Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Kubula a Kuba Kubikula. Pohádka ODS otevírá novou kapitolu

Dalibor Martínek: Kubula a Kuba Kubikula. Pohádka ODS otevírá novou kapitolu

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Spisovatel Vladislav Vančura, autor slavné pohádky, zavražděný za druhé světové války nacisty, by se jistě nenadál takovéto rezonance svého díla. Které se mimo jiné stalo v osmdesátých letech předlohou pro sérii večerníčků. Občanská demokratická strana, která prohrála ve volbách souboj s Andrejem Babišem, ovšem jakoby nabízí nový výklad. Největším kritikem předvolební kampaně ODS se stal jihočeský hejtman Martin Kuba. K veslu se ovšem hlásí spolustraník Martin Kupka.

Kuba má v regionu absolutní podporu. A také výsledky. A stal se řízným kritikem ještě vládní strany. „Volby jsme prostě prohráli. To k politice patří a je korektní to uznat. A i v této situaci bychom se měli chovat jako politici, kteří jsou si vědomi, že mají odpovědnost za budoucnost země, i když zrovna nesedí ve vládě, a ne jako uražené děti ve stylu: když nebudeme vládnout my, tak vám to budeme komplikovat,“ uvedl Kuba na sociálních sítích.

Slova státníka

To jsou slova státníka. Kuba byl členem nejužšího vedení ODS, dokonce stranu po pádu Petra Nečase krátce vedl. Ale nehnípejme se v detailech. Kuba z týmu ODS vyčnívá. Tak trochu z něj odstoupil. Zatímco v každém kraji svádí tato původně Klausova strana ostré souboje s hnutím ANO Andreje Babiše, a často je prohrává, Kuba ve svém jihočeském regionu politickou konkurenci válcuje.

V krajských volbách v loňském roce jím vedená kandidátka ODS získala neuvěřitelných 47,5 procenta hlasů, a Kuba obhájil funkci hejtmana kraje.

Čerpací stanice Slovnaftu

Lukáš Kovanda: Slovensko má vážný problém. Zachránit jej může jedině Orbán

Názory

Slovensko se ocitá v prekérní situaci. A Maďarsko s ním. Obě země jsou závislé na potrubním dovozu ropy z Ruska.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Nyní, pro ODS prohraných volbách, řada zbývajících členů strany volá po novém lídrovi. Zdá se, že Petr Fiala si ještě objede pár mezinárodních kongresů, a jeho dny v čele partaje budou sečteny. Kdo na jeho místo?

Na jihu je dobře

Kuba se moc nehlásí, je mu na jihu Čech dobře. Ostřeluje ústřední vedení, patrně má názor, jak by měla být strana vedena. Ke kormidlu se však po minulých zkušenost z top vedením strany veřejně nehlásí. Asi ví, proč. Nicméně voliči „pravice“ po Kubovi volají.

Volební kongres, na kterém už předseda ODS a dosavadní premiér Petr Fiala a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura nebudou obhajovat pozice kvůli prohře ve sněmovních volbách, se uskuteční 17. a 18. ledna. Kuba se zatím nehlásí, i když je žádán. Uvidíme, zda očekávání veřejnosti vyslyší.

Karol Nawrocki

Karel Pučelík: Polsko chce osvobodit rodiny od daně z příjmu. Proč se raději neinspirovat, i když to zní dobře

Money

Polský prezident chce ulevit rodinám. Zní to úctyhodně, že? Ve výsledku dost možná ale udělá díru do rozpočtu, peníze rozdá bohatým a potřební zůstanou na holičkách. Opatření je dalším příkladem, že plošné daňové úlevy ekonomickou nerovnost nesnižují, ale spíše zvyšují. Politici je ale mají rádi, protože jsou to levné populistické dárky pro voliče. Efektivní ekonomická a sociální politika se ale dělá jinak.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Zato se přihlásil Martin Kupka. To se čekalo, také byl žádán. Tady je ten Kubula a Kuba Kubikula. Nejsou to strašidla, jsou to dva horcí kandidáti na post předsedy úhlavní české pravicové politické strany. Kupka byl asi nejlepší ministr dosluhující vlády. Těžko mu něco vytknout. Stavěl dálnice, dobře komunikoval s veřejností. Ostatně, je to mistr komunikace. Jako vystudovaný novinář Kupka před vstupem do politiky devět let pracoval v Českém rozhlase jako moderátor a redaktor.

