidně 30 procent i v dnešní éře čistého populismu.

Hodnocení Martina Kupky bude pak záviset na tom, jakou roli v dalším scénáři příběhu ODS sehraje. Škarohlídi mu předem nadefinovali dvě možné role – hrobaře, nebo převozníka. Hrobařem ODS se nejspíš nestane, ale převozníkem k nějakému budoucímu vhodnějšímu lídrovi by se stát mohl. Pak tu je ještě možnost, že v sobě Kupka najde vizionáře, povede se mu strhnout celou ODS, vytvořit onu silnou vizi a s ní uspět.

Je to nemožné? Inu, v roce 2014 by na to, že profesor politologie Petr Fiala porazil Andreje Babiše ve volbách, nejspíš také nikdo nevsadil.

Průměrný Čech ušetří přípravou „jídla do krabičky“ zhruba 32 tisíc ročně

Lukáš Kovanda: Čech ušetří přípravou „jídla do krabičky“ zhruba 32 tisíc ročně

Money

Rostoucí ceny v restauracích a stoupající preference zdravého životního stylu vedou stále více Čechů k domácí přípravě jídla, které pak v zaměstnání konzumují o polední pauze, aniž by tedy navštívili restauraci. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Pluxee, který uskutečnila agentura Ipsos. Pokud „krabičkovému obědu“ dávají přednost každodenně, mohou při současných cenách ušetřit průměrně zhruba 32 tisíc korun ročně.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Klid jen zdánlivý: jednotlivé akcie v USA zažívají extrémní výkyvy

Wall Street
ČTK
nst
nst

Americký akciový trh podle analytiků společnosti Barclays, které cituje agentura Bloomberg, na první pohled působí klidně, ve skutečnosti však čelí mimořádně vysoké volatilitě u jednotlivých titulů. Ta je tažena především akciemi spojenými s umělou inteligencí, které mají stále větší vliv na celkový vývoj indexu S&P 500.

Podle Barclays byl loňský rok výjimečný tím, že i přes 16procentní růst indexu S&P 500 docházelo u největších firem k mimořádně prudkým propadům akcií. Mezi stovkou největších titulů zaznamenala banka celkem 47 takových případů, kdy cena akcie náhle výrazně klesla, a to o mnohem více, než je běžné. Jde o nejvyšší počet takových případů v datech banky od roku 1998.

Podle Barclays lze podobný vývoj očekávat i letos. Analytici upozorňují, že výkonnost širšího trhu je stále více závislá na úzké skupině technologických firem napojených na umělou inteligenci. Zároveň se zrychlilo zpracování informací na trzích, protože obchodníci i analytici využívají algoritmy a nástroje založené na AI.

Wikipedia

Obsah Wikipedie se stává cenným zbožím. AI firmy za něj začnou platit

Zprávy z firem

Nadace Wikimedia, která je provozovatelem internetové encyklopedie Wikipedia, oznámila u příležitosti 25. výročí vzniku encyklopedie nové licenční dohody s firmami vyvíjejícími umělou inteligenci. Mezi partnery encyklopedie tak nově patří Microsoft, Amazon a Meta Platforms, ale také start-up Perplexity a francouzská společnost Mistral AI. Wikimedia má podobnou dohodu od roku 2022 také se společností Google ze skupiny Alphabet. Smlouvy umožňují technologickým firmám využívat obsah encyklopedie k trénování systémů AI a představují krok k lepšímu zpeněžení jejího obsahu, uvedla agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

Zvýšené riziko

Zatímco volatilita celého trhu zůstává relativně nízká, výkyvy jednotlivých akcií jsou výrazné. Podle Barclays k tlumení celkové volatility přispívají nákupy drobných investorů při poklesech cen akcií.

V nadcházejících týdnech však mohou trhy čelit zvýšenému riziku. Investory čeká hlavní část výsledkové sezony technologických firem, rozhodnutí americké centrální banky o měnové politice, klíčová data z trhu práce i možné rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o clech. Tyto události mohou přinést výraznější pohyby na trzích.

TSMC

Král čipů hlásí rekord. TSMC těží z horečky kolem umělé inteligence

Zprávy z firem

Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 35 procent na rekordních 505,7 miliardy tchajwanských dolarů, což odpovídá zhruba 334 miliardám korun. Firma uvedla, že s dalším růstem počítá i v letošním roce. TSMC je největším světovým výrobcem pokročilých čipů pro umělou inteligenci a klíčovým dodavatelem americké společnosti Nvidia.

nst

Přečíst článek

I když se celý akciový trh hýbe jen málo, jednotlivé akcie mohou hodně kolísat – některé prudce rostou, jiné výrazně padají. Analytici proto radí vsadit právě na tyto rozdíly mezi jednotlivými firmami, ne na pohyb trhu jako celku.

Barclays zároveň upozorňuje, že výsledková sezona přináší stále obtížnější prostředí pro výběr vítězů a poražených. Přestože umělá inteligence zůstává hlavním růstovým tématem, výkonnost jednotlivých firem se výrazně liší a nelze již spoléhat na plošný růst celého sektoru.

Související

DeepSeek

Lukáš Kovanda: Číňané udeřili v oblasti AI. DeepSeek může otřást plány Trumpa i Zuckerberga

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme