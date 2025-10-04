Stanislav Šulc: Sčítání ve čtvrtině a zatím šokuje propad SPD, ANO očekávaně ve vedení
Po čtvrtině sečtených hlasů zatím nejvíc překvapuje propad SPD, a naopak relativní úspěch Motoristů. Téměř 40procentní podpora ANO souvisí s úspěchem hnutí Andreje Babiše v menších obcích, kde se sčítají hlasy rychleji než ve velkých městech. Tam může zabojovat Spolu a STAN.
Sčítání volebních lístků živelně pokračuje. Po čtvrtině je zatím největší překvapení relativně nízký počet hlasů pro SPD. Tomio Okamura totiž tradičně cílí na menší obce, kde probíhá sčítání rychleji než ve velkých městech. A proto je aktuální zisk necelých devíti procent vlastně propadák. Pokud SPD očekávala výrazně dvouciferný zisk nad 10 procent, nyní již může přemýšlet spíše o nějakých 13 procentech maximálně.
Naopak ANO je zatím suverénně ve vedení, které se blíží 40procentní podpoře. To je ovšem opět efekt malých obcí, kde ANO zjevně vyluxovalo více voličů SPD, než Okamura a spol. očekávali. Totéž navíc nejspíš platí také pro Motoristy, kteří mají výrazně nad pět procent a mohou se ještě těšit na podporu ve velkých městech. Naopak falešná koalice Stačilo! je zatím pod pěti procenty a výrazný nárůst je zatím nejistý.
Více naznačí situace po zhruba 65 procentech sečtených okrsků.
Česko rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybírají 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování probíhá ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – a účastní se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků. Čeká se napjatý souboj o to, kdo dostane šanci sestavit novou vládu – a zda se podaří některým stranám překročit pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.
Volby 2025
