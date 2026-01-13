Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Bydlení v roce 2026: trh se normalizuje, ceny zůstanou vysoko

České stavebnictví nadále roste
Petra Nehasilová
Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.

Rok 2026 nebude pro bydlení rokem dramatických zvratů, ale spíše definitivního vystřízlivění. Jak shrnuje Marcel Soural, zakladatel a šéf Trigemy, rezidenční trh čeká normalizace, nikoli návrat k extrémům. „Neočekávám žádný kolaps ani cenovou euforii, ale spíš postupný růst cen a vyšší počet transakcí,“ míní Soural.

Podle něj se lidé postupně smířili s novými hypotečními sazbami a odložená poptávka se vrací. Zásadní problém však přetrvává na straně nabídky. „Nabídka hlavně ve velkých městech zůstává dlouhodobě nedostatečná,“ upozorňuje Soural.

Zajímavé je, že aktuální tlak na ceny už nejde primárně ze strany nákladů, ale právě z napětí mezi poptávkou a omezenou nabídkou. „Tlak na ceny dnes cítím víc ze strany poptávky než čistě z nákladů,“ říká Soural. Zároveň ale dodává, že stavební náklady tvoří pevný základ, pod který se novostavby nemohou dostat: „Práce, subdodávky i energie zlevňovat nebudou. To znamená, že výrazné zlevnění novostaveb není realistické.“

Stavba Dvoreckého mostu

Mosty, tramvaje a byty: jak rok 2026 promění Prahu

Reality

Rok 2026 přinese do Prahy viditelné změny. Dokončení Dvoreckého mostu, start nových tramvajových tratí a pokračující výstavba v bývalých brownfieldech posunou město do další fáze rozvoje. Současně se chystá schválení Metropolitního plánu, který má zrychlit povolování staveb a změnit podobu metropole.

Petra Nehasilová

Hranice kupujících: splátka a pocit hodnoty

Zásadní změna se odehrává i na straně klientů. „Existuje jasná hranice ochoty klientů. Není to cena za metr, ale měsíční splátka a pocit získání hodnoty,“ popisuje Soural. Pokud lidé nemají pocit, že za své peníze dostávají odpovídající kvalitu, začnou váhat, volí menší bydlení nebo nájem.

Právě proto se podle něj budou dál rozevírat nůžky mezi kvalitními a průměrnými projekty. „Dobré lokality, architektura, dispozice a reputace developera se budou prodávat i v pomalejším trhu. Průměrné projekty budou muset bojovat cenou nebo pobídkami,“ dodává.

Podle Josefa Kupce z KPMG by k reálnému poklesu cen muselo dojít k zásadní změně podmínek na trhu. „Muselo by se stát něco významného na nabídkové nebo poptávkové straně,“ říká. Masivní nárůst nabídky je však podle něj za současných povolovacích podmínek nereálný.

Pokles cen by mohl přijít jedině při oslabení poptávky, například pokud by se investice do bytů přestala vyplácet. „To by bylo možné buď výrazným zvýšením úrokových sazeb, nebo regulací ze strany státu. Oba scénáře jsou však velmi nepravděpodobné,“ uzavírá Kupec s tím, že ceny bytů budou i nadále mírně růst.

Pavel Šatný, šéf a majitel firmy Doornite, která se specializuje na výrobu interiérových dveří

Developeři chtějí méně dodavatelů. Doornite proto staví byznys na kompletních interiérech

Reality

Místo klasického modelu „jen dveře“ se Doornite proměňuje v dodavatele celých interiérových balíků. Tahle strategie reaguje na tlak developerů, šetří montážní kapacity a posiluje konkurenceschopnost firmy. „Developer dnes nechce na stavbě dvacet subdodavatelů. Chce tři. A my chceme být jedním z nich,“ říká spolumajitel Pavel Šatný.

Petra Nehasilová

Praha prodá všechno, regiony mají náskok

Podobně situaci hodnotí i Richard Morávek, zakladatel investiční a developerské skupiny Redstone. Podle něj má český realitní trh všechny předpoklady k dalšímu růstu a ke zlevňování zatím neexistuje důvod. „Kupující nepotěší, že ke zlevňování zatím důvod neexistuje,“ konstatuje.

