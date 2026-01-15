Babiš změní tón vůči Číně, zemanovská éra se nevrátí
Nová vláda Andreje Babiše (ANO) bude pojímat vztahy s Čínou pragmatičtěji než bývalý kabinet Petra Fialy (ODS), ve vztahu k Číně bude také rétoricky zdrženlivější, shodli se analytici, které ČTK oslovila. Nepovažují ale za pravděpodobné, že by Babišova vláda znamenala návrat k éře vztahů České republiky a Číny z funkčního období prezidenta Miloše Zemana, který usiloval o velmi úzké obchodní i politické vazby obou zemí.
Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček portálu iDNES.cz řekl, že české vztahy s Čínou by se mohly dočkat obratu. „Myslím si, že je nesmysl, abychom chyběli na čínském trhu. Musíme tam ovšem jít tak, aby to pro nás byla bezpečná verze, která se nám vyplatí,“ uvedl. Chystají se podle něj návštěvy českých ústavních činitelů. Nevyloučil, ale ani nepotvrdil, že by mělo jít o Babiše. „Zároveň to vůbec neznamená, že bychom vyklízeli pozice směrem k Tchaj-wanu,“ dodal. Ministerstvo zahraničí informovalo, že náměstkyně Marie Chatardová se v úterý na žádost čínské strany setkala s náměstkyní čínského šéfa diplomacie Chua Čchun-jing.
Náměstkyně ministra zahraničních věcí Marie Chatardová se 13. ledna 2026 na žádost čínské strany setkala s náměstkyní ministra zahraničních věcí Čínské lidové republiky Hua Chunying. Diskutovaly další vývoj vztahů mezi oběma zeměmi. pic.twitter.com/GYKGXa7HIw— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) January 14, 2026
Vedoucí čínských projektů Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Ivana Karásková řekla, že posun není úplně překvapivý. „Tak, jak rozumím vyjádření pana poradce Kmoníčka, je jasné, že se připravuje návštěva premiéra v Číně. Otázka je, zda se to podaří třeba i dříve než návštěva německého kancléře Friedricha Merze,“ uvedla. Jsou zde signály, že kabinet chce pojímat vztahy s Čínou jinak než předchozí vláda, a to více pragmaticky, dodala.
Také šéf pražské pobočky Středoevropského institutu pro asijská studia (CEIAS) Filip Šebok pozoruje jasné signály, že vláda chystá změnu v přístupu k Číně. „ČR se za předchozí vlády stala jedním ze států EU s nejvyhrocenějšími vztahy s Čínou, což mimo jiné dokládá fakt, že spolu s Litvou patří k jediným dvěma státům v EU, kterým Čína v posledních dvou letech neposkytla bezvízový styk,“ sdělil.
Citlivá témata
Je podle něj pravděpodobné, že kabinet bude rétoricky zdrženlivější v otázkách, které Čína vnímá citlivě. Zmínil Tchaj-wan, Tibet či lidskoprávní témata. „Zároveň je však nepravděpodobné, že by Babišova vláda přinesla návrat k 'zemanovské' éře ve vztazích. Na takový obrat nemá vláda politický kapitál a angažmá s Čínou je v ČR kvůli skandálům kolem čínského vlivu spojeno s výraznou stigmatizací,“ uvedl Šebok. Očekává tak přístup, který bude víc zdůrazňovat ekonomické příležitosti v Číně.
Umírněnější rétoriku a menší či žádný důraz na lidskoprávní agendu očekává také Karásková. „Vláda bude balancovat svá vyjádření a kroky tak, aby ČR nedráždila USA, a tím, co bude chtít Andrej Babiš Číně fakticky nabídnout,“ uvedla. V praktické rovině nečeká ale zásadní změny. „Rozhodně ne takové, jaké jsme viděli za vlády prezidenta Zemana, kdy se slibovaly rozsáhlé investice, které se nakonec nenaplnily,“ podotkla.
V současné geopolitické situaci není hlubší obrat vůči Číně realistický, dodala Karásková. „Ani zde nevidím silné aktéry, kteří by ho prosazovali. Normalizace vztahů proto pravděpodobně zůstane převážně v symbolické rovině a omezí se na drobná gesta, například snahy o bezvízový styk pro české turisty, z něhož ostatně těží i samotná Čína,“ míní.
Změny v zásadních bezpečnostních politikách Karásková nečeká. „A to ani v oblasti ochrany výzkumu, kde Česko postupuje v souladu s EU. Jednou z mála oblastí, kde lze čekat útlum, je spíše bezpečnostní spolupráce s Tchaj-wanem, zejména v její mediálně viditelné podobě,“ odhaduje. Další směřování česko-čínských vztahů podle ní bude záviset na tom, jaké konkrétní podmínky a nabídky čínská strana předloží.
„Je pravděpodobné, že Čína narazí na to, že ČR nebude ochotna jít dál než k umírněnější rétorice a omezení spolupráce s Tchaj-wanem v citlivých oblastech, například v sektorech souvisejících s bezpečností a obranou,“ dodala. Pro hlubší ústupky podle ní není ani silná ekonomická motivace, ani politická vůle riskovat napětí se západními partnery.