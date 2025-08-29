Stanislav Šulc: Falešné koalice jsou košer, rozhodl soud. A je to tak v pořádku
Soud zamítl žalobu volebního hnutí Volt na konkurenční subjekt Stačilo! Zástupci Voltu si stěžovali, že slepenec antisystémových a částečně levicových stran obchází volební zákon, protože jde o nepřiznanou koalici. Soud naopak upozornil, že nehodlá zasahovat do dekády trvající zvyklosti, že strany zvou zástupce dalších partají na své kandidátky. Není to vítězství komunistů, ale férovosti volebního boje.
Volební pravidla se již mnohokrát ukázala jako zásadní pro výsledek voleb. Někdy to jsou hranice volebních okrsků, jindy zase hrála významnou roli metoda, kterou se procenta přepočítávají na mandáty. A v posledních letech českými volbami hýbe jediné slovo – koalice.
Jistě si většina pamatuje na sílu, s jakou byl dehonestován někdejší předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, když v roce 2021 představil nález soudu ohledně povinného kvóra pro koalice. Ústavní soud tehdy de facto nařídil poslancům změnit volební zákon tak, aby koalice mohly výrazně snáze proniknout do sněmovny. Čímž tehdy Rychetský a spol. hodně pomohl pozdější koalici Spolu, která si u soudu stěžovala. Alespoň psychologicky, protože pozdější vítěz voleb měl jistotu, že do sněmovny vstoupí.
Volby jsou za rohem
Volební období se blíží ke konci, volby jsou za rohem a opět to jsou koalice, které hýbou tuzemským politickým kolbištěm. A i tentokrát v tom hrají roli soudy. Falešné koalice Stačilo! a to, jak na sebe nalepila SPD několik antisystémových stran, se některým politickým konkurentům nepozdávalo a napadli to u soudu.
To je samozřejmě legitimní. Nicméně je úplně stejně legitimní také to, že soudy rozhodly v neprospěch těchto žalob. A to jednoduše s odůvodněním, že letitá praxe, kdy strany zvou na své kandidátky i zástupce jiných partají, není v rozporu s volebním zákonem. A že SPD ani Stačilo! vlastně nedělají nic jiného.
Koalice jako dvousečná zbraň
A to je zcela správné rozhodnutí, ať se nám volební preference těchto uskupení líbí, nebo ne. Soud správně poukazuje na to, že narušení této praxe by výrazně nabouralo volnou volební soutěž.
Můžeme se bavit o parametrech, o míře, o smyslu spojování některých velkých stran s vyloženě marginálními „hnutími“, jež většinou mají jednoho člena a dva kamarády na Facebooku. Ale že by šlo o nelegitimní, nebo dokonce nelegální akt, to určitě ně.
Navíc ačkoli si to někteří doposud nechtěli připustit, zapojení do těchto falešných koalic je dvousečná zbraň. Jak upozornil na našem serveru proděkan a vedoucí katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Marek Antoš, peníze dostanou jenom ty strany, které oficiálně kandidují.
Takže například taková SOCDEM, ale vlastně ani KSČM oficiálně peníze nedostanou, ale dostane je nově upečené hnutí Stačilo! Stejně tak partaje nalepené na SPD nedostanou nic, protože vše přiteče do kasy Tomia Okamury, a jak všichni vědí, tahle kasa mívá jen jeden klíč. A rozhodně ho nedostanou členové Trikolóry, Svobodných, natož PRO.
