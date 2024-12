Omnicom převezme za 315 miliard konkurenta, vznikne největší reklamní podnik na světě

Americká společnost Omnicom Group převezme za 13,25 miliardy dolarů (315 miliard korun) konkurenta Interpublic Group.

Jejich spojením vznikne největší reklamní agentura na světě. Omnicom o transakci informovala na svém webu, a potvrdila tak dřívější informaci deníku The Wall Street Journal. Tradiční hráči se snaží lépe konkurovat velkým technologickým firmám v souvislosti se zrychlujícím se využíváním umělé inteligence, uvedla agentura Reuters.

Očekává se, že oznámená transakce přiměje regulační orgány, aby se začaly zabývat okolnostmi a dopady obchodu na reklamní trh. Skupina Omnicom je nyní třetí největší reklamní společností na světě, zatímco konkurentovi Interpublic patří čtvrtá příčka. Obě společnosti sídlí v New Yorku.

Akcionáři firmy Interpublic obdrží za každou akcii 0,344 akcie Omnicomu, což je 35,58 dolarů podle poslední závěrečné ceny akcií Omnicom na burze. Představuje to prémii 21,6 procenta proti páteční závěrečné ceně akcií společnosti Interpublic.

Spojená společnost by podle údajů z roku 2023 měla tržby přes 25 miliard dolarů. Konkurovala by tak britské WPP a francouzské Publicis Groupe SA, které dosáhly ročních příjmů 14,85 miliardy liber (450 miliard korun), respektive 13,10 miliardy eur (329 miliard korun).

Omnicom, jehož hodnota nyní přesahuje 20 miliard dolarů, vlastní značky jako BBDO a TBWA. Společnosti Interpublic patří mimo jiné McCann, Weber Shandwick a Mediabrands.

Technologičtí giganti jako Google či Amazon v posledních letech přetahují tradičním reklamním agenturám zákazníky tím, že nabízejí jak reklamní nástroje, tak tržiště pro jejich nákup a prodej. Tradičním agenturám také uškodil prudký růst ve využívání nástrojů AI, jež firmám umožňují vytvářet reklamy levněji a rychleji. Tradiční společnosti to přimělo snažit se vyvinout podobné interní nástroje, aby si udržely klienty.

