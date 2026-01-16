Hypoteční boom se vrátil: Banky loni půjčily 406 miliard, druhý nejsilnější rok v historii
Český hypoteční trh má za sebou mimořádně silný rok. Banky a stavební spořitelny v roce 2025 poskytly hypotéky za 406 miliard korun, což je meziročně téměř o polovinu více. Zájem o vlastní bydlení podpořily klesající úrokové sazby, růst reálných mezd i odložená poptávka domácností.
Banky a stavební spořitelny poskytly v loňském roce hypoteční úvěry v celkovém objemu 406 miliard korun. Oproti předchozímu roku jde o nárůst o 48 procent a zároveň o druhý nejvyšší výsledek za posledních 30 let. Silnější byl pouze rekordní rok 2021. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor, do nichž přispívají všechny instituce působící na hypotečním trhu.
Hlavním motorem růstu byly nové hypotéky. Ty, očištěné o refinancování, vzrostly meziročně o 41 procent na 321 miliard korun. I v tomto případě jde o druhý nejsilnější výsledek v historii trhu. Počet nově poskytnutých hypoték se zvýšil o čtvrtinu na 76 tisíc.
Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.

„Rok 2025 se stal podle objemu druhým nejúspěšnějším v třicetileté historii hypotečního trhu v ČR,“ uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek. Podle něj trh podporuje kombinace nedostatečné nabídky bytů a domů, pomalé výstavby, růstu ekonomiky, výrazného zvýšení reálných mezd v minulých letech i dlouho odkládané poptávky po vlastním bydlení. Pro letošní rok banka očekává další růst objemu hypoték zhruba o 13 procent na přibližně 432 miliard korun.
Aktivita bank zůstala silná i na konci roku. V prosinci poskytly nové hypotéky za 28,6 miliardy korun, což je podobná úroveň jako v listopadu navzdory tradičně slabší vánoční sezoně. Meziročně objem nových hypoték v prosinci vzrostl o 45 procent.
Průměrná výše nově poskytnuté hypotéky se v prosinci vyšplhala na 4,49 milionu korun, tedy o 16 procent více než před rokem. S tím souvisí i růst průměrné měsíční splátky, která v roce 2025 dosáhla 22 800 korun, meziročně o 8,6 procenta více.
Získat hypotéku dnes může stát hodně úsilí. Ceny nemovitostí rostou, podmínky jsou přísné. „Klienti většinou řeší hned úrokovou sazbu, ale to má smysl až ve chvíli, kdy je hypotéka prakticky hotová,“ říká úvěrový analytik společnosti OVB Allfinanz Michael Opočenský.
Hypotéka není jen o sazbě. Opočenský radí, jak přemýšlet o bydlení jako o kapitálu

Úrokové sazby se přitom postupně snižovaly. Průměrná sazba u nových hypoték v prosinci činila 4,49 procenta, což je o 0,31 procentního bodu méně než před rokem. Nižší úroky podle bank snižují měsíční splátky zhruba o 8 tisíc korun ročně u typické hypotéky. Za celý rok dosáhla průměrná hypoteční sazba 5,07 procenta, zatímco v roce 2023 to bylo 5,81 procenta.
Struktura úvěrů ukazuje, že zhruba 80 procent objemu nových hypoték směřovalo na koupi nemovitosti a 14 procent na výstavbu. Podíl výstavby je tak nižší než v předchozích letech. Významnou roli nadále hraje refinancování, které těží z postupně končících fixací z období velmi nízkých i později vysokých úrokových sazeb.
Data a analýzy od KPMG sice vidí český realitní trh v roce 2026 optimisticky, ale přesto je tu pár zásadních věcí, které expertům dělají do budoucna vrásky. A netýká se to jen komplikací kolem nového stavebního zákona či růstu cen nemovitostí. Souvisí to i s řadou dalších oblastí od trhu práce až po nutné změny chování v české společnosti, shodli se odborníci na setkání členů Realitního clubu v restauraci Lví Dvůr v blízkosti Pražského hradu.
Konec levných bytů? Ceny stavebních prací za 10 let vzrostly o 120 procent

