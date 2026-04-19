Bulan ze Century 21: Úrokové sazby znovu hýbou trhem nemovitostí

Hypoteční sazby patří mezi klíčové faktory, které dlouhodobě ovlivňují dostupnost i ceny bydlení. Jak upozorňuje Petr Bulan ze společnosti Century 21, jejich vývoj se vždy rychle promítá do aktivity kupujících i celkové dynamiky realitního trhu.

Již v minulých letech jsme si ověřili, že úrokové sazby hypoték jsou významnou proměnnou, která ovlivňuje poptávku na trhu nemovitostí. Již v letech 2013 až 2015, kdy začaly úrokové sazby významněji klesat došlo ke zvyšování poptávky po nemovitostech v letech 2018 a 2019 sazby mírně rostly a zdálo se, že jsou ceny nemovitostí na svém maximu.

COVID a snížení 2T reposazby společně se zrušením daně z nabytí způsobily bezprecedentní nárůst cen nemovitostí, který zastavil až rok 2022. Razantně se zvýšily úrokové sazby a trh se zhruba na 18 měsíců téměř zcela zastavil. Od roku 2024, kdy sazby klesaly, začali být klienti opět aktivní a dohromady s odloženou poptávkou začaly ceny nemovitostí růst.

Hypoteční sazby a regulace znovu přepisují pravidla trhu

Trh táhnou nahoru především byty 1+kk a 2+kk. To je způsobeno vysokým zájmem investorů. Naopak rodinné domy zdražují oproti bytům velmi pomalu. Od 1. 4. 2026 se pro majitele 3. a další nemovitosti stávající hypoteční úvěry méně dostupné. Kromě vcelku drobného omezení na půjčení maximálně 70 procent odhadní ceny zástavy se ale zavádí podstatný ukazatel DTI, který omezuje výši zadlužení na sedminásobek ročního příjmu. To může drobné investory poškodit a znemožnit jim další nákupy. Naopak institucionálních nebo středně velkých investorů se takové omezení nedotkne, protože na financování nevyužívají klasické hypotéky.

Již teď pozorujeme, že první banky zvýšily úrokové sazby v důsledku začínající ropné krize a je otázkou, do jaké míry se všechny uvedené faktory sečtou a ovlivní trh.

Ze skládky resort: 20 let práce a investice 12 milionů
Petra Nehasilová

Začal s odpadky a pár sazenicemi. Po dvaceti letech stojí na místě bývalé skládky resort za 12 milionů korun.

Na první pohled působí hlouček dřevěných domků jako samozřejmá součást krajiny. Jako by tu stály odjakživa. Jenže realita byla ještě nedávno úplně jiná. Na okraji obce Ždírec nad Doubravou na Vysočině se totiž kdysi nacházela skládka strusky z nedaleké slévárny.

Za projektem stojí Petr Novák, který zde před více než dvaceti lety začal vysazovat první stromy. Nešlo o developerský plán, ale o postupnou kultivaci krajiny. Spolu s rodinnou firmou Modelárna Novák se území proměňovalo krok za krokem. To, co bylo původně brownfieldem, jakých je po Česku stovky, se postupně změnilo v plnohodnotnou zahradu.

12 milionů korun jako investice do kvality

Celková investice do projektu se pohybuje kolem 12 milionů korun. V kontextu současného developmentu jde o částku, která by často nestačila ani na jeden standardní rodinný dům. Zde ale umožnila vznik celého prostředí.

Soubor čtyř ateliérů o ploše 80 metrů čtverečních není jen souborem staveb, ale funkčním ekosystémem. Propojuje bydlení, práci, řemeslo i komunitní život. Každý zásah je přitom veden snahou minimalizovat dopad na okolí: stavby jsou založeny na zemních vrutech, zahrada využívá vodu z vlastní studny, materiály pocházejí z regionu.