Největší brzdou dalšího rozvoje zůstávají pomalé povolovací procesy, zejména v Praze. „Praha potřebuje ročně zhruba dvacet tisíc nových bytů, vzniká jich ale jen asi třetina. Proto se v zásadě prodá všechno, co se postaví,“ říká Morávek. To podle něj vede k paradoxní situaci, kdy kupce najdou jak kvalitní projekty, tak i průměrná výstavba.

Právě proto vidí Morávek velký potenciál v regionech. „Regiony mají prostor pro architektonicky a investičně zajímavé projekty,“ říká a jako příklad uvádí Pardubice. Zásadní změnu zde podle něj přinese vysokorychlostní železnice: „Budoucí vysokorychlostní trať zajistí spojení do Prahy za pouhých 32 minut. To nevyhnutelně povede k vyšší atraktivitě města.“ Inspiraci vidí ve Francii, kde po otevření trati TGV vzrostly ceny nemovitostí v Bordeaux o desítky procent.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Okraj Prahy: domy se zahradou táhnou, kompromisy ne

Tyto trendy se jasně promítají i do trhu rodinných domů na okraji Prahy, například v Kolovratech, Měcholupech či Dubči. Jak popisuje Petr Bareš z F&P reality, poslední měsíce přinesly větší nabídku nemovitostí a stabilizaci hypotečních sazeb kolem čtyř procent. „V tomto roce očekáváme obdobné podmínky, spíše s možností opětovného mírného růstu sazeb,“ říká.

Kupující jsou však výrazně selektivnější. „Lidé se vzhledem k dražším úvěrům i ekonomické situaci více snaží přemýšlet do budoucna. To se projevuje zejména ve větším zájmu o kvalitní nemovitosti, především novostavby,“ vysvětluje Bareš. Velmi dobře se podle něj prodávají řadové domy s pozemky o velikosti 200 až 400 metrů čtverečních, určené lidem přecházejícím z bytu do domu. „Nechtějí slevit ze svých standardů dopravní obslužnosti – Kolovraty a Měcholupy díky vlakovému spojení splňují vše, v centru Prahy jste zhruba za 21 minut,“ dodává.

Rozdíly mezi novostavbami a staršími domy se podle Bareše dál prohlubují. „Pokud nemovitost neodpovídá dnešním parametrům, je potřeba amortizaci promítnout do ceny,“ říká. Často se podle něj ukáže, že rekonstrukce do současných standardů není reálně proveditelná: „Pak se prodává ‚starý‘ dům s velkým pozemkem v zásadě za hodnotu pozemku.“

Jan Vančura, Ředitel institucionálního bankovnictví v Trinity Bank

Paradox roku 2025: Hypotéky zásadně nezlevnily, trh přesto zrychlil

Reality

Euforie z levných hypoték je pryč, ale chuť investovat zůstala. Český realitní trh našel nový rytmus: pomalejší, jistější a vedený domácím kapitálem. Lidé už nechtějí honit zisky, chtějí jistotu a hodnotu, která přetrvá. O tom, proč má trh znovu energii a kam se posouvá, mluví Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.

Petra Nehasilová

Nájemné poroste, ale bez skoků

Také u nájemního bydlení očekává Bareš pokračování mírného růstu. „V posledních letech zažívají nájmy opět svou obnovu a očekáváme i nadále stabilní mírný růst,“ říká. Rodiny, které se stěhují z centra Prahy, podle něj většinou volí rovnou koupi domu, a nájem dává smysl spíše jako přechodné řešení.

Budoucí vývoj mohou ovlivnit i infrastrukturní projekty, zejména Pražský okruh. „Zlepší dostupnost, ale zejména v Kolovratech může znamenat i zhoršení podmínek kvůli hluku a prachu,“ upozorňuje Bareš s tím, že dlouhodobě však lepší dopravní spojení zpravidla přivádí do lokality nové zájemce.

Nový byty pro Ústí nad Labem

Investice do bydlení se nejvíc vyplatí v regionech, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

Reality

Společnost Salutem Real, kterou před téměř dvaceti lety založili Jaroslav Ton a Petr Jiříček, má jedinečný obchodní model. Nakupuje a renovuje bytové nemovitosti, následně byty prodává investorům. Ale ne na bydlení, jako investici. Z nájmu jim potom vyplácí nadstandardní zhodnocení peněz, mezi šesti a sedmi procenty ročně. A o správu bytů se sama stará.

Dalibor Martínek

Karel Týc ze skupiny Natland byl hostem podcastové série Realitní Club.
video

Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu

Reality

Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.

Dalibor Martínek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

David Černý a Marcel Soural, jeden ze sta nejbohatších Čechů a majitel developerské společnosti Trigema

Jednání o stavebním zákoně? Už je z toho guláš, říká Marcel Soural

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Bytové domy projektu Unicity Living na Zeleném trojúhelníku vedle kampusu Západočeské univerzity v Plzni na snímku z 18. března 2021. Byty, které postavila česká realitní a investiční společnost Daramis, koupila švédská společnost Heimstaden, třetí největší poskytovatel nájemního bydlení v Evropě.

Výstavba nájemního bydlení raketově roste. Developeři vidí v nájmu budoucnost

Money

Dalibor Martínek

Výstavba nájemního bydlení raketově roste. Developeři vidí v nájmu budoucnost

Money

Dalibor Martínek

Zlato nepolevuje. Jeho cena se dostala na novou rekordní úroveň, posiluje i stříbro

Zlato a stříbro
iStock
ČTK
ČTK

Cena zlata k okamžitému dodání poprvé překonala hranici 4600 dolarů (96 655 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Později se zlato obchodovalo těsně pod touto hranicí. Na rekordních hodnotách se pohybuje i cena stříbra, která poprvé překonala hranici 84,58 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu). Děje se tak poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování předsedy americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella kvůli sporné rekonstrukci budovy této instituce.

Trhy podle analytika Tima Waterera ze společnosti KCM Trade sledují dění kolem Powella a také nepokoje v Íránu. „Americké futures se po zprávách o Powellovi otočily směrem dolů, což byl signál pro zlato, aby se vydalo na cestu vzhůru,“ uvedl.

Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické a ekonomické nejistoty. Růst ceny zlata pohání také nákupy centrálních bank. „Očekávám, že apetit centrálních bank po zlatě a stříbře bude v letošním roce nadále růst, protože drahé kovy jsou vnímány jako méně riziková alternativa k dolaru,“ dodal Waterer.

Trestní oznámení

Powell v neděli řekl, že mu administrativa prezidenta Donalda Trumpa pohrozila trestním oznámením kvůli jeho loňskému vystoupení v Kongresu. Powell to označil za záminku pro další tlak na centrální banku, aby snížila úrokové sazby. "Jde o to, zda Fed bude moct nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo zda bude měnovou politiku určovat politický tlak a zastrašování," řekl šéf Fedu.

„Pokud do konání centrální banky zasahuje politik v rozvojové zemi nebo i zemi typu Turecka, berou to mezinárodní investoři jako sice varovný, ale ne úplně nepředpokládatelný vývoj,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Jenže v institucionálně vyspělých ekonomikách je nezávislost centrální banky brána jako základní a nezpochybnitelný pilíř chodu celého hospodářství. A Spojené státy mají mezi vyspělými ekonomikami vůdčí postavení,“ dodal.

„Latinská Amerika zůstává zdrojem další nejistoty - Venezuela, Kolumbie i Kuba se znovu dostávají do centra geopolitických sporů a sankční politiky, což zvyšuje nervozitu na komoditních trzích jako celku,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Analytik také připomněl, že jako stále reálnější problém se ukazuje Trumpova snaha anektovat Grónsko, které je součástí Dánského království. „Pokud se začne vážně debatovat o oslabení nebo dokonce rozpadu NATO, jde o systémový šok, jehož dopad se v cenách aktiv ještě plně neodrazil,“ domnívá se Lajsek.

„V tomto prostředí není úvaha o zlatu na úrovni 5000 dolarů za unci ničím extrémním. Nejde o krátkodobou spekulaci, ale o logický důsledek kombinace vysokého globálního zadlužení, eroze důvěry v měnové autority a narůstajícího geopolitického napětí. Zlato se znovu stává aktivem, které se nenakupuje kvůli výnosu, ale kvůli přežití hodnoty,“ dodal.

