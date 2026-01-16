Dalibor Martínek: Renesance ODS neuškodí Babišovi, ale lidovcům a TOP 09
Členové ODS si před kongresem pochvalují, jak se strana při změně vedení probudila k životu. Jaký se v ní najednou rozhořel názorový kvas. Výsledkem má být nová ODS, svěží, plná elánu a nasazení, stojící na důrazu na tržní ekonomiku. Očekává se, že novým motorem se stane Martin Kupka.
Kličovou otázkou kolem revitalizované strany je, zda o ni vlastně bude ve společnosti zájem. Jestli vůbec je po kapitalistické ideologii poptávka. Václav Klaus stavěl ODS jako konzervativní stranu založenou na tržní ekonomice, osobních svobodách, malém státu, řádném hospodaření státu. Byl na to správný čas. Lidé slyšeli na protipól k svrženému komunistickému režimu. Jenže mezitím přišla doba kmotrů, s které měl stranu vyléčit Petr Fiala. A uplynulo přes třicet let. Zájem lidí o ideologie logicky vychládá. Chtějí funkční stát a peníze na účtu.
Václav Klaus si v posledních letech notuje s Milošem Zemanem, že politika se vyprázdnila, místo levicových a pravicových ideálů vítězí populismus. Mají pravdu. Takže klíčová otázka pro ODS je, zda na novu, dynamickou tržní ekonomiku bude voliči slyšet. Kandidát na prvního místopředsedu Tomáš Portlík například avizuje, že na kongresu představí oprášení takzvaných poděbradských artikul, základní programové teze stanovené za Klausovy éry. Bude to stačit?
Babišova vláda získala ve sněmovně důvěru, ANO má pod sebou všechny vládní mocenské páky a bude vládnout. Co má v této chvíli dělat opozice, aby zase dokázala konkurovat?
David Ondráčka: 108:92, teď se ukáže, kdo umí dělat politiku
Andrej Babiš se ideologií nezabývá. Pochopil, že hospodaření státu je kabát, který je vlastně většině lidí ukradený. Výše platu či penze je košile. Na svůj populismus stahuje voliče zleva i zprava. Sociální demokracii přivedl k záhubě.
Aby se „nová ODS“ chytila, těžko jí k tomu budou stačit nové artikuly nebo objíždění země. Kupku známe jako ministra. Byl pracovitý, dostatečně čestný a dobře komunikoval. V řadách ODS však zaznívá, že je příliš „hodný“. Řada členů by si představovala nějaký tvrdší kartáč. Ten však, zdá se, není k dispozici. Aby v příštích volbách porazila restaurovaná strana Babiše, musel by se on dopustit něčeho nepředstavitelného. Což je zatím nepředstavitelné, už se dopustil lecčeho, a nic.
Ti, kdo by měli mít z broušení zubů ODS největší obavu, jsou proto partneři ze zemřelé Spolu. Klub poslanců TOP 09 má jen devět členů, je menší než ten Motoristů. Za svou krátkou existenci přišli topkaři o své nejvýraznější osobnosti, Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska. Končí i ne tak výrazná Markéta Pekarová Adamová. Schválně, kdo teď z hlavy vyjmenuje aspoň tři členy strany? Nebo jméno jejího nového předsedy?
Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) bude vládnout s důvěrou Sněmovny. Poslanci rozhodli o jejím vyslovení po více než 100 dnech od voleb loni v říjnu. Hlasování předcházela debata, která trvala celkem zhruba 26 hodin čistého času. Byla dosud nejdelší. Nynější jednání o důvěře kabinetu se odehrálo ve třech jednacích dnech. Poslanecká schůze bude pokračovat v pátek.
Babišova vláda získala důvěru Sněmovny po rekordně dlouhé debatě
Lidovci dostali v roce 2017, kdy ještě kandidovali do sněmovny samostatně, pouhých 5,8 procenta hlasů. Poslední dvoje volby se proto z rozumu, aby měli zastoupení ve sněmovně, dobrovolně nivelizovali. Jim možná osamostatnění může pomoci, aby opět našli svou tvář. Ale, bude to příště stačit na sněmovnu?
Martin Kupka v rámci zbrojení před kongresem ohlašuje, že „pokračování koalice Spolu není ve hře.“ Někteří i vrcholní členové ODS však připouštějí, že na podzim při komunálních volbách by se koncept zejména v Praze možná vyplatilo oprášit. Nicméně poslancům dvou menších stran koalice zvoní hrana.
Blíží se hodina H dne D pro poslední velkou stranu, která vznikla v polistopadové euforii, utvářela místní politiku a nepřímo dala vzniknout i populistickým hnutím. ODS je na křižovatce a vydat se dobrým směrem, ať už to znamená cokoli, bude složité.
Stanislav Šulc: Vizionář, převozník, nebo hrobař. Koho si zvolí ODS do svého čela?
Blíží se hodina H dne D pro poslední velkou stranu, která vznikla v polistopadové euforii, utvářela místní politiku a nepřímo dala vzniknout i populistickým hnutím. ODS je na křižovatce a vydat se dobrým směrem, ať už to znamená cokoli, bude složité.