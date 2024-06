Karel Pučelík: Voldemort ostrovní politiky. Proč se v předvolební kampani nesmí vyslovit slovo brexit?

Většina obyvatel Spojeného království není s pobrexitovým vývojem spokojená. Světoví ekonomové ve své předvolební intervenci zmiňují zlepšení vztahů s Evropskou unií jako klíčový bod na cestě k oživení stagnující ekonomiky. Tak proč se tématu takřka všichni politici před volbami vyhýbají jak čert kříži?

Americký deník The Wall Street Journal píše, že politici v kampani před parlamentními volbami vyvinuli typicky britskou strategii, jak se vyrovnat s jednou z klíčových otázek: „Ať děláte cokoliv, nikdy nezmiňujte to slovo začínající na b“.

Za posledních pět let se v Británii změnilo mnohé, včetně klíčových témat i politické kultury. V kampani se hovoří nakopnutí stagnující ekonomiky, bezpečnosti nebo imigraci. Jedno téma je ale viditelně neviditelné. Zatímco před pěti lety se hovořilo takřka jen o brexitu, nyní se o vztazích s EU nemluví pokud možno vůbec.

Většina Britů si přitom podle průzkumů dlouhodobě myslí, že vystoupení z Evropské unie byla chyba. V nedávném šetření agentury YouGov 53 procent lidí tvrdí, že negativa brexitu převyšují výhody, opak si myslí pouhých patnáct procent dotázaných.

Nedávno na sítích kolovala fotka prázdného skladu s popiskem: „Muzeum pobrexitových výhod“. Zdá se, že tvůrce tohoto vtípku nebyl daleko od pravdy. Hranice jsou stále velmi propustné, zdravotnictví, do kterého měly být přesměrovány peníze dříve proudící do Bruselu, je stále podfinancované, ekonomika nevzkvétá.

Toxické téma

Kandidující strany v posledních dnech představily své programy, ve kterých jsou evropské záležitosti odsunuty až na okraj. Stanovisko konzervativců je jasné, ale ani labouristé nenabízejí kromě kritiky stávajících obchodních smluv žádnou revoluci. Zajímavé je, že i Liberální demokraté, kteří dříve silně plédovali za návrat do EU, nyní Evropě věnují pár řádek na konci svého manifesta.

A nejde jen o proevropské strany. Dokonce i Reform UK Nigela Farage – která se dříve jmenovala Brexit Party – se zaměřuje na hlavně na migraci a ekonomickou stagnaci pod vládou toryů.

Na jednu stranu je to pochopitelné. Brexit je toxické téma, na kterém jde získat málo politických bodů, ale zato jich lze mnoho ztratit. Lidé jsou léty diskusí a hádek unaveni, takže proč se do nich znovu pouštět před volbami? Politici se navíc přesvědčili, že bezbolestné řešení evropského dilematu neexistuje.

Jenže tím, že zavřete oči, problémy nezmizí. Naopak, Britům by mohl ujet vlak. Profesor z The Open University Simon Usherwood uvádí, že Británie a zbytek Evropy se navzájem ovlivňují, ať chtějí nebo ne. „Dobrým příkladem je posílení radikální pravice ve volbách do Evropského parlamentu na začátku měsíce. Větší zastoupení těchto stran v rozhodovacích procesech bude znamenat posuny v politice EU ve všech oblastech. Větší tlak na ochranu podniků EU před vnější konkurencí může vytvořit nové překážky obchodu nebo spolupráci se Spojeným královstvím, a to i v případě, že nedojde ke změně příslušných smluv,“ uvádí. I proto by bylo třeba, aby příští vláda byla na nové kulisy připravena. Těžko zefektivní utlumené hospodářství bez mezinárodní spolupráce.

Podpora od nobelistů

I přes toto bílé místo se Labouristická strana může chlubit doporučujícím dopisem od špičkových ekonomů včetně držitelů Nobelovy ceny za ekonomii. „Velká Británie zažívá v posledních čtrnácti letech dlouhé období hospodářské stagnace s nízkým růstem produktivity, reálných mezd a životní úrovně. Nejenže je tento výsledek v porovnání s historickými standardy špatný, ale Spojené království také nedosahuje dostatečných výsledků ve srovnání se svými mezinárodními protějšky. Investujeme příliš málo a neefektivně - zejména do dovedností, infrastruktury a inovací,“ uvádí ekonomové v čele s nobelisty Josephem Stiglitzem, Christopherem Pissaridesem and, Angusem Deatonem či někdejším zástupcem guvernéra Bank of England Charlesem Beanem.

Podle ekonomů dlouhodobé chaotické změny vedení země a politického kurzu vytvořili pro investory nepřívětivé prostředí nejistoty, vypíchli také nutnost investic do infrastruktury, bydlení a lepšího plánování i větší důraz na přechod na bezemisní ekonomiku a udržitelný růst. Jedním z klíčových bodů je právě i zlepšení vztahů s Evropskou unií, tedy „nejbližším obchodním partnerem“.

„V rozporu s tím, co říká vláda (aktuální konzervativní – poznámka autora), jsme přesvědčeni, že labouristé představují důvěryhodnou ekonomickou alternativu ve všech těchto dimenzích a že Keir Starmer a Rachel Reevesová nabízejí kombinaci stability a ambiciózního souboru reforem, které pomohou růstu ekonomiky,“ chválí kandidáta na premiéra i aspirantku na ministryni financí čtrnáctka nejen britských ekonomů.