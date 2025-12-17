Nový magazín právě vychází!

Hypotéka není jen o sazbě. Opočenský radí, jak přemýšlet o bydlení jako o kapitálu

Hypotéka není jen o sazbě. Opočenský radí, jak přemýšlet o bydlení jako o kapitálu

Získat hypotéku dnes může stát hodně úsilí. Ceny nemovitostí rostou, podmínky jsou přísné. „Klienti většinou řeší hned úrokovou sazbu, ale to má smysl až ve chvíli, kdy je hypotéka prakticky hotová,“ říká úvěrový analytik společnosti OVB Allfinanz Michael Opočenský.

Výsledný produkt je hodně podobný, ale to, jak k získání hypotéky dojde a jaký je to proces pro klienta, se může hodně lišit. 

Bonitu vyhodnocují banky po svém

Pro banku je samozřejmě snazší poskytnout hypotéku člověku, který už u ní má účet. Vidí jeho finanční historii i co pravidelně platí. Ale jít si pro ni pouze do své banky nemusí být vždy dobré řešení. „To, co jedna banka akceptuje, může být pro druhou problém. Některé jsou konzervativnější. Pohled banky na daného klienta, takzvaná bonita, která je posuzována, se může výrazně lišit v různých bankách pro lidi s příjmem podnikatelů nebo cizince," vysvětluje Opočenský.

Analytik proto radí poradcům postupovat v jednotlivém pořadí: zaprvé, zajistit, aby klient hypotéku vůbec dostal – banka pozitivně posoudila jeho příjmy a hodnotu nemovitosti. Zadruhé, aby splnil podmínky čerpání. A až za třetí přichází na řadu sazba. „Až když je hypotéka v podstatě hotová, můžeme řešit, jaká je její cena,“ vysvětluje analytik.

Druhá zástava jen na čas

Další věc, kterou poradci pomáhají klientům zvládnout, je cena nemovitosti – mnohde jsou totiž domy a byty příliš drahé. „V Praze se ceny v developerských projektech dostávají třeba i přes 300 tisíc korun za metr čtvereční. Otázka je, jestli banky toto budou dál akceptovat, nebo to bude znamenat, že ten klient bude muset mít víc vlastních prostředků nebo nějakou jinou nemovitost, kterou by úvěr na bydlení dozajistil,“ říká Opočenský. ČNB omezuje poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti. Dle nařízení České národní banky si lidé mladší 36 let mohou půjčit maximálně 90 procent hodnoty nemovitosti. Starší jen 80 procent. „Pokud byt stojí 5 milionů, banka půjčí maximálně 4 miliony. Řešením bývá ručení další nemovitostí v rodině. Banky dvě zástavy akceptují rády a pak je reálné i stoprocentní financování kupní ceny,“ dodává Opočenský. Druhá zástava je podle analytika praktičtější než půjčovat si od rodiny či známých.

Ceny nemovitostí rostou rychle, takže se dá docela dobře odhadnout, kdy dosáhne nemovitost, která byla účelem úvěru a je tou první zástavou takové hodnoty, že bude možné například dům rodičů vyvázat. Většinou to bývá poměrně rychle – po první fixaci, tedy po třech či pěti letech.

Nemovitost jako kapitál, ne jako zátěž

Mnoho lidí vnímá dům jen jako místo k bydlení. „Vidíme situace, kdy někdo zůstává v příliš velkém, energeticky drahém domě, i když už na něj nestačí. Přitom je to kapitál, který může pomoci třeba financovat menší, komfortnější bydlení nebo dům s pečovatelskou službou, případně bydlení pro vnouče,“ říká Opočenský. Zásadní je plánovat včas, neřešit to až ve chvíli, kdy přijde moment, který ukáže, že se senior o dům či sebe nedokáže postarat. „Dá se o tom bavit dřív, připravit v klidu plán, neřešit to emočně a pod tíhou situace, ale přemýšlet včas o tom, že nemovitost nese hodnotu, která se dá použít dobře potom, co ji nemohu použít jako její majitel. Pokud se s ní pracuje strategicky, může být nemovitost ve stáří mnohem víc než energeticky náročný dům,“ říká Opočenský.

30 procent jde na investiční byty

Doba dlouhých fixací je pryč. Většina klientů volí fixaci na tři roky nebo kratší dobu, protože vychází nejlevněji. Banky navíc zvýhodňují hypotéky na pasivní a nízkoenergetické domy. Roste i zájem o investiční byty, dnes tvoří zhruba 30 procent hypoték.

Jak získat hypotéku, když nemáte dost peněz?

Čím ji dozajistit?

Jak získat hypotéku, když pracujete na „živnosťák“?

A co když máte paušální daň nebo s.r.o.?

Jak si pořídit apartmán v zahraničí?

A investiční byt?

Na to vše odpovídá úvěrový analytik OVB Allfinanz Michael Opočenský v pořadu Newstream Business Talk v rozhovoru s Terezou Zavadilovou. 

Lofty místo skladu. Mint rozšiřuje nabídku pražských nájemních bytů

Lofty místo skladu. Mint rozšiřuje nabídku pražských nájemních bytů
Mint rezidenční fond rozšiřuje portfolio o 168 nájemních bytů v pražském Hloubětíně. Nový projekt, který cílí na mladé a páry, vznikl přestavbou industriální budovy na moderní a plně vybavené lofty.