Kupka není marná šance. Ministerstvo dopravy vedl s přehledem, žádného faux-pas se nedopustil. Pokud Kuba najde odvahu vrátit se do nejvyšší politiky, a nejen kritizovat, měl by to být v lednu vyrovnaný souboj. Pro Kupku hraje, že se skutečně čtyři roky snažil rozvíjet českou dopravní síť. A to úspěšně, jednak z pohledu kilometrů otevřených dálnic, tak i z pohledu komunikace. To se premiéru Fialovi často nedařilo, nechal se obklopit „mlčící zdí“ svých poradců.

Související

Martin Kupka bude kandidovat na šéfa ODS

Martin Kupka
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr dopravy v končící vládě Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS, přijal nominaci na jednání místní organizace ODS ve středočeských Líbeznicích, kde bydlí a dříve dělal starostu. Kupka, který je teď místopředsedou ODS, to večer uvedl na sociální síti X. Nynější předseda ODS Petr Fiala chce v čele strany skončit po lednovém kongresu.

Kupka napsal, že na předsedu ODS byl na jednání líbeznické organizace ODS nominován jednomyslně. „Děkuji kolegům za projevenou důvěru a podporu, které si velmi vážím. Nominaci jsem s pokorou přijal a těším se na otevřenou diskusi s členskou základnou na regionálních sněmech po celé republice,“ dodal.

Fiala oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS poté, co vládní koalice Spolu tvořená občanskými demokraty, TOP 09 a lidovci v letošních sněmovních volbách skončila na druhém místě za hnutím ANO a míří do opozice. Kongres ODS, ze kterého vzejde Fialův nástupce, se uskuteční 17. a 18. ledna 2026. Vedle Kupky se jako o možném kandidátovi na předsedu spekuluje o jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy.

Úcta k Fialovi

Kupka naopak v rozhovoru pro Seznam Zprávy končícího premiéra Fialu ocenil. Řekl, že Fialu chová ve velké úctě. „Máme mít lídry, jako byl Petr Fiala, který si šel za splněním konkrétních plánů a zároveň se mohl podívat ráno i večer do zrcadla,“ uvedl. „Díky zkušenosti, kterou mám po čtyřech letech nepřetržitých parlamentních obstrukcí, jsem si dobře vědom, jak drsné období nás čeká. Snad jsem i zocelený uplynulou kampaní, vždyť jsem patřil mezi nejaktivnější představitele koalice Spolu, prodělal jsem spousty střetů,“ popsal svoji motivaci.

Kupka chce navazovat na nynější ukotvení ODS, řekl dnes serveru. „Já jsem přesvědčený o tom, že máme oslovit širokou skupinu voličů koalice Spolu a zároveň si sáhnout pro naše tradiční voličské jádro,“ podotkl. „Já rozhodně nechci být pravicí, která nebude vnímat technologický vývoj a vlastně se zpronevěří jednomu ze základních atributů racionální pragmatické politiky. Přece podmínkou úspěšnosti ve všech oborech je pořád zkoušet nové věci, směry, inovace,“ dodal.

Devětačtyřicetiletý Kupka vstoupil do ODS v roce 2008, místopředsedou strany se stal o šest let později. Poslancem je od roku 2017, ministerstvo dopravy vedl po celé funkční období končící vlády. Starostou Líbeznic byl od roku 2010, ve funkci skončil v roce 2021 kvůli nástupu do čela ministerstva. Jako vystudovaný novinář Kupka před vstupem do politiky devět let pracoval v Českém rozhlase jako moderátor a redaktor.

