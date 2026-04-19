Bulan ze Century 21: Úrokové sazby znovu hýbou trhem nemovitostí
Hypoteční sazby patří mezi klíčové faktory, které dlouhodobě ovlivňují dostupnost i ceny bydlení. Jak upozorňuje Petr Bulan ze společnosti Century 21, jejich vývoj se vždy rychle promítá do aktivity kupujících i celkové dynamiky realitního trhu.
Již v minulých letech jsme si ověřili, že úrokové sazby hypoték jsou významnou proměnnou, která ovlivňuje poptávku na trhu nemovitostí. Již v letech 2013 až 2015, kdy začaly úrokové sazby významněji klesat došlo ke zvyšování poptávky po nemovitostech v letech 2018 a 2019 sazby mírně rostly a zdálo se, že jsou ceny nemovitostí na svém maximu.
COVID a snížení 2T reposazby společně se zrušením daně z nabytí způsobily bezprecedentní nárůst cen nemovitostí, který zastavil až rok 2022. Razantně se zvýšily úrokové sazby a trh se zhruba na 18 měsíců téměř zcela zastavil. Od roku 2024, kdy sazby klesaly, začali být klienti opět aktivní a dohromady s odloženou poptávkou začaly ceny nemovitostí růst.
Válka v Íránu zatím nezdražuje stavebnictví o desítky procent, ale mění něco zásadnějšího. Firmy přestávají vědět, za kolik budou stavět, a to může ceny bytů posunout ještě výš, shodli se odborníci na setkání Realitního Clubu, které se konalo v Trinity Paláci.
Ropa, nejistota a dražší byty. Íránská krize začíná dopadat na český realitní trh
Reality
Válka v Íránu zatím nezdražuje stavebnictví o desítky procent, ale mění něco zásadnějšího. Firmy přestávají vědět, za kolik budou stavět, a to může ceny bytů posunout ještě výš, shodli se odborníci na setkání Realitního Clubu, které se konalo v Trinity Paláci.
Hypoteční sazby a regulace znovu přepisují pravidla trhu
Trh táhnou nahoru především byty 1+kk a 2+kk. To je způsobeno vysokým zájmem investorů. Naopak rodinné domy zdražují oproti bytům velmi pomalu. Od 1. 4. 2026 se pro majitele 3. a další nemovitosti stávající hypoteční úvěry méně dostupné. Kromě vcelku drobného omezení na půjčení maximálně 70 procent odhadní ceny zástavy se ale zavádí podstatný ukazatel DTI, který omezuje výši zadlužení na sedminásobek ročního příjmu. To může drobné investory poškodit a znemožnit jim další nákupy. Naopak institucionálních nebo středně velkých investorů se takové omezení nedotkne, protože na financování nevyužívají klasické hypotéky.
Již teď pozorujeme, že první banky zvýšily úrokové sazby v důsledku začínající ropné krize a je otázkou, do jaké míry se všechny uvedené faktory sečtou a ovlivní trh.
Letiště už nejsou jen dopravní uzly. Stávají se klíčovými ekonomickými motory, které přitahují kapitál, zvyšují hodnotu nemovitostí a otevírají nové development lokality. Praha se díky rychlému růstu provozu řadí mezi nejzajímavější investiční příběhy v Evropě.
Nejen železnice, ale i letiště zvyšují ceny nemovitostí. Praha letí vzhůru
Reality
Letiště už nejsou jen dopravní uzly. Stávají se klíčovými ekonomickými motory, které přitahují kapitál, zvyšují hodnotu nemovitostí a otevírají nové development lokality. Praha se díky rychlému růstu provozu řadí mezi nejzajímavější investiční příběhy v Evropě.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.