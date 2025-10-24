Dalibor Martínek: Kubula a Kuba Kubikula. Pohádka ODS otevírá novou kapitolu
Spisovatel Vladislav Vančura, autor slavné pohádky, zavražděný za druhé světové války nacisty, by se jistě nenadál takovéto rezonance svého díla. Které se mimo jiné stalo v osmdesátých letech předlohou pro sérii večerníčků. Občanská demokratická strana, která prohrála ve volbách souboj s Andrejem Babišem, ovšem jakoby nabízí nový výklad. Největším kritikem předvolební kampaně ODS se stal jihočeský hejtman Martin Kuba. K veslu se ovšem hlásí spolustraník Martin Kupka.
Kuba má v regionu absolutní podporu. A také výsledky. A stal se řízným kritikem ještě vládní strany. „Volby jsme prostě prohráli. To k politice patří a je korektní to uznat. A i v této situaci bychom se měli chovat jako politici, kteří jsou si vědomi, že mají odpovědnost za budoucnost země, i když zrovna nesedí ve vládě, a ne jako uražené děti ve stylu: když nebudeme vládnout my, tak vám to budeme komplikovat,“ uvedl Kuba na sociálních sítích.
Slova státníka
To jsou slova státníka. Kuba byl členem nejužšího vedení ODS, dokonce stranu po pádu Petra Nečase krátce vedl. Ale nehnípejme se v detailech. Kuba z týmu ODS vyčnívá. Tak trochu z něj odstoupil. Zatímco v každém kraji svádí tato původně Klausova strana ostré souboje s hnutím ANO Andreje Babiše, a často je prohrává, Kuba ve svém jihočeském regionu politickou konkurenci válcuje.
V krajských volbách v loňském roce jím vedená kandidátka ODS získala neuvěřitelných 47,5 procenta hlasů, a Kuba obhájil funkci hejtmana kraje.
Názory
Nyní, pro ODS prohraných volbách, řada zbývajících členů strany volá po novém lídrovi. Zdá se, že Petr Fiala si ještě objede pár mezinárodních kongresů, a jeho dny v čele partaje budou sečteny. Kdo na jeho místo?
Na jihu je dobře
Kuba se moc nehlásí, je mu na jihu Čech dobře. Ostřeluje ústřední vedení, patrně má názor, jak by měla být strana vedena. Ke kormidlu se však po minulých zkušenost z top vedením strany veřejně nehlásí. Asi ví, proč. Nicméně voliči „pravice“ po Kubovi volají.
Volební kongres, na kterém už předseda ODS a dosavadní premiér Petr Fiala a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura nebudou obhajovat pozice kvůli prohře ve sněmovních volbách, se uskuteční 17. a 18. ledna. Kuba se zatím nehlásí, i když je žádán. Uvidíme, zda očekávání veřejnosti vyslyší.
Money
Zato se přihlásil Martin Kupka. To se čekalo, také byl žádán. Tady je ten Kubula a Kuba Kubikula. Nejsou to strašidla, jsou to dva horcí kandidáti na post předsedy úhlavní české pravicové politické strany. Kupka byl asi nejlepší ministr dosluhující vlády. Těžko mu něco vytknout. Stavěl dálnice, dobře komunikoval s veřejností. Ostatně, je to mistr komunikace. Jako vystudovaný novinář Kupka před vstupem do politiky devět let pracoval v Českém rozhlase jako moderátor a redaktor.
Kupka není marná šance. Ministerstvo dopravy vedl s přehledem, žádného faux-pas se nedopustil. Pokud Kuba najde odvahu vrátit se do nejvyšší politiky, a nejen kritizovat, měl by to být v lednu vyrovnaný souboj. Pro Kupku hraje, že se skutečně čtyři roky snažil rozvíjet českou dopravní síť. A to úspěšně, jednak z pohledu kilometrů otevřených dálnic, tak i z pohledu komunikace. To se premiéru Fialovi často nedařilo, nechal se obklopit „mlčící zdí“ svých poradců.