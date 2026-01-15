Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Lukáš Kovanda: Čech ušetří přípravou „jídla do krabičky“ zhruba 32 tisíc ročně

Lukáš Kovanda: Čech ušetří přípravou „jídla do krabičky“ zhruba 32 tisíc ročně

Průměrný Čech ušetří přípravou „jídla do krabičky“ zhruba 32 tisíc ročně
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Rostoucí ceny v restauracích a stoupající preference zdravého životního stylu vedou stále více Čechů k domácí přípravě jídla, které pak v zaměstnání konzumují o polední pauze, aniž by tedy navštívili restauraci. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Pluxee, který uskutečnila agentura Ipsos. Pokud „krabičkovému obědu“ dávají přednost každodenně, mohou při současných cenách ušetřit průměrně zhruba 32 tisíc korun ročně.

Průměrná cena obědového menu v restauraci činí v současnosti zhruba 200 korun, vyplývá z dat společnosti Edenred. Měsíční náklady tak představují přibližně 4300 korun, pokud vyjdeme z průměrného počtu pracovních dní v měsíci, jenž odpovídá 21,5.

Kolik se dá ušetřit?

Příprava krabičkového oběda vyjde v průměru na 60 až 90 korun, v závislosti na použitých surovinách. Bezmasé pokrmy se cenově pohybují spíše kolem spodní hranice uvedeného pásma, pokrmy s masem spíše kolem jeho horní hranice. Kdo tak například střídá pokrmy s masem a bez něj, dá za krabičkový oběd průměrně 75 korun. Tedy nějakých 1613 korun měsíčně.

Měsíčně tedy konzument krabičkových obědů ušetří průměrně 2687 korun, ročně pak 32 244 korun, jestliže na domácí přípravu obědu přejde zcela a úplně.

Ilustrační foto

Oběd z výrobní linky. Budoucnost, nebo konec restaurací?

Enjoy

Misky na dopravním pásu, roboti dávkují ingredience, lidé jen kontrolují. Wonder chce přepsat pravidla gastronomie. Jenže jídlo není balík z e-shopu – a zákazníci to cítí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Samozřejmě, jedná se o čistě účetní výpočet, jenž nezahrnuje časové náklady, ani tedy náklady obětované příležitosti, spojené s nakupováním ingrediencí pro krabičkový oběd a jeho vlastní domácí přípravou. Rovněž není zahrnuta cena energií, které se při domácí spotřebě využijí.

Na druhou stranu, konzument krabičkových obědu ušetří čas tím, že nemusí docházet z místa zaměstnání do restaurace a čekat tam na obsloužení a samotnou přípravu oběda.

Brambory Pankrác

Brambory na Pankráci: Restaurace, kde příloha převzala hlavní roli

Enjoy

Na Pankráci vznikla restaurace, která dává bramborám hlavní roli. Nejde o trik, ale o promyšlený koncept, kde se z obyčejné suroviny stává plnohodnotný gastronomický zážitek – od předkrmů až po dezerty.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Zdravotní výhody

Vařením ve větším množství – a odpovídajícím nákupem většího množství, při využití „úspor z rozsahu“ – a promyšleným nakupováním ingrediencí pro krabičkový oběd, například v akcích, lze dále snížit průměrnou cenu po domácku připravovaných jídel. Takovýto přístup však už může jít na úkor každodenní pestrosti a variability stravy. Přípravou krabičkového oběda lze dále ušetřit tehdy, pokud takový pokrm například obsahuje zbytky z večeře předchozího dne, které by se jinak nezkonzumovaly a skončily v odpadu.

Pochopitelně, při domácí přípravě má strávník vždy lepší přehled o tom, „co vlastně jí“, jaké konkrétní suroviny a v jaké kvalitě. Takovýto přehled při objednávce v restaurací nikdy mít nebude. Krabičkové obědy tak nejsou výhodné pouze cenově, ale mnohdy také z hlediska zdravého životního stylu. Konzument při domácí přípravě může volit zdravější ingredience, než jaké zvolí restaurace, které navíc lépe odpovídají jeho celkovému zdravotnímu stavu či snahám o udržení dobrého zdraví nebo jeho zlepšení.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Američané získávají přibližně 55 procent z denního příjmu kalorií z vysoce průmyslově zpracovaných potravin

Nezdravý život Američanů. Přes polovinu jejich stravy tvoří vysoce průmyslově zpracované potraviny

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Tusk: Trumpův zásah v Grónsku by znamenal konec světa, jak ho známe

Donald Tusk
ČTK
ČTK
ČTK

Případný americký vojenský zásah v Grónsku by byl z politického hlediska katastrofa. Konflikt či pokus o zabrání území státu, který je členem NATO, jiným státem Severoatlantické aliance by znamenal konec světa, jak je dnes známý, a který po dlouhá léta zaručoval bezpečnost, varoval polský premiér Donald Tusk. Vzhledem k dosavadnímu počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa je možný každý scénář, připustil šéf polské vlády. Polsko své vojáky do Grónska nevyšle, uvedl také.

„Teď není čas, ani místo na důkladnou analýzu geopolitických a vojenských důsledků ozbrojené intervence USA v Grónsku. V politickém smyslu by to byla katastrofa. Konflikt či pokus zabrat území státu, který je členem NATO, jiným státem, který je členem NATO, to by byl konec světa. Konec světa, který známe a který nám po mnoho let zaručoval bezpečnost,“ řekl Tusk podle serveru Onet na tiskové konferenci. „Bohužel, vzhledem k dosavadnímu počínání administrativy Donalda Trumpa je každý scénář možný,“ řekl.