Trh s drahými kovy podle analytiků sleduje i vývoj v Íránu. Tam už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu, při nichž podle aktivistů zahynulo nejméně 544 lidí.

Jerome Powell
Aktualizováno

Trump versus Fed: vyšetřování Powella otevírá boj o měnovou politiku

Politika

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky (Fed) Jeroma Powella. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa mu pohrozila obviněním za loňské výroky před Kongresem ohledně projektu renovace budov centrální banky, oznámil Powell. Vyšetřování označil za záminku. Trump si totiž přeje výrazně nižší úrokové sazby a Powella opakovaně kritizoval, že to nezajistil. Powellova ostrá reakce podle investorů eskaluje spor, který ohrožuje nezávislost Fedu, základu americké hospodářské politiky a finanční soustavy.

ČTK

ilustrační foto

Trump: Kubu čeká ropná apokalypsa, uzavřete dohodu nebo zkrachujete

Politika

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal dnes americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti Trumpovým výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez. Trump dnes mimoto sdílel příspěvek, že příštím prezidentem Kuby se má stát současný šéf americké diplomacie Marco Rubio.

ČTK

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru

Trhy

ČTK

Babiš útočí na Fialovu vládu: Muniční iniciativa byla netransparentní. Expremiér zareagoval

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

České firmy zajistily v muniční iniciativě pro Ukrajinu vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše o projektu mlžila a skrývala ho v rozpočtu Vojenského zpravodajství. Fiala veřejná vyjádření o detailech iniciativy kritizoval. Uvedl, že ohrožují bezpečnost zúčastněných lidí a firem a působí i ekonomické škody.

Babiš před loňskými sněmovními volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Dnes uvedl, že vládní strany plní svůj předvolební závazek tím, že do iniciativy nepůjdou peníze z českého rozpočtu, ačkoliv ji Česko bude pro zahraniční zájemce dál koordinovat. „O muniční iniciativě jsme nic nevěděli, oni stále mlžili a skrývali to v rozpočtu vojenské rozvědky. Je to netransparentní,“ řekl o počínání předchozí vlády.

Ministři ANO, SPD a Motoristů se podle Babiše v posledních týdnech dozvěděli, že přes české firmy proteklo v muniční iniciativě 280 miliard korun. Informace podle něj pochází od Aleše Vytečky, ředitele Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která iniciativu koordinuje. „Český rozpočet i skrytým způsobem dal do zbraní 17,1 miliardy, to vše se skrývalo, to bylo vše super tajné,“ prohlásil Babiš.

„Ten člověk neví, co dělá“

Fiala uvedl, že se děje to, čeho se obával. „Ten člověk (Babiš) neví, co dělá. Mluvit detailněji veřejně o muniční iniciativě znamená ohrožovat bezpečnost lidí a firem, které se na ní podílejí, o ekonomických škodách nemluvě. Vážně si premiér neuvědomuje, že jde o válečné dodávky zbraní se všemi riziky, co to přináší?“ uvedl Fiala.

Havlíček na dotaz upřesnil, že přímo v muniční iniciativě šlo o 114 miliard korun a dalších 160 miliard se využilo na podobném principu. „Je tam také donor. Zjednodušeně řečeno můžeme říct, že je to zaokrouhleně kolem 280 miliard korun, které se v rámci muniční iniciativy a toho systému vyobchodovaly směrem k jednotlivým donorům a ty produkty skončily na Ukrajině,“ uvedl.

Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Plátci munice jsou z větší části jiné země jako Německo, Kanada či Nizozemsko. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko.

Filip Turek

Filip Turek bude vládním zmocněncem. Andrej Babiš zvolil provizorium v klimatické politice

Politika

Vláda našla dočasné řešení patové situace kolem vedení resortu životního prostředí. Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek se stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku poté, co prezident Petr Pavel odmítl jeho jmenování ministrem. Podle premiéra Andreje Babiše jde jen o přechodný krok, který však vyvolává právní i politické otázky.

ČTK

Premiér ČR po jednání vlády

Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?

Názory

Stanislav Šulc

