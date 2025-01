DeepSeek zasáhl cíl. Tržní hodnota výrobce čipů Nvidia klesla o 14 bilionů

Akcie amerických technologických podniků prudce oslabily kvůli obavám z nízkonákladové čínské konkurence v oblasti umělé inteligence (AI). Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, ztratil 3,07 procenta a uzavřel na 19.341,83 bodu. Za jeho poklesem stál zejména výrobce čipů Nvidia, jehož akcie se propadly o téměř 17 procent. Tržní hodnota podniku se tak snížila o téměř 600 miliard dolarů (zhruba 14 bilionů korun), což představuje nejprudší jednodenní pokles v historii amerického akciového trhu, napsal server CNBC.

Index S&P 500 dnes klesl o 1,46 procenta na 6012,28 bodu. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, se nicméně zvýšil o 0,65 procenta na 44.713,58 bodu.

Za dnešním poklesem amerických technologických akcií stojí spuštění nového AI modelu od čínské společnosti DeepSeek. Tento model byl údajně vyvinut za mnohem nižších nákladů než konkurenční americké systémy, což vyvolalo pochybnosti ohledně budoucnosti dominantního postavení Spojených států v oblasti AI i ohledně rozsáhlých investic, které americké podniky v souvislosti s AI plánují.

Obrovský hit

„Vše způsobilo zveřejnění nového čínského AI modelu DeepSeek R1. Ten se od svého zveřejnění stal obrovským hitem - v americkém Apple App Store je jeho aplikace na prvním místě těch nejstahovanějších," sdělil analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. „Nový model můžeme skutečně označit jako 'Temu mezi AI modely'. Deepseek totiž ukázal, že revoluční AI model se dá vytvořit i s nižšími náklady a s využitím starších AI čipů od Nvidie,“ dodal.

Čínská společnost DeepSeek konkuruje americkým AI modelům, jako je například ChatGPT firmy OpenAI. „Když se tu náhle objeví takovýto nízkonákladový AI model, tak to vyvolá obavy ohledně zisků konkurentů, obzvlášť vzhledem k částkám, které již investovali do nákladnější AI infrastruktury,“ uvedla analytička Fiona Cincottaová ze společnosti City Index.

Na devizových trzích vedl prudký pokles technologických akcií k růstu japonského jenu a švýcarského franku, tedy měn považovaných za bezpečné útočiště v období ekonomické či politické nejistoty. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, krátce po 22:00 středoevropského času ztrácel zhruba desetinu procenta a pohyboval se v blízkosti 107,3 bodu.

Vůči japonskému jenu vykazoval dolar ve stejnou dobu pokles o 0,9 procenta na zhruba 154,6 JPY. Vůči švýcarskému franku odepisoval téměř půl procenta a nacházel se mírně nad 0,9 CHF. Euro se vůči dolaru drželo bez větších změn a pohybovalo se nedaleko 1,05 USD, plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg.