Varšava nehodlá do Grónska vyslat polské vojáky, řekl premiér a dodal, že hodlá udělat vše, aby Evropa byla jako celek solidární.

Rusko je prý vážně znepokojeno z vyslání spojeneckých jednotek do Grónska ČTK

Média připomínají, že posílení obrany ostrova oznámilo Dánsko ve snaze odstranit důvod, který Trump využívá k ospravedlnění svého zájmu o zabrání ostrova.

Rusko je prý vážně znepokojeno z vyslání spojeneckých jednotek do Grónska

Cvičení NATO v Grónsku vyvolalo kritiku Ruska

Politika

Rusko dalo najevo „vážné znepokojení“ nad vysláním dodatečných jednotek několika zemí Severoatlantické aliance do Grónska. Moskva to podle agentury AFP označila za militarizaci arktického regionu.

ČTK

Přečíst článek

Vojáci ze severských zemí aliance, ale také z Francie či Německa se v příštích dnech v Grónsku zúčastní společného cvičení, které má pomoci zvýšit připravenost NATO působit v arktických podmínkách.

Americký prezident v poslední době opakovaně hovoří o tom, že Spojené státy k zajištění své bezpečnosti nutně potřebují Grónsko vlastnit a že ostrov bohatý na nerostné suroviny převezmou. K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž spojence v Severoatlantické alianci šokoval. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska oponují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá. Jednání grónských, dánských a amerických diplomatů ve středu ve Washingtonu jen ukázalo přetrvávající zásadní rozpor v této věci.

Související

Klid jen zdánlivý: jednotlivé akcie v USA zažívají extrémní výkyvy

Wall Street
ČTK
nst
nst

Americký akciový trh podle analytiků společnosti Barclays, které cituje agentura Bloomberg, na první pohled působí klidně, ve skutečnosti však čelí mimořádně vysoké volatilitě u jednotlivých titulů. Ta je tažena především akciemi spojenými s umělou inteligencí, které mají stále větší vliv na celkový vývoj indexu S&P 500.

Podle Barclays byl loňský rok výjimečný tím, že i přes 16procentní růst indexu S&P 500 docházelo u největších firem k mimořádně prudkým propadům akcií. Mezi stovkou největších titulů zaznamenala banka celkem 47 takových případů, kdy cena akcie náhle výrazně klesla, a to o mnohem více, než je běžné. Jde o nejvyšší počet takových případů v datech banky od roku 1998.

Podle Barclays lze podobný vývoj očekávat i letos. Analytici upozorňují, že výkonnost širšího trhu je stále více závislá na úzké skupině technologických firem napojených na umělou inteligenci. Zároveň se zrychlilo zpracování informací na trzích, protože obchodníci i analytici využívají algoritmy a nástroje založené na AI.

Wikipedia

Obsah Wikipedie se stává cenným zbožím. AI firmy za něj začnou platit

Zprávy z firem

Nadace Wikimedia, která je provozovatelem internetové encyklopedie Wikipedia, oznámila u příležitosti 25. výročí vzniku encyklopedie nové licenční dohody s firmami vyvíjejícími umělou inteligenci. Mezi partnery encyklopedie tak nově patří Microsoft, Amazon a Meta Platforms, ale také start-up Perplexity a francouzská společnost Mistral AI. Wikimedia má podobnou dohodu od roku 2022 také se společností Google ze skupiny Alphabet. Smlouvy umožňují technologickým firmám využívat obsah encyklopedie k trénování systémů AI a představují krok k lepšímu zpeněžení jejího obsahu, uvedla agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

Zvýšené riziko

Zatímco volatilita celého trhu zůstává relativně nízká, výkyvy jednotlivých akcií jsou výrazné. Podle Barclays k tlumení celkové volatility přispívají nákupy drobných investorů při poklesech cen akcií.

V nadcházejících týdnech však mohou trhy čelit zvýšenému riziku. Investory čeká hlavní část výsledkové sezony technologických firem, rozhodnutí americké centrální banky o měnové politice, klíčová data z trhu práce i možné rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o clech. Tyto události mohou přinést výraznější pohyby na trzích.

TSMC

Král čipů hlásí rekord. TSMC těží z horečky kolem umělé inteligence

Zprávy z firem

Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 35 procent na rekordních 505,7 miliardy tchajwanských dolarů, což odpovídá zhruba 334 miliardám korun. Firma uvedla, že s dalším růstem počítá i v letošním roce. TSMC je největším světovým výrobcem pokročilých čipů pro umělou inteligenci a klíčovým dodavatelem americké společnosti Nvidia.

nst

Přečíst článek

I když se celý akciový trh hýbe jen málo, jednotlivé akcie mohou hodně kolísat – některé prudce rostou, jiné výrazně padají. Analytici proto radí vsadit právě na tyto rozdíly mezi jednotlivými firmami, ne na pohyb trhu jako celku.

Barclays zároveň upozorňuje, že výsledková sezona přináší stále obtížnější prostředí pro výběr vítězů a poražených. Přestože umělá inteligence zůstává hlavním růstovým tématem, výkonnost jednotlivých firem se výrazně liší a nelze již spoléhat na plošný růst celého sektoru.

Související

DeepSeek

Lukáš Kovanda: Číňané udeřili v oblasti AI. DeepSeek může otřást plány Trumpa i Zuckerberga

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme