Lukáš Kovanda: Číňané udeřili v oblasti AI. DeepSeek může otřást plány Trumpa i Zuckerberga

Hlavním hybatelem burz dnes nejsou cla amerického prezidenta Donalda Trumpa – a nejen pro to, že ta včera uvalená na Kolumbii pro nepřijímání deportovaných osob zase rychle odvolal poté, co se jihoamerická země podvolila. Trumpovi totiž dnes vyvstává potenciálně mnohem nebezpečnější vyzyvatel. Dosud nepříliš známý čínský startup DeepSeek může zásadně „zamávat“ perspektivou americké technologické dominance, zejména v oblasti umělé inteligence. A tedy i akciemi firem, jako je Nvidia, nebo Trumpovými plány rozvoje umělé inteligence prostřednictvím levné fosilní elektřiny.

Nově vydané modely umělé inteligence z dílny DeepSeeku, založeném předloni ve městě Chang-čou, mají značný potenciál revolučně proměnit celou oblasti vývoje umělé inteligence díky své nákladové úspornosti. Budí tím pádem pochyby stále početnějšího okruhu investorů ohledně závratně vysokých tržních ohodnocení společností typu zmíněné Nvidie. Aplikace DeepSeek zaznamenává už i uživatelský úspěch. Vyhoupla se na první místo nejstahovanějších aplikací amerického App Storu.

Dosud světově dominující americká scéna umělé inteligence se tak může ocitnout tváří v tvář nepříjemnému prozření, jaké zažily o generace dříve Američané poté, co Sovětský svaz dokázal na oběžnou dráhu Země vyslat Sputnik, první umělou družici.

Pokud totiž Číňané budou schopni rozvíjet plně konkurenceschopné modely umělé inteligence levně, navíc na bázi softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, přístupným všem, jako je tomu v případě DeepSeeku, mohou nabourat a fakticky rozložit celý dodavatelský řetězec stávající, „americké“ podoby umělé inteligence.

Mezinárodní investoři tak dnes přehodnocují svůj dosavadní pohled na umělou inteligenci. Stále zřetelněji se jim vkrádají pochyby, zda další rozvoj pokročilé umělé inteligence bude opravdu vyžadovat stále rostoucí výpočetní výkon a množství energie, například v podobě elektřiny pro příslušná datová centra. Během dnešního asijského burzovního obchodování se tak výrazně propadly akcie klíčových dodavatelů Nvidie, jako je japonská společnost Advantest, jež ztratila takřka devět procent, nebo akcie datových center typu singapurského Mapletree Industrial Trust.

Povážlivě ztrácejí také termínové kontrakty na tituly amerického indexu Nasdaq 100, jejichž dnešní vývoj předznamenává možný hlubší propad klíčového amerického převážně technologického burzovního ukazatele. Mohl by se během dnešního obchodování propadnout nejvýrazněji minimálně od loňského srpna, kdy se světové trhy ocitly v krátkodeché panice kvůli krokům japonské centrální banky.

Varování pro USA

DeepSeek je Američanům varováním, že obrovské investice do umělé inteligence mohou přijít vniveč jak na úrovni firem typu Nvidie, Microsoftu či Mety a dalších, tak také na úrovni státu. Trump minulý týden oznámil plán masivních státem podporovaných investic za stovky miliard dolarů do umělé inteligence v režii amerických technologických firem Oracle a OpenAI a japonské investiční společnosti SoftBank.

Americký prezident současně své klíčové slibované opatření spočívající v masivním navýšení těžby fosilních energetických surovin, zejména ropy a zemního plynu, zdůvodňuje právě snahou zajistit levnou elektřinu pro datová centra „americké“ podoby umělé inteligence. Pokud by však Číňané vskutku uměli zajistit srovnatelný výkon „své“ umělé inteligence úsporněji – z hlediska náročnosti na výpočetní výkon či spotřebu elektřiny –, otřáslo by to celým americkým pojetím umělé inteligence, cenou akcií technologických firem z USA i Trumpovými plány, které se o rozvoj umělé inteligence i obří americké technologické firmy tolik opírají.