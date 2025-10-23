Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Martin Kupka bude kandidovat na šéfa ODS

Martin Kupka bude kandidovat na šéfa ODS

Martin Kupka
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr dopravy v končící vládě Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS, přijal nominaci na jednání místní organizace ODS ve středočeských Líbeznicích, kde bydlí a dříve dělal starostu. Kupka, který je teď místopředsedou ODS, to večer uvedl na sociální síti X. Nynější předseda ODS Petr Fiala chce v čele strany skončit po lednovém kongresu.

Kupka napsal, že na předsedu ODS byl na jednání líbeznické organizace ODS nominován jednomyslně. „Děkuji kolegům za projevenou důvěru a podporu, které si velmi vážím. Nominaci jsem s pokorou přijal a těším se na otevřenou diskusi s členskou základnou na regionálních sněmech po celé republice,“ dodal.

Fiala oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS poté, co vládní koalice Spolu tvořená občanskými demokraty, TOP 09 a lidovci v letošních sněmovních volbách skončila na druhém místě za hnutím ANO a míří do opozice. Kongres ODS, ze kterého vzejde Fialův nástupce, se uskuteční 17. a 18. ledna 2026. Vedle Kupky se jako o možném kandidátovi na předsedu spekuluje o jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy.

Úcta k Fialovi

Kupka naopak v rozhovoru pro Seznam Zprávy končícího premiéra Fialu ocenil. Řekl, že Fialu chová ve velké úctě. „Máme mít lídry, jako byl Petr Fiala, který si šel za splněním konkrétních plánů a zároveň se mohl podívat ráno i večer do zrcadla,“ uvedl. „Díky zkušenosti, kterou mám po čtyřech letech nepřetržitých parlamentních obstrukcí, jsem si dobře vědom, jak drsné období nás čeká. Snad jsem i zocelený uplynulou kampaní, vždyť jsem patřil mezi nejaktivnější představitele koalice Spolu, prodělal jsem spousty střetů,“ popsal svoji motivaci.

Kupka chce navazovat na nynější ukotvení ODS, řekl dnes serveru. „Já jsem přesvědčený o tom, že máme oslovit širokou skupinu voličů koalice Spolu a zároveň si sáhnout pro naše tradiční voličské jádro,“ podotkl. „Já rozhodně nechci být pravicí, která nebude vnímat technologický vývoj a vlastně se zpronevěří jednomu ze základních atributů racionální pragmatické politiky. Přece podmínkou úspěšnosti ve všech oborech je pořád zkoušet nové věci, směry, inovace,“ dodal.

Devětačtyřicetiletý Kupka vstoupil do ODS v roce 2008, místopředsedou strany se stal o šest let později. Poslancem je od roku 2017, ministerstvo dopravy vedl po celé funkční období končící vlády. Starostou Líbeznic byl od roku 2010, ve funkci skončil v roce 2021 kvůli nástupu do čela ministerstva. Jako vystudovaný novinář Kupka před vstupem do politiky devět let pracoval v Českém rozhlase jako moderátor a redaktor.

Hejtman Martin Kuba

Hejtman Kuba šije do vlády kvůli rozpočtu. Dělají to, za co sami kritizovali opozici, uvedl

Politika

Jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi (ODS) vadí, že vláda nechce poslat rozpočet ke schválení do Sněmovny. Podle něj by koalice měla uznat prohru ve volbách a ustoupit od obstrukcí, kvůli kterým sama kritizovala opozici. Šéf ANO a vítěz voleb Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel. Kuba patří mezi možné kandidáty na předsedu ODS po Petrovi Fialovi, zatím ale neřekl, zda bude v lednu na sněmu o pozici usilovat. Chce se nejprve seznámit s názory řadových členů.

ČTK

Přečíst článek

Související

Zleva soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina Ronovská ve sněmovním sále Ústavního soudu, který vyhlásil, jak rozhodl o návrhu poslanců ANO na zrušení důchodové reformy

Dalibor Martínek: Volíme podle zákona z roku 1995. Asi si nikdo nevšiml, že je 21. století

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nikoli přátelský krok, uvedl Putin k novým americkým sankcím

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin nové americké protiruské sankce označil za čin, který vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy neposiluje. Považuje je za „nikoli přátelský“ krok a za snahu ukázat tlak na Rusko, píše agentura TASS. Výrazný vliv na ruskou ekonomiku však podle šéfa Kremlu sankce mít nebudou. Varoval také před zásadní reakcí, kterou by na ruské straně vyvolaly útoky zbraněmi dalekého doletu hluboko v ruském týlu.

„Žádná země a žádný národ vážící si sám sebe nikdy nic nerozhodují pod tlakem. A Rusko má to privilegium, že se může považovat za součást této skupiny zemí a národů vážících si sebe sama,“ řekl Putin.

Spojené státy ve středu oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Washington k sankcím přistoupil, protože Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině. O něco později americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit se svým ruským protějškem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.