Nemovitostní skupina Mint rozšířila nabídku nájemního bydlení o nový projekt Mint Living Praha Hloubětín. Do portfolia ho zařadil Mint rezidenční fond, který objekt nabízí nájemníkům prostřednictvím platformy Mint Living. První obyvatelé se do bytů nastěhují na začátku ledna 2026.

Budova vznikla rekonstrukcí původního industriálního objektu v pražském Hloubětíně, který dříve sloužil jako sklad oděvů podniku Textil Praha. Rekonstrukci realizovala developerská skupina Finep. Projekt je koncipován jako build-to-rent a nabízí celkem 168 plně vybavených bytů.

Moderní lofty pro mladé

Byty jsou navržené především pro mladé lidi a páry, kteří hledají dostupné městské bydlení s dobrou dopravní dostupností. Objekt stojí přímo u tramvajové zastávky Nademlejnská, dvě zastávky od metra B Hloubětín. Do centra Prahy se lze dostat do 20 minut.

„Mint Living Praha Hloubětín je další projekt, kde k bydlení přistupujeme jako ke službě. Z původně industriální budovy jsme zachovali skelet a vytvořili efektivní byty, které mají duši loftu, ale zároveň nabízejí standardy novostavby,“ říká Erik Janovský, partner nemovitostní skupiny Mint.

Převládají byty 1+kk o velikosti kolem 30 m², doplněné o jednotky 2+kk a 2+1. Většina bytů je řešena jako loft se spacím patrem a dodatečným úložným prostorem. Součástí projektu jsou také maloobchodní prostory, recepce a standardní služby Mint Living, jako je technická správa, ostraha či bezklíčový vstup.

Město krátkých vzdáleností

Podle developera projekt zapadá do širší strategie podpory institucionálního nájemního bydlení.

„Dlouhodobě podporujeme nájemní bydlení jako bezpečnou alternativu pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou investovat do vlastního bydlení. Přestavba historické průmyslové budovy je naším příspěvkem k udržitelnému městu krátkých vzdáleností,“ říká Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti Finep.

Projekt získal zelené financování od ING Bank díky svým energetickým parametrům. Na transakci se podílely poradenské společnosti Reals, Clifford Chance, EY a Project Management Service.

Mint Living Praha Hloubětín je čtvrtým projektem platformy Mint Living. Celkem platforma nabízí 636 bytů v Praze, Brně a Plzni. Skupina plánuje portfolio dál rozšiřovat, zejména v lokalitách s dobrou dopravní dostupností a stabilní poptávkou.

Do nájemních projektů mohou investovat i drobní investoři prostřednictvím MINT rezidenčního fondu, jehož čistá hodnota aktiv přesahuje 3,8 miliardy korun. Za poslední tři roky fond dosáhl zhodnocení 7,93 procenta.

Raškův Natland připravuje projekt malých bytů v Hostivaři
Bývalá ubytovna v Hostivaři změní podobu. Natland ji přestaví na desítky malometrážních bytů pro studenty a mladé talenty.

Investiční skupina Natland rozšířila své nemovitostní portfolio v Praze. Koupila nevyužívaný objekt bývalé ubytovny v pražské Hostivaři, v blízkosti někdejšího průmyslového areálu. Kupní cena budovy o třech nadzemních podlažích se podle skupiny pohybovala ve vyšších desítkách milionů korun.

Objekt se nachází v lokalitě s dobrou dopravní dostupností, v těsném sousedství obchodního centra, zastávek MHD i navazující rezidenční výstavby. Podle Natlandu jde o území, které prochází dynamickým urbanistickým rozvojem a nabízí plnou občanskou vybavenost.

Malé byty pro mladé

Záměrem investora je kompletní revitalizace budovy a její přeměna na přibližně 50 malometrážních bytů. Projekt má reagovat na rostoucí poptávku po dostupném městském bydlení, především pro studenty a mladé profesionály. Koncept vychází z modelu student housing & young professionals’ living.

„Tato akvizice přesně zapadá do záměru, který chceme v Praze rozvíjet. Jde o projekt s jasným potenciálem, dobrou ekonomikou a kvalitní městskou polohou, který reflektuje aktuální poptávku,“ říká Tomáš Balvín, investment manager skupiny Natland.

Skupina už má s podobnými projekty zkušenosti – například v případě Stromovky Kladno, kde na brownfieldu u železniční stanice vzniká nová městská čtvrť, nebo Lysolajského dvora v Praze.

„Revitalizace starších budov bývá nákladnější než výstavba na zelené louce, ale dlouhodobě přináší vyšší městskou hodnotu, nižší ekologickou stopu a pozitivní dopad na kvalitu života,“ doplňuje Karel Týc, partner pro Real Estate & Development skupiny Natland.

Akvizice se stane součástí portfolia fondu Natland Real Estate SICAV. Fond se zaměřuje na projekty, které Natland sám připravuje a plně řídí.

Aktuálně probíhá u hostivařského projektu architektonická soutěž. Pokud příprava a schvalovací procesy proběhnou podle plánu, mohl by být projekt uveden do prodeje v horizontu 12 až 24 měsíců.

Natland podnikatele Tomáše Rašky má v oblasti developmentu investiční rámec přes čtyři miliardy korun a v přípravě více než dva tisíce bytů.