Architektura, která nepůsobí okázale

Architektura Bee House pracuje s jednoduchostí a autenticitou. Odkazuje na venkovské stavby, ale zároveň si dovoluje experiment. Výrazné střechy z konstrukčních prvků běžně používaných pro betonové stavby zůstávají přiznané a dávají domům specifický charakter. Tmavé fasády z opalovaného dubu kontrastují s barevnými akcenty, které jednotlivé ateliéry odlišují.

Ateliéry dnes fungují v režimu dlouhodobých pronájmů. Nabízejí alternativu k městskému bydlení i k tradiční rekreaci. Soukromé zahrady jednotlivých domů doplňuje společné zázemí: ohniště, plánovaná sauna nebo sportovní prostor.

Nemovitosti zůstávají hitem, ale jinak. Investovat do realit lze i bez milionů

Češi stále věří nemovitostem, ale stále méně lidí si může dovolit koupit vlastní investiční byt. Část investorů proto hledá alternativu – do realit lze nově vstoupit už s několika stovkami korun.

Češi mají nemovitosti stále vysoko v žebříčku investičních preferencí, jejich strategie se ale mění. Zatímco dříve byl standardem nákup investičního bytu, dnes na něj stále více lidí nedosáhne. Vysoké ceny, složitější financování a starosti se správou nutí část investorů hledat alternativu v nemovitostních fondech.

Podle průzkumu agentury Ipsos dává přímému nákupu nemovitosti přednost 48 procent Čechů, zatímco investici do nemovitostních fondů preferuje 34 procent. Další pětina lidí tuto možnost alespoň zvažuje.

Vysoké ceny a hypotéky jako brzda

Hlavní bariérou zůstává cena. Vysokou pořizovací hodnotu nemovitosti uvádí jako problém 59 procent respondentů. Dalšími překážkami jsou starosti se správou (37 procent) a nutnost financování hypotékou (26 procent).

„Představa, že investor zbohatne přímým nákupem dalších bytů, přestává být pro velkou část trhu realistická. Ceny rezidenčních nemovitostí rostly v posledních letech rychleji než příjmy a pro mnoho lidí je stále těžší shromáždit potřebný kapitál,“ říká hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný.

Fondy jako nová cesta

Právě kvůli těmto bariérám roste význam nemovitostních fondů. Ty umožňují investovat i do segmentů, které jsou pro jednotlivce obtížně dostupné, například do komerčních nemovitostí.

„Vedle přímých investic roste význam profesionálně spravovaných fondů, které otevírají přístup k jiným segmentům trhu, zejména ke komerčním nemovitostem, a to bez nutnosti řešit vysokou vstupní investici či správu,“ dodává Slaný. Výhodou fondů je rozložení rizika, nižší kapitálová náročnost a absence starostí spojených s vlastnictvím.

Investovat lze už od stovek

Na změnu chování investorů reagují i nové nástroje. Například aplikace EFEKTA umožňuje investovat do nemovitostních fondů už od nižších stovek korun, bez nutnosti hypotéky nebo správy nemovitosti.

Vedle realit nabízí i další investiční možnosti, například ETF nebo dluhopisy.

Mladí mění pravidla

Z průzkumu vyplývá, že otevřenost vůči fondům roste zejména u mladších lidí ve věku 18 až 26 let. Ti oceňují nižší vstupní bariéru a flexibilitu.

Naopak lidé ve věku 36 až 53 let častěji preferují přímé vlastnictví, které jim dává větší kontrolu nad investicí. Vyšší zájem o fondy je patrný také u lidí s vyšším vzděláním a u obyvatel Prahy.

Navzdory rostoucímu zájmu zůstávají bariéry. Nedůvěru ve správce fondů uvádí 31 procent respondentů, 32 procent se obává horší dostupnosti peněz a 19 procent odrazují poplatky.

Typickým investorem do nemovitostních fondů je podle průzkumu člověk ze střední třídy, který už má vyřešené vlastní bydlení. Nemá ale dostatek kapitálu na další nemovitost, nebo nechce podstupovat riziko spojené s vyšším zadlužením.

