Babiš změní tón vůči Číně, zemanovská éra se nevrátí

Babiš změní tón vůči Číně, zemanovská éra se nevrátí

Andrej Babiš
Nová vláda Andreje Babiše (ANO) bude pojímat vztahy s Čínou pragmatičtěji než bývalý kabinet Petra Fialy (ODS), ve vztahu k Číně bude také rétoricky zdrženlivější, shodli se analytici, které ČTK oslovila. Nepovažují ale za pravděpodobné, že by Babišova vláda znamenala návrat k éře vztahů České republiky a Číny z funkčního období prezidenta Miloše Zemana, který usiloval o velmi úzké obchodní i politické vazby obou zemí.

Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček portálu iDNES.cz řekl, že české vztahy s Čínou by se mohly dočkat obratu. „Myslím si, že je nesmysl, abychom chyběli na čínském trhu. Musíme tam ovšem jít tak, aby to pro nás byla bezpečná verze, která se nám vyplatí,“ uvedl. Chystají se podle něj návštěvy českých ústavních činitelů. Nevyloučil, ale ani nepotvrdil, že by mělo jít o Babiše. „Zároveň to vůbec neznamená, že bychom vyklízeli pozice směrem k Tchaj-wanu,“ dodal. Ministerstvo zahraničí informovalo, že náměstkyně Marie Chatardová se v úterý na žádost čínské strany setkala s náměstkyní čínského šéfa diplomacie Chua Čchun-jing.

Vedoucí čínských projektů Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Ivana Karásková řekla, že posun není úplně překvapivý. „Tak, jak rozumím vyjádření pana poradce Kmoníčka, je jasné, že se připravuje návštěva premiéra v Číně. Otázka je, zda se to podaří třeba i dříve než návštěva německého kancléře Friedricha Merze,“ uvedla. Jsou zde signály, že kabinet chce pojímat vztahy s Čínou jinak než předchozí vláda, a to více pragmaticky, dodala.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Také šéf pražské pobočky Středoevropského institutu pro asijská studia (CEIAS) Filip Šebok pozoruje jasné signály, že vláda chystá změnu v přístupu k Číně. „ČR se za předchozí vlády stala jedním ze států EU s nejvyhrocenějšími vztahy s Čínou, což mimo jiné dokládá fakt, že spolu s Litvou patří k jediným dvěma státům v EU, kterým Čína v posledních dvou letech neposkytla bezvízový styk,“ sdělil.

Citlivá témata

Je podle něj pravděpodobné, že kabinet bude rétoricky zdrženlivější v otázkách, které Čína vnímá citlivě. Zmínil Tchaj-wan, Tibet či lidskoprávní témata. „Zároveň je však nepravděpodobné, že by Babišova vláda přinesla návrat k 'zemanovské' éře ve vztazích. Na takový obrat nemá vláda politický kapitál a angažmá s Čínou je v ČR kvůli skandálům kolem čínského vlivu spojeno s výraznou stigmatizací,“ uvedl Šebok. Očekává tak přístup, který bude víc zdůrazňovat ekonomické příležitosti v Číně.

Umírněnější rétoriku a menší či žádný důraz na lidskoprávní agendu očekává také Karásková. „Vláda bude balancovat svá vyjádření a kroky tak, aby ČR nedráždila USA, a tím, co bude chtít Andrej Babiš Číně fakticky nabídnout,“ uvedla. V praktické rovině nečeká ale zásadní změny. „Rozhodně ne takové, jaké jsme viděli za vlády prezidenta Zemana, kdy se slibovaly rozsáhlé investice, které se nakonec nenaplnily,“ podotkla.

V současné geopolitické situaci není hlubší obrat vůči Číně realistický, dodala Karásková. „Ani zde nevidím silné aktéry, kteří by ho prosazovali. Normalizace vztahů proto pravděpodobně zůstane převážně v symbolické rovině a omezí se na drobná gesta, například snahy o bezvízový styk pro české turisty, z něhož ostatně těží i samotná Čína,“ míní.

Změny v zásadních bezpečnostních politikách Karásková nečeká. „A to ani v oblasti ochrany výzkumu, kde Česko postupuje v souladu s EU. Jednou z mála oblastí, kde lze čekat útlum, je spíše bezpečnostní spolupráce s Tchaj-wanem, zejména v její mediálně viditelné podobě,“ odhaduje. Další směřování česko-čínských vztahů podle ní bude záviset na tom, jaké konkrétní podmínky a nabídky čínská strana předloží.

„Je pravděpodobné, že Čína narazí na to, že ČR nebude ochotna jít dál než k umírněnější rétorice a omezení spolupráce s Tchaj-wanem v citlivých oblastech, například v sektorech souvisejících s bezpečností a obranou,“ dodala. Pro hlubší ústupky podle ní není ani silná ekonomická motivace, ani politická vůle riskovat napětí se západními partnery.

Zábranský chce zachránit zámek Veleslavín. Praha ho má koupit od státu

Zámek Veleslavín
ČTK
ČTK
ČTK

Pražský radní Adam Zábranský (Piráti) navrhne vedení metropole, aby město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odkoupilo zámek Veleslavín v Praze 6. Zábranský dříve odkup odmítal kvůli vysoké ceně, ta ale po mnoha neúspěšných dražbách klesla z 580 milionů na 210 milionů korun, což už považuje za přijatelné. Nemovitost má podle něj zájem převzít Praha 6 a zajistit i nákladnou rekonstrukci.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se pokouší zámek prodat od předloňského listopadu. V žádné z deseti dosud uskutečněných aukcí nikdo neučinil příhoz, poslední se konala koncem loňského roku. Zábranský uvedl, že podle informací od Prahy 6 je úřad s ohledem na dosavadní potíže s prodejem ochoten městu památku prodat napřímo.

Město se státem v minulosti jednalo o bezplatném převodu zámku nebo jeho zařazení do některé z větších majetkových směn, ani jedno se však neuskutečnilo. Zábranský pak při prvních dražbách uvedl, že požadovaná cena je s ohledem na nutné investice do areálu příliš vysoká. „Teď se to dostalo na tu hranici, o které mluvím od začátku, že by mi to dávalo smysl,“ řekl nyní.

Revitalizace za více než miliardu

O odkupu městem podle něj bude potřeba přesvědčit především zástupce koalice Spolu, na čemž budou pracovat i jejich straničtí kolegové z vedení Prahy 6. Ta odkup areálu prosazuje dlouhodobě a podle Zábranského je ochotná zámek od města převzít a postupně jej se zapojením soukromého sektoru zrekonstruovat. Nyní jej má v bezplatné výpůjčce. Radní dodal, že celkové náklady na revitalizaci areálu podle odhadů přesáhnou miliardu korun.

Druhou možností by bylo, aby si zámek ponechalo město podobně jako jiné v minulosti převzaté nemovitosti, například karlínská kasárna nebo budovu bývalého žižkovského nákladového nádraží. Zábranskému nicméně dává smysl svěřit památku Praze 6, která o to má zájem, je to pro ni důležité téma a zároveň jde o silnou městskou část, která by dokázala sehnat peníze na rekonstrukci. „Jestli je městská část ochotná tohle na sebe vzít, tak bych je podpořil tím, že město zaplatí odkup,“ dodal radní.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

Lukáš Kovanda: Čech ušetří přípravou „jídla do krabičky" zhruba 32 tisíc ročně

Rostoucí ceny v restauracích a stoupající preference zdravého životního stylu vedou stále více Čechů k domácí přípravě jídla, které pak v zaměstnání konzumují o polední pauze, aniž by tedy navštívili restauraci. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Pluxee, který uskutečnila agentura Ipsos. Pokud „krabičkovému obědu“ dávají přednost každodenně, mohou při současných cenách ušetřit průměrně zhruba 32 tisíc korun ročně.

Průměrná cena obědového menu v restauraci činí v současnosti zhruba 200 korun, vyplývá z dat společnosti Edenred. Měsíční náklady tak představují přibližně 4300 korun, pokud vyjdeme z průměrného počtu pracovních dní v měsíci, jenž odpovídá 21,5.

Kolik se dá ušetřit?

Příprava krabičkového oběda vyjde v průměru na 60 až 90 korun, v závislosti na použitých surovinách. Bezmasé pokrmy se cenově pohybují spíše kolem spodní hranice uvedeného pásma, pokrmy s masem spíše kolem jeho horní hranice. Kdo tak například střídá pokrmy s masem a bez něj, dá za krabičkový oběd průměrně 75 korun. Tedy nějakých 1613 korun měsíčně.

Měsíčně tedy konzument krabičkových obědů ušetří průměrně 2687 korun, ročně pak 32 244 korun, jestliže na domácí přípravu obědu přejde zcela a úplně.

Samozřejmě, jedná se o čistě účetní výpočet, jenž nezahrnuje časové náklady, ani tedy náklady obětované příležitosti, spojené s nakupováním ingrediencí pro krabičkový oběd a jeho vlastní domácí přípravou. Rovněž není zahrnuta cena energií, které se při domácí spotřebě využijí.

Na druhou stranu, konzument krabičkových obědu ušetří čas tím, že nemusí docházet z místa zaměstnání do restaurace a čekat tam na obsloužení a samotnou přípravu oběda.

Zdravotní výhody

Vařením ve větším množství – a odpovídajícím nákupem většího množství, při využití „úspor z rozsahu“ – a promyšleným nakupováním ingrediencí pro krabičkový oběd, například v akcích, lze dále snížit průměrnou cenu po domácku připravovaných jídel. Takovýto přístup však už může jít na úkor každodenní pestrosti a variability stravy. Přípravou krabičkového oběda lze dále ušetřit tehdy, pokud takový pokrm například obsahuje zbytky z večeře předchozího dne, které by se jinak nezkonzumovaly a skončily v odpadu.

Pochopitelně, při domácí přípravě má strávník vždy lepší přehled o tom, „co vlastně jí“, jaké konkrétní suroviny a v jaké kvalitě. Takovýto přehled při objednávce v restaurací nikdy mít nebude. Krabičkové obědy tak nejsou výhodné pouze cenově, ale mnohdy také z hlediska zdravého životního stylu. Konzument při domácí přípravě může volit zdravější ingredience, než jaké zvolí restaurace, které navíc lépe odpovídají jeho celkovému zdravotnímu stavu či snahám o udržení dobrého zdraví nebo jeho zlepšení.