Hejtman Martin Kuba

Hejtman Kuba šije do vlády kvůli rozpočtu. Dělají to, za co sami kritizovali opozici, uvedl

Politika

Jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi (ODS) vadí, že vláda nechce poslat rozpočet ke schválení do Sněmovny. Podle něj by koalice měla uznat prohru ve volbách a ustoupit od obstrukcí, kvůli kterým sama kritizovala opozici. Šéf ANO a vítěz voleb Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel. Kuba patří mezi možné kandidáty na předsedu ODS po Petrovi Fialovi, zatím ale neřekl, zda bude v lednu na sněmu o pozici usilovat. Chce se nejprve seznámit s názory řadových členů.

ČTK

Přečíst článek

Související

Kyberšmejdi mají novou taktiku: vydávají se za ČNB a obírají Čechy o úspory

ČNB
ČTK
ČTK
ČTK

V Česku se objevily podvody zneužívající jméno České národní banky (ČNB) ke krádežím peněz z platebních karet. Útočníci po telefonu zmanipulují oběť ke stažení falešné aplikace údajně od České národní banky, následnému přiložení platební karty k telefonu s Androidem a zadání PINu, uvedla bezpečnostní firma Eset. Škodlivý program podle ní pak v reálném čase přenese data z karty útočníkovi, který je bezkontaktně zneužije u bankomatu nebo na platebním terminálu. Podobné podvody se vyskytly i na Slovensku nebo v Rakousku.

Podvodníci oběť nejdřív osloví a navedou ke stažení aplikace imitující stránky ČNB mimo oficiální obchod s aplikacemi, k přiložení karty k mobilu a k zadání PINu. Škodlivá aplikace následně slouží jako NFC přenos – přenese přečtená data v okamžiku přiložení karty do zařízení útočníka. Ten musí být podle Esetu ve stejném čase fyzicky u bankomatu nebo platebního terminálu, aby transakci provedl.

Podobná vlna útoků se objevila i loni, kdy útočníci využili škodlivý program NGate ke krádežím dat z platebních karet tuzemských bank prostřednictvím mobilního telefonu a technologie NFC.

Axel Weber

Pozor, vzniká nová aristokracie, varoval zkušený bankéř

Leaders

Vlivný německý bankéř Axel Weber varoval, že rychlý nástup umělé inteligence zvyšuje nerovnost. Vzniká elita, která na tom bude zásadně profitovat, a zbytek, co tratí.

nst

Přečíst článek

„Útočníci stále častěji kombinují technicky vyspělé metody se sociálním inženýrstvím. U malwaru NGate vidíme spojení kódu schopného pracovat s NFC a příběhu, kterým oběť přimějí k akci. Pokud vám někdo volá a žádá instalaci aplikace nebo zadání PINu, je to vždy varovný signál,“ uvedl bezpečnostní expert Esetu Lukáš Štefanko. Způsob šíření škodlivých aplikací a volba obětí zatím podle něj nejsou zcela známy. Vzhledem k nutnosti manipulovat oběť také po telefonu lze očekávat nižší počty případů, avšak s vyšším škodlivým dopadem jednotlivých útoků, sdělil.

NFC (Near Field Communication) je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost (do čtyř cm), která umožňuje rychlou a bezpečnou výměnu dat mezi elektronickými zařízeními. Nejběžnější využití je v bezkontaktních platbách telefonem, chytrými hodinkami nebo platebními kartami.

Eset v první polovině letošního roku zaznamenal více než pětatřicetinásobný nárůst podvodů souvisejících s technologií NFC, zejména v důsledku phishingu a nových přenosových technik. Ačkoli absolutní počty zůstávají relativně nízké, dynamika ukazuje na rychlou adaptaci zločinců.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme