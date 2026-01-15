Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Obsah Wikipedie se stává cenným zbožím. AI firmy za něj začnou platit

Obsah Wikipedie se stává cenným zbožím. AI firmy za něj začnou platit

Wikipedia
ČTK
ČTK
ČTK

Nadace Wikimedia, která je provozovatelem internetové encyklopedie Wikipedia, oznámila u příležitosti 25. výročí vzniku encyklopedie nové licenční dohody s firmami vyvíjejícími umělou inteligenci. Mezi partnery encyklopedie tak nově patří Microsoft, Amazon a Meta Platforms, ale také start-up Perplexity a francouzská společnost Mistral AI. Wikimedia má podobnou dohodu od roku 2022 také se společností Google ze skupiny Alphabet. Smlouvy umožňují technologickým firmám využívat obsah encyklopedie k trénování systémů AI a představují krok k lepšímu zpeněžení jejího obsahu, uvedla agentura AP.

Wikipedia je považována za jeden z posledních symbolů původní éry otevřeného internetu. Její zakladatelská vize volně dostupných informací je však v posledních letech pod tlakem dominance velkých technologických platforem a rychlého rozvoje generativní AI, která často čerpá data z veřejně dostupného obsahu na webu.

Internetová encyklopedie má 65 milionů článků ve více než 300 jazycích a je devátou nejnavštěvovanější stránkou na internetu. Populární se stala částečně i proto, že je pro každého zdarma. Její obsah je důležitý pro trénování modelů AI.

Firmy, které pro trénování svých modelů využívají velké objemy volně dostupných znalostí z Wikipedie, ale zvýšily poptávku po serverech a následně i náklady neziskové organizace, jejímž primárním zdrojem příjmů jsou malé dary od veřejnosti. Spoléhá také na globální komunitu dobrovolných editorů. Její obsah vytváří a spravuje přibližně 250 tisíc dobrovolných editorů z celého světa, kteří informace píší, upravují a ověřují.

Vědci z Brna odhalili geny, které řídí sluch i hlas

Enjoy

Jak vzniká hlas a sluch? Odpověď hledali biologové i technici z Česka a Francie. Brněnští vědci přinesli klíčovou technologii, která umožnila vytvořit detailní 3D modely myších embryí a odhalit roli zásadních genů.

nst

Přečíst článek

Nové dohody mají pomoci jednomu z nejnavštěvovanějších webů na světě lépe zpeněžit intenzivní využívání jeho obsahu firmami vyvíjejícími AI. Ty podle Wikimedie tak nyní platí za přístup k obsahu Wikipedie „v rozsahu a rychlosti přizpůsobené jejich specifickým potřebám“. Organizace k tomu neuvedla finanční ani další podrobnosti.

Zatímco výcvik AI vyvolal jinde právní spory kvůli autorským právům a dalším otázkám, spoluzakladatel Wikipedie Jimmy Wales uvedl, že využívání encyklopedie pro výcvik vítá. Dodal, že chce se společnostmi zaměřenými na AI spolupracovat, ne je blokovat. Tyto firmy by se ale podle něj měly spravedlivě podílet na nákladech, které tím provozovateli encyklopedie způsobují.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Babiš se ve Sněmovně pustil do Pirátů. Zasloužil byste vytahat za flígr, reagoval Bartoš

Premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
nst
nst

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně ostře zaútočil na Piráty. Označil je za amatéry, udavače i extremisty a prohlásil, že kvůli svému chování nejsou schopni prosadit žádné zákony. Svůj výpad vedl při debatě o písemné interpelaci předsedkyně pirátského klubu Olgy Richterové, která se týkala zvýšení rodičovského příspěvku a jeho pravidelné valorizace. Proti premiérovým slovům se ohradili nejen Piráti, ale i další opoziční poslanci.

„Vy nás jen kritizujete, urážíte a útočíte. My vás nepotřebujeme. My chceme spolupracovat,“ uvedl Babiš. Zároveň ale dodal, že pokud budou Piráti pokračovat stejným způsobem, vláda s nimi spolupracovat nebude. „A vy neprosadíte vůbec nic,“ prohlásil.

Premiér Pirátům připomněl jejich účast v předchozí vládě, kterou vinil ze zrušení školkovného, zdanění rodin a zdražení bydlení. „Všechno jste jim vzali,“ uvedl k tehdejší rodinné politice. Piráty zároveň obvinil z rozkladu dopravy v Praze i ze zhoršení stavebního řízení. Postěžoval si také, že ho označují za dotačního podvodníka a urážejí dalšími výroky.

J. D. Vance

„Vance nás nenávidí.“ Jednání o Grónsku odhalilo hluboký rozkol mezi USA a Evropou

Politika

Dánský ministr zahraničí a jeho grónský protějšek odcestovali do Washingtonu v reakci na opakované výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném získání Grónska Spojenými státy. Cílem návštěvy bylo zmírnit napětí a jednat s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.

nst

Přečíst článek

„Máte smůlu, že máte ty tři korytáře“

Babiš se následně obrátil na mladé pirátské poslankyně a vyzval je, aby vyměnily své stranické vedení. Jmenovitě zmínil předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, jeho předchůdce Ivana Bartoše a Olgu Richterovou. „Máte smůlu, že máte ty tři korytáře, kteří vás vedou,“ řekl.

Poslanec Ivan Bartoš (Piráti) ČTK

Na premiérova slova reagoval Ivan Bartoš, který označil Babišovo vystoupení za nevhodné a urážlivé. Kritizoval i premiérovy poznámky na adresu mladých žen v pirátské straně. „Prosím vás, neslintejte nám na Pirátky,“ uvedl Bartoš a dodal, že premiér by si za své chování zasloužil „vytažení za flígr“. Celé vystoupení shrnul slovy, že Babiš nedokázal odpovědět ani na dvě položené otázky.