Těžba ropy

EU zahrnula do protiruských sankcí i čínské firmy

Politika

Evropská unie zahrnula do 19. balíku protiruských sankcí i dvě čínské rafinerie a jednu obchodní firmu z Hongkongu, která je do obchodu s ruskou ropou zapojena. Ačkoliv to není poprvé, co se protiruské sankce zaměřují na firmy z čínského ropného sektoru, nejnovější restrikce mají ze sankcí, které zatím EU v tomto ohledu zavedla, ekonomicky největší dopad. Uvedla to dnes agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Šéf Kremlu dnes řekl, že schůzku i místo konání rusko-amerického summitu navrhla americká strana. Podle agentury AFP Putin slíbil, že bude v dialogu se Spojenými státy pokračovat, protože to „je vždy lepší než konfrontace nebo spory a zejména pak válka“. Rusko vždy podporovalo, aby dialog pokračoval, uvedl také ruský prezident.

Varoval před následky možných útoků proti cílům hluboko na ruském území s nasazením amerických střel Tomahawk nebo jiných zbraní dalekého doletu. Ukrajina, která se ruské invazi brání od února 2022, v posledních měsících žádá Spojené státy, aby jí střely Tomahawk dodaly. Trump ovšem zatím takový krok odmítá udělat.

„Je to pokus o eskalaci,“ řekl k ukrajinským plánům Putin. „Pokud budou takové zbraně použity k útokům na ruské území, reakce bude velmi vážná, ne-li ohromující,“ varoval šéf Kremlu. Ruská armáda rakety, které mají parametry srovnatelné s Tomahawky, k útokům proti Ukrajině používá. Jde například o střely Kalibr s doletem až 2500 kilometrů.

Související

Trumpovy sankce na ruskou ropou mohou ohrozit zásobování palivy i Česka, zejména Moravy

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Jsme jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, uvedl Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán
ČTK
ČTK
ČTK

Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán v projevu k výročí protisovětského povstání z roku 1956. Ulicemi maďarské metropole během dvou konkurenčních pochodů prošly podle agentury AP statisíce stoupenců i odpůrců tohoto politika, jehož příští rok na jaře po 15 letech u moci čekají zřejmě zatím nejtěžší parlamentní volby. Orbánův největší politický konkurent Péter Magyar premiéra nazval nejvěrnějším spojencem Kremlu.

„Jsme jedinou zemí v Evropě, kde lze mír stvrdit, a jsme k tomu připraveni,“ řekl Orbán. Americký prezident Donald Trump tento týden nicméně oznámil, že plán sejít se s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti odkládá na neurčito. Podle Orbána jedině Maďarsko v Evropě „stojí na straně míru“.

V projevu mluvil také o Ukrajině, o níž znovu řekl, že „už není suverénní, nezávislou a soběstačnou zemí“, a opět dal najevo, že nechce, aby se stala členem Evropské unie. Ukrajina „nemůže být členem naší vojenské nebo ekonomické aliance; přinesla by válku, vzala by naše peníze a zničila by naše hospodářství,“ řekl Orbán. Zároveň navrhl, aby EU udržovala s Kyjevem strategické partnerství.

Pořadatelé dnešní provládní manifestaci v Budapešti nazvali Pochod míru. Během připomínky maďarského protisovětského povstání z roku 1956, které rozdrtila Sovětská armáda, účastníci akce volali hesla na podporu Orbána, jenž opakuje, že Maďarsku hrozí přímé zapojení do války na Ukrajině. Tu Rusko vede od února 2022 a maďarská vláda jako jedna z mála v Evropě udržuje s Moskvou dobré vztahy navzdory její agresi vůči sousední zemi.

Ohrožení národního vědomí

„Nechceme umírat za Ukrajinu,“ stálo na jednom z transparentů, který nesli lidé v čele pochodu. Babett Lugosiová, jedna z účastnic, řekla, že v Maďarsku je v ohrožení národní vědomí a křesťanství a že Orbán je jediným politikem, který je schopný zájmy země bránit před ohrožením zvenčí.

Orbán odmítá Ukrajinu vojensky podporovat a kritizuje sankce, jež Evropská unie proti Rusku kvůli jeho invazi do sousední země zavádí.

I opozice o sobě dala vědět

Dnes odpoledne se v Budapešti na Národním pochodu sešli také stoupenci hlavního představitele opozice Pétera Magyara, kteří podle AP dávali najevo odpor vůči Orbánovi i podporu Magyarovi a jeho středopravicové proevropské straně Tisza. Ta šest měsíců před volbami v průzkumech vede před Orbánovým uskupením Fidesz, které je v zemi u moci od roku 2010. V neprospěch Fideszu hraje to, že se Maďarsko dlouhodobě potýká s vysokou inflací, jeho ekonomika stagnuje a na adresu vlády stále častěji zaznívají obvinění z korupce.

Odpůrci Orbánovy vlády na shromáždění podle agentury Reuters křičeli „Rusové, jděte domů“ nebo že „mají dost“. Magyar ve svém projevu připomněl události z června 1989, kdy se Orbán proslavil tím, že během opětovného pohřbu někdejšího premiéra a vůdce protisovětského povstání z roku 1956 Imre Nagyho požadoval odchod sovětských vojsk z Maďarska. „Ten politik, který žádal, aby ruské jednotky opustily Maďarsko, je nyní nejloajálnějším spojencem Kremlu,“ řekl Magyar. „Vybudoval systém, v němž je moc centralizovaná, média jsou pod kontrolou ... a zemi ovládá strach,“ uvedl maďarský opoziční předák.

Související

Doporučujeme