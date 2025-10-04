Nový magazín právě vychází!

Stanislav Šulc: Sčítání ve čtvrtině a zatím šokuje propad SPD, ANO očekávaně ve vedení

Volby 2025: sčítání hlasů
Stanislav Šulc
Po čtvrtině sečtených hlasů zatím nejvíc překvapuje propad SPD, a naopak relativní úspěch Motoristů. Téměř 40procentní podpora ANO souvisí s úspěchem hnutí Andreje Babiše v menších obcích, kde se sčítají hlasy rychleji než ve velkých městech. Tam může zabojovat Spolu a STAN.

Sčítání volebních lístků živelně pokračuje. Po čtvrtině je zatím největší překvapení relativně nízký počet hlasů pro SPD. Tomio Okamura totiž tradičně cílí na menší obce, kde probíhá sčítání rychleji než ve velkých městech. A proto je aktuální zisk necelých devíti procent vlastně propadák. Pokud SPD očekávala výrazně dvouciferný zisk nad 10 procent, nyní již může přemýšlet spíše o nějakých 13 procentech maximálně.

Naopak ANO je zatím suverénně ve vedení, které se blíží 40procentní podpoře. To je ovšem opět efekt malých obcí, kde ANO zjevně vyluxovalo více voličů SPD, než Okamura a spol. očekávali. Totéž navíc nejspíš platí také pro Motoristy, kteří mají výrazně nad pět procent a mohou se ještě těšit na podporu ve velkých městech. Naopak falešná koalice Stačilo! je zatím pod pěti procenty a výrazný nárůst je zatím nejistý.

Více naznačí situace po zhruba 65 procentech sečtených okrsků.

První kolo vyjednávání o vládě se bude výrazně odvíjet od počtu poslanců v jednotlivých klubech a jejich soudržnosti. Jinými slovy půjde o to, zda se na daný poslanecký klub dá spolehnout, že jeho členové zůstanou pohromadě a budou loajálně držet dohodnutou linii. Třeba u Okamurovy sestavy se nedá vyloučit, že někteří lidé – typově Rajchl nebo Šichtařová – brzy z jeho klubu SPD odejdou. Na tak nestabilní figury nelze příliš stavět stabilní vládní podporu. Stabilita klubů bude ve vyjednávání hrát velkou roli.

Polská vláda hodlá po parlamentních volbách v Česku obnovit úsilí o vyřešení takzvaného územního dluhu České republiky. Chce tak získat zpět území o rozloze 368 hektarů, které Česku připadlo při úpravě hranice v roce 1958, informoval polský server Fakt. „Plánuje se obnovení polsko-českých konzultací na expertní úrovni. Cílem bude představit stanoviska stran k řešení českého územního dluhu a především získat od české strany podrobné informace o důvodech odstoupení od dohod z roku 2015,“ zjistil Fakt na polském ministerstvu zahraničí.

Podle serveru ministerstvo nechtělo záležitost řešit před českými parlamentními volbami, protože se obávalo, že by se věc stala tématem volební kampaně. Otázka územního dluhu vyvolává v České republice stejně jako v Polsku silné emoce, upozorňuje Fakt.

Polsko prý přišlo o 368 hektarů

Polské požadavky vznikly jako důsledek sporu o Těšínsko, který se mezi Československem a Polskem vedl od rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918. Mezistátní smlouva byla podepsána v roce 1958, kdy se s konečnou platností vytyčila státní hranice. Ta se zkrátila o 80 kilometrů a na 85 místech se pozemky českých majitelů ocitly na polské straně a naopak. Přestože se uskutečnilo územní narovnání, Polsko tvrdí, že přišlo o 368 hektarů, a po roce 1989 byl spor obnoven.

V roce 1992 byla ustavena polsko-česká komise, která se případem zabývala, a v roce 2005 nabídla česká vláda Polsku finanční kompenzaci, kterou Varšava odmítla. V roce 2015 česká vláda schválila soupis pozemků vhodných k předání, Česko od něj ale později upustilo.

Mariana Wernerová z odboru komunikace českého ministerstva zahraničí podle serveru Fakt uvedla, že rozhovory s Polskem o územním sporu trvají již řadu let. Dodala nicméně, že ministerstvo prozatím nezveřejňuje žádné podrobnosti.

Polsko dnes registruje další incident spojený s Ruskem v Baltském moři, ruské provokace jsou téměř každodenní záležitostí. Prohlásil to polský premiér Donald Tusk na summitu Evropského politického společenství v Kodani. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že je třeba vyvinout větší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu, která přináší Moskvě zisky potřebné k financování pokračující agrese proti Ukrajině.