Proč stát nekoná proti Agrofertu? Chybí prý klíčový dokument

Zprávy z firem

Státní zemědělský intervenční fond ještě nezačal vymáhat po holdingu Agrofert vrácení dotací z doby, kdy byl vlastník Agrofertu, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ve střetu zájmů. Píše o tom server Seznam Zprávy. O vymáhání dotací informoval krátce před loňskými sněmovními volbami tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Hnutí ANO volby vyhrálo a Babiš byl jmenován premiérem. Ministerstvo zemědělství, v jehož čele stanul Martin Šebestyán (za SPD), nyní podle serveru tvrdí, že mu chybí klíčový dokument.

ČTK

Přečíst článek

Kritika od opozice

Premiéra kritizovali i poslanci dalších opozičních stran. Poslankyně STAN Adriana Chochelová připomněla, že interpelace mají sloužit k odpovídání na dotazy, nikoli k urážkám. „Vy jste ten důvod, proč my jsme tady,“ řekla. Někdejší místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) označila premiérův přístup za zklamání. Podle ní má být odpověď na interpelaci věcná. „Debata může být ostřejší, ale respekt musí být zachován,“ zdůraznila.

Písemná interpelace Olgy Richterové byla vůbec první, která se v tomto volebním období ve Sněmovně projednávala. Richterové se nakonec nepodařilo prosadit návrh, aby dolní komora s Babišovou písemnou odpovědí vyjádřila nesouhlas.

Související

Prezident Petr Pavel
Aktualizováno

Pavel k Babišovi: Chci jen jediné, ať řekne, jak vyřeší střet zájmů jako premiér

Politika

ČTK

Přečíst článek
Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Mimořádná schůze k Babišovu střetu zájmů bude ve čtvrtek. Je to zbytečné, míní Okamura

Politika

ČTK

Přečíst článek

Stát utrácel, kde neměl. Použití rozpočtové rezervy byla chyba, tvrdí Mojmír Hampl

Předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl
ČTK
nst, Jan Berka

Návrh státního rozpočtu na letošní rok se podle Národní rozpočtové rady velmi pravděpodobně dostane do rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Představitelé rady to uvedli s tím, že by šlo o bezprecedentní situaci, kdy by vláda předem počítala s porušením zákonných fiskálních pravidel.

Zákon stanovuje maximální přípustný strukturální deficit. Ministryně financí Alena Schillerová už dříve připustila, že udržet letošní schodek pod hranicí 300 miliard korun bude obtížné. Vláda má návrh rozpočtu projednávat 26. ledna.

Předchozí kabinet Petra Fialy připravil návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun, přičemž 49 miliard spadalo pod výjimky z rozpočtových pravidel. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla byl už tento návrh na hraně zákonného limitu. Nová vláda Andreje Babiše jej odmítla a počítá s vyššími výdaji, které však podle rozpočtové rady nebude možné pokrýt pouze lepším vývojem ekonomiky.

„Je téměř jisté, že návrh rozpočtu bude v rozporu s existujícím zákonem,“ uvedl Hampl. Jako jeden z hlavních problémů zmínil rozhodnutí vlády převést platby za obnovitelné zdroje energie přímo na státní rozpočet. „Už jen tento krok znamená výdaje, které nejsou kryty ani příjmy, ani povoleným deficitem,“ řekl. Rozpočtový dopad vláda vyčíslila zhruba na 17 miliard korun.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš útočí na Fialovu vládu: Muniční iniciativa byla netransparentní. Expremiér zareagoval

Politika

České firmy zajistily v muniční iniciativě pro Ukrajinu vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše o projektu mlžila a skrývala ho v rozpočtu Vojenského zpravodajství. Fiala veřejná vyjádření o detailech iniciativy kritizoval. Uvedl, že ohrožují bezpečnost zúčastněných lidí a firem a působí i ekonomické škody.

ČTK

Přečíst článek

Stát loni utrácel nad plán

Hampl zároveň upozornil, že stát v minulém roce utrácel nad plán v několika kapitolách a část těchto výdajů kryl z rozpočtové rezervy. To podle něj byla chyba. Rezerva má sloužit k pokrytí nepředvídaných událostí, nikoli výdajů, o nichž bylo předem známo, že nastanou. Mezi problematické položky patřily například vyšší výdaje na obnovitelné zdroje, platy nepedagogických pracovníků nebo sociální dávky. Příjmy z emisních povolenek naopak výrazně zaostaly za plánem.

Část rozpočtového zhoršení sice vyrovnaly vyšší daňové příjmy díky lepšímu výkonu ekonomiky, Hampl ale varoval, že nelze očekávat nárůst příjmů v řádu desítek miliard korun, který by pokryl nové výdajové závazky.

Člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel připomněl, že zákonná fiskální pravidla se před schválením rozpočtu nezmění. „Zatím to nemá precedens, že by vláda otevřeně říkala, že nebude respektovat zákon,“ uvedl. Podle něj mají rozpočtová pravidla zajistit, aby stát měl prostor reagovat v době skutečné krize. „Fiskální pravidla mají být nepříjemná. Mají nás nutit dělat nepopulární rozhodnutí,“ dodal.

Hampl uvedl, že se chce osobně zúčastnit jednání vlády o rozpočtu a požadovat vysvětlení, jak může kabinet sestavit rozpočet v otevřeném rozporu se zákonem.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Mojmír Hampl

Mojmír Hampl: Náš penzijní systém je absurdní. Každý třetí senior odchází do penze předčasně

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Mojmír Hampl

Bývalý viceguvernér ČNB Hampl: Vysoká inflace se víc projevuje na výdajích než příjmech rozpočtu

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme